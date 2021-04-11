Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Вальядолид

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мачис Дарвин не смог попасть в створ ударом издали

44' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Санчес Хавьер получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Санчес Хавьер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Г О О О О Л - Орельяна Фабиан из команды Вальядолид забивает с точки!

39' Кодро Кенан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Мачис Дарвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

37' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Удар от ворот произведет Гранада

36' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' Матч возобновлен

35' Вилья Тони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Вальехо Хесус получил желтую карточку от судьи

33' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Янко Саиди из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Санчес Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Янко Саиди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Удар от ворот произведет Вальядолид

21' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Гранада

17' Санчес Герман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Гранада

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Гранада

7' Удар от ворот произведет Вальядолид

6' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Гранада

5' Видаль Молина из команды Гранада сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Вальядолид

2' Вико Федерико из команды Гранада навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

1' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Гранада начинает с центра поля