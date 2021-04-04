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  3. Испания
Алавес
0:2
Первый тайм: 18'

Стадион:
Сельта
0'
2' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
0:1
8' Гол
Нолито Агудо
0:2
15' Гол
Аспас Яго
18'
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
6
Батталья
Родриго
37
Пельистри
Факундо
8
Пина
Томас
24
Йота
Пелетейро
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
9
Нолито
Агудо
6
Денис
Суарес
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Алавес
4-1-4-1
Сельта
4-1-2-1-2

Ход матча

2'
 
Мурильо Джейсон
8'
0:1
Нолито Агудо
(Аспас Яго)
15'
0:2
Аспас Яго
(Нолито Агудо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 7 (2) 0.24
2. Лукас Перес 4 (3) 0.14
3. Эдгар Мендес 4 0.14
4. Риоха Луис 2 0.07
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Эли Родриго 1 0.03
9. Сайнс Борха 1 0.03
10. Йота Пелетейро 0 0
11. Дуарте Рубен 0 0
12. Агиррегабириа Мартин 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 9 (3) 0.31
2. Мина Сантьяго 7 0.24
3. Нолито Агудо 6 0.21
4. Браис Мендес 5 0.17
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.07
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Пина Томас 10 0
2. Эдгар Мендес 8 1
3. Батталья Родриго 7 1
4. Лежён Флорьян 8 0
5. Ману Гарсия 5 1
6. Лагуардия Виктор 4 1
7. Йота Пелетейро 4 1
8. Дуарте Рубен 4 1
9. Химо Наварро 5 0
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 8 0
3. Денис Суарес 7 0
4. Йокушлу Окай 4 1
5. Аспас Яго 5 0
6. Мальо Уго 5 0
7. Нолито Агудо 5 0
8. Олаза Лукас 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Пейнадо Франсиско 3 0
14. Фонтан Хосе 1 1
15. Родригес Мигель 2 0
16. Айду Джозеф 2 0
17. Мор Эмре 2 0
18. Рубен Бланко 0 1
19. Аарон Мартин 1 0
20. Жунка Давид 1 0
21. Солари Аугусто 1 0
22. Васкес Кевин 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 22.73% (5) 18.18% (4) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 4.55% (1)
 Сельта 20% (7) 8.57% (3) 31.43% (11) 8.57% (3) 8.57% (3) 22.86% (8)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид
Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада

Последние игры между собой

Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Сельта 2:0 Алавес Ла Лига Сельта 6:0 Алавес Ла Лига Алавес 2:0 Сельта Ла Лига Алавес 0:0 Сельта Примера
Сельта 0:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
6. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
7. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
8. Сельта 1:0 Заявка 29 9 10 10 36 - 43 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
14. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес 0:1 Заявка 29 5 8 16 23 - 45 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта 1:0 Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес 0:1 Заявка 15 3 5 7 11 - 18 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
8. Сельта 1:0 Заявка 15 3 7 5 16 - 21 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес 0:1 Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Алавес 15.1% (21)
X 43.2% (60)
Сельта 41.7% (58)
-1
выиграет Сельта
В прошлом году Сельта уверенно выигрывала на своем поле у Алавеса 2:0 и 6:0. да и судя по тем играм,... Ещё
Ночной охотник #
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Сельта
3.25
3.38
2.50
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Где смотреть матч Алавес 0:2 Сельта онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 0:2 Сельта

Исход игры
Алавес
15.1% (21)
Ничья
43.2% (60)
Сельта
41.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Сельта
22.3% (31)
0:1 Сельта
12.9% (18)
2:1 Алавес
9.4% (13)
1:0 Алавес
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Сельта
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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