Немного успокоились футболисты обеих команд, игра перешла в центр поля и вновь продолжается борьба за инициативу.

Очень грамотно двигают по полю мяч футболисты "Бетиса". Пока гости вынуждены работать в отборе.

Автор единственного гола за "Атлетико" нарушил правила, судья побеседовал с ним на повышенных тонах.

Оба голкипера пока без работы. В основном, все события развиваются в центральном круге.

Десять минут осталось до конца первого тайма. После счета 1:1 команды совсем перестали атаковать.

25' Футболисты "Атлетико" крайне неудачно провели последние игры на выезде, поражение от "Севильи" в чемпионате и в Лиге Чемпионов от "Челси".

24' Каналес решился на удар практически от центрального круга, но удивить команду и вратаря соперников ему не удалось - мимо.

23' Очень неожиданно сравняли счет футболисты "Бетиса". И интрига у нас продолжается.

22' Г-О-О-О-О-О-Л. 1:1. Сравнивают счет футболисты "Бетиса". Морено получил игровой снаряд, прострелил вдоль ворот на Тельо, который и вколотил снаряд в сетку с 10 метров.

20' Стоит отметить идеальную игру "Бетиса" на домашнем стадионе, последние три матча они выиграли.

18' Как ни странно, но футболисты "Бетиса" немного чаще владеют мячом, чем гости.

17' Корреа пытался убежать в контратаку, но вот был остановлен, как ни странно, арбитром. Офсайд он зафиксировал.

15' Отличный матч мы с Вами наблюдаем, команды в центре поля совсем не задерживаются.

14' Эрмосо классно прорвался по флангу и сделал прострел на Сауля, который выпрыгнул выше всех и пробил сильно головой - вратарь справился с угрозой.

13' Футболисты "Атлетико" уверенно комбинируют на половине поля соперника и контролируют игровой снаряд.

12' Перед матчем букмекеры давали на победу "Атлетико" достаточно высокий коэффициент - 2.1, а на "Бетис" - 3.88.

11' Пока никак не могут футболисты "Бетиса" вернуться в игру после пропущенного гола.

9' Угловой удар заработали футболисты "Атлетико", но извлечь выгоду из стандарта не удалось.

8' И явно не собираются футболисты "Атлетико" останавливаться, продолжают они действовать максимально агрессивно на половине поля соперника.

6' Очень быстро смогли открыть счет в этом матче футболисты из Мадрида. Эта победа им очень нужно.

5' Г-О-О-О-О-Л. 0:1. Карраско. Неразбериха в штрафной площади "Бетиса" завершилась тем, что мяч каким-то чудом достался до Карраско на линии вратарской и он уже атаковал почти по пустым воротам.

4' Стоит отметить, что в этом сезоне сразу две команды из Мадрида претендуют на чемпионство, это "Реал" и "Атлетико".

3' Сразу провели первую атаку футболисты "Атлетико", заработали угловой удар, но извлечь выгоду из стандартоного положения не удалось.