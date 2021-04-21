Бетис
0:0
Конец матча
Стадион: Бенито Вильямарин
Атлетик Б
11' Красная карточкаФекир Набиль
43' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
51' Undefined phrase: football_event_Манди Аисса
55' Желтая карточкаГидо Родригес
82' Желтая карточкаГуардадо Андрес
88' Желтая карточкаБраво Клаудио
90' Желтая карточкаНуньес Унай
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
15
Лекуе
Иньиго
16
Сансет
Ойян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
43'
51'
55'
82'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.25
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.22
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.13
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.09
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.09
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|9.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|10.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|11.
|Руибаль Айтор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|7
|0.23
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.16
|4.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.13
|5.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.13
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.1
|7.
|Капа Андер
|2
|0.06
|8.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|9.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|12.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|13.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|10
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|7
|1
|3.
|Манди Аисса
|4
|2
|4.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|5.
|Виктор Руис
|6
|0
|6.
|Фекир Набиль
|4
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Миранда Хуан
|4
|0
|10.
|Бартра Марк
|3
|0
|11.
|Морено Алекс
|3
|0
|12.
|Лаинес Диего
|3
|0
|13.
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|14.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|15.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|16.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|17.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|18.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|19.
|Сидней
|1
|0
|20.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|21.
|Браво Клаудио
|1
|0
|22.
|Хоакин Санчес
|1
|0
|23.
|Морон Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|3.
|Гарсия Дани
|7
|0
|4.
|Весга Микель
|7
|0
|5.
|Йерай Альварес
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|6
|0
|7.
|Капа Андер
|5
|0
|8.
|Лопес Унаи
|5
|0
|9.
|Венседор Унай
|4
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|14.
|Кодро Кенан
|2
|0
|15.
|Муньяин Икер
|1
|0
|16.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|17.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|18.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|19.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бетис
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|9.52% (4)
|16.67% (7)
|33.33% (14)
|Атлетик Б
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|33.33% (12)
Предыдущие игры
Бетис Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте
Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис Бетис 1:1 Севилья Леванте 4:3 Бетис
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес
Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Бетис: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Атлетик Б 1:0 Бетис Примера Бетис 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Бетис Примера Бетис 1:3 Атлетик Б Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:5 Бетис Примера Бетис 2:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|0:3 Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|0:3 Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|0:3 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Бетис
60.1% (86)
Ничья
31.5% (45)
Атлетик Б
8.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
70.92% (100)
Нет
29.08% (41)
Популярный счёт
2:1 Бетис
34.3% (49)
1:1 Ничья
29.4% (42)
1:0 Бетис
23.1% (33)
1:2 Атлетик Б
4.2% (6)
0:2 Атлетик Б
1.4% (2)
0:3 Атлетик Б
1.4% (2)
2:0 Бетис
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!