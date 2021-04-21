Кадис
Позже
Стадион: Рамон де Карранса
Реал Мадрид
25
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
-
37 Мартин АлексЗащитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
-
32 Чуст ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.23
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.13
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.1
|4.
|Хименес Альваро
|2
|0.06
|5.
|Кала Хуан
|2
|0.06
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|7.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|8.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|9.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|11.
|Мауро Маркос
|1
|0.03
|12.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|13.
|Малбашич Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|19
|0.61
|2.
|Каземиро Карлос
|5
|0.16
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.13
|4.
|Кроос Тони
|3
|0.1
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.1
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.1
|7.
|Вальверде Федерико
|3
|0.1
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|9.
|Азар Эден
|2
|0.06
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.06
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.06
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|14.
|Родриго
|0
|0
|15.
|Марсело Виера
|0
|0
|16.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|17.
|Иско Аларкон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кала Хуан
|8
|0
|2.
|Хименес Фали
|8
|0
|3.
|Лосано Энтони
|4
|0
|4.
|Йонссон Йенс
|4
|0
|5.
|Мари Хосе
|4
|0
|6.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|7.
|Санчес Сальвадор
|4
|0
|8.
|Негредо Альваро
|2
|1
|9.
|Мауро Маркос
|2
|1
|10.
|Альфонсо Луис
|3
|0
|11.
|Алехо Иван
|3
|0
|12.
|Акапо Карлос
|1
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|9
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|5
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Васкес Лукас
|3
|0
|9.
|Менди Ферлан
|3
|0
|10.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|11.
|Бензема Карим
|2
|0
|12.
|Марсело Виера
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|14.
|Асенсио Марко
|1
|0
|15.
|Аррибас Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кадис
|16% (4)
|12% (3)
|16% (4)
|20% (5)
|20% (5)
|16% (4)
|Реал Мадрид
|22% (11)
|12% (6)
|14% (7)
|10% (5)
|16% (8)
|26% (13)
Предыдущие игры
Кадис Последние 20 матчей: +5 =6 -9Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид
Последние игры между собой
Кадис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|32
|12
|13
|7
|48 - 35
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|1:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|26 - 47
|30
|17.
|Эльче
|1:0 Заявка
|32
|6
|11
|15
|28 - 48
|29
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|31
|5
|12
|14
|27 - 42
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|Эльче
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 19
|19
|17.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 18
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 18
|13
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Кадис - Реал Мадрид
Исход игры
Кадис
0.7% (1)
Ничья
2.7% (4)
Реал Мадрид
96.7% (145)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (75)
Меньше
48.98% (72)
Обе команды забьют
Да
44.9% (66)
Нет
55.1% (81)
Популярный счёт
0:2 Реал Мадрид
34% (51)
1:2 Реал Мадрид
27.3% (41)
0:1 Реал Мадрид
12% (18)
1:3 Реал Мадрид
12% (18)
0:3 Реал Мадрид
6.7% (10)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
0:4 Реал Мадрид
1.3% (2)
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