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Бетис
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 7 (2) 0.24
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.24
3. Тельо Кристиан 4 0.14
4. Фекир Набиль 3 (1) 0.1
5. Манди Аисса 3 0.1
6. Санабрия Антонио 3 0.1
7. Хоакин Санчес 2 0.07
8. Хуанми Мигель 2 0.07
9. Карвалью Вилльям 2 0.07
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.66
2. Льоренте Маркос 9 0.31
3. Фелиш Жоау 7 (1) 0.24
4. Корреа Анхель 4 0.14
5. Карраско Янник 2 0.07
6. Ньигес Сауль 2 0.07
7. Коста Диего 2 (1) 0.07
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Торрейра Лукас 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 9 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Акуоку Поль 4 1
6. Виктор Руис 5 0
7. Каналес Серхио 4 0
8. Фекир Набиль 4 0
9. Бартра Марк 3 0
10. Морено Алекс 3 0
11. Миранда Хуан 3 0
12. Роблес Жоэль 2 0
13. Санабрия Антонио 2 0
14. Иглесиас Борха 2 0
15. Руибаль Айтор 2 0
16. Лаинес Диего 2 0
17. Монтойя Мартин 0 1
18. Сидней 1 0
19. Гуардадо Андрес 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Хоакин Санчес 1 0
22. Морон Лоренцо 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 7 0
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Суарес Луис 5 0
6. Карраско Янник 5 0
7. Льоренте Маркос 5 0
8. Фелиш Жоау 5 0
9. Кондогбия Жоффрей 4 0
10. Хименес Хосе 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 10.26% (4) 10.26% (4) 15.38% (6) 10.26% (4) 17.95% (7) 35.9% (14)
 Атлетико М 8.16% (4) 10.2% (5) 18.37% (9) 22.45% (11) 18.37% (9) 22.45% (11)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес
Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис Бетис 1:0 Кадис Гранада 2:0 Бетис
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М
Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М Алавес 1:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Хетафе Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Атлетико М 2:0 Бетис Ла Лига Атлетико М 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 1:2 Атлетико М Ла Лига Бетис 1:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 0:0 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 29 9 9 11 39 - 33 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
8. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
9. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бетис - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Бетис 0% (0)
    X 20.4% (10)
    Атлетико М 79.6% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Атлетико М
    3.47
    3.18
    2.44
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Бетис - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Бетис - Атлетико М

    Исход игры
    Бетис
    0% (0)
    Ничья
    20.4% (10)
    Атлетико М
    79.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    20.4% (10)
    0:1 Атлетико М
    20.4% (10)
    1:3 Атлетико М
    14.3% (7)
    0:2 Атлетико М
    10.2% (5)
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