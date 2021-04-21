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Алавес
1:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
17' Гол
Хоселу Санмартин
45'+3
1
Пачеко
Фернандо
21
Агиррегабириа
Мартин
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
23
Химо
Наварро
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
Алавес
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

17'
Хоселу Санмартин
(Йота Пелетейро)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 8 (2) 0.25
2. Лукас Перес 4 (3) 0.13
3. Эдгар Мендес 4 0.13
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Батталья Родриго 1 0.03
9. Лежён Флорьян 1 0.03
10. Эли Родриго 1 0.03
11. Сайнс Борха 1 0.03
12. Йота Пелетейро 0 0
13. Дуарте Рубен 0 0
14. Агиррегабириа Мартин 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 20 (9) 0.63
2. Алькасер Пако 5 (1) 0.16
3. Парехо Даниэль 3 0.09
4. Чуквезе Саму 3 0.09
5. Ниньо Фер 3 0.09
6. Гомес Мойсес 3 (1) 0.09
7. Бакка Карлос 2 0.06
8. Торрес Пау II 2 0.06
9. Тригерос Мануэль 1 0.03
10. Педраса Альфонсо 1 0.03
11. Пино Йереми 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 9 1
2. Пина Томас 10 0
3. Лежён Флорьян 10 0
4. Батталья Родриго 8 1
5. Ману Гарсия 6 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 7 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 4 0
8. Коклен Франсис 4 0
9. Марио Гаспар 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Пино Йереми 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 20.83% (5) 16.67% (4) 20.83% (5) 16.67% (4) 12.5% (3) 12.5% (3)
 Вильярреал 28.89% (13) 20% (9) 13.33% (6) 4.44% (2) 26.67% (12) 6.67% (3)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес
Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Вильярреал 3:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:1 Алавес Ла Лига Вильярреал 1:2 Алавес Примера
Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 0:3 Вильярреал Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис 0:0 Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал 0:1 Заявка 32 12 13 7 48 - 35 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес 1:0 Заявка 32 7 9 16 26 - 47 30
17. Эльче 1:0 Заявка 32 6 11 15 28 - 48 29
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Вальядолид 0:1 Заявка 31 5 12 14 27 - 42 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис 0:0 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал 0:1 Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес 1:0 Заявка 17 5 5 7 14 - 20 20
16. Эльче 1:0 Заявка 15 4 7 4 15 - 19 19
17. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид 0:1 Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал 0:1 Заявка 17 6 7 4 27 - 18 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис 0:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид 0:1 Заявка 16 2 7 7 11 - 18 13
14. Атлетик Б 0:0 Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче 1:0 Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес 1:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Алавес 4.2% (6)
X 14.7% (21)
Вильярреал 81.1% (116)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алавес
Ничья
Вильярреал
5.05
4.00
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Алавес 1:0 Вильярреал онлайн

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Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вильярреал

Исход игры
Алавес
4.2% (6)
Ничья
14.7% (21)
Вильярреал
81.1% (116)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
66.67% (94)
Нет
33.33% (47)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
45.5% (65)
0:1 Вильярреал
21% (30)
1:1 Ничья
12.6% (18)
0:2 Вильярреал
9.8% (14)
1:3 Вильярреал
4.2% (6)
2:1 Алавес
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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