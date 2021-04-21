Второй тайм

94' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

94' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

92' Удар от ворот произведет Бетис

92' Ибай Гомес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

92' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б делает пас партнеру.

91' Рауль Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' ШТАНГА! Так было близко к голу - Вильялибре Асьер нанес удар в каркас ворот!

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Судье надоело, что Браво Клаудио тянет время и он наказал его горчичником

90' Матч возобновлен

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Гидо Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

83' Морон Лоренцо не смог попасть в створ ударом издали

82' Де Маркос Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Гуардадо Андрес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

81' Лопес Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Лаинес Диего из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

81' Игрок из команды Бетис вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Идет дождь, трудные условия для игроков.

78' Гуардадо Андрес наказан за толчок Рауль Гарсия

77' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...

76' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Матч возобновлен

76' Эмерсон Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Рауль Гарсия нанес удар издали, а Браво Клаудио отбил его обратно в игру!

75' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Браво Клаудио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Голкипер мог бы сыграть и получше

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Браво Клаудио взял и забрал мяч на выходе

69' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Бетис

62' Тактическая замена. Сансет Ойян уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

61' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Отличные скиллы показывает Каналес Серхио , обводя своих соперников

58' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Гидо Родригес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

57' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Хорошую попытку сделал Вильялибре Асьер . Удар в створ, но вратарь начеку

54' Удар от ворот произведет Бетис

53' Лекуе Иньиго не смог попасть в створ ударом издали

53' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Бетис , отменен из-за офсайда.

52' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

50' Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Руибаль Айтор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.