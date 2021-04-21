Алавес
1:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Мендисорроса
Вильярреал
1:0
17' ГолХоселу Санмартин
23
Химо
Наварро
11
Риоха
Луис
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
2 ТачиЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
17'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|8 (2)
|0.25
|2.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.13
|3.
|Эдгар Мендес
|4
|0.13
|4.
|Риоха Луис
|2
|0.06
|5.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|6.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|7.
|Пина Томас
|1
|0.03
|8.
|Батталья Родриго
|1
|0.03
|9.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|10.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|11.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|12.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|13.
|Дуарте Рубен
|0
|0
|14.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|20 (9)
|0.63
|2.
|Алькасер Пако
|5 (1)
|0.16
|3.
|Парехо Даниэль
|3
|0.09
|4.
|Чуквезе Саму
|3
|0.09
|5.
|Ниньо Фер
|3
|0.09
|6.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.09
|7.
|Бакка Карлос
|2
|0.06
|8.
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|9.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|10.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|11.
|Пино Йереми
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|9
|1
|2.
|Пина Томас
|10
|0
|3.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|4.
|Батталья Родриго
|8
|1
|5.
|Ману Гарсия
|6
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|3
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|3
|0
|12.
|Риоха Луис
|3
|0
|13.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|14.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|15.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|16.
|Эли Родриго
|1
|0
|17.
|Понс Пере
|1
|0
|18.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|19.
|Лукас Перес
|1
|0
|20.
|Сайнс Борха
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|7
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|6
|0
|3.
|Фойт Хуан
|6
|0
|4.
|Капу Этьен
|4
|1
|5.
|Тригерос Мануэль
|5
|0
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|8.
|Коклен Франсис
|4
|0
|9.
|Марио Гаспар
|3
|0
|10.
|Морено Херард
|3
|0
|11.
|Пино Йереми
|3
|0
|12.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|13.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|14.
|Бакка Карлос
|1
|0
|15.
|Коста Хауме
|1
|0
|16.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|17.
|Пенья Рубен
|1
|0
|18.
|Ниньо Фер
|1
|0
|19.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|Вильярреал
|28.89% (13)
|20% (9)
|13.33% (6)
|4.44% (2)
|26.67% (12)
|6.67% (3)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес
Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал
Последние игры между собой
Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|32
|12
|13
|7
|48 - 35
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|1:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|26 - 47
|30
|17.
|Эльче
|1:0 Заявка
|32
|6
|11
|15
|28 - 48
|29
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|31
|5
|12
|14
|27 - 42
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|Эльче
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 19
|19
|17.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 18
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 18
|13
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
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Прогнозы на матч Алавес 1:0 Вильярреал
Исход игры
Алавес
4.2% (6)
Ничья
14.7% (21)
Вильярреал
81.1% (116)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
66.67% (94)
Нет
33.33% (47)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
45.5% (65)
0:1 Вильярреал
21% (30)
1:1 Ничья
12.6% (18)
0:2 Вильярреал
9.8% (14)
1:3 Вильярреал
4.2% (6)
2:1 Алавес
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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