Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

44' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Удар от ворот произведет Алавес

40' Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе

38' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Чуквезе Саму из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

36' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Тригерос Мануэль из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Вильярреал

30' Удар от ворот произведет Алавес

29' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

28' Удар от ворот произведет Алавес

27' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

24' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Матч остановлен

19' Отличные скиллы показывает Чуквезе Саму , обводя своих соперников

17' Г О О О О О О Л - Хоселу Санмартин из команды Алавес с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

17' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Удар от ворот произведет Алавес

16' Морено Херард оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Отличный пас сделал Тригерос Мануэль из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

14' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Алавес

7' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

6' Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

4' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Вильярреал

1' So close! Удар головой нанес Чуквезе Саму но мяч выбили с ленточки!

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля