Вальядолид
1:0
Второй тайм: 66'
Стадион: Хосе Сорилья
Гранада
34' Желтая карточкаВальехо Хесус
1:0
41' ПенальтиОрельяна Фабиан
62' Желтая карточкаЯнко Саиди
63' Желтая карточкаАлькарас Рубен
64' Желтая карточкаМасип Хорди
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
19
Вилья
Тони
17
Роке
Меса
17
Кини
Марин
8
Этеки
Ян
11
Мачис
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
29 Рэй ОриольПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
34'
41'
1:0
62'
63'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|5 (4)
|0.17
|2.
|Вайссман Шон
|4
|0.13
|3.
|Плано Оскар
|3
|0.1
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.1
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.07
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.07
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.2
|2.
|Суарес Луис III
|5
|0.17
|3.
|Видаль Молина
|4
|0.13
|4.
|Кенеди Роберт
|3
|0.1
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.1
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.1
|7.
|Мачис Дарвин
|2
|0.07
|8.
|Кина Домингуш
|2
|0.07
|9.
|Пуэртас Антонио
|1
|0.03
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|14.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|15.
|Виктор Диаз
|0
|0
|16.
|Гоналон Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|7
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|7
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|9.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|10.
|Вайссман Шон
|3
|0
|11.
|Плано Оскар
|1
|1
|12.
|Масип Хорди
|2
|0
|13.
|Мичел Мигель
|2
|0
|14.
|Вилья Тони
|2
|0
|15.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|16.
|Перес Кике
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Луис Перез
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Янко Саиди
|1
|0
|21.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|22.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|23.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|9
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|5
|0
|7.
|Монторо Анхель
|4
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|9.
|Суарес Луис III
|4
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Кини Марин
|2
|0
|13.
|Виктор Диаз
|2
|0
|14.
|Перес Неуэн
|2
|0
|15.
|Этеки Ян
|0
|1
|16.
|Видаль Молина
|1
|0
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Милья Луис
|1
|0
|21.
|Нева Карлос
|1
|0
|22.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|23.08% (6)
|19.23% (5)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|Гранада
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|30.3% (10)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =8 -7Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе
Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид
Гранада Последние 20 матчей: +7 =3 -10Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|53 - 24
|66
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|12
|11
|7
|47 - 31
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|43 - 33
|46
|8.
|Леванте
|Заявка
|30
|9
|11
|10
|37 - 39
|38
|9.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|11.
|Гранада
|0:1 Заявка
|30
|10
|6
|14
|34 - 50
|36
|12.
|Кадис
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|27 - 45
|35
|13.
|Осасуна
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|25 - 36
|34
|14.
|Валенсия
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|37 - 42
|34
|15.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|30
|6
|12
|12
|27 - 39
|30
|16.
|Хетафе
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|22 - 34
|30
|17.
|Уэска
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 45
|27
|18.
|Эльче
|Заявка
|30
|5
|11
|14
|27 - 46
|26
|19.
|Алавес
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|24 - 47
|24
|20.
|Эйбар
|Заявка
|30
|4
|11
|15
|22 - 36
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|0:1 Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 11
|20
|14.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|16 - 22
|17
|15.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|16.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|13.
|Вальядолид
|1:0 Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 27
|10
|19.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
|20.
|Гранада
|0:1 Заявка
|15
|2
|3
|10
|14 - 31
|9
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Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Гранада
Исход игры
Вальядолид
48.3% (69)
Ничья
34.3% (49)
Гранада
17.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (43)
2:1 Вальядолид
24.5% (35)
1:0 Вальядолид
17.5% (25)
1:2 Гранада
9.8% (14)
0:1 Гранада
4.2% (6)
2:0 Вальядолид
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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