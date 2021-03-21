В тяжелейшей для себя игре "Атлетико" дома обыграл "Алавес". Единственный гол в матче на счету Суареса, который отличился в дебюте второго тайма. На этом наша трансляция окончена. Для Вас работал Федосов Дмитрий. Спасибо за внимание!

С правого фланга навесил в штрафную Наварро, но мяч еще в полете покинул пределы поля. Будет удар от ворот.

Сместился с фланга Пельистри в штрафную соперника и упал после подката от защитника. Судья не стал останавливать игру.

Отмахнулся Сауль локтем от соперника в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:0!

90' Осталось играть командам сегодня четыре минуты. Именно столько времени добавил судья.

89' В центре поля откровенно грубо сбивал соперника Батталья. Судья сразу же наказал нарушителя желтой карточкой.

88' В моменте с назначением пенальти Савич еще и желтую карточку получил за отмашку в лицо соперника.

87' Нет гола! На силу пробил Хоселу в нижний левый от себя угол, но Облак угадал направление полета мяча и смог отбить его в сторону. Браво голкипер!

86' После просмотра видеоповтора поменял свое решение арбитр и назначил одиннадцатиметровый удар в ворота мадридцев.

85' Столкнулись в штрафной хозяев Риоха и Савич, после чего форвард оказался на газоне. Судья пока не стал назначать пенальти.

84' Льоренте с фланга отдал низом в штрафную на Суареса, который расшатал защитника и пробил в дальний угол, но Пачеко справился.

83' Ворвался в штрафную соперника Суарес и покатил поперек на Карраско, но тот упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.

82' Еще одна замена в составе "Алавеса". Вместо Пере Понса свое игровое время получил Борха Сайнс.

81' В разрез отдавал Тачи на ход Риохе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Савич и не позволил пробить.

80' Дуарте выиграл подбор у штрафной соперника и с лету пробил по воротам, но мяч оказался в руках Облака.

79' Прорывался по флангу Пельистри и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

78' Локтем заехал по лицу сопернику в центре поля Карраско, за что получил он сразу же желтую карточку.

77' В силовой борьбе против Эрреры на фланге получил по голове локтем Батталья. Штрафной удар исполнят гости.

76' Двойная замена в составе "Атлетико" произошла. Вместо Лемара и Корреа на поле появились Эррера и Сауль.

75' С углового навесил Лемар на дальнюю штангу, где пробивал головой Суарес, но крайне неточным вышел этот выстрел.

74' Мог убегать на ворота соперника Хоселу после заброса от Лежёна, но подыграл он себе рукой в борьбе с защитником.

73' Со штрафного навесил Карраско на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Суаресу не позволил Наварро.

72' В центре поля получил по ногам Лемар от Абдаллахи. Штрафной удар в пользу мадридцев назначил судья.

71' Замена двойная в нашем поединке. Вместо Лагуардии и Йоты на поле появились Абдаллахи и Тачи.

70' Прорвался по флангу Льоренте и подал в центр штрафной, но на выходе Пачеко забрал мяч в свои руки.

69' С фланга Коке отдавал скрытый пас в штрафную на Лемара, но тому до мяча не позволил добраться Лежён.

68' На фланге получил Риоха по ногам от Триппьера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

67' Пробивал Хоселу с лету после скидки головой от Риохи, но мяч полетел намного выше ворот.

66' В центре поля получил по ногам Йота от Коке. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Алавеса".

65' Продавил соперника по флангу Пельистри и прострелил в центр штрафной, где пробил Риоха в касание, но накрыл мяч в подкате Хименес.

64' Выиграл подбор у штрафной соперника Коке и вторым касанием пробил по воротам, но справился без проблем Пачеко.

63' Перехватил мяч на чужой половине поля Корреа и тут же забросил вперед на Суареса, но мяч стал легкой добычей для защитника.

62' С углового навесил Йота на дальнюю штангу, но вышел из ворот Облак и спокойно забрал мяч в руки.

61' По флангу убегал в контратаку Йота и подал в штрафную, где с разворота пробил Хоселу, но угодил в спину Льоренте.

60' Замена в составе "Алавеса" произошла. Вместо Эдгара Мендеса игру продолжать будет Луис Риоха.

59' Догнал мяч у лицевой линии Триппьер и покатил в штрафную. Здесь пробил с лету Льоренте, но на выручку гостям пришла на этот раз перекладина.

58' Убегал по флангу на скорости Лемар и отдал в штрафную на Карраско, но в последний момент этот пас перехватил Лежён.

57' Забросил в штрафную соперника Льоренте на ход Лемару, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Лагуардия.

56' Пауза в матче. Получил повреждение в моменте с голом Триппьер. Потребуется ему медицинская помощь.

55' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Луис Суарес! Сместился с фланга в центр Триппьер и навесил на ближнюю штангу, где сыграл на опережение Суарес и пробил головой. Мяч полетел точно в дальний угол и после рикошета от штанги оказался в сетке.

54' Прорывался по правому флангу на скорости Триппьер и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.

53' Убегал один на один с голкипером Суарес после заброса от Льоренте, но снова остановлена игра была из-за офсайда.

52' Дальний заброс исполнял Коке в штрафную на Лемара, но того опередил Лежён и головой сбросил мяч в руки Пачеко.

51' С фланга покатил Эрмосо в штрафную на Карраско, но тому пробить в подкате не позволил Лагуардия.

50' Мог убегать на ворота соперника Пельистри после заброса от Йоты, но проиграл он борьбу за мяч Эрмосо.

49' В центре поля получил по ногам Мендес в подкате от Коке. Штрафной удар исполнять будут гости.

48' По флангу убегал Мендес в контратаку, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за боковую линию.

47' С правого фланга навесил в центр штрафной Трриппьер, но здесь до удара дело так и не дошло.