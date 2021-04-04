В прошлом году Сельта уверенно выигрывала на своем поле у Алавеса 2:0 и 6:0. да и судя по тем играм,... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.24
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.14
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.07
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|9.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|11.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|12.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|9 (3)
|0.31
|2.
|Мина Сантьяго
|7
|0.24
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.21
|4.
|Браис Мендес
|5
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.07
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пина Томас
|10
|0
|2.
|Эдгар Мендес
|8
|1
|3.
|Батталья Родриго
|7
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|8
|0
|5.
|Ману Гарсия
|5
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|4
|1
|7.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|8.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|9.
|Химо Наварро
|5
|0
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|11
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|8
|0
|3.
|Денис Суарес
|7
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|5.
|Аспас Яго
|5
|0
|6.
|Мальо Уго
|5
|0
|7.
|Нолито Агудо
|5
|0
|8.
|Олаза Лукас
|5
|0
|9.
|Браис Мендес
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|14.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|15.
|Родригес Мигель
|2
|0
|16.
|Айду Джозеф
|2
|0
|17.
|Мор Эмре
|2
|0
|18.
|Рубен Бланко
|0
|1
|19.
|Аарон Мартин
|1
|0
|20.
|Жунка Давид
|1
|0
|21.
|Солари Аугусто
|1
|0
|22.
|Васкес Кевин
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|4.55% (1)
|Сельта
|20% (7)
|8.57% (3)
|31.43% (11)
|8.57% (3)
|8.57% (3)
|22.86% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|7.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|8.
|Сельта
|1:0 Заявка
|29
|9
|10
|10
|36 - 43
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|14.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|0:1 Заявка
|29
|5
|8
|16
|23 - 45
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|1:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|11 - 18
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|8.
|Сельта
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|16 - 21
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|0:1 Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9