Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

45' Бадия Эдгар взял и забрал мяч на выходе

45' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Отличные скиллы показывает Фидель Чавес , обводя своих соперников

40' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

36' Отличные скиллы показывает Моренте Тете , обводя своих соперников

35' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Эльче

34' Каналес Серхио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Удар от ворот произведет Эльче

32' Фекир Набиль из команды Бетис навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Удар от ворот произведет Бетис

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Иглесиас Борха получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Карвалью Вилльям получил желтую карточку от судьи

19' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Иглесиас Борха получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Матч остановлен

19' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Матч возобновлен

18' Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Эмерсон Жуниор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

17' Матч возобновлен

17' Милья Пере на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Г О О О О Л - Иглесиас Борха из команды Бетис забивает с точки!

13' После проверки VAR судья не изменил решения - Бетис пробьет пенальти!

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

12' Отличные скиллы показывает Эмерсон Жуниор , обводя своих соперников

11' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Эльче

9' Гидо Родригес не смог попасть в створ ударом издали

9' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Судья сигнализирует, что [player1] из команды [team] поставил подножку. Пострадал [player2]

4' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Марконе Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Бетис начинает с центра поля