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  3. Испания
Алавес
1:3
Конец матча

Стадион:
Сельта
0'
2' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
0:1
8' Гол
Нолито Агудо
0:2
14' Гол
Аспас Яго
0:3
20' Гол
Мина Сантьяго
20' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
24' Желтая карточка
Айду Джозеф
52' Желтая карточка
Лежён Флорьян
54' Вторая желтая карточка
Мурильо Джейсон
65' Желтая карточка
Химо Наварро
85' Желтая карточка
Эдгар Мендес
1:3
86' Гол
Лежён Флорьян
86' Желтая карточка
Васкес Кевин
90' Желтая карточка
Мальо Уго
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
6
Батталья
Родриго
37
Пельистри
Факундо
8
Пина
Томас
24
Йота
Пелетейро
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
1
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
24
Мурильо
Джейсон
19
Аарон
Мартин
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
9
Нолито
Агудо
6
Денис
Суарес
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
Алавес
4-1-4-1
Сельта
4-1-2-1-2

Ход матча

2'
 
Мурильо Джейсон
8'
0:1
Нолито Агудо
(Аспас Яго)
14'
0:2
Аспас Яго
(Нолито Агудо)
20'
0:3
Мина Сантьяго
(Аспас Яго)
20'
Лагуардия Виктор
 
24'
 
Айду Джозеф
35'
Эдгар Мендес
Риоха Луис
 
36'
Хави Лопеc
Дуарте Рубен
 
52'
Лежён Флорьян
 
54'
 
Мурильо Джейсон
56'
 
Пейнадо Франсиско
Нолито Агудо
56'
Сайнс Борха
Пина Томас
 
57'
 
Фонтан Хосе
Мина Сантьяго
65'
Химо Наварро
 
69'
Кордоба Иньиго
Пельистри Факундо
 
81'
 
Васкес Кевин
Денис Суарес
85'
Эдгар Мендес
 
86'
Лежён Флорьян
1:3
86'
 
Васкес Кевин
87'
 
Феррейра Факундо
Аспас Яго
90'
 
Мальо Уго

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 11 Нарушения правил 19
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 7 (2) 0.24
2. Лукас Перес 4 (3) 0.14
3. Эдгар Мендес 4 0.14
4. Риоха Луис 2 0.07
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Лежён Флорьян 1 0.03
9. Эли Родриго 1 0.03
10. Сайнс Борха 1 0.03
11. Йота Пелетейро 0 0
12. Дуарте Рубен 0 0
13. Агиррегабириа Мартин 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 10 (3) 0.34
2. Мина Сантьяго 8 0.28
3. Нолито Агудо 6 0.21
4. Браис Мендес 5 0.17
5. Пейнадо Франсиско 3 0.1
6. Мальо Уго 2 0.07
7. Феррейра Факундо 1 0.03
8. Мурильо Джейсон 1 0.03
9. Баэса Мигель 1 0.03
10. Каррейра Серхио 1 0.03
11. Денис Суарес 0 0
12. Солари Аугусто 0 0
13. Олаза Лукас 0 0
14. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 9 1
2. Пина Томас 10 0
3. Лежён Флорьян 9 0
4. Батталья Родриго 7 1
5. Лагуардия Виктор 5 1
6. Ману Гарсия 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Тапия Ренато 11 0
2. Мурильо Джейсон 8 1
3. Денис Суарес 7 0
4. Мальо Уго 6 0
5. Йокушлу Окай 4 1
6. Аспас Яго 5 0
7. Нолито Агудо 5 0
8. Олаза Лукас 5 0
9. Браис Мендес 5 0
10. Араухо Нестор 4 0
11. Мина Сантьяго 4 0
12. Феррейра Факундо 3 0
13. Айду Джозеф 3 0
14. Пейнадо Франсиско 3 0
15. Фонтан Хосе 1 1
16. Родригес Мигель 2 0
17. Васкес Кевин 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 21.74% (5) 17.39% (4) 21.74% (5) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2)
 Сельта 23.68% (9) 10.53% (4) 28.95% (11) 7.89% (3) 7.89% (3) 21.05% (8)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес Ринкон 0:2 Алавес Уэска 1:0 Алавес Алавес 0:0 Реал Сосьедад
Сельта Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид
Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта Сельта 2:1 Уэска Хетафе 1:1 Сельта Сельта 2:0 Алавес Льянера 0:5 Сельта Сельта 4:0 Кадис Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада

Последние игры между собой

Алавес: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 7
Сельта: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 6
Сельта 2:0 Алавес Ла Лига Сельта 6:0 Алавес Ла Лига Алавес 2:0 Сельта Ла Лига Алавес 0:0 Сельта Примера
Сельта 0:1 Алавес Примера Алавес 2:1 Сельта Примера Сельта 1:0 Алавес Примера Алавес 3:1 Сельта Примера Алавес 1:0 Сельта Кубок Короля Сельта 0:0 Алавес Кубок Короля Сельта 1:0 Алавес Примера Сельта 2:1 Алавес Сегунда Алавес 1:2 Сельта Сегунда Сельта 2:3 Алавес Сегунда Алавес 2:3 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
6. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
7. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 35 - 39 33
13. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
14. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 25 - 45 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
16. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 139
Алавес 15.1% (21)
X 43.2% (60)
Сельта 41.7% (58)
-1
выиграет Сельта
В прошлом году Сельта уверенно выигрывала на своем поле у Алавеса 2:0 и 6:0. да и судя по тем играм,... Ещё
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Прогнозы на матч Алавес 1:3 Сельта

Исход игры
Алавес
15.1% (21)
Ничья
43.2% (60)
Сельта
41.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
39.55% (53)
Меньше
60.45% (81)
Обе команды забьют
Да
78.36% (105)
Нет
21.64% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.4% (52)
1:2 Сельта
22.3% (31)
0:1 Сельта
12.9% (18)
2:1 Алавес
9.4% (13)
1:0 Алавес
5.8% (8)
2:2 Ничья
3.6% (5)
1:3 Сельта
2.2% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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