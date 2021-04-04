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Севилья
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
25
Фернандо
Режес
8
Хордан
Хоан
7
Сусо
Хесус
9
Де
Йонг
Люк
5
Окампос
Лукас
13
Облак
Ян
18
Фелипе
Аугусто
IV
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
23
Триппьер
Киран
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
12
Лоди
Ренан
11
Лемар
Тома
9
Суарес
Луис
Севилья
4-3-3
Атлетико М
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.54
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.14
4. Де Йонг Люк 4 0.14
5. Сусо Хесус 3 0.11
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Кунде Жюль 1 0.04
9. Гомес Алехандро 1 0.04
10. Эскудеро Серхио 1 0.04
11. Васкес Франко 1 0.04
12. Буну Яссин 1 0.04
13. Карлос Диего Сантос 1 0.04
14. Навас Хесус 0 0
15. Фернандо Режес 0 0
16. Торрес Оливер 0 0
17. Акунья Маркос 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.68
2. Льоренте Маркос 9 0.32
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.25
4. Корреа Анхель 4 0.14
5. Карраско Янник 2 0.07
6. Ньигес Сауль 2 0.07
7. Коста Диего 2 (1) 0.07
8. Лемар Тома 1 0.04
9. Коке Хорхе 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Карлос Диего Сантос 5 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Эскудеро Серхио 2 0
11. Серхи Гомес 2 0
12. Рекик Карим 2 0
13. Торрес Оливер 2 0
14. Мунир Эль-Хаддади 2 0
15. Кунде Жюль 2 0
16. Эн-Несири Юссеф 2 0
17. Васкес Франко 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Карраско Янник 5 0
5. Фелипе Аугусто IV 5 0
6. Фелиш Жоау 5 0
7. Суарес Луис 4 0
8. Хименес Хосе 4 0
9. Эрмосо Марио 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Кондогбия Жоффрей 3 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 18.42% (7) 10.53% (4) 13.16% (5) 18.42% (7) 7.89% (3) 31.58% (12)
 Атлетико М 8.16% (4) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11) 18.37% (9) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья
Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Атлетико М 2:0 Севилья Ла Лига Атлетико М 2:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Севилья Примера
Севилья 1:1 Атлетико М Примера Севилья 2:5 Атлетико М Примера Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
3. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
6. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
7. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия 1:1 Заявка 29 8 10 11 35 - 39 34
13. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
14. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
15. Кадис 1:1 Заявка 29 7 9 13 25 - 45 30
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
3. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
4. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия 1:1 Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
16. Кадис 1:1 Заявка 15 3 5 7 13 - 23 14
17. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис 1:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
15. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
16. Валенсия 1:1 Заявка 15 2 5 8 13 - 23 11
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 апреля 2021, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 146
    Севилья 13.7% (20)
    X 52.1% (76)
    Атлетико М 34.2% (50)
    -1
    матч окончится ничьей
    Игра будет просто суперская, зрелищная, яркая! Великолепные игроки в обеих командах и классный игровой... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    1.92 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Атлетико М
    3.12
    3.24
    2.95
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    Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М

    Исход игры
    Севилья
    13.3% (19)
    Ничья
    52.4% (75)
    Атлетико М
    34.3% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.69% (53)
    Меньше
    61.31% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    86.13% (118)
    Нет
    13.87% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (65)
    1:2 Атлетико М
    19.6% (28)
    2:1 Севилья
    11.2% (16)
    0:1 Атлетико М
    7.7% (11)
    0:2 Атлетико М
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    1:3 Атлетико М
    2.1% (3)
    1:0 Севилья
    1.4% (2)
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