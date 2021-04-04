  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Кадис
1:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
14' Гол
Кала Хуан
1:1
19' Гол
Гамейро Кевин
23' Желтая карточка
Санчес Сальвадор
26' Желтая карточка
Кала Хуан
30' Желтая карточка
Дьякаби Муктар
49' Желтая карточка
Габриэль Паулиста
84'
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
22
Альфонсо
Луис
2
Йонссон
Йенс
10
Переа
Альберто
6
Мари
Хосе
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
25
Искьердо
Хайро
1
Хауме
Доменек
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
8
Солер
Карлос
16
Санчес
Алехандро
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
Кадис
4-3-3
Валенсия
4-4-2

Ход матча

14'
Кала Хуан
1:0
19'
1:1
Гамейро Кевин
(Гуэдеш Гонсалу)
23'
Санчес Сальвадор
 
26'
Кала Хуан
 
30'
 
Дьякаби Муктар
30'
 
Гильямон Уго
Дьякаби Муктар
46'
Мауро Маркос
Кала Хуан
 
49'
 
Габриэль Паулиста
62'
Алехо Иван
Переа Альберто
 
73'
 
Черышев Денис
Санчес Алехандро
73'
 
Вальехо Ману
Васс Даниэль
74'
Малбашич Филип
Негредо Альваро
 
79'
Помбо Хорхе
Искьердо Хайро
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.24
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.14
3. Лосано Энтони 3 0.1
4. Хименес Альваро 2 0.07
5. Кала Хуан 2 0.07
6. Санчес Сальвадор 2 0.07
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Помбо Хорхе 1 0.03
9. Искьердо Хайро 1 0.03
10. Алехо Иван 1 0.03
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.24
2. Вальехо Ману 5 0.17
3. Макси Гомес 5 0.17
4. Гамейро Кевин 3 0.1
5. Васс Даниэль 3 0.1
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
7. Габриэль Паулиста 2 0.07
8. Лато Тони 1 0.03
9. Дьякаби Муктар 1 0.03
10. Санчес Алехандро 1 0.03
11. Рачич Урош 1 0.03
12. Муса Юнус 1 0.03
13. Гильямон Уго 1 0.03
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 8 0
2. Хименес Фали 8 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Искьердо Хайро 4 0
5. Санчес Сальвадор 4 0
6. Негредо Альваро 2 1
7. Мауро Маркос 2 1
8. Йонссон Йенс 3 0
9. Мари Хосе 3 0
10. Альфонсо Луис 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 5 0
5. Солер Карлос 5 0
6. Рачич Урош 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Джейсон 3 1
9. Дьякаби Муктар 3 1
10. Габриэль Паулиста 4 0
11. Гуэдеш Гонсалу 2 1
12. Лато Тони 2 0
13. Черышев Денис 2 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Вальехо Ману 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Ли Кан Ин 1 0
19. Эскьердо Висенте 1 0
20. Муса Юнус 1 0
21. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 21.74% (5) 13.04% (3)
 Валенсия 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 6.25% (2) 25% (8) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис
Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия
Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Валенсия 1:1 Кадис Ла Лига Валенсия 4:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:0 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
6. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
7. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия 1:1 Заявка 29 8 10 11 35 - 39 34
13. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
14. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
15. Кадис 1:1 Заявка 29 7 9 13 25 - 45 30
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия 1:1 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
16. Кадис 1:1 Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
17. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис 1:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия 1:1 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Офсайд
    86'
    Попытка взломать оборону "Кадиса" по центру не прошла. Офсайдная ловушка захлопнулась вовремя. Гамейро в неё угодил.
  • Угловой
    85'
    "Валенсия" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • Опасный момент
    84'
    Денис Черышев принимает мяч у левого края вратарской, после его удара снаряд задевает Карселена и улетает за пределы поля. Угловой назначен.
  • 83'
    И продолжаются атаки "Валенсии". "Кадис" очень старается, но банально не успевает за передвижением "летучих мышей".
  • 82'
    Альфонсо размял своей подачей Доменека. Очень высоко, шансов зацепиться у игроков атаки не было.
  • Опасный момент
    81'
    Вальехо едва не забивает гол после фланговой подачи Черышева. Ледесма накрыл мяч в ближнем углу.
  • Замена
    80'
    Искьердо игру продолжить не смог, его заменил Помбо.
  • Травма, повреждение
    79'
    И Гайя набегался, прихрамывает защитник "Валенсии".
  • Травма, повреждение
    78'
    Искьердо прилёг на газон. Держится он за икроножную мышцу.
  • 77'
    Вступает в игру Доменек, но просто лишь для того, чтобы начать новую атаку своего клуба, получил он мяч от Гайя.
  • 76'
    Кажется, у хозяев уже почти не осталось сил. Им не удается убежать в контратаку, а "Валенсия" полностью контролирует ситуацию.
  • Замена
    75'
    Ответная замена у "Кадиса". Негредо уступил место Малбашичу.
  • Замена
    74'
    Двойная замена у гостей. Черышев вместо Алехандро Санчес, а Вальехо заменил Васса.
  • 73'
    Много позиционно атакует "Валенсия", но до опасных моментов дело не доходит. Противник обороняется очень надёжно.
  • 72'
    Продолжают перекатывать мяч игроки "Валенсии" с фланга на фланг, находясь в поисках слабого места соперника.
  • Судья
    71'
    Васс падает в штрафной соперника. Свисток арбитра пока молчит.
  • 70'
    "Валенсия" прессингует соперника очень хорошо. "Кадис" даже не видит возможности перейти в атаку.
  • Фол, нарушение
    69'
    Рачич нарушает правила у центрального круга.
  • Угловой
    68'
    Еще один угловой у владений "Кадиса", мяч разыгран, но очень плохо. Ледесма исполнит удар от ворот
  • Угловой
    68'
    "Валенсия" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.
  • Опасный момент
    67'
    Ледесма с трудом справляется с дальним ударом Рачича. Судья назначает угловой.
  • 66'
    Долго комбинируют гости у штрафной соперника, но никак не получается сделать обостряющую передачу.
  • 65'
    Создается такое ощущение, что нынешнее положение дел всех устраивает. Либо уже кончились силы у обеих команд.
  • 64'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Замена
    63'
    Замена у составе "Кадиса". Алехо заменил Переа.
  • 62'
    Старается "Кадис" взять мяч под свой контроль, но получается это только на своей половине поля.
  • Угловой
    61'
    Атака "Валенсии" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки "Кадиса" замысел соперника раскусили.
  • Фол, нарушение
    60'
    Гуэдеш получает по ногам на левом фланге атаки.
  • Опасный момент
    59'
    Передача Альфонсо нашла голову Негредо, который с линии вратарской отправил мяч над перекладиной. А ведь это был шанс.
  • Фол, нарушение
    58'
    Корреа нарушает правила. Подыграл он себе рукой.
  • 57'
    Не отдает мяч "Кадис", а футболисты "Валенсия" лениво изображают прессинг.
  • 56'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. 
  • 55'
    Мяч держится в центре поля, никуда не могут продвинуться ни одни, ни другие. Много потерь, очень плотная игра.
  • 54'
    Перешел "Кадис" на половину поля соперника, но все встали, движение минимально.
  • 53'
    "Кадис" каким-то потерянным выглядит в эти минуты. И Альваро Сервера готовит вторую замену в составе своей команды.
  • 52'
    Разбалансировалась как-то игра "Кадиса", но "Валенсия" не пользуется моментом, продолжая играть слишком медленно и больше поперек.
  • 51'
    Позиционная борьба в центре поля вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • Желтая карточка
    50'
    Жёлтая карточка. Габриэль Паулиста у центральной линии поля нарушил правила.
  • Опасный момент
    49'
    Гайя решил закрутить мяч в верхний угол. Не повезло, над перекладиной просвистел снаряд.
  • Фол, нарушение
    48'
    Попадает мяч в руку Альфонсо. У самой линии своей штрафной он сыграл за рамками правил.
  • Замена
    47'
    Кала на второй тайм не вышел. Вместо него теперь будет играть Мауро. Возможно, сезон для Калы уже завершен. В ближайшее время узнаем.
  • Второй тайм начался
    46'
    Только что стартовал второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Кадис" - "Валенсия" 1:1. Скандальный первый тайм на "Рамон де Карранса" наконец-то завершен. Теперь официально, встречаемся через 15 минут!
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты судья добавил к этому тайму.
  • Угловой
    45'
    Угловой в концовке тайма "Валенсия" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • 44'
    "Кадис" под прессингом вынужден приходить в себя, катает мяч в центре поля, пытается найти способ перейти в атаку.
  • Фол, нарушение
    43'
    Альфонсо грубовато сыграл на левом фланге обороны. Гамейро пострадал.
  • 42'
    Показали нам Дьякаби, который сидит рядом с Макси Гомесом. Завтра однозначно будет жарко в Испании.
  • Угловой
    41'
    "Валенсия" зарабатывает угловой, но подача в штрафную крайне неудачна.
  • 40'
    Серия хороших передач "Валенсии" завершается ударом Гуэдэша, выше ворот.
  • 39'
    Не держится мяч у "Кадиса", гости продолжают активно идти вперед. 
  • Штанга
    38'
    А вот хороший момент возникает, Корреа пробил с правого края штрафной, только в штангу мяч попадает после его выстрела.
  • 37'
    Много борьбы стало в районе центрального круга. Ни одной из команд не получается основательно перейти на чужую половину поля.
  • 36'
    Вратарям пока приходится часто играть только ногами. Необходимости спасать пока не возникало.
  • 35'
    Футбола, скажем честно, пока маловато. Как-то уже о другом думают и игроки, и тренеры.
  • 34'
    Пока не слишком высок темп, команды постепенно втягиваются в игру. Много мелких нарушений и небольших остановок.
  • 33'
    И всё. Наш матч возобновился. Настроение уже другое.
  • Да, игра прервана. Теперь всё в руках Давида Медье Хименеса.
  • Игроки обеих команд разминаются. Каждый клуб на своей половине поля.  Ждём Давида Медье Хименеса, арбитр пока ещё в раздевалке.
  • Замена
    Гильямон заменил Дьякаби. 
  • И команды появляются на поле. Только нет Дьякаби, не хочет он продолжать игру.
  • На табло 1:1 и таймер застыл на отрезке матча 36:10.
  • Игроки Кадиса пока не ушли с поля. Режиссеры показывают нам Калу, который действительно сказал что-то плохое Дьякаби. Продолжаем следить за развитием событий. "Валенсия" же поле покинула.
  • Судья
    Судья останавливает игру. Запасные игроки "Валенсии" встали со своих мест и уходят. Кажется, у нас намечается новый скандал.
  • 32'
    У нас до сих пор Дьякаби с Давидом Медье Хименесом разговаривает. Может действительно что-то плохое ему сказал Кала?
  • 31'
    Дьякаби до сих пор успокоиться не может, так можно и до красной доиграться.
  • Желтая карточка
    30'
    Стычка в центральном круге. Дьякаби с кем-то решил выяснить отношения. Жёлтая карточка.
  • 29'
    А темп тем временем совсем упал, что на руку "Кадису". Усыпить бдительность соперника и показать клыки в контратаке — идеальный план в таких матчах.
  • 28'
    Эти мгновения встречи ознаменованы активным прессингом гостей, с которым игроки "Кадиса" без труда справляются.
  • Травма, повреждение
    27'
    Солер не может подняться с газона. Кала тоже пока ещё лежит и ждёт помощи врачей.
  • Желтая карточка
    26'
    А там ещё и Кала нарушил правила. Жёлтая карточка в руках арбитра.
  • Угловой
    25'
    Свой третий угловой заработали хозяева, но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Желтая карточка
    24'
    Сальвадор Санчес нарушает правила в атаке на карточку жёлтого цвета.
  • 23'
    Альваро Сервера призывает своих ребят не расстраиваться, подбадривает их, хорошо настроен. Молодец.
  • 22'
    Сальвадор Санчес сможет продолжить игру. Нет серьёзной травмы у лидера "Кадиса".
  • Травма, повреждение
    21'
    Сальвадор Санчес прилёг на газон. Требуется помощь врачей 7 номеру "Кадиса".
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Гамейро!!!
    Гуэдеш своей передачей разрезал центр обороны "Кадиса", после чего Гамейро оставалось спокойно покатить мяч мимо голкипера, что он и сделал.
  • 19'
    А вот Хави Грасия в отличие от своего коллеги спокойно сидит на скамейке и с ленцой посматривает на поле.
  • Угловой
    18'
    "Кадис" зарабатывает второй угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 17'
    Очень активно друг друга прессингуют соперники. Альваро Сервера свистит своим парням, что-то интенсивно показывает руками.
  • 16'
    Теперь "Кадис" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Валенсии" много и бессмысленно бегать.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Кала!!!
    Хауме Доменек безобразно сыграл на выходе, не смог он прервать навес во вратарскую, а Кала отлично сыграл, опередив голкипера "летучих мышей".
  • Угловой
    14'
    А вот и первый угловой в матче у ворот "Валенсии". Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
  • 13'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Кадиса", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • Угловой
    12'
    Разыграли игроки "Валенсии" свой шестой угловой, но позже вели борьбу в штрафной с нарушением правил.
  • Угловой
    11'
    Пятый угловой у ворот "Кадиса". Следует розыгрыш на Васса, который пробил с 27 метров. Ледесма отводит угрозу на угловой.
  • 10'
     "Кадис" устремился в атаку по левому флангу, но там не удалось даже углового заработать.
  • 9'
    Только теперь "Кадис" начинает предпринимать попытки контрнаступления, и то пока очень медленно.
  • 8'
    Альваро Сервера активно подсказывает по тактике своим подопечным.
  • 7'
    Примитивными забросами гости пытаются создать панику в штрафной "Кадиса", но хозяева очень легко справляются.
  • Угловой
    6'
    Затяжной розыгрыш 4 углового завершается без опасного момента, Солер с фланга посылает мяч за линию ворот.
  • Угловой
    5'
    Очередная атака гостей завершается угловым ударом. И здесь защита "Кадиса" сыграла надёжно, первым на мяче оказался Мари.
  • Угловой
    5'
    Два подряд угловых подали гости, но толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой зарабатывают игроки "Валенсии". Последовал хороший навес в центр штрафной, но соперник отвёл угрозу от ворот. Судья назначает ещё один корнер.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Давида Медье Хименеса, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Кала у своей штрафной.
  • 2'
    На счету "Кадиса" лишь одна победа в 10 последних матчах, клуб Серверы располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, однако отставание от "Валенсии" всего 4 очка.
  • 1'
    "Кадис" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в бело-чёрной "Валенсия".
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
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Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ramon de Carranza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Кадис 1:1 Валенсия

Исход игры
Кадис
7.5% (11)
Ничья
33.6% (49)
Валенсия
58.9% (86)
Тотал 2.5
Больше
36.43% (51)
Меньше
63.57% (89)
Обе команды забьют
Да
65% (91)
Нет
35% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (41)
1:2 Валенсия
26% (38)
0:1 Валенсия
21.2% (31)
0:2 Валенсия
6.8% (10)
1:0 Кадис
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
2:1 Кадис
2.7% (4)
1:3 Валенсия
2.1% (3)
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