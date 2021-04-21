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  3. Испания
  4. Ла Лига
Леванте
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Севилья
0' 25'
34
Карденас
Дани
2
Сон
14
Везу
Рубен
6
Дуарте
Оскар
3
Антонио
Гарсия
4
Робер
Пьер
18
Де
Фрутос
Хорхе
12
Малса
Микаэль
22
Мелеро
Гонсало
10
Барди
Энис
21
Гомес
Даниэль
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
24
Гомес
Алехандро
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Леванте
4-1-4-1
Севилья
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.34
2. Рохер Марти 11 (2) 0.34
3. Де Фрутос Хорхе 4 0.13
4. Мелеро Гонсало 4 0.13
5. Гомес Даниэль 2 0.06
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Радоя Неманья 0 0
14. Мирамон Хорхе 0 0
15. Рочина Рубен 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 16 0.5
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.13
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.13
4. Де Йонг Люк 4 0.13
5. Сусо Хесус 3 0.09
6. Фернандо Режес 2 0.06
7. Ракитич Иван 2 0.06
8. Кунде Жюль 2 0.06
9. Гомес Алехандро 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 6 0
2. Клерк Карлос 5 0
3. Робер Пьер 3 1
4. Рочина Рубен 4 0
5. Вукчевич Никола 4 0
6. Малса Микаэль 4 0
7. Постиго Серхио 3 0
8. Гомес Даниэль 3 0
9. Сон 3 0
10. Рохер Марти 3 0
11. Дуарте Оскар 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Барди Энис 2 0
16. Де Фрутос Хорхе 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Коке Хорхе II 1 0
19. Радоя Неманья 1 0
20. Мирамон Хорхе 1 0
21. Карденас Дани 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 7 1
2. Карлос Диего Сантос 8 0
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Кунде Жюль 3 0
11. Эскудеро Серхио 2 0
12. Серхи Гомес 2 0
13. Акунья Маркос 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Мунир Эль-Хаддади 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15.79% (6) 23.68% (9) 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 21.05% (8)
 Севилья 17.78% (8) 13.33% (6) 13.33% (6) 17.78% (8) 8.89% (4) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте
Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Севилья 1:0 Леванте Ла Лига Севилья 3:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 3:1 Леванте Кубок Короля
Севилья 1:0 Леванте Ла Лига Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья 0:0 Заявка 32 20 5 7 46 - 25 65
5. Вильярреал Заявка 31 12 13 6 48 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна 1:0 Заявка 32 10 10 12 28 - 36 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Леванте 0:0 Заявка 32 9 12 11 38 - 44 39
11. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия 0:1 Заявка 32 8 11 13 39 - 45 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья 0:0 Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия 0:1 Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте 0:0 Заявка 17 5 8 4 22 - 24 23
12. Осасуна 1:0 Заявка 17 6 5 6 16 - 19 23
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья 0:0 Заявка 17 9 4 4 23 - 16 31
5. Вильярреал Заявка 16 6 7 3 27 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна 1:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте 0:0 Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия 0:1 Заявка 17 2 5 10 15 - 27 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 27'
    Игроки "Леванте" держат мяч на своей половине поля и выманивают гостей всё ближе и ближе.
  • Фол, нарушение
    26'
    Алехандро Гомес приложился по мячу, однако этот удар заблокировал Окампос, который сыграл ещё и рукой.
  • 25'
    Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.
  • 24'
    Продолжают игроки "Леванте" владеть мячом, пусть и на своей половине поля. Без мяча бегать "Севилье" тяжелее.
  • 23'
    Хулен Лопетеги задумчив, очень сложно вскрыть оборону противника.
  • 22'
    Попытались игроки "Леванте" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • Угловой
    21'
    Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • Фол, нарушение
    20'
    Диего Карлос нарушает правила. До ворот порядка 29 метров.
  • Угловой
    19'
    "Севилья" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.
  • 18'
    Игра немного потеряла в содержательности. Завязалась настоящая борьба в середине поля, со множеством ошибок и потерь мяча.
  • 17'
    Игра носит неспешный характер. Хозяева больше владеют мячом и территорией, но явного преимущества пока не ощущается.
  • 16'
    Барди попытался замкнуть прострел Сона, но прицельным удар у 10 номера "Леванте" не получился.
  • Офсайд
    15'
    Передача на Эн-Несири завершается офсайдом. Прав арбитр.
  • 14'
    "Леванте" очень хорошо играет вокруг штрафной "Севильи", а вот внутри давления явно не хватает.
  • 13'
    И теперь навалились на ворота гостей игроки "Леванте". "Севилья" вынесла мяч только с третьей попытки.
  • 12'
    Суетятся гости у штрафной соперника и ошибаются.
  • Офсайд
    11'
    Мелеро принимает мяч в офсайде. Игра остановлена.
  • Угловой
    10'
    Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Леванте" не смогли убежать в контратаку. 
  • Штанга
    9'
    Перекладина играет за "Леванте". Хордан пробил с линии штрафной, Карденас в самый последний момент успел подставить руку, после чего игровой снаряд коснулся каркаса ворот. Угловой назначен.
  • 8'
    Гости наконец-то ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • Фол, нарушение
    7'
    Акунья пострадал в собственной штрафной. Всё видел судья, Мелеро нарушил правила в атаке.
  • 6'
    Между прочим, у Валентина Писарро Гомеса весьма странная манера судейства. Любит он показывать жёлтые карточки, любит удивлять публику.
  • Фол, нарушение
    5'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Валентина Писарро Гомеса. Судья фиксирует первое в матче нарушение правил, сфолил Сон у центральной линии.
  • 5'
    "Севилья" снова прижалась к воротам. Две линии обороны и полузащиты выстроились в один ряд.
  • 4'
    Территориальное и игровое преимущество хозяев не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в опасные моменты превращать.
  • 3'
    Несмотря на уверенное владение мячом со стороны "Леванте", "Севилья" пока весьма уверенно держит оборону.
  • 2'
    Хорошие скорости с первых же секунд мы видим. Посмотрим, на сколько хватит командам сил в таком темпе.
  • 1'
    "Леванте" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой "Севилья".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали подопечные Хулена Лопетеги.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Леванте 0:0 Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Леванте 0:0 Севилья

Исход игры
Леванте
1.4% (2)
Ничья
8.3% (12)
Севилья
90.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (92)
Меньше
35.66% (51)
Обе команды забьют
Да
70.63% (101)
Нет
29.37% (42)
Популярный счёт
1:2 Севилья
54.5% (79)
0:1 Севилья
13.8% (20)
0:2 Севилья
13.8% (20)
1:1 Ничья
6.9% (10)
1:3 Севилья
4.1% (6)
2:1 Леванте
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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