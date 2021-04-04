Алавес
1:3
Конец матча
Стадион: Мендисорроса
Сельта
2' Желтая карточкаМурильо Джейсон
0:1
8' ГолНолито Агудо
0:2
14' ГолАспас Яго
0:3
20' ГолМина Сантьяго
20' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
24' Желтая карточкаАйду Джозеф
52' Желтая карточкаЛежён Флорьян
54' Вторая желтая карточкаМурильо Джейсон
65' Желтая карточкаХимо Наварро
85' Желтая карточкаЭдгар Мендес
1:3
86' ГолЛежён Флорьян
86' Желтая карточкаВаскес Кевин
90' Желтая карточкаМальо Уго
23
Химо
Наварро
11
Риоха
Луис
18
Айду
Джозеф
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
16 Эдгар МендесНападающий
-
Главный тренер: Абелардо Фернандес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
17 Жунка ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
0:1
14'
0:2
20'
0:3
20'
24'
52'
54'
65'
85'
86'
1:3
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
11 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|7 (2)
|0.24
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.14
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.07
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|9.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|10.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|11.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|12.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|13.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|10 (3)
|0.34
|2.
|Мина Сантьяго
|8
|0.28
|3.
|Нолито Агудо
|6
|0.21
|4.
|Браис Мендес
|5
|0.17
|5.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.1
|6.
|Мальо Уго
|2
|0.07
|7.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|8.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|9.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|10.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|11.
|Денис Суарес
|0
|0
|12.
|Солари Аугусто
|0
|0
|13.
|Олаза Лукас
|0
|0
|14.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|9
|1
|2.
|Пина Томас
|10
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|9
|0
|4.
|Батталья Родриго
|7
|1
|5.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|6.
|Ману Гарсия
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тапия Ренато
|11
|0
|2.
|Мурильо Джейсон
|8
|1
|3.
|Денис Суарес
|7
|0
|4.
|Мальо Уго
|6
|0
|5.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|6.
|Аспас Яго
|5
|0
|7.
|Нолито Агудо
|5
|0
|8.
|Олаза Лукас
|5
|0
|9.
|Браис Мендес
|5
|0
|10.
|Араухо Нестор
|4
|0
|11.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|12.
|Феррейра Факундо
|3
|0
|13.
|Айду Джозеф
|3
|0
|14.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|15.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|16.
|Родригес Мигель
|2
|0
|17.
|Васкес Кевин
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|Сельта
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|28.95% (11)
|7.89% (3)
|7.89% (3)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид
Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада
Последние игры между собой
Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 39
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|14.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 45
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|26 - 43
|26
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Алавес 1:3 Сельта
Исход игры
Алавес
15.1% (21)
Ничья
43.2% (60)
Сельта
41.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Сельта
22.3% (31)
0:1 Сельта
12.9% (18)
2:1 Алавес
9.4% (13)
1:0 Алавес
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Сельта
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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