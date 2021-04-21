Гости не стали подавать углового, а разыграли его, перейдя в позиционное наступление.

Гонсалу Гедеш получает мяч и тут же пробивает по воротам без помех, но попадает в штангу.

Отвратительный угловой удар в исполнении "Валенсии". Слишком сильная подача, в результате чего круглый перелетел через всю штрафную площадь и ушёл за пределы поля.

18' Компактно обороняется "Осасуна", которая теперь может действовать вторым номером, с расчётом на контратаки.

17' Несколько фланговых атак провела "Валенсия", однако лишь одна из них завершилась навесом, и то неточным.

15' Вполне заслуженный гол хозяев, которые на старте встречи действовали гораздо активнее.

14' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! МАРТИНЕС КАЛЬВО!!! Хонатан Каллери выполняет прекрасную передачу на Мартинеса Кальво, который выходит на свидание с голкипером и переигрывает его в ближнем бою.

12' Вот уже и "Валенсия" начинает вспоминать об атакующих действиях, всё чаще появляясь у чужих ворот.

11' Гонсалу Гедеш навесил с угла поля, но выше всех выпрыгнул Давид Гарсия и мяч выбил.

9' Первый корнер в матче получился холостым, дело завершилось без удара по воротам.

8' Попытался самостоятельно прорваться в штрафную площадку Хавьер Мартинес Кальво, но его остановили соперники, выбив мяч за лицевую линию.

7' Ещё одну атаку организовала "Осасуна", но она быстро оборвалась, так как не выдержал линию Хонатан Каллери и угодил в офсайд.

6' Стандарт в исполнении хозяев к опасности у ворот Доменека Хауме не привёл, разрядил обстановку Габриэль Паулиста.

5' "Осасуна" получает право на штрафной удар, грубо сыграл Хосе-Луис Гайя.

4' Достаточно резво начинают команды на старте встречи, центр поля не замечают, но и опасных моментов пока не создают.

3' Гиллем Молина попытался прорваться по правому краю, но его остановил Хавьер Мартинес, отправивший мяч за боковую линию.

2' Хозяева начали с центра поля и сразу же Лукас Торро выполнил заброс вперёд, но борьбу в воздухе выиграл Муктар Дьякаби и вынес мяч на правый фланг.