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Эльче
1:1
Конец матча

Стадион:
Бетис
0'
0:1
14' Пенальти
Иглесиас Борха
19' Желтая карточка
Карвалью Вилльям
1:1
36' Гол
Милья Пере
47' Желтая карточка
Виктор Руис
67' Желтая карточка
Руибаль Айтор
73' Желтая карточка
Гутьеррес Хосе
90' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+3
13
Бадия
Эдгар
18
Паласиос
Элибельтон
12
Кальво
Даниэль
5
Верду
Гонсало
25
Мохика
Хоан
11
Моренте
Тете
4
Марконе
Иван
14
Гутьеррес
Хосе
16
Фидель
Чавес
21
Каррильо
Гидо
10
Милья
Пере
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
6
Виктор
Руис
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
10
Каналес
Серхио
9
Иглесиас
Борха
Эльче
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Иглесиас Борха
19'
 
Карвалью Вилльям
27'
 
Хуанми Мигель
Иглесиас Борха
36'
Милья Пере
(Моренте Тете)
1:1
46'
 
Морон Лоренцо
Карвалью Вилльям
47'
 
Виктор Руис
67'
 
Руибаль Айтор
72'
Родригес Виктор II
Моренте Тете
 
72'
 
Хоакин Санчес
Руибаль Айтор
73'
Гутьеррес Хосе
 
81'
Ригони Эмилиано
Милья Пере
 
90'
 
Гидо Родригес

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бое Лукас 5 0.17
2. Фидель Чавес 4 (2) 0.14
3. Фернандес Хосан 4 0.14
4. Каррильо Гидо 3 0.1
5. Милья Пере 3 0.1
6. Моренте Тете 2 0.07
7. Гутьеррес Хосе 2 0.07
8. Кальво Даниэль 2 0.07
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.24
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.24
3. Тельо Кристиан 4 0.14
4. Фекир Набиль 3 (1) 0.1
5. Манди Аисса 3 0.1
6. Санабрия Антонио 3 0.1
7. Хоакин Санчес 2 0.07
8. Хуанми Мигель 2 0.07
9. Карвалью Вилльям 2 0.07
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 8 1
2. Верду Гонсало 8 0
3. Бое Лукас 6 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Моренте Тете 5 0
6. Фидель Чавес 4 0
7. Милья Пере 4 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Каррильо Гидо 3 0
12. Хосема 3 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 9 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Акуоку Поль 4 1
6. Виктор Руис 5 0
7. Каналес Серхио 4 0
8. Фекир Набиль 4 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Морено Алекс 3 0
11. Миранда Хуан 3 0
12. Роблес Жоэль 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Руибаль Айтор 2 0
16. Лаинес Диего 2 0
17. Монтойя Мартин 0 1
18. Сидней 1 0
19. Гуардадо Андрес 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Хоакин Санчес 1 0
22. Морон Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 11.54% (3) 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3)
 Бетис 10.26% (4) 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 17.95% (7) 35.9% (14)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хетафе 1:1 Эльче Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья
Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид Эльче 2:2 Осасуна Атлетико М 3:1 Эльче Буноль 1:2 Эльче
Бетис Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис
Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис УКАМ Мурсия 0:2 Бетис

Последние игры между собой

Эльче: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Бетис: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Бетис 3:1 Эльче Ла Лига Эльче 2:1 Бетис Товарищеские матчи Эльче 0:0 Бетис Примера Бетис 1:2 Эльче Примера
Бетис 1:4 Эльче Сегунда Эльче 0:2 Бетис Сегунда Бетис 0:3 Эльче Сегунда Эльче 3:0 Бетис Сегунда Бетис 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Бетис Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
6. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
7. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 35 - 39 33
13. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
14. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 25 - 45 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
16. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 13 - 23 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 14 2 4 8 13 - 23 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Эльче 10.6% (15)
X 20.4% (29)
Бетис 69% (98)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Бетис на 6 месте чемпионата, а Эльче на 17, но здесь будет ничья. Забьют обе команды. Я бы поставил ОБЗ+Х2...
Ночной охотник #
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1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Эльче 1:1 Бетис онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Бетис

Исход игры
Эльче
10.6% (15)
Ничья
20.4% (29)
Бетис
69% (98)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
59.12% (81)
Нет
40.88% (56)
Популярный счёт
1:2 Бетис
35.9% (51)
0:1 Бетис
23.2% (33)
1:1 Ничья
17.6% (25)
0:2 Бетис
7% (10)
1:0 Эльче
4.9% (7)
2:1 Эльче
3.5% (5)
2:0 Эльче
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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