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Алавес
2:1
Конец матча

Стадион:
Вильярреал
0'
1:0
17' Гол
Хоселу Санмартин
1:1
50' Гол
Алькасер Пако
63' Желтая карточка
Педраса Альфонсо
69' Желтая карточка
Ману Гарсия
74' Желтая карточка
Эдгар Мендес
2:1
80' Гол
Эдгар Мендес
90'+5
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
21
Агиррегабириа
Мартин
24
Йота
Пелетейро
6
Батталья
Родриго
8
Пина
Томас
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
13
Рульи
Херонимо
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
6
Фунес
Мори
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
25
Капу
Этьен
5
Парехо
Даниэль
14
Тригерос
Мануэль
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
Алавес
4-4-2
Вильярреал
4-4-2

Ход матча

17'
Хоселу Санмартин
(Йота Пелетейро)
1:0
50'
1:1
Алькасер Пако
58'
Эдгар Мендес
Лукас Перес
 
58'
Понс Пере
Риоха Луис
 
63'
 
Педраса Альфонсо
69'
Ману Гарсия
 
70'
 
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
70'
 
Гомес Мойсес
Чуквезе Саму
74'
Эдгар Мендес
 
79'
Пельистри Факундо
Йота Пелетейро
 
80'
Эдгар Мендес
(Хоселу Санмартин)
2:1
84'
 
Пино Йереми
Алькасер Пако
84'
 
Ниньо Фер
Капу Этьен
84'
 
Пенья Рубен
Марио Гаспар
90'
Дейверсон Силва
Хоселу Санмартин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 8 (2) 0.25
2. Эдгар Мендес 5 0.16
3. Лукас Перес 4 (3) 0.13
4. Риоха Луис 2 0.06
5. Дейверсон Силва 1 0.03
6. Химо Наварро 1 0.03
7. Пина Томас 1 0.03
8. Батталья Родриго 1 0.03
9. Лежён Флорьян 1 0.03
10. Эли Родриго 1 0.03
11. Сайнс Борха 1 0.03
12. Йота Пелетейро 0 0
13. Дуарте Рубен 0 0
14. Агиррегабириа Мартин 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 20 (9) 0.63
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.19
3. Парехо Даниэль 3 0.09
4. Чуквезе Саму 3 0.09
5. Ниньо Фер 3 0.09
6. Гомес Мойсес 3 (1) 0.09
7. Бакка Карлос 2 0.06
8. Торрес Пау II 2 0.06
9. Тригерос Мануэль 1 0.03
10. Педраса Альфонсо 1 0.03
11. Пино Йереми 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 10 1
2. Пина Томас 10 0
3. Лежён Флорьян 10 0
4. Батталья Родриго 8 1
5. Ману Гарсия 7 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 3 1
11. Дейверсон Силва 3 0
12. Риоха Луис 3 0
13. Лопес Хавьер 1 0
14. Хоселу Санмартин 1 0
15. Пачеко Фернандо 1 0
16. Эли Родриго 1 0
17. Понс Пере 1 0
18. Агиррегабириа Мартин 1 0
19. Лукас Перес 1 0
20. Сайнс Борха 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 6 0
3. Фойт Хуан 6 0
4. Капу Этьен 4 1
5. Тригерос Мануэль 5 0
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 4 0
8. Коклен Франсис 4 0
9. Марио Гаспар 3 0
10. Морено Херард 3 0
11. Пино Йереми 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 1 0
14. Бакка Карлос 1 0
15. Коста Хауме 1 0
16. Гомес Мойсес 1 0
17. Пенья Рубен 1 0
18. Ниньо Фер 1 0
19. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 19.23% (5) 19.23% (5) 19.23% (5) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4)
 Вильярреал 28.26% (13) 19.57% (9) 13.04% (6) 6.52% (3) 26.09% (12) 6.52% (3)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес
Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес Кадис 3:1 Алавес Депортиво 0:1 Алавес Алавес 1:2 Атлетико М Осасуна 1:1 Алавес Алавес 2:1 Эйбар Сельта 2:0 Алавес
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал
Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Жирона 0:1 Вильярреал Уэска 0:0 Вильярреал

Последние игры между собой

Алавес: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 4
Вильярреал: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 5
Вильярреал 3:1 Алавес Ла Лига Алавес 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 4:1 Алавес Ла Лига Вильярреал 1:2 Алавес Примера
Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Алавес Примера Алавес 0:3 Вильярреал Примера Алавес 2:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
2. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис 0:3 Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид 3:0 Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис 0:3 Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис 0:3 Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Прогнозы 143
Алавес 4.2% (6)
X 14.7% (21)
Вильярреал 81.1% (116)
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1.61 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Алавес 2:1 Вильярреал

Исход игры
Алавес
4.2% (6)
Ничья
14.7% (21)
Вильярреал
81.1% (116)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (76)
Меньше
46.1% (65)
Обе команды забьют
Да
66.67% (94)
Нет
33.33% (47)
Популярный счёт
1:2 Вильярреал
45.5% (65)
0:1 Вильярреал
21% (30)
1:1 Ничья
12.6% (18)
0:2 Вильярреал
9.8% (14)
1:3 Вильярреал
4.2% (6)
2:1 Алавес
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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