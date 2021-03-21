Атлетико М
1:0
Конец матча
Стадион: Ванда Метрополитано
Алавес
33' Желтая карточкаЙота Пелетейро
1:0
54' ГолСуарес Луис
76' Желтая карточкаКарраско Янник
85' Желтая карточкаСавич Стефан
1:0
86' Не забитый пенальтиХоселу Санмартин
88' Желтая карточкаБатталья Родриго
90' Желтая карточкаНьигес Сауль
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
11
Лемар
Тома
23
Химо
Наварро
20
Понс
Пере
16
Эдгар
Мендес
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Эдгар МендесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
33'
54'
1:0
70'
76'
80'
85'
86'
1:0
88'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.68
|2.
|Льоренте Маркос
|9
|0.32
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.25
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.14
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.07
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.07
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.07
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.25
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.14
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.07
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.04
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.04
|7.
|Пина Томас
|1
|0.04
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.04
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.04
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|12.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|4.
|Карраско Янник
|5
|0
|5.
|Фелипе Аугусто IV
|5
|0
|6.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|7.
|Суарес Луис
|4
|0
|8.
|Хименес Хосе
|4
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пина Томас
|10
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|8
|1
|3.
|Батталья Родриго
|7
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|5.
|Ману Гарсия
|5
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|4
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|8.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|9.
|Химо Наварро
|5
|0
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.16% (4)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|Алавес
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Алавес
Исход игры
Атлетико М
98% (147)
Ничья
1.3% (2)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.71% (39)
Меньше
73.29% (107)
Обе команды забьют
Да
17.12% (25)
Нет
82.88% (121)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
58.7% (88)
1:0 Атлетико М
12.7% (19)
3:1 Атлетико М
8% (12)
3:0 Атлетико М
8% (12)
2:1 Атлетико М
8% (12)
4:0 Атлетико М
1.3% (2)
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