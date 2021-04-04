Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Мальо Уго получил желтую карточку от судьи

92' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Хави Лопес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...

89' Удар от ворот произведет Сельта

89' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' О, нет. Из многообещающей позиции Сайнс Борха из команды Алавес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

88' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Васкес Кевин получил желтую карточку от судьи

86' Г О О О О Л - Лежён Флорьян забивает!

85' Эдгар Мендес получил желтую карточку от судьи

84' Удар от ворот произведет Сельта

83' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Матч возобновлен

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Сельта

77' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

72' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

71' Денис Суарес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

70' Тапия Ренато выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Денис Суарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

68' Удар от ворот произведет Сельта

67' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Йота Пелетейро из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

66' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Рефери не любит споров - именно за это Химо Наварро сейчас получил желтую

64' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Хорошую попытку сделал Химо Наварро . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Удар от ворот произведет Сельта

60' Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Йота Пелетейро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

54' Алавес имеет хороший шанс забить.

54' Удар от ворот произведет Алавес

54' Денис Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Лежён Флорьян получил желтую карточку от судьи

50' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Алавес

48' Матч возобновлен

48' Батталья Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Пина Томас из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

47' Йота Пелетейро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара