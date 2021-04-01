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Кадис
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.25
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.14
3. Лосано Энтони 3 0.11
4. Хименес Альваро 2 0.07
5. Санчес Сальвадор 2 0.07
6. Переа Альберто 1 0.04
7. Кала Хуан 1 0.04
8. Помбо Хорхе 1 0.04
9. Искьердо Хайро 1 0.04
10. Алехо Иван 1 0.04
11. Альфонсо Луис 0 0
12. Малбашич Филип 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.25
2. Вальехо Ману 5 0.18
3. Макси Гомес 5 0.18
4. Васс Даниэль 3 0.11
5. Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
6. Гамейро Кевин 2 0.07
7. Габриэль Паулиста 2 0.07
8. Лато Тони 1 0.04
9. Дьякаби Муктар 1 0.04
10. Санчес Алехандро 1 0.04
11. Рачич Урош 1 0.04
12. Муса Юнус 1 0.04
13. Гильямон Уго 1 0.04
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 8 0
2. Кала Хуан 7 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Искьердо Хайро 4 0
5. Негредо Альваро 2 1
6. Мауро Маркос 2 1
7. Йонссон Йенс 3 0
8. Мари Хосе 3 0
9. Альфонсо Луис 3 0
10. Санчес Сальвадор 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 5 0
5. Солер Карлос 5 0
6. Рачич Урош 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Джейсон 3 1
9. Гуэдеш Гонсалу 2 1
10. Дьякаби Муктар 2 1
11. Габриэль Паулиста 3 0
12. Лато Тони 2 0
13. Черышев Денис 2 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Хауме Доменек 1 0
16. Вальехо Ману 1 0
17. Санчес Алехандро 1 0
18. Ли Кан Ин 1 0
19. Эскьердо Висенте 1 0
20. Муса Юнус 1 0
21. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 21.74% (5) 21.74% (5) 13.04% (3)
 Валенсия 9.38% (3) 12.5% (4) 15.63% (5) 6.25% (2) 25% (8) 31.25% (10)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис
Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе Рибадумия 0:2 Кадис Сельта 4:0 Кадис Кадис 2:1 Барселона
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия
Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетик Б

Последние игры между собой

Кадис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 1
Валенсия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 0
Валенсия 1:1 Кадис Ла Лига Валенсия 4:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:0 Валенсия Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
6. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
3. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 1 день 22 часа 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Кадис 6.8% (4)
    X 22% (13)
    Валенсия 71.2% (42)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 1:1
    Обе команды забьют. ОБЗ + ТМ 3,5
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Валенсия
    3.32
    3.24
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 3.13 3.24 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.18 2.49
    Бонус: 1 000 ₽ 3.17 3.22 2.46
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.05 2.50
      3.32 3.17 2.46

    Самый высокий коэффициент на матч «Кадис» – «Валенсия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кадис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Валенсия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кадис» – «Валенсия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.90 1.08 3.68 1.28 2.48 1.54 1.88 2.07 1.47 2.68 1.26 3.88 1.15 5.50 1.06 9.60
    7.20 1.05 6.10 1.10 2.78 1.42 2.12 1.72 1.67 2.36 1.30 3.52 1.21 4.20 1.07 7.70 1.04 8.00
    1.08 8.72 1.12 6.96 3.01 1.41 2.26 1.68 1.67 2.28 3.37 1.35 1.28 3.89 6.87 1.12 7.87 1.09
    8.30 1.05 6.70 1.11 2.90 1.40 2.23 1.67 1.87 1.95 1.67 2.30 1.32 3.25 1.23 4.10 1.08 7.30 1.06 8.30 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    3.08 1.41 2.69 1.52 2.28 1.69 1.89 2.02 1.67 2.32 1.50 2.74 1.25 4.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.45 2.77 1.21 4.54 1.07 8.50
    2.53 1.52 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 7.90 1.06 9.30
    2.55 1.46 1.65 2.13 1.33 3.10 6.70 1.08 7.60 1.06
    1.68 2.18 1.33 3.30 1.09 7.50
    2.72 1.51 2.24 1.73 1.72 2.23 1.47 2.87
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.79 1.44 1.76 2.06 1.37 3.04 1.16 5.30
    3.32 1.33 2.24 1.65 1.56 2.43 1.19 4.40 1.14 5.70
    3.45 1.27 2.25 1.59 1.53 2.37 1.19 4.20 1.13 5.30
    2.28 1.62 1.55 2.37 1.18 4.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.04 1.74
    1.92 1.88
    1.89 1.89
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.16
    4.80 1.14
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.84 1.26
    3.55 1.25
    3.80 1.23
    Где смотреть матч Кадис - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Валенсия

    Исход игры
    Кадис
    5.2% (3)
    Ничья
    22.4% (13)
    Валенсия
    72.4% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.18% (21)
    Меньше
    61.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    58.18% (32)
    Нет
    41.82% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Валенсия
    29.3% (17)
    0:1 Валенсия
    24.1% (14)
    1:1 Ничья
    19% (11)
    0:2 Валенсия
    12.1% (7)
    1:3 Валенсия
    3.4% (2)
    1:0 Кадис
    3.4% (2)
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