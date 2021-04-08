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Валенсия
 
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Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 7 (6) 0.24
2. Вальехо Ману 5 0.17
3. Макси Гомес 5 0.17
4. Гамейро Кевин 3 0.1
5. Васс Даниэль 3 0.1
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.07
7. Габриэль Паулиста 2 0.07
8. Лато Тони 1 0.03
9. Дьякаби Муктар 1 0.03
10. Санчес Алехандро 1 0.03
11. Рачич Урош 1 0.03
12. Муса Юнус 1 0.03
13. Гильямон Уго 1 0.03
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 12 0.41
2. Оярсабаль Микель 10 (6) 0.34
3. Порту Кристиан 7 0.24
4. Виллиан Жозе 3 0.1
5. Барренечеа Андер 3 0.1
6. Лопес Роберто III 3 0.1
7. Мерино Микель 2 0.07
8. Янузай Аднан 2 (1) 0.07
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Монреаль Начо 1 0.03
11. Горосабел Андони 0 0
12. Фернандес Карлос 0 0
13. Гуриди Хон 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Корреа Тьерри 5 1
2. Васс Даниэль 6 0
3. Гильямон Уго 6 0
4. Гайя Хосе 5 0
5. Солер Карлос 5 0
6. Рачич Урош 5 0
7. Макси Гомес 5 0
8. Джейсон 3 1
9. Дьякаби Муктар 3 1
10. Габриэль Паулиста 4 0
11. Гуэдеш Гонсалу 2 1
12. Лато Тони 2 0
13. Черышев Денис 2 0
14. Мангала Эльяким 1 0
15. Кондогбия Жоффрей 1 0
16. Хауме Доменек 1 0
17. Вальехо Ману 1 0
18. Санчес Алехандро 1 0
19. Ли Кан Ин 1 0
20. Эскьердо Висенте 1 0
21. Муса Юнус 1 0
22. Молина Гиллем 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Ле Норман Робен 5 1
2. Муньос Айхен 6 0
3. Мерино Микель 5 0
4. Субельдия Игор 5 0
5. Барренечеа Андер 5 0
6. Субименди Мартин 5 0
7. Сильва Давид 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Гевара Андер 4 0
10. Исак Александр 3 0
11. Ильяраменди Асьер 2 0
12. Сальдуа Хосеба 2 0
13. Горосабел Андони 2 0
14. Фернандес Карлос 2 0
15. Порту Кристиан 2 0
16. Баутиста Хон 2 0
17. Гуриди Хон 2 0
18. Модибо Саньян 2 0
19. Янузай Аднан 1 0
20. Оярсабаль Микель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 9.09% (3) 15.15% (5) 15.15% (5) 6.06% (2) 24.24% (8) 30.3% (10)
 Реал Сосьедад 6.82% (3) 20.45% (9) 13.64% (6) 25% (11) 13.64% (6) 20.45% (9)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал
Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья Барселона 2:2 Валенсия Террасса 2:4 Валенсия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад
Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Кордова 0:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Барселона Севилья 3:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Реал Сосьедад: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Ла Лига Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Валенсия 0:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Валенсия Примера Валенсия 2:3 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:2 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Валенсия Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 4:2 Валенсия Примера Валенсия 2:5 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:0 Валенсия Примера Валенсия 0:1 Реал Сосьедад Примера Валенсия 3:0 Реал Сосьедад Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 29 20 6 3 51 - 19 66
2. Барселона Заявка 29 20 5 4 68 - 24 65
3. Реал Мадрид Заявка 29 19 6 4 51 - 23 63
4. Севилья Заявка 29 18 4 7 40 - 21 58
5. Реал Сосьедад Заявка 29 12 10 7 45 - 29 46
6. Бетис Заявка 29 14 4 11 39 - 42 46
7. Вильярреал Заявка 29 11 13 5 42 - 31 46
8. Сельта Заявка 29 9 10 10 38 - 44 37
9. Гранада Заявка 29 10 6 13 34 - 49 36
10. Атлетик Б Заявка 29 9 9 11 39 - 33 36
11. Леванте Заявка 29 8 11 10 36 - 39 35
12. Валенсия Заявка 29 8 9 12 35 - 40 33
13. Кадис Заявка 29 8 8 13 26 - 45 32
14. Осасуна Заявка 29 7 10 12 23 - 35 31
15. Хетафе Заявка 29 7 9 13 22 - 33 30
16. Вальядолид Заявка 29 5 12 12 26 - 39 27
17. Эльче Заявка 29 5 11 13 26 - 43 26
18. Уэска Заявка 29 4 12 13 28 - 44 24
19. Алавес Заявка 29 5 8 16 24 - 47 23
20. Эйбар Заявка 29 4 11 14 22 - 35 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 15 11 3 1 30 - 9 36
2. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
3. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
4. Реал Мадрид Заявка 14 10 1 3 25 - 9 31
5. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
6. Бетис Заявка 14 8 2 4 21 - 17 26
7. Реал Сосьедад Заявка 15 6 6 3 25 - 17 24
8. Атлетик Б Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
9. Вильярреал Заявка 14 6 6 2 20 - 15 24
10. Валенсия Заявка 14 6 5 3 22 - 16 23
11. Леванте Заявка 15 5 7 3 21 - 19 22
12. Сельта Заявка 14 6 3 5 20 - 22 21
13. Хетафе Заявка 15 5 5 5 13 - 10 20
14. Осасуна Заявка 15 4 5 6 13 - 19 17
15. Кадис Заявка 15 4 4 7 14 - 23 16
16. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
17. Алавес Заявка 15 3 5 7 12 - 20 14
18. Вальядолид Заявка 14 3 5 6 15 - 22 14
19. Уэска Заявка 14 2 6 6 12 - 18 12
20. Эйбар Заявка 14 1 6 7 8 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
2. Барселона Заявка 14 10 1 3 31 - 10 31
3. Атлетико М Заявка 14 9 3 2 21 - 10 30
4. Севилья Заявка 14 7 3 4 17 - 12 24
5. Реал Сосьедад Заявка 14 6 4 4 20 - 12 22
6. Вильярреал Заявка 15 5 7 3 22 - 16 22
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Сельта Заявка 15 3 7 5 18 - 22 16
9. Кадис Заявка 14 4 4 6 12 - 22 16
10. Осасуна Заявка 14 3 5 6 10 - 16 14
11. Эйбар Заявка 15 3 5 7 14 - 18 14
12. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
13. Леванте Заявка 14 3 4 7 15 - 20 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
16. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
17. Валенсия Заявка 15 2 4 9 13 - 24 10
18. Эльче Заявка 15 2 4 9 12 - 24 10
19. Гранада Заявка 14 2 3 9 14 - 30 9
20. Алавес Заявка 14 2 3 9 12 - 27 9
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 апреля 2021, осталось 2 дня 10 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Валенсия 46.8% (22)
    X 25.5% (12)
    Реал Сосьедад 27.7% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Реал Сосьедад
    3.66
    3.54
    2.22
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Валенсия - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Валенсия
    46.8% (22)
    Ничья
    25.5% (12)
    Реал Сосьедад
    27.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (22)
    Меньше
    50% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    72.73% (32)
    Нет
    27.27% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    25.5% (12)
    1:1 Ничья
    21.3% (10)
    1:2 Реал Сосьедад
    14.9% (7)
    1:0 Валенсия
    10.6% (5)
    2:0 Валенсия
    8.5% (4)
    0:1 Реал Сосьедад
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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