Леванте
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Сьюдад де Валенсия
Севилья
2
Сон
14
Везу
Рубен
10
Барди
Энис
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
- Основной состав
- Вратарь
-
2 СонЗащитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моралес Луис
|11
|0.34
|2.
|Рохер Марти
|11 (2)
|0.34
|3.
|Де Фрутос Хорхе
|4
|0.13
|4.
|Мелеро Гонсало
|4
|0.13
|5.
|Гомес Даниэль
|2
|0.06
|6.
|Барди Энис
|1
|0.03
|7.
|Кампанья Хосе
|1 (1)
|0.03
|8.
|Дуарте Оскар
|1
|0.03
|9.
|Везу Рубен
|1
|0.03
|10.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|11.
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|12.
|Клерк Карлос
|0
|0
|13.
|Радоя Неманья
|0
|0
|14.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|15.
|Рочина Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|16
|0.5
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.13
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.13
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.13
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.09
|6.
|Фернандо Режес
|2
|0.06
|7.
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|8.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|9.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Везу Рубен
|6
|0
|2.
|Клерк Карлос
|5
|0
|3.
|Робер Пьер
|3
|1
|4.
|Рочина Рубен
|4
|0
|5.
|Вукчевич Никола
|4
|0
|6.
|Малса Микаэль
|4
|0
|7.
|Постиго Серхио
|3
|0
|8.
|Гомес Даниэль
|3
|0
|9.
|Сон
|3
|0
|10.
|Рохер Марти
|3
|0
|11.
|Дуарте Оскар
|2
|0
|12.
|Моралес Луис
|2
|0
|13.
|Антонио Гарсия
|2
|0
|14.
|Мелеро Гонсало
|2
|0
|15.
|Барди Энис
|2
|0
|16.
|Де Фрутос Хорхе
|2
|0
|17.
|Кампанья Хосе
|1
|0
|18.
|Коке Хорхе II
|1
|0
|19.
|Радоя Неманья
|1
|0
|20.
|Мирамон Хорхе
|1
|0
|21.
|Карденас Дани
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|7
|1
|2.
|Карлос Диего Сантос
|8
|0
|3.
|Фернандо Режес
|6
|0
|4.
|Гудель Неманья
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Буну Яссин
|3
|0
|10.
|Кунде Жюль
|3
|0
|11.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|12.
|Серхи Гомес
|2
|0
|13.
|Акунья Маркос
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|21.05% (8)
|Севилья
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|13.33% (6)
|17.78% (8)
|8.89% (4)
|28.89% (13)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте
Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья
Последние игры между собой
Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Севилья 1:0 Леванте Ла Лига Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|32
|20
|5
|7
|46 - 25
|65
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|31
|12
|13
|6
|48 - 34
|49
|6.
|Бетис
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|42 - 45
|48
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|28 - 36
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Леванте
|0:0 Заявка
|32
|9
|12
|11
|38 - 44
|39
|11.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|9
|10
|11
|39 - 33
|37
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|32
|8
|11
|13
|39 - 45
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|31
|6
|9
|16
|25 - 47
|27
|17.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|27 - 41
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|31
|5
|11
|15
|27 - 48
|26
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|22 - 24
|23
|12.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|16 - 19
|23
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|16.
|Алавес
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|13 - 20
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 19
|16
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|17
|9
|4
|4
|23 - 16
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|27 - 17
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|0:0 Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 17
|13
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 20
|12
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|0:1 Заявка
|17
|2
|5
|10
|15 - 27
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Леванте 0:0 Севилья
Исход игры
Леванте
1.4% (2)
Ничья
8.3% (12)
Севилья
90.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.34% (92)
Меньше
35.66% (51)
Обе команды забьют
Да
70.63% (101)
Нет
29.37% (42)
Популярный счёт
1:2 Севилья
54.5% (79)
0:1 Севилья
13.8% (20)
0:2 Севилья
13.8% (20)
1:1 Ничья
6.9% (10)
1:3 Севилья
4.1% (6)
2:1 Леванте
1.4% (2)
2:3 Севилья
1.4% (2)
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