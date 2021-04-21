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Бетис
0:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
11' Красная карточка
Фекир Набиль
43' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
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Манди Аисса
55' Желтая карточка
Гидо Родригес
82' Желтая карточка
Гуардадо Андрес
88' Желтая карточка
Браво Клаудио
90' Желтая карточка
Нуньес Унай
90'+6
25
Браво
Клаудио
22
Эмерсон
Жуниор
23
Манди
Аисса
5
Бартра
Марк
33
Миранда
Хуан
21
Гидо
Родригес
10
Каналес
Серхио
24
Руибаль
Айтор
8
Фекир
Набиль
11
Тельо
Кристиан
9
Иглесиас
Борха
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
24
Баленсиага
Микель
15
Лекуе
Иньиго
12
Беренгер
Алекс
27
Венседор
Унай
6
Весга
Микель
2
Морсильо
Хон
20
Вильялибре
Асьер
16
Сансет
Ойян
Бетис
4-2-3-1
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

11'
Фекир Набиль
 
43'
 
Де Маркос Оскар
51'
Манди Аисса
 
55'
Гидо Родригес
 
62'
 
Лопес Унаи
Весга Микель
62'
 
Гарсия Рауль
Сансет Ойян
65'
Морон Лоренцо
Иглесиас Борха
 
66'
Лаинес Диего
Тельо Кристиан
 
68'
 
Ибай Гомес
Морсильо Хон
78'
Гуардадо Андрес
Руибаль Айтор
 
82'
Гуардадо Андрес
 
82'
 
Уильямс Иньяки
Беренгер Алекс
87'
Акуоку Поль
Каналес Серхио
 
88'
Браво Клаудио
 
90'
 
Нуньес Унай

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каналес Серхио 8 (2) 0.25
2. Иглесиас Борха 7 (3) 0.22
3. Тельо Кристиан 5 0.16
4. Фекир Набиль 4 (1) 0.13
5. Манди Аисса 3 0.09
6. Санабрия Антонио 3 0.09
7. Хоакин Санчес 2 0.06
8. Хуанми Мигель 2 0.06
9. Карвалью Вилльям 2 0.06
10. Эмерсон Жуниор 1 0.03
11. Руибаль Айтор 1 0.03
12. Миранда Хуан 1 0.03
13. Виктор Руис 1 0.03
14. Гидо Родригес 1 0.03
15. Морон Лоренцо 1 0.03
16. Морено Алекс 0 0
17. Лаинес Диего 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 7 0.23
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.16
4. Вильялибре Асьер 4 0.13
5. Гарсия Рауль 4 (2) 0.13
6. Лопес Унаи 3 0.1
7. Капа Андер 2 0.06
8. Юри Берчиче 1 0.03
9. Де Маркос Оскар 1 0.03
10. Нуньес Унай 1 0.03
11. Сансет Ойян 1 0.03
12. Йерай Альварес 1 0.03
13. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0

Карточки

Бетис
# Игрок      
1. Гидо Родригес 10 0
2. Эмерсон Жуниор 7 1
3. Манди Аисса 4 2
4. Карвалью Вилльям 5 1
5. Виктор Руис 6 0
6. Фекир Набиль 4 1
7. Акуоку Поль 4 1
8. Каналес Серхио 4 0
9. Миранда Хуан 4 0
10. Бартра Марк 3 0
11. Морено Алекс 3 0
12. Лаинес Диего 3 0
13. Гуардадо Андрес 2 0
14. Роблес Жоэль 2 0
15. Санабрия Антонио 2 0
16. Иглесиас Борха 2 0
17. Руибаль Айтор 2 0
18. Монтойя Мартин 0 1
19. Сидней 1 0
20. Хуанми Мигель 1 0
21. Браво Клаудио 1 0
22. Хоакин Санчес 1 0
23. Морон Лоренцо 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 7 0
4. Весга Микель 7 0
5. Йерай Альварес 6 0
6. Нуньес Унай 6 0
7. Капа Андер 5 0
8. Лопес Унаи 5 0
9. Венседор Унай 4 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Муньяин Икер 1 0
16. Вильялибре Асьер 1 0
17. Уильямс Иньяки 1 0
18. Лекуе Иньиго 1 0
19. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бетис 11.9% (5) 11.9% (5) 16.67% (7) 9.52% (4) 16.67% (7) 33.33% (14)
 Атлетик Б 19.44% (7) 11.11% (4) 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 33.33% (12)

Предыдущие игры

Бетис Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте
Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Бетис: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Бетис 1:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 4:0 Бетис Ла Лига Атлетик Б 1:0 Бетис Ла Лига Бетис 3:2 Атлетик Б Ла Лига
Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
2. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис 0:3 Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид 3:0 Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис 0:3 Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис 0:3 Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Бетис 60.1% (86)
X 31.5% (45)
Атлетик Б 8.4% (12)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Бетис 0:0 Атлетик Б онлайн

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Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Бетис
60.1% (86)
Ничья
31.5% (45)
Атлетик Б
8.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.3% (49)
1:1 Ничья
29.4% (42)
1:0 Бетис
23.1% (33)
1:2 Атлетик Б
4.2% (6)
0:2 Атлетик Б
1.4% (2)
0:3 Атлетик Б
1.4% (2)
2:0 Бетис
1.4% (2)
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