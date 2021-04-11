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Вальядолид
1:2
Конец матча

Стадион:
Гранада
0'
34' Желтая карточка
Вальехо Хесус
1:0
41' Пенальти
Орельяна Фабиан
62' Желтая карточка
Янко Саиди
62' Желтая карточка
Алькарас Рубен
64' Желтая карточка
Масип Хорди
67' Желтая карточка
Суарес Луис III
69' Желтая карточка
Бруно Гонсалес
1:1
78' Гол
Видаль Молина
1:2
86' Гол
Кини Марин
90'+7
1
Масип
Хорди
18
Янко
Саиди
6
Бруно
Гонсалес
5
Санчес
Хавьер
25
Олаза
Лукас
19
Вилья
Тони
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
7
Гвардиола
Серхи
3
Кодро
Кенан
1
Силва
Руи
2
Фулкье
Димитри
20
Вальехо
Хесус
6
Санчес
Герман
17
Кини
Марин
8
Этеки
Ян
4
Гоналон
Максим
11
Мачис
Дарвин
14
Вико
Федерико
10
Пуэртас
Антонио
23
Видаль
Молина
Вальядолид
4-4-2
Гранада
4-2-3-1

Ход матча

34'
 
Вальехо Хесус
41'
Орельяна Фабиан
1:0
46'
Рубио Мигель
Санчес Хавьер
 
46'
 
Эррера Янгель
Этеки Ян
55'
 
Монторо Анхель
Вико Федерико
62'
Янко Саиди
 
62'
Алькарас Рубен
 
64'
Масип Хорди
 
65'
 
Суарес Луис III
Гоналон Максим
65'
Эрвиас Пабло
Вилья Тони
 
67'
 
Суарес Луис III
69'
Бруно Гонсалес
 
72'
Андре Маркос
Гвардиола Серхи
 
78'
1:1
Видаль Молина
(Фулкье Димитри)
85'
Начо Мартинес
Янко Саиди
 
85'
Вайссман Шон
Кодро Кенан
 
85'
 
Виктор Диаз
Видаль Молина
86'
1:2
Кини Марин
(Пуэртас Антонио)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 5 (4) 0.17
2. Вайссман Шон 4 0.13
3. Плано Оскар 3 0.1
4. Андре Маркос 3 0.1
5. Мичел Мигель 2 0.07
6. Вилья Тони 2 0.07
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Бруно Гонсалес 1 0.03
9. Алькарас Рубен 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Фелипе Жоау 1 0.03
12. Карнеро Рауль 1 0.03
13. Роке Меса 1 (1) 0.03
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 6 (1) 0.2
2. Видаль Молина 5 0.17
3. Суарес Луис III 5 0.17
4. Кенеди Роберт 3 0.1
5. Санчес Герман 3 0.1
6. Эррера Янгель 3 0.1
7. Мачис Дарвин 2 0.07
8. Кина Домингуш 2 0.07
9. Пуэртас Антонио 1 0.03
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 8 0
2. Алькарас Рубен 8 0
3. Хоакин Фернандес 7 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Гвардиола Серхи 4 0
9. Масип Хорди 3 0
10. Эль-Ямик Джавад 3 0
11. Вайссман Шон 3 0
12. Плано Оскар 1 1
13. Мичел Мигель 2 0
14. Янко Саиди 2 0
15. Вилья Тони 2 0
16. Санчес Хавьер 2 0
17. Перес Кике 2 0
18. Карнеро Рауль 2 0
19. Луис Перез 1 0
20. Эрвиас Пабло 1 0
21. Рубио Вальдо 1 0
22. Фелипе Жоау 1 0
23. Андре Маркос 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 9 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 5 0
7. Суарес Луис III 5 0
8. Монторо Анхель 4 0
9. Пуэртас Антонио 4 0
10. Вальехо Хесус 2 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Кини Марин 2 0
13. Виктор Диаз 2 0
14. Перес Неуэн 2 0
15. Этеки Ян 0 1
16. Видаль Молина 1 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Милья Луис 1 0
21. Нева Карлос 1 0
22. Барсия Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)
 Гранада 11.43% (4) 14.29% (5) 17.14% (6) 14.29% (5) 8.57% (3) 34.29% (12)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе
Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид Кантолагуа 0:5 Вальядолид
Гранада Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада
Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада Вильярреал 2:2 Гранада Малага 1:2 Гранада Гранада 2:0 Осасуна

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Гранада 1:3 Вальядолид Ла Лига Гранада 0:3 Вальядолид Товарищеские матчи Гранада 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Гранада Ла Лига
Гранада 2:1 Вальядолид Товарищеские матчи Гранада 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Гранада Сегунда Вальядолид 0:1 Гранада Примера Гранада 4:0 Вальядолид Примера Гранада 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Гранада Примера Вальядолид 2:3 Гранада Сегунда Гранада 0:1 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис 1:1 Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М 1:1 Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис 1:1 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Вальядолид 48.3% (69)
X 34.3% (49)
Гранада 17.5% (25)
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2.15 Прогноз на матч от Liveresult
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Где смотреть матч Вальядолид 1:2 Гранада онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 1:2 Гранада

Исход игры
Вальядолид
48.3% (69)
Ничья
34.3% (49)
Гранада
17.5% (25)
Тотал 2.5
Больше
40.43% (57)
Меньше
59.57% (84)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.1% (43)
2:1 Вальядолид
24.5% (35)
1:0 Вальядолид
17.5% (25)
1:2 Гранада
9.8% (14)
0:1 Гранада
4.2% (6)
2:0 Вальядолид
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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