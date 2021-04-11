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  2. Матчи
  3. Испания
Бетис
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Атлетико М
0'
0:1
5' Гол
Карраско Янник
1:1
20' Гол
Тельо Кристиан
39'
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
15
Морено
Алекс
10
Каналес
Серхио
21
Гидо
Родригес
24
Руибаль
Айтор
17
Хоакин
Санчес
11
Тельо
Кристиан
8
Фекир
Набиль
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Эррера
Эктор
23
Триппьер
Киран
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
Бетис
4-2-3-1
Атлетико М
3-1-4-2

Ход матча

5'
0:1
Карраско Янник
(Корреа Анхель)
20'
Тельо Кристиан
(Морено Алекс)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.23
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.23
3. Тельо Кристиан 5 0.17
4. Фекир Набиль 3 (1) 0.1
5. Манди Аисса 3 0.1
6. Санабрия Антонио 3 0.1
7. Хоакин Санчес 2 0.07
8. Хуанми Мигель 2 0.07
9. Карвалью Вилльям 2 0.07
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.63
2. Льоренте Маркос 9 0.3
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.23
4. Корреа Анхель 4 0.13
5. Карраско Янник 3 0.1
6. Ньигес Сауль 2 0.07
7. Коста Диего 2 (1) 0.07
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Торрейра Лукас 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 9 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Акуоку Поль 4 1
6. Виктор Руис 5 0
7. Каналес Серхио 4 0
8. Фекир Набиль 4 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Морено Алекс 3 0
11. Миранда Хуан 3 0
12. Роблес Жоэль 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Руибаль Айтор 2 0
16. Лаинес Диего 2 0
17. Монтойя Мартин 0 1
18. Сидней 1 0
19. Гуардадо Андрес 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Хоакин Санчес 1 0
22. Морон Лоренцо 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Суарес Луис 5 0
6. Карраско Янник 5 0
7. Льоренте Маркос 5 0
8. Фелиш Жоау 5 0
9. Кондогбия Жоффрей 4 0
10. Хименес Хосе 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 10.26% (4) 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 17.95% (7) 35.9% (14)
 Атлетико М 8.16% (4) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11) 18.37% (9) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес
Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М
Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико М 2:0 Бетис Ла Лига Атлетико М 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Атлетико М Ла Лига Бетис 1:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 30 20 7 3 52 - 20 67
2. Реал Мадрид Заявка 30 20 6 4 53 - 24 66
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 30 12 11 7 47 - 31 47
6. Бетис 1:1 Заявка 30 14 5 11 40 - 43 47
7. Вильярреал Заявка 30 11 13 6 43 - 33 46
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Леванте Заявка 30 9 11 10 37 - 39 38
10. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
11. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
12. Кадис Заявка 30 9 8 13 27 - 45 35
13. Осасуна Заявка 30 8 10 12 25 - 36 34
14. Валенсия Заявка 30 8 10 12 37 - 42 34
15. Хетафе Заявка 30 7 9 14 22 - 34 30
16. Уэска Заявка 30 5 12 13 31 - 45 27
17. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
18. Эльче Заявка 30 5 11 14 27 - 46 26
19. Алавес Заявка 30 5 9 16 24 - 47 24
20. Эйбар Заявка 30 4 11 15 22 - 36 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 1:1 Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис 1:1 Заявка 15 8 3 4 22 - 18 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 16 5 5 6 13 - 11 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
18. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Атлетико М 1:1 Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис 1:1 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
15. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
16. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
18. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
19. Эльче Заявка 16 2 4 10 13 - 27 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 33'
    Десять минут осталось до конца первого тайма. После счета 1:1 команды совсем перестали атаковать. 
  • 32'
    Оба голкипера пока без работы. В основном, все события развиваются в центральном круге. 
  • 30'
    Автор единственного гола за "Атлетико" нарушил правила, судья побеседовал с ним на повышенных тонах. 
  • 28'
    Очень грамотно двигают по полю мяч футболисты "Бетиса". Пока гости вынуждены работать в отборе. 
  • 26'
    Немного успокоились футболисты обеих команд, игра перешла в центр поля и вновь продолжается борьба за инициативу. 
  • 25'
    Футболисты "Атлетико" крайне неудачно провели последние игры на выезде, поражение от "Севильи" в чемпионате и в Лиге Чемпионов от "Челси". 
  • 24'
    Каналес решился на удар практически от центрального круга, но удивить команду и вратаря соперников ему не удалось - мимо. 
  • 23'
    Очень неожиданно сравняли счет футболисты "Бетиса". И интрига у нас продолжается. 
  • Описание гола
    22'
    Г-О-О-О-О-О-Л. 1:1. Сравнивают счет футболисты "Бетиса". Морено получил игровой снаряд, прострелил вдоль ворот на Тельо, который и вколотил снаряд в сетку с 10 метров. 
  • 20'
    Стоит отметить идеальную игру "Бетиса" на домашнем стадионе, последние три матча они выиграли. 
  • 18'
    Как ни странно, но футболисты "Бетиса" немного чаще владеют мячом, чем гости. 
  • Офсайд
    17'
    Корреа пытался убежать в контратаку, но вот был остановлен, как ни странно, арбитром. Офсайд он зафиксировал. 
  • 15'
    Отличный матч мы с Вами наблюдаем, команды в центре поля совсем не задерживаются. 
  • Опасный момент
    14'
    Эрмосо классно прорвался по флангу и сделал прострел на Сауля, который выпрыгнул выше всех и пробил сильно головой - вратарь справился с угрозой. 
  • 13'
    Футболисты "Атлетико" уверенно комбинируют на половине поля соперника и контролируют игровой снаряд. 
  • 12'
    Перед матчем букмекеры давали на победу "Атлетико" достаточно высокий коэффициент - 2.1, а на "Бетис" - 3.88. 
  • 11'
    Пока никак не могут футболисты "Бетиса" вернуться в игру после пропущенного гола. 
  • 9'
    Угловой удар заработали футболисты "Атлетико", но извлечь выгоду из стандарта не удалось. 
  • 8'
    И явно не собираются футболисты "Атлетико" останавливаться, продолжают они действовать максимально агрессивно на половине поля соперника. 
  • 6'
    Очень быстро смогли открыть счет в этом матче футболисты из Мадрида. Эта победа им очень нужно. 
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-Л. 0:1. Карраско.  Неразбериха в штрафной площади "Бетиса" завершилась тем, что мяч каким-то чудом достался до Карраско на линии вратарской и он уже атаковал почти по пустым воротам. 
  • 4'
    Стоит отметить, что в этом сезоне сразу две команды из Мадрида претендуют на чемпионство, это "Реал" и "Атлетико". 
  • Угловой
    3'
    Сразу провели первую атаку футболисты "Атлетико", заработали угловой удар, но извлечь выгоду из стандартоного положения не удалось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Стартовый свисток прозвучал! 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Бетис 1:1 Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 1:1 Атлетико М

Исход игры
Бетис
3.8% (6)
Ничья
14.1% (22)
Атлетико М
82.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
50% (76)
Меньше
50% (76)
Обе команды забьют
Да
63.16% (96)
Нет
36.84% (56)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
35.3% (55)
0:1 Атлетико М
28.2% (44)
1:1 Ничья
12.8% (20)
1:3 Атлетико М
8.3% (13)
0:2 Атлетико М
6.4% (10)
2:1 Бетис
2.6% (4)
2:3 Атлетико М
1.3% (2)
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