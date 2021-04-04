Альфонсо размял своей подачей Доменека. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.

И продолжаются атаки "Валенсии". "Кадис" очень старается, но банально не успевает за передвижением "летучих мышей".

Денис Черышев принимает мяч у левого края вратарской, после его удара снаряд задевает Карселена и улетает за пределы поля. Угловой назначен.

"Валенсия" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

Попытка взломать оборону "Кадиса" по центру не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Гамейро в неё угодил.

Только что стартовал второй тайм!

Кала на второй тайм не вышел. Вместо него теперь будет играть Мауро. Возможно, сезон для Калы уже завершен. В ближайшее время узнаем.

Попадает мяч в руку Альфонсо. У самой линии своей штрафной он сыграл за рамками правил.

Гайя решил закрутить мяч в верхний угол. Не повезло, над перекладиной просвистел снаряд.

Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.

Разбалансировалась как-то игра "Кадиса", но "Валенсия" не пользуется моментом, продолжая играть слишком медленно и больше поперек.

"Кадис" каким-то потерянным выглядит в эти минуты. И Альваро Сервера готовит вторую замену в составе своей команды.

Перешел "Кадис" на половину поля соперника, но все встали, движение минимально.

Мяч держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.

Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют.

Не отдает мяч "Кадис", а футболисты "Валенсия" лениво изображают прессинг.

Корреа нарушает правила. Подыграл он себе рукой.

Передача Альфонсо нашла голову Негредо, который с линии вратарской отправил мяч над перекладиной. А ведь это был шанс.

Гуэдеш получает по ногам на левом фланге атаки.

Старается "Кадис" взять мяч под свой контроль, но получается это только на своей половине поля.

Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.

Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.

Ледесма с трудом справляется с дальним ударом Рачича. Судья назначает угловой.

"Валенсия" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.

Еще один угловой у владений "Кадиса", мяч разыгран, но очень плохо. Ледесма исполнит удар от ворот

"Валенсия" прессингует соперника очень хорошо. "Кадис" даже не видит возможности перейти в атаку.

Васс падает в штрафной соперника. Свисток арбитра пока молчит.

Продолжают перекатывать мяч игроки "Валенсии" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.

Много позиционно атакует "Валенсия", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.

Двойная замена у гостей. Черышев вместо Алехандро Санчес, а Вальехо заменил Васса.

Кажется, у хозяев уже почти не осталось сил. Им не удается убежать в контратаку, а "Валенсия" полностью контролирует ситуацию.

Вступает в игру Доменек, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от Гайя.

Искьердо прилёг на газон. Держится он за икроножную мышцу.

Искьердо игру продолжить не смог, его заменил Помбо.

Вальехо едва не забивает гол после фланговой подачи Черышева. Ледесма накрыл мяч в ближнем углу.

Первый тайм

— Перерыв! "Кадис" - "Валенсия" 1:1. Скандальный первый тайм на "Рамон де Карранса" наконец-то завершен. Теперь официально, встречаемся через 15 минут!

45' 2 минуты судья добавил к этому тайму.

45' Угловой в концовке тайма "Валенсия" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

44' "Кадис" под прессингом вынужден приходить в себя, катает мяч в центре поля, пытается найти способ перейти в атаку.

43' Альфонсо грубовато сыграл на левом фланге обороны. Гамейро пострадал.

42' Показали нам Дьякаби, который сидит рядом с Макси Гомесом. Завтра однозначно будет жарко в Испании.

41' "Валенсия" зарабатывает угловой, но подача в штрафную крайне неудачна.

40' Серия хороших передач "Валенсии" завершается ударом Гуэдэша, выше ворот.

39' Не держится мяч у "Кадиса", гости продолжают активно идти вперед.

38' А вот хороший момент возникает, Корреа пробил с правого края штрафной, только в штангу мяч попадает после его выстрела.

37' Много борьбы стало в районе центрального круга. Ни одной из команд не получается основательно перейти на чужую половину поля.

36' Вратарям пока приходится часто играть только ногами. Необходимости спасать пока не возникало.

35' Футбола, скажем честно, пока маловато. Как-то уже о другом думают и игроки, и тренеры.

34' Пока не слишком высок темп, команды постепенно втягиваются в игру. Много мелких нарушений и небольших остановок.

33' И всё. Наш матч возобновился. Настроение уже другое.

— Да, игра прервана. Теперь всё в руках Давида Медье Хименеса.

— Игроки обеих команд разминаются. Каждый клуб на своей половине поля. Ждём Давида Медье Хименеса, арбитр пока ещё в раздевалке.

— Гильямон заменил Дьякаби.

— И команды появляются на поле. Только нет Дьякаби, не хочет он продолжать игру.

— На табло 1:1 и таймер застыл на отрезке матча 36:10.

— Игроки Кадиса пока не ушли с поля. Режиссеры показывают нам Калу, который действительно сказал что-то плохое Дьякаби. Продолжаем следить за развитием событий. "Валенсия" же поле покинула.

— Судья останавливает игру. Запасные игроки "Валенсии" встали со своих мест и уходят. Кажется, у нас намечается новый скандал.

32' У нас до сих пор Дьякаби с Давидом Медье Хименесом разговаривает. Может действительно что-то плохое ему сказал Кала?

31' Дьякаби до сих пор успокоиться не может, так можно и до красной доиграться.

30' Стычка в центральном круге. Дьякаби с кем-то решил выяснить отношения. Жёлтая карточка.

29' А темп тем временем совсем упал, что на руку "Кадису". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.

28' Эти мгновения встречи ознаменованы активным прессингом гостей, с которым игроки "Кадиса" без труда справляются.

27' Солер не может подняться с газона. Кала тоже пока ещё лежит и ждёт помощи врачей.

26' А там ещё и Кала нарушил правила. Жёлтая карточка в руках арбитра.

25' Свой третий угловой заработали хозяева, но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

24' Сальвадор Санчес нарушает правила в атаке на карточку жёлтого цвета.

23' Альваро Сервера призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.

22' Сальвадор Санчес сможет продолжить игру. Нет серьёзной травмы у лидера "Кадиса".

21' Сальвадор Санчес прилёг на газон. Требуется помощь врачей 7 номеру "Кадиса".

20' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Гамейро!!!

Гуэдеш своей передачей разрезал центр обороны "Кадиса", после чего Гамейро оставалось спокойно покатить мяч мимо голкипера, что он и сделал.

19' А вот Хави Грасия в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.

18' "Кадис" зарабатывает второй угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

17' Очень активно друг друга прессингуют соперники. Альваро Сервера свистит своим парням, что-то интенсивно показывает руками.

16' Теперь "Кадис" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Валенсии" много и бессмысленно бегать.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кала!!!

Хауме Доменек безобразно сыграл на выходе, не смог он прервать навес во вратарскую, а Кала отлично сыграл, опередив голкипера "летучих мышей".

14' А вот и первый угловой в матче у ворот "Валенсии". Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

13' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Кадиса", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

12' Разыграли игроки "Валенсии" свой шестой угловой, но позже вели борьбу в штрафной с нарушением правил.

11' Пятый угловой у ворот "Кадиса". Следует розыгрыш на Васса, который пробил с 27 метров. Ледесма отводит угрозу на угловой.

10' "Кадис" устремился в атаку по левому флангу, но там не удалось даже углового заработать.

9' Только теперь "Кадис" начинает предпринимать попытки контрнаступления, и то пока очень медленно.

8' Альваро Сервера активно подсказывает по тактике своим подопечным.

7' Примитивными забросами гости пытаются создать панику в штрафной "Кадиса", но хозяева очень легко справляются.

6' Затяжной розыгрыш 4 углового завершается без опасного момента, Солер с фланга посылает мяч за линию ворот.

5' Очередная атака гостей завершается угловым ударом. И здесь защита "Кадиса" сыграла надёжно, первым на мяче оказался Мари.

5' Два подряд угловых подали гости, но толку от этого факта никакого.

4' Первый угловой зарабатывают игроки "Валенсии". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот. Судья назначает ещё один корнер.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Давида Медье Хименеса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Кала у своей штрафной.

2' На счету "Кадиса" лишь одна победа в 10 последних матчах, клуб Серверы располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, однако отставание от "Валенсии" всего 4 очка.

1' "Кадис" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в бело-чёрной "Валенсия".