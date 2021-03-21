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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетико М
1:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
33' Желтая карточка
Йота Пелетейро
1:0
54' Гол
Суарес Луис
76' Желтая карточка
Карраско Янник
85' Желтая карточка
Савич Стефан
1:0
86' Не забитый пенальти
Хоселу Санмартин
88' Желтая карточка
Батталья Родриго
90' Желтая карточка
Ньигес Сауль
90'+5
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
21
Карраско
Янник
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
10
Корреа
Анхель
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
37
Пельистри
Факундо
6
Батталья
Родриго
20
Понс
Пере
24
Йота
Пелетейро
9
Хоселу
Санмартин
16
Эдгар
Мендес
Атлетико М
4-4-2
Алавес
4-4-2

Ход матча

33'
 
Йота Пелетейро
54'
Суарес Луис
(Триппьер Киран)
1:0
60'
 
Риоха Луис
Эдгар Мендес
70'
 
Тачи
Лагуардия Виктор
70'
 
Абдаллахи Махмуд
Йота Пелетейро
74'
Ньигес Сауль
Корреа Анхель
 
74'
Эррера Эктор
Лемар Тома
 
76'
Карраско Янник
 
80'
 
Сайнс Борха
Понс Пере
85'
Савич Стефан
 
86'
1:0
Хоселу Санмартин
88'
 
Батталья Родриго
90'
Ньигес Сауль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.68
2. Льоренте Маркос 9 0.32
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.25
4. Корреа Анхель 4 0.14
5. Карраско Янник 2 0.07
6. Ньигес Сауль 2 0.07
7. Коста Диего 2 (1) 0.07
8. Лемар Тома 1 0.04
9. Коке Хорхе 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 7 (2) 0.25
2. Лукас Перес 4 (3) 0.14
3. Эдгар Мендес 4 0.14
4. Риоха Луис 2 0.07
5. Дейверсон Силва 1 0.04
6. Химо Наварро 1 0.04
7. Пина Томас 1 0.04
8. Эли Родриго 1 0.04
9. Сайнс Борха 1 0.04
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Дуарте Рубен 0 0
12. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Карраско Янник 5 0
5. Фелипе Аугусто IV 5 0
6. Фелиш Жоау 5 0
7. Суарес Луис 4 0
8. Хименес Хосе 4 0
9. Эрмосо Марио 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Кондогбия Жоффрей 3 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Пина Томас 10 0
2. Эдгар Мендес 8 1
3. Батталья Родриго 7 1
4. Лежён Флорьян 8 0
5. Ману Гарсия 5 1
6. Лагуардия Виктор 4 1
7. Йота Пелетейро 4 1
8. Дуарте Рубен 4 1
9. Химо Наварро 5 0
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.16% (4) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11) 18.37% (9) 22.45% (11)
 Алавес 22.73% (5) 18.18% (4) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид
Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче CE Cardassar 0:3 Атлетико М
Алавес Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес
Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Алавес: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Алавес 1:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:1 Атлетико М Ла Лига Алавес 0:4 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:0 Алавес Примера Алавес 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Алавес Примера Алавес 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
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Новости матча
  • После матча
  • В тяжелейшей для себя игре "Атлетико" дома обыграл "Алавес". Единственный гол в матче на счету Суареса, который отличился в дебюте второго тайма. На этом наша трансляция окончена. Для Вас работал Федосов Дмитрий. Спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:0!
  • Желтая карточка
    90'
    Отмахнулся Сауль локтем от соперника в центре поля, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 90'
    Сместился с фланга Пельистри в штрафную соперника и упал после подката от защитника. Судья не стал останавливать игру.
  • 90'
    С правого фланга навесил в штрафную Наварро, но мяч еще в полете покинул пределы поля. Будет удар от ворот.
  • Дополнительное время
    90'
    Осталось играть командам сегодня четыре минуты. Именно столько времени добавил судья.
  • Желтая карточка
    89'
    В центре поля откровенно грубо сбивал соперника Батталья. Судья сразу же наказал нарушителя желтой карточкой.
  • Желтая карточка
    88'
    В моменте с назначением пенальти Савич еще и желтую карточку получил за отмашку в лицо соперника.
  • Не забитый пенальти
    87'
    Нет гола! На силу пробил Хоселу в нижний левый от себя угол, но Облак угадал направление полета мяча и смог отбить его в сторону. Браво голкипер!
  • Пенальти!
    86'
    После просмотра видеоповтора поменял свое решение арбитр и назначил одиннадцатиметровый удар в ворота мадридцев.
  • 85'
    Столкнулись в штрафной хозяев Риоха и Савич, после чего форвард оказался на газоне. Судья пока не стал назначать пенальти.
  • 84'
    Льоренте с фланга отдал низом в штрафную на Суареса, который расшатал защитника и пробил в дальний угол, но Пачеко справился.
  • 83'
    Ворвался в штрафную соперника Суарес и покатил поперек на Карраско, но тот упал в борьбе с защитником. Судья не стал назначать пенальти.
  • Замена
    82'
    Еще одна замена в составе "Алавеса". Вместо Пере Понса свое игровое время получил Борха Сайнс.
  • 81'
    В разрез отдавал Тачи на ход Риохе, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Савич и не позволил пробить.
  • 80'
    Дуарте выиграл подбор у штрафной соперника и с лету пробил по воротам, но мяч оказался в руках Облака.
  • 79'
    Прорывался по флангу Пельистри и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    78'
    Локтем заехал по лицу сопернику в центре поля Карраско, за что получил он сразу же желтую карточку.
  • 77'
    В силовой борьбе против Эрреры на фланге получил по голове локтем Батталья. Штрафной удар исполнят гости.
  • Замена
    76'
    Двойная замена в составе "Атлетико" произошла. Вместо Лемара и Корреа на поле появились Эррера и Сауль.
  • 75'
    С углового навесил Лемар на дальнюю штангу, где пробивал головой Суарес, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 74'
    Мог убегать на ворота соперника Хоселу после заброса от Лежёна, но подыграл он себе рукой в борьбе с защитником.
  • 73'
    Со штрафного навесил Карраско на дальнюю штангу, но здесь пробить головой Суаресу не позволил Наварро.
  • 72'
    В центре поля получил по ногам Лемар от Абдаллахи. Штрафной удар в пользу мадридцев назначил судья.
  • Замена
    71'
    Замена двойная в нашем поединке. Вместо Лагуардии и Йоты на поле появились Абдаллахи и Тачи.
  • 70'
    Прорвался по флангу Льоренте и подал в центр штрафной, но на выходе Пачеко забрал мяч в свои руки.
  • 69'
    С фланга Коке отдавал скрытый пас в штрафную на Лемара, но тому до мяча не позволил добраться Лежён.
  • 68'
    На фланге получил Риоха по ногам от Триппьера. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 67'
    Пробивал Хоселу с лету после скидки головой от Риохи, но мяч полетел намного выше ворот.
  • 66'
    В центре поля получил по ногам Йота от Коке. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Алавеса".
  • 65'
    Продавил соперника по флангу Пельистри и прострелил в центр штрафной, где пробил Риоха в касание, но накрыл мяч в подкате Хименес.
  • 64'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Коке и вторым касанием пробил по воротам, но справился без проблем Пачеко.
  • 63'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Корреа и тут же забросил вперед на Суареса, но мяч стал легкой добычей для защитника.
  • 62'
    С углового навесил Йота на дальнюю штангу, но вышел из ворот Облак и спокойно забрал мяч в руки.
  • 61'
    По флангу убегал в контратаку Йота и подал в штрафную, где с разворота пробил Хоселу, но угодил в спину Льоренте.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Алавеса" произошла. Вместо Эдгара Мендеса игру продолжать будет Луис Риоха.
  • Штанга
    59'
    Догнал мяч у лицевой линии Триппьер и покатил в штрафную. Здесь пробил с лету Льоренте, но на выручку гостям пришла на этот раз перекладина.
  • 58'
    Убегал по флангу на скорости Лемар и отдал в штрафную на Карраско, но в последний момент этот пас перехватил Лежён.
  • 57'
    Забросил в штрафную соперника Льоренте на ход Лемару, но того от мяча оттеснил грамотно корпусом Лагуардия.
  • 56'
    Пауза в матче. Получил повреждение в моменте с голом Триппьер. Потребуется ему медицинская помощь.
  • Описание гола
    55'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Луис Суарес! Сместился с фланга в центр Триппьер и навесил на ближнюю штангу, где сыграл на опережение Суарес и пробил головой. Мяч полетел точно в дальний угол и после рикошета от штанги оказался в сетке.
  • 54'
    Прорывался по правому флангу на скорости Триппьер и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника мяч полетел в аут.
  • Офсайд
    53'
    Убегал один на один с голкипером Суарес после заброса от Льоренте, но снова остановлена игра была из-за офсайда.
  • 52'
    Дальний заброс исполнял Коке в штрафную на Лемара, но того опередил Лежён и головой сбросил мяч в руки Пачеко.
  • 51'
    С фланга покатил Эрмосо в штрафную на Карраско, но тому пробить в подкате не позволил Лагуардия.
  • 50'
    Мог убегать на ворота соперника Пельистри после заброса от Йоты, но проиграл он борьбу за мяч Эрмосо.
  • 49'
    В центре поля получил по ногам Мендес в подкате от Коке. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 48'
    По флангу убегал Мендес в контратаку, но в борьбе с защитником выпустил он сферу за боковую линию.
  • 47'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Трриппьер, но здесь до удара дело так и не дошло.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья отправил команды на перерыв своим свистком. Счет в матче так и не открыт!
  • 45'
    Йота с левого фланга низом покатил в штрафную, но здесь едва не срезал в свои ворота Савич. Своего партнера вовремя подстраховал Облак и забрал мяч в руки.
  • 45'
    В центре поля получил по голове в верховой борьбе Мендес. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    С угла поля подал Коке на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Лагуардрия и вынес мяч далеко в центр поля.
  • Угловой
    43'
    С фланга Карраско попытался прострелить в штрафную, но здесь Наварро вынес сферу на угловой.
  • 42'
    Дальний заброс исполнял Коке в штрафную на Карраско, но тому добраться до мяча не позволил Лежён.
  • 41'
    С фланга отдал Эрмосо в центр на Суареса, который пробил вторым касанием, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 40'
    Ворвался в штрафную соперника на скорости Суарес и пробил с острого угла, но мяч полетел в спину защитнику.
  • 39'
    Убегал по флангу Суарес и отдал вперед на Лемара, но опередил того Лежён и вынес сферу в подкате в аут.
  • 38'
    Сместился Корреа с фланга в штрафную соперника и пробил в дальний угол, но точности ему явно не хватило.
  • 37'
    С фланга Наварро навесил на дальнюю штангу, где с лету ударил Понс, но мяч полетел точно в руки Облаку.
  • 36'
    Убегал по флангу Понс и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел за пределы поля.
  • 34'
    Со штрафного навесил на ближнюю штангу Карраско, но здесь выше всех прыгнул Лежён и вынес мяч головой в аут.
  • Желтая карточка
    33'
    Теперь уже Йота в грубом подкате снес на фланге Эрмосо. Судья без раздумий показал желтую карточку.
  • 32'
    По ногам получил перед чужой штрафной Карраско от Наварро. Судья все видел и назначил опасный стандарт.
  • 31'
    С фланга навесил Триппьер в штрафную, но мяч свалился с ноги и едва не залетел под перекладину, но Пачеко выручил.
  • 30'
    Мягко забросил в штрафную соперника Савич на ход Суаесу, но тому добраться до мяча не позволил Лежён.
  • 29'
    Карраско забегал в штрафную соперника после заброса от Коке, но опередил его Наварро и вынес снаряд в аут.
  • Офсайд
    28'
    В разрез отдавал Коке в штрафную, куда врывался Суарес, но снова он не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 27'
    В верховой борьбе против Коке подтолкнул в спину соперника Батталья. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 26'
    С левого фланга навесил Дуарте на дальнюю штангу, но здесь добраться до мяча Пельистри не позволил Эрмосо.
  • 25'
    С угла поля навесил Йота в цент штрафной, но мяч здесь без особых проблем головой вынес Савич в аут.
  • Опасный момент
    24'
    Теперь уже убежал сам Хоселу в штрафную, оторвался от опеки и пробил по воротам, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • Офсайд
    23'
    Мог убегать на ворота соперника Хоселу после заброса от Понса, но арбитр остановил атаку из-за офсайда.
  • 22'
    Догнал мяч на фланге Пельистри и прострелил в цент штрафной, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 21'
    Сместился с левого фланга в центр Карраско и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 20'
    В разрез отдавал Коке в штрафную на Суареса, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 19'
    Диагональным пасом искал Батталья на левой бровке Дуарте, но не смог тот сохранить мяч в пределах поля.
  • 18'
    Долго катают мяч на половине поля соперника мадридцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 17'
    Догнал мяч у лицевой линии Карраско и скинул назад на Корреа, но тому пробить не позволил Лагуардия.
  • 16'
    В центре поля Дуарте получил по ногам от Льоренте. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Алавеса".
  • 15'
    Перехватил мяч в центре поля Суарес и тут же попытался перекинуть вышедшего из ворот Пачеко, но не попал он в створ ворот.
  • Видеоповтор
    14'
    После просмотра видеоповтора судья не стал менять свое решение. В руку мяч угодил после рикошета, не будет пенальти.
  • 13'
    Прорвался по флангу Лемар и навесил на дальнюю штангу, где пробил головой Триппьер. Мяч угодил в руку защитнику, но судья не стал назначать пенальти.
  • 12'
    В центре поля получил по ногам Карраско от Наварро. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 11'
    Искал пасом Коке на правой бровке Триппьера, но прочитал эпизод Понс и перехватил мяч без особых проблем.
  • 10'
    Сместился с правого фланга к линии штрафной Лемар и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Угловой
    9'
    По флангу отдавал Корреа на ход Льоренте, но того опередил Дуарте и вынес мяч за лицевую линию.
  • 8'
    Пельистри пробивал по воротам из пределов штрафной после паса от Дуарте, но мяч полетел намного выше перекладины.
  • 7'
    С фланга забрасывал в штрафную Йота на ход Хоселу, но тот не смог дотянуться головой до мяча.
  • 6'
    На скорости прорвался по флангу Пельистри и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • Офсайд
    5'
    Выводил разрезным пасом Эрмосо в штрафную соперника Суареса, но тот оказался в положении "вне игры".
  • 4'
    Диагональным пасом искал Коке на фланге Корреа, но тот в борьбе с защитником нарушил правила.
  • 3'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Суарес и сбросил под удар Корреа, но перехватил этот пас Лежён.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-красно-синих цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.11 10.70
Бонус: 10 000 ₽ 1.38 4.90 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.85 9.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 9.50 37.00
  1.59 3.10 10.37

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.04 4.60 1.20 2.96 1.40 2.31 1.64 1.77 2.10 1.36 3.12 1.23 4.16 1.10 6.85 1.01 16.00
10.00 1.05 7.00 1.09 3.45 1.32 2.65 1.49 1.86 1.95 1.47 2.70 1.32 3.40 1.09 7.00 1.11 6.60
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25
4.05 1.23 2.85 1.42 1.31 3.35 1.02 13.00 2.15 1.75 1.31 3.35 1.08 7.77 1.06 8.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 23.00
3.49 1.33 2.75 1.48 1.97 1.91 2.10 1.79 1.72 2.19 1.64 2.35 1.47 2.78 1.75 2.16 1.55 2.53 1.45 2.96 1.30 3.81 1.11 7.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.64 1.51 1.69 2.22 1.34 3.36 1.10 6.70
2.85 1.40 1.87 1.87 1.40 2.85 1.09 6.80
2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.75 2.05 1.19 4.60 1.11 6.50 1.11 6.20 1.07 7.20
1.57 2.50 1.33 3.47 1.68 2.27 1.43 2.93 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.20 1.35 1.92 1.88 1.46 2.72 1.19 4.64
3.85 1.23 2.65 1.44 1.67 2.13 1.18 4.60
3.76 1.27 2.59 1.50 1.66 2.22 1.25 3.95 1.17 5.00
3.70 1.27 2.70 1.50 1.70 2.22 1.23 3.40 1.15 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.16 1.70
2.33 1.56
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
5.53 1.15
5.60 1.12
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.19 1.23
4.40 1.19
4.75 1.22
Где смотреть матч Атлетико М 1:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Алавес

Исход игры
Атлетико М
98% (147)
Ничья
1.3% (2)
Алавес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
26.71% (39)
Меньше
73.29% (107)
Обе команды забьют
Да
17.12% (25)
Нет
82.88% (121)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
58.7% (88)
1:0 Атлетико М
12.7% (19)
3:1 Атлетико М
8% (12)
3:0 Атлетико М
8% (12)
2:1 Атлетико М
8% (12)
4:0 Атлетико М
1.3% (2)
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