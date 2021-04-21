1:0
13' ГолМартинес Хавьер II
24
Торро
Лукас
20
Адриан
Лопес
14
Гайя
Хосе
30
Муса
Юнус
18
Васс
Даниэль
19
Рачич
Урош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Торро ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Гильямон УгоЗащитник
-
6 ФерруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ли Кан ИнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
-
21 Вальехо МануНападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
13'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Будимир Анте
|7
|0.22
|2.
|Кальери Хонатан
|4
|0.13
|3.
|Торрес Роберто
|4 (1)
|0.13
|4.
|Гарсия Рубен
|3 (1)
|0.09
|5.
|Барха Энрике
|2
|0.06
|6.
|Монкайола Хон
|2
|0.06
|7.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|8.
|Адриан Лопес
|1
|0.03
|9.
|Брашанац Дарко
|1
|0.03
|10.
|Мартинес Хавьер II
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Давид III
|1
|0.03
|12.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|13.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|14.
|Торро Лукас
|0
|0
|15.
|Хони Родригес
|0
|0
|16.
|Гальего Энрике
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|8 (7)
|0.25
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.16
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.16
|4.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.13
|5.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.09
|6.
|Гамейро Кевин
|3
|0.09
|7.
|Габриэль Паулиста
|3
|0.09
|8.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|9.
|Лато Тони
|1
|0.03
|10.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|11.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|12.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|13.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|14.
|Гайя Хосе
|0
|0
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Начо
|9
|0
|2.
|Монкайола Хон
|6
|1
|3.
|Ойер Санхурхо
|7
|0
|4.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|5.
|Перес Иньиго
|3
|1
|6.
|Эрнандес Аридане
|3
|1
|7.
|Кальери Хонатан
|4
|0
|8.
|Ронкалья Факундо
|2
|1
|9.
|Торро Лукас
|3
|0
|10.
|Унаи Гарсия
|3
|0
|11.
|Круз Хуан
|3
|0
|12.
|Санчес Мануэль
|3
|0
|13.
|Гарсия Рубен
|2
|0
|14.
|Будимир Анте
|2
|0
|15.
|Эррера Серхио
|2
|0
|16.
|Барха Энрике
|2
|0
|17.
|Рубен Мартинес
|0
|1
|18.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|19.
|Гальего Энрике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|8
|0
|2.
|Макси Гомес
|6
|1
|3.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|4.
|Гильямон Уго
|6
|0
|5.
|Гайя Хосе
|5
|0
|6.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|7.
|Солер Карлос
|5
|0
|8.
|Рачич Урош
|5
|0
|9.
|Джейсон
|3
|1
|10.
|Дьякаби Муктар
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|1
|12.
|Черышев Денис
|3
|0
|13.
|Лато Тони
|2
|0
|14.
|Муса Юнус
|2
|0
|15.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|16.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|17.
|Хауме Доменек
|1
|0
|18.
|Вальехо Ману
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|0
|26.92% (7)
|26.92% (7)
|Валенсия
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|27.03% (10)
|27.03% (10)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: +8 =7 -5Осасуна 2:0 Эльче Вильярреал 1:2 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Осасуна 0:0 Эйбар
Уэска 0:0 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Осасуна 0:2 Барселона Алавес 0:1 Осасуна Осасуна 0:2 Севилья Леванте 0:1 Осасуна Осасуна 2:1 Эйбар Бетис 1:0 Осасуна Альмерия 0:0 Осасуна Осасуна 3:1 Гранада Валенсия 1:1 Осасуна Эспаньол 0:2 Осасуна Гранада 2:0 Осасуна Осасуна 0:0 Реал Мадрид Олот 0:3 Осасуна Реал Сосьедад 1:1 Осасуна
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада
Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия Валенсия 1:1 Кадис Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 0:1 Севилья
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Валенсия: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Осасуна 3:3 Валенсия Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Валенсия 2:1 Осасуна Кубок Короля Осасуна 0:2 Валенсия Кубок Короля Осасуна 0:1 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:3 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Примера Осасуна 1:3 Валенсия Примера Осасуна 1:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Осасуна Примера Валенсия 3:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|32
|20
|5
|7
|46 - 25
|65
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|48 - 34
|49
|6.
|Бетис
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|42 - 45
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|28 - 36
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 44
|39
|11.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|39 - 45
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 24
|23
|12.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 17
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 27
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Валенсия
Исход игры
Осасуна
25.2% (36)
Ничья
47.6% (68)
Валенсия
27.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
79.43% (112)
Нет
20.57% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.4% (62)
1:2 Валенсия
17.5% (25)
2:1 Осасуна
12.6% (18)
1:0 Осасуна
10.5% (15)
0:1 Валенсия
5.6% (8)
1:3 Валенсия
2.8% (4)
2:0 Осасуна
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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