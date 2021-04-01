Кадис
Позже
Стадион: Рамон де Карранса
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.25
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.14
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.11
|4.
|Хименес Альваро
|2
|0.07
|5.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.07
|6.
|Переа Альберто
|1
|0.04
|7.
|Кала Хуан
|1
|0.04
|8.
|Помбо Хорхе
|1
|0.04
|9.
|Искьердо Хайро
|1
|0.04
|10.
|Алехо Иван
|1
|0.04
|11.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|12.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|7 (6)
|0.25
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.18
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.18
|4.
|Васс Даниэль
|3
|0.11
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.07
|6.
|Гамейро Кевин
|2
|0.07
|7.
|Габриэль Паулиста
|2
|0.07
|8.
|Лато Тони
|1
|0.04
|9.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.04
|10.
|Санчес Алехандро
|1
|0.04
|11.
|Рачич Урош
|1
|0.04
|12.
|Муса Юнус
|1
|0.04
|13.
|Гильямон Уго
|1
|0.04
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|8
|0
|2.
|Кала Хуан
|7
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|5.
|Негредо Альваро
|2
|1
|6.
|Мауро Маркос
|2
|1
|7.
|Йонссон Йенс
|3
|0
|8.
|Мари Хосе
|3
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|10.
|Санчес Сальвадор
|3
|0
|11.
|Алехо Иван
|3
|0
|12.
|Акапо Карлос
|1
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|2.
|Васс Даниэль
|6
|0
|3.
|Гильямон Уго
|6
|0
|4.
|Гайя Хосе
|5
|0
|5.
|Солер Карлос
|5
|0
|6.
|Рачич Урош
|5
|0
|7.
|Макси Гомес
|5
|0
|8.
|Джейсон
|3
|1
|9.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|10.
|Дьякаби Муктар
|2
|1
|11.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|12.
|Лато Тони
|2
|0
|13.
|Черышев Денис
|2
|0
|14.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|15.
|Хауме Доменек
|1
|0
|16.
|Вальехо Ману
|1
|0
|17.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|18.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|19.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|20.
|Муса Юнус
|1
|0
|21.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|Валенсия
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|15.63% (5)
|6.25% (2)
|25% (8)
|31.25% (10)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис
Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия
Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б
Последние игры между собой
Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|28
|18
|6
|4
|49 - 23
|60
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|6.
|Бетис
|Заявка
|28
|14
|3
|11
|38 - 41
|45
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|28
|10
|13
|5
|39 - 31
|43
|8.
|Гранада
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|34 - 46
|36
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|10.
|Леванте
|Заявка
|28
|8
|11
|9
|36 - 37
|35
|11.
|Сельта
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|35 - 43
|34
|12.
|Валенсия
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|34 - 38
|33
|13.
|Осасуна
|Заявка
|28
|7
|9
|12
|23 - 35
|30
|14.
|Хетафе
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|22 - 33
|29
|15.
|Кадис
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|24 - 44
|29
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|28
|5
|10
|13
|25 - 42
|25
|18.
|Алавес
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|23 - 44
|23
|19.
|Эйбар
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|22 - 33
|23
|20.
|Уэска
|Заявка
|28
|3
|12
|13
|26 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|3.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|5.
|Гранада
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|20 - 16
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|21 - 17
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|15.
|Эльче
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 18
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|18.
|Кадис
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 22
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|17 - 24
|19
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|9.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|10.
|Эйбар
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|15 - 21
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|15.
|Валенсия
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|16.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|17.
|Хетафе
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 23
|9
|18.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|14 - 26
|9
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кадис - Валенсия
Исход игры
Кадис
5.2% (3)
Ничья
22.4% (13)
Валенсия
72.4% (42)
Тотал 2.5
Больше
38.18% (21)
Меньше
61.82% (34)
Обе команды забьют
Да
58.18% (32)
Нет
41.82% (23)
Популярный счёт
1:2 Валенсия
29.3% (17)
0:1 Валенсия
24.1% (14)
1:1 Ничья
19% (11)
0:2 Валенсия
12.1% (7)
1:3 Валенсия
3.4% (2)
1:0 Кадис
3.4% (2)
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