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  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига
Осасуна
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Валенсия
0'
1:0
13' Гол
Мартинес Хавьер II
23'
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
39
Санчес
Мануэль
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
24
Торро
Лукас
28
Мартинес
Хавьер
II
20
Адриан
Лопес
16
Кальери
Хонатан
1
Хауме
Доменек
31
Молина
Гиллем
12
Дьякаби
Муктар
5
Габриэль
Паулиста
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
17
Черышев
Денис
7
Гуэдеш
Гонсалу
9
Гамейро
Кевин
Осасуна
4-4-2
Валенсия
4-4-2

Ход матча

13'
Мартинес Хавьер II
(Кальери Хонатан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Будимир Анте 7 0.22
2. Кальери Хонатан 4 0.13
3. Торрес Роберто 4 (1) 0.13
4. Гарсия Рубен 3 (1) 0.09
5. Барха Энрике 2 0.06
6. Монкайола Хон 2 0.06
7. Ронкалья Факундо 1 0.03
8. Адриан Лопес 1 0.03
9. Брашанац Дарко 1 0.03
10. Мартинес Хавьер II 1 0.03
11. Гарсия Давид III 1 0.03
12. Санчес Мануэль 0 0
13. Ойер Санхурхо 0 0
14. Торро Лукас 0 0
15. Хони Родригес 0 0
16. Гальего Энрике 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 8 (7) 0.25
2. Вальехо Ману 5 0.16
3. Макси Гомес 5 0.16
4. Васс Даниэль 4 (1) 0.13
5. Гуэдеш Гонсалу 3 0.09
6. Гамейро Кевин 3 0.09
7. Габриэль Паулиста 3 0.09
8. Рачич Урош 1 0.03
9. Лато Тони 1 0.03
10. Дьякаби Муктар 1 0.03
11. Санчес Алехандро 1 0.03
12. Муса Юнус 1 0.03
13. Гильямон Уго 1 0.03
14. Гайя Хосе 0 0
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Видаль Начо 9 0
2. Монкайола Хон 6 1
3. Ойер Санхурхо 7 0
4. Гарсия Давид III 7 0
5. Перес Иньиго 3 1
6. Эрнандес Аридане 3 1
7. Кальери Хонатан 4 0
8. Ронкалья Факундо 2 1
9. Торро Лукас 3 0
10. Унаи Гарсия 3 0
11. Круз Хуан 3 0
12. Санчес Мануэль 3 0
13. Гарсия Рубен 2 0
14. Будимир Анте 2 0
15. Эррера Серхио 2 0
16. Барха Энрике 2 0
17. Рубен Мартинес 0 1
18. Брашанац Дарко 1 0
19. Гальего Энрике 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 8 0
2. Макси Гомес 6 1
3. Корреа Тьерри 5 1
4. Гильямон Уго 6 0
5. Гайя Хосе 5 0
6. Габриэль Паулиста 5 0
7. Солер Карлос 5 0
8. Рачич Урош 5 0
9. Джейсон 3 1
10. Дьякаби Муктар 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 2 1
12. Черышев Денис 3 0
13. Лато Тони 2 0
14. Муса Юнус 2 0
15. Мангала Эльяким 1 0
16. Кондогбия Жоффрей 1 0
17. Хауме Доменек 1 0
18. Вальехо Ману 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 7.69% (2) 19.23% (5) 19.23% (5) 0 26.92% (7) 26.92% (7)
 Валенсия 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 8.11% (3) 27.03% (10) 27.03% (10)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар
Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада
Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Валенсия: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Валенсия 1:1 Осасуна Ла Лига Валенсия 2:0 Осасуна Ла Лига Осасуна 3:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 4:1 Осасуна Примера
Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья 0:0 Заявка 32 20 5 7 46 - 25 65
5. Вильярреал Заявка 31 12 13 6 48 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна 1:0 Заявка 32 10 10 12 28 - 36 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Леванте 0:0 Заявка 32 9 12 11 38 - 44 39
11. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия 0:1 Заявка 32 8 11 13 39 - 45 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья 0:0 Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия 0:1 Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте 0:0 Заявка 17 5 8 4 22 - 24 23
12. Осасуна 1:0 Заявка 17 6 5 6 16 - 19 23
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья 0:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 31
5. Вильярреал Заявка 16 6 7 3 27 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна 1:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия 0:1 Заявка 17 2 5 10 15 - 27 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Угловой
    24'
    Отвратительный угловой удар в исполнении "Валенсии". Слишком сильная подача, в результате чего круглый перелетел через всю штрафную площадь и ушёл за пределы поля. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Свисток арбитра прерывает атаку "Осасуны". Нарушение правил имело место со стороны Хосе-Луиса Гайя.
  • Штанга
    21'
    Гонсалу Гедеш получает мяч и тут же пробивает по воротам без помех, но попадает в штангу.
  • 20'
    Гости не стали подавать углового, а разыграли его, перейдя в позиционное наступление. 
  • Угловой
    19'
    Дриблинг Хосе-Луиса Гайя приводит к заработанному угловому. 
  • 18'
    Компактно обороняется "Осасуна", которая теперь может действовать вторым номером, с расчётом на контратаки. 
  • 17'
    Несколько фланговых атак провела "Валенсия", однако лишь одна из них завершилась навесом, и то неточным. 
  • 15'
    Вполне заслуженный гол хозяев, которые на старте встречи действовали гораздо активнее. 
  • Описание гола
    14'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАРТИНЕС КАЛЬВО!!! Хонатан Каллери выполняет прекрасную передачу на Мартинеса Кальво, который выходит на свидание с голкипером и переигрывает его в ближнем бою. 
  • 12'
    Вот уже и "Валенсия" начинает вспоминать об атакующих действиях, всё чаще появляясь у чужих ворот. 
  • Угловой
    11'
    Гонсалу Гедеш навесил с угла поля, но выше всех выпрыгнул Давид Гарсия и мяч выбил. 
  • 9'
    Первый корнер в матче получился холостым, дело завершилось без удара по воротам. 
  • Угловой
    8'
    Попытался самостоятельно прорваться в штрафную площадку Хавьер Мартинес Кальво, но его остановили соперники, выбив мяч за лицевую линию. 
  • Офсайд
    7'
    Ещё одну атаку организовала "Осасуна", но она быстро оборвалась, так как не выдержал линию Хонатан Каллери и угодил в офсайд. 
  • 6'
    Стандарт в исполнении хозяев к опасности у ворот Доменека Хауме не привёл, разрядил обстановку Габриэль Паулиста. 
  • Фол, нарушение
    5'
    "Осасуна" получает право на штрафной удар, грубо сыграл Хосе-Луис Гайя. 
  • 4'
    Достаточно резво начинают команды на старте встречи, центр поля не замечают, но и опасных моментов пока не создают. 
  • 3'
    Гиллем Молина попытался прорваться по правому краю, но его остановил Хавьер Мартинес, отправивший мяч за боковую линию. 
  • 2'
    Хозяева начали с центра поля и сразу же Лукас Торро выполнил заброс вперёд, но борьбу в воздухе выиграл Муктар Дьякаби и вынес мяч на правый фланг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Поединок начинается. 
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Осасуна 1:0 Валенсия онлайн

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Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Валенсия

Исход игры
Осасуна
25.2% (36)
Ничья
47.6% (68)
Валенсия
27.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
79.43% (112)
Нет
20.57% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (62)
1:2 Валенсия
17.5% (25)
2:1 Осасуна
12.6% (18)
1:0 Осасуна
10.5% (15)
0:1 Валенсия
5.6% (8)
1:3 Валенсия
2.8% (4)
2:0 Осасуна
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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