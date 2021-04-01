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Севилья
 
Позже

Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 15 0.54
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.14
4. Де Йонг Люк 4 0.14
5. Сусо Хесус 3 0.11
6. Хордан Хоан 1 0.04
7. Ракитич Иван 1 0.04
8. Кунде Жюль 1 0.04
9. Гомес Алехандро 1 0.04
10. Эскудеро Серхио 1 0.04
11. Васкес Франко 1 0.04
12. Буну Яссин 1 0.04
13. Карлос Диего Сантос 1 0.04
14. Навас Хесус 0 0
15. Фернандо Режес 0 0
16. Торрес Оливер 0 0
17. Акунья Маркос 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.68
2. Льоренте Маркос 9 0.32
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.25
4. Корреа Анхель 4 0.14
5. Карраско Янник 2 0.07
6. Ньигес Сауль 2 0.07
7. Коста Диего 2 (1) 0.07
8. Лемар Тома 1 0.04
9. Коке Хорхе 1 0.04
10. Эрмосо Марио 1 0.04
11. Торрейра Лукас 1 0.04
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 6 1
2. Фернандо Режес 6 0
3. Гудель Неманья 6 0
4. Карлос Диего Сантос 5 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Эскудеро Серхио 2 0
11. Серхи Гомес 2 0
12. Рекик Карим 2 0
13. Торрес Оливер 2 0
14. Мунир Эль-Хаддади 2 0
15. Кунде Жюль 2 0
16. Эн-Несири Юссеф 2 0
17. Васкес Франко 1 0
18. Акунья Маркос 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Карраско Янник 5 0
5. Фелипе Аугусто IV 5 0
6. Фелиш Жоау 5 0
7. Суарес Луис 4 0
8. Хименес Хосе 4 0
9. Эрмосо Марио 4 0
10. Льоренте Маркос 4 0
11. Кондогбия Жоффрей 3 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 18.42% (7) 10.53% (4) 13.16% (5) 18.42% (7) 7.89% (3) 31.58% (12)
 Атлетико М 8.16% (4) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11) 18.37% (9) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья
Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья Леганес 0:1 Севилья Атлетико М 2:0 Севилья Севилья 3:2 Реал Сосьедад
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б
Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эльче

Последние игры между собой

Севилья: победы: 3, ничьи: 8, поражения: 9
Атлетико М: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 3
Атлетико М 2:0 Севилья Ла Лига Атлетико М 2:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Севилья Примера
Севилья 1:1 Атлетико М Примера Севилья 2:5 Атлетико М Примера Севилья 3:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:2 Севилья Кубок Короля Атлетико М 2:0 Севилья Примера Атлетико М 3:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Севилья Примера Севилья 0:3 Атлетико М Примера Севилья 0:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Севилья Примера Атлетико М 1:1 Севилья Примера Севилья 1:3 Атлетико М Примера Севилья 0:1 Атлетико М Примера Севилья 2:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:1 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 28 20 6 2 51 - 18 66
2. Барселона Заявка 28 19 5 4 67 - 24 62
3. Реал Мадрид Заявка 28 18 6 4 49 - 23 60
4. Севилья Заявка 28 17 4 7 39 - 21 55
5. Реал Сосьедад Заявка 28 12 9 7 44 - 28 45
6. Бетис Заявка 28 14 3 11 38 - 41 45
7. Вильярреал Заявка 28 10 13 5 39 - 31 43
8. Гранада Заявка 28 10 6 12 34 - 46 36
9. Атлетик Б Заявка 28 9 8 11 38 - 32 35
10. Леванте Заявка 28 8 11 9 36 - 37 35
11. Сельта Заявка 28 8 10 10 35 - 43 34
12. Валенсия Заявка 28 8 9 11 34 - 38 33
13. Осасуна Заявка 28 7 9 12 23 - 35 30
14. Хетафе Заявка 28 7 8 13 22 - 33 29
15. Кадис Заявка 28 7 8 13 24 - 44 29
16. Вальядолид Заявка 28 5 12 11 26 - 38 27
17. Эльче Заявка 28 5 10 13 25 - 42 25
18. Алавес Заявка 28 5 8 15 23 - 44 23
19. Эйбар Заявка 28 4 11 13 22 - 33 23
20. Уэска Заявка 28 3 12 13 26 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 14 9 4 1 36 - 14 31
3. Севилья Заявка 14 10 1 3 22 - 9 31
4. Реал Мадрид Заявка 13 9 1 3 23 - 9 28
5. Гранада Заявка 14 8 3 3 20 - 16 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
8. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
9. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
10. Реал Сосьедад Заявка 14 6 5 3 24 - 16 23
11. Леванте Заявка 14 5 7 2 21 - 17 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 14 4 4 6 13 - 19 16
15. Эльче Заявка 13 3 6 4 13 - 18 15
16. Алавес Заявка 14 3 5 6 11 - 17 14
17. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
18. Кадис Заявка 14 3 4 7 12 - 22 13
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 13 9 3 1 21 - 9 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Бетис Заявка 14 6 1 7 17 - 24 19
7. Вильярреал Заявка 14 4 7 3 19 - 16 19
8. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
9. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
10. Эйбар Заявка 14 3 5 6 14 - 16 14
11. Вальядолид Заявка 14 2 7 5 11 - 16 13
12. Сельта Заявка 14 2 7 5 15 - 21 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 14 2 5 7 15 - 19 11
15. Валенсия Заявка 14 2 4 8 12 - 22 10
16. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
17. Хетафе Заявка 13 2 3 8 9 - 23 9
18. Уэска Заявка 14 1 6 7 14 - 26 9
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2021, осталось 2 дня 59 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Севилья 10.2% (6)
    X 47.5% (28)
    Атлетико М 42.4% (25)
    0
    матч окончится ничьей
    Игра будет просто суперская, зрелищная, яркая! Великолепные игроки в обеих командах и классный игровой... Ещё
    Ночной охотник #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Атлетико М
    3.05
    3.22
    2.77
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.18 2.74
    Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.22 2.77
    Бонус: 1 000 ₽ 2.90 3.20 2.66
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.15 2.75
      2.95 3.11 2.76

    Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.75 1.10 3.24 1.34 2.30 1.72 1.66 2.25 1.37 3.08 1.20 4.62 1.10 6.70 1.01 16.00
    6.40 1.07 5.40 1.12 2.54 1.49 1.92 1.88 1.58 2.80 1.24 4.05 1.16 4.90 1.04 9.00 1.02 9.60
    7.54 1.10 1.15 5.74 2.64 1.51 1.95 1.91 1.54 2.56 3.89 1.28 1.21 4.74 9.08 1.07 10.06 1.06
    7.40 1.07 5.60 1.13 2.55 1.47 2.23 1.66 1.91 1.89 1.66 2.25 1.55 2.48 1.23 3.85 1.17 4.60 1.05 9.00 1.04 9.70 0.00 17.00 0.00 15.50 0.00 24.00
    7.15 1.12 2.62 1.54 2.29 1.68 1.97 1.93 1.71 2.25 1.56 2.57 1.18 5.35
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    1.99 1.82 1.38 3.04 1.17 5.05 1.05 9.80
    2.38 1.58 1.55 2.45 1.28 3.64 1.06 9.00 1.04 10.75
    2.35 1.54 1.52 2.40 3.40 1.28 7.60 1.06 9.30 1.03
    1.57 2.41 1.27 3.55 1.06 8.20
    2.47 1.60 2.03 1.88 1.56 2.56 1.38 3.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.56 1.51 1.65 2.24 1.31 3.44 1.12 6.15
    2.95 1.40 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
    3.05 1.34 1.98 1.76 1.44 2.62 1.14 5.10 1.09 6.40
    2.04 1.74 1.47 2.55 1.16 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.16 1.66
    2.05 1.77
    2.05 1.74
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.14
    5.55 1.11
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.24 1.22
    4.00 1.20
    4.00 1.22
    Где смотреть матч Севилья - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Атлетико М

    Исход игры
    Севилья
    10.3% (6)
    Ничья
    48.3% (28)
    Атлетико М
    41.4% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (24)
    Меньше
    55.56% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    81.48% (44)
    Нет
    18.52% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.5% (20)
    1:2 Атлетико М
    20.7% (12)
    2:1 Севилья
    8.6% (5)
    0:1 Атлетико М
    8.6% (5)
    1:3 Атлетико М
    5.2% (3)
    2:2 Ничья
    5.2% (3)
    0:0 Ничья
    3.4% (2)
    0:2 Атлетико М
    3.4% (2)
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