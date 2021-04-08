Бетис
Позже
Стадион: Бенито Вильямарин
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|7 (2)
|0.24
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.24
|3.
|Тельо Кристиан
|4
|0.14
|4.
|Фекир Набиль
|3 (1)
|0.1
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.1
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.1
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.07
|8.
|Хуанми Мигель
|2
|0.07
|9.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.07
|10.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|11.
|Руибаль Айтор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.66
|2.
|Льоренте Маркос
|9
|0.31
|3.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.24
|4.
|Корреа Анхель
|4
|0.14
|5.
|Карраско Янник
|2
|0.07
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.07
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.07
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|9
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|3.
|Манди Аисса
|4
|2
|4.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|5.
|Акуоку Поль
|4
|1
|6.
|Виктор Руис
|5
|0
|7.
|Каналес Серхио
|4
|0
|8.
|Фекир Набиль
|4
|0
|9.
|Бартра Марк
|3
|0
|10.
|Морено Алекс
|3
|0
|11.
|Миранда Хуан
|3
|0
|12.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|13.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|14.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|15.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|16.
|Лаинес Диего
|2
|0
|17.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|18.
|Сидней
|1
|0
|19.
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|20.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|21.
|Хоакин Санчес
|1
|0
|22.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|7
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|5.
|Суарес Луис
|5
|0
|6.
|Карраско Янник
|5
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|5
|0
|8.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|9.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|10.
|Хименес Хосе
|4
|0
|11.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|10.26% (4)
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|10.26% (4)
|17.95% (7)
|35.9% (14)
|Атлетико М
|8.16% (4)
|10.2% (5)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
|18.37% (9)
|22.45% (11)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +12 =3 -5Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес
Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М
Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|29
|20
|6
|3
|51 - 19
|66
|2.
|Барселона
|Заявка
|29
|20
|5
|4
|68 - 24
|65
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|51 - 23
|63
|4.
|Севилья
|Заявка
|29
|18
|4
|7
|40 - 21
|58
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|29
|12
|10
|7
|45 - 29
|46
|6.
|Бетис
|Заявка
|29
|14
|4
|11
|39 - 42
|46
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|29
|11
|13
|5
|42 - 31
|46
|8.
|Сельта
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|38 - 44
|37
|9.
|Гранада
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|34 - 49
|36
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|39 - 33
|36
|11.
|Леванте
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|36 - 39
|35
|12.
|Валенсия
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|35 - 40
|33
|13.
|Кадис
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|26 - 45
|32
|14.
|Осасуна
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|23 - 35
|31
|15.
|Хетафе
|Заявка
|29
|7
|9
|13
|22 - 33
|30
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|26 - 39
|27
|17.
|Эльче
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|26 - 43
|26
|18.
|Уэска
|Заявка
|29
|4
|12
|13
|28 - 44
|24
|19.
|Алавес
|Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 47
|23
|20.
|Эйбар
|Заявка
|29
|4
|11
|14
|22 - 35
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|30 - 9
|36
|2.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|3.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 9
|31
|5.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|6.
|Бетис
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|21 - 17
|26
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|25 - 17
|24
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|20 - 15
|24
|10.
|Валенсия
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 16
|23
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|21 - 19
|22
|12.
|Сельта
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|20 - 22
|21
|13.
|Хетафе
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|13 - 10
|20
|14.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|15.
|Кадис
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 23
|16
|16.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|17.
|Алавес
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 20
|14
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 22
|14
|19.
|Уэска
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|12 - 18
|12
|20.
|Эйбар
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|8 - 17
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|2.
|Барселона
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|31 - 10
|31
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|21 - 10
|30
|4.
|Севилья
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|17 - 12
|24
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 12
|22
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 16
|22
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Сельта
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 22
|16
|9.
|Кадис
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 22
|16
|10.
|Осасуна
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|10 - 16
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|14 - 18
|14
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|13.
|Леванте
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 20
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|17.
|Валенсия
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|13 - 24
|10
|18.
|Эльче
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|19.
|Гранада
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 30
|9
|20.
|Алавес
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|12 - 27
|9
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Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М
Исход игры
Бетис
0% (0)
Ничья
20.4% (10)
Атлетико М
79.6% (39)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
26.5% (13)
1:1 Ничья
20.4% (10)
0:1 Атлетико М
20.4% (10)
1:3 Атлетико М
14.3% (7)
0:2 Атлетико М
10.2% (5)
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