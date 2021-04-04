Игра будет просто суперская, зрелищная, яркая! Великолепные игроки в обеих командах и классный игровой... Ещё
Ночной охотник #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|15
|0.54
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.14
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.14
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.11
|6.
|Хордан Хоан
|1
|0.04
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0.04
|8.
|Кунде Жюль
|1
|0.04
|9.
|Гомес Алехандро
|1
|0.04
|10.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.04
|11.
|Васкес Франко
|1
|0.04
|12.
|Буну Яссин
|1
|0.04
|13.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.04
|14.
|Навас Хесус
|0
|0
|15.
|Фернандо Режес
|0
|0
|16.
|Торрес Оливер
|0
|0
|17.
|Акунья Маркос
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.68
|2.
|Льоренте Маркос
|9
|0.32
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.25
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.14
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.07
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.07
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.07
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.04
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.04
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.04
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.04
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|6
|1
|2.
|Фернандо Режес
|6
|0
|3.
|Гудель Неманья
|6
|0
|4.
|Карлос Диего Сантос
|5
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Буну Яссин
|3
|0
|10.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|11.
|Серхи Гомес
|2
|0
|12.
|Рекик Карим
|2
|0
|13.
|Торрес Оливер
|2
|0
|14.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|15.
|Кунде Жюль
|2
|0
|16.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|17.
|Васкес Франко
|1
|0
|18.
|Акунья Маркос
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|4.
|Карраско Янник
|5
|0
|5.
|Фелипе Аугусто IV
|5
|0
|6.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|7.
|Суарес Луис
|4
|0
|8.
|Хименес Хосе
|4
|0
|9.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|10.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|11.
|Кондогбия Жоффрей
|3
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|18.42% (7)
|7.89% (3)
|31.58% (12)
|Атлетико М
|8.16% (4)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|51 - 18
|66
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|3.
|Барселона
|Заявка
|28
|19
|5
|4
|67 - 24
|62
|4.
|Севилья
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|39 - 21
|55
|5.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 28
|45
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|38 - 32
|35
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|29
|8
|10
|11
|35 - 39
|34
|13.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|14.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|15.
|Кадис
|1:1 Заявка
|29
|7
|9
|13
|25 - 45
|30
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|28
|5
|12
|11
|26 - 38
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|26 - 43
|26
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|36 - 14
|31
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|22 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|8.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|9.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|16.
|Кадис
|1:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|13 - 23
|14
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|21 - 9
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|1:1 Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|11 - 16
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|15 - 19
|11
|16.
|Валенсия
|1:1 Заявка
|15
|2
|5
|8
|13 - 23
|11
|17.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9