Бетис на 6 месте чемпионата, а Эльче на 17, но здесь будет ничья. Забьют обе команды. Я бы поставил ОБЗ+Х2...
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бое Лукас
|5
|0.17
|2.
|Фидель Чавес
|4 (2)
|0.14
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.14
|4.
|Каррильо Гидо
|3
|0.1
|5.
|Милья Пере
|3
|0.1
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.07
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.07
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.07
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.24
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.24
|3.
|Тельо Кристиан
|4
|0.14
|4.
|Фекир Набиль
|3 (1)
|0.1
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.1
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.1
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.07
|8.
|Хуанми Мигель
|2
|0.07
|9.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.07
|10.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|11.
|Руибаль Айтор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|8
|1
|2.
|Верду Гонсало
|8
|0
|3.
|Бое Лукас
|6
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Моренте Тете
|5
|0
|6.
|Фидель Чавес
|4
|0
|7.
|Милья Пере
|4
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|0
|11.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|12.
|Хосема
|3
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|2
|0
|14.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|15.
|Мохика Хоан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|9
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|3.
|Манди Аисса
|4
|2
|4.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|5.
|Акуоку Поль
|4
|1
|6.
|Виктор Руис
|5
|0
|7.
|Каналес Серхио
|4
|0
|8.
|Фекир Набиль
|4
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Морено Алекс
|3
|0
|11.
|Миранда Хуан
|3
|0
|12.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|16.
|Лаинес Диего
|2
|0
|17.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|18.
|Сидней
|1
|0
|19.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|20.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|21.
|Хоакин Санчес
|1
|0
|22.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|Бетис
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|35.9% (14)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|35 - 39
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|14.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|25 - 45
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|26 - 43
|26
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|16.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 23
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 23
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9