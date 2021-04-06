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Кадис
 
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Стадион:
Реал Мадрид

Бомбардиры внутри турнира

Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.23
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.13
3. Лосано Энтони 3 0.1
4. Хименес Альваро 2 0.06
5. Кала Хуан 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Алехо Иван 1 0.03
9. Помбо Хорхе 1 0.03
10. Искьердо Хайро 1 0.03
11. Мауро Маркос 1 0.03
12. Альфонсо Луис 0 0
13. Малбашич Филип 0 0
Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 19 0.61
2. Каземиро Карлос 5 0.16
3. Асенсио Марко 4 0.13
4. Кроос Тони 3 0.1
5. Модрич Лука 3 0.1
6. Винисиус Жуниор 3 0.1
7. Вальверде Федерико 3 0.1
8. Васкес Лукас 2 0.06
9. Азар Эден 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Диас Мариано 1 0.03
14. Родриго 0 0
15. Марсело Виера 0 0
16. Карвахаль Даниэль 0 0
17. Иско Аларкон 0 0

Карточки

Кадис
# Игрок      
1. Кала Хуан 8 0
2. Хименес Фали 8 0
3. Лосано Энтони 4 0
4. Йонссон Йенс 4 0
5. Мари Хосе 4 0
6. Искьердо Хайро 4 0
7. Санчес Сальвадор 4 0
8. Негредо Альваро 2 1
9. Мауро Маркос 2 1
10. Альфонсо Луис 3 0
11. Алехо Иван 3 0
12. Акапо Карлос 1 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 9 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 5 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Васкес Лукас 3 0
9. Менди Ферлан 3 0
10. Винисиус Жуниор 3 0
11. Бензема Карим 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Варан Рафаэль 1 0
14. Асенсио Марко 1 0
15. Аррибас Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кадис 16% (4) 12% (3) 16% (4) 20% (5) 20% (5) 16% (4)
 Реал Мадрид 22% (11) 12% (6) 14% (7) 10% (5) 16% (8) 26% (13)

Предыдущие игры

Кадис Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис
Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:2 Хетафе
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль
Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Леванте Алавес 1:4 Реал Мадрид Алькояно 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Осасуна 0:0 Реал Мадрид

Последние игры между собой

Кадис: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Реал Мадрид: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Реал Мадрид 0:1 Кадис Ла Лига Реал Мадрид 0:3 Кадис Кубок Короля Кадис 3:0 Реал Мадрид Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Вильярреал Заявка 31 12 13 6 48 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 31 9 11 11 38 - 44 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 16 5 7 4 22 - 24 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Вильярреал Заявка 16 6 7 3 27 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 16 2 5 9 15 - 26 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кадис - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Кадис 2.7% (1)
    X 5.4% (2)
    Реал Мадрид 91.9% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кадис
    Ничья
    Реал Мадрид
    9.55
    4.90
    1.48
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Кадис - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Кадис - Реал Мадрид

    Исход игры
    Кадис
    2.7% (1)
    Ничья
    5.4% (2)
    Реал Мадрид
    91.9% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    45.71% (16)
    Нет
    54.29% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    35.1% (13)
    1:2 Реал Мадрид
    27% (10)
    0:3 Реал Мадрид
    13.5% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    8.1% (3)
    1:1 Ничья
    5.4% (2)
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