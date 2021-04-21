Продолжают игроки "Леванте" владеть мячом, пусть и на своей половине поля. Без мяча бегать "Севилье" тяжелее.

Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.

Алехандро Гомес приложился по мячу, однако этот удар заблокировал Окампос, который сыграл ещё и рукой.

Игроки "Леванте" держат мяч на своей половине поля и выманивают гостей всё ближе и ближе.

22' Попытались игроки "Леванте" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

21' Первый угловой заработали хозяева. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

20' Диего Карлос нарушает правила. До ворот порядка 29 метров.

19' "Севилья" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей.

18' Игра немного потеряла в содержательности. Завязалась настоящая борьба в середине поля, со множеством ошибок и потерь мяча.

17' Игра носит неспешный характер. Хозяева больше владеют мячом и территорией, но явного преимущества пока не ощущается.

16' Барди попытался замкнуть прострел Сона, но прицельным удар у 10 номера "Леванте" не получился.

15' Передача на Эн-Несири завершается офсайдом. Прав арбитр.

14' "Леванте" очень хорошо играет вокруг штрафной "Севильи", а вот внутри давления явно не хватает.

13' И теперь навалились на ворота гостей игроки "Леванте". "Севилья" вынесла мяч только с третьей попытки.

12' Суетятся гости у штрафной соперника и ошибаются.

11' Мелеро принимает мяч в офсайде. Игра остановлена.

10' Извлечь выгоду из корнера гостям не получилось, но и игроки "Леванте" не смогли убежать в контратаку.

9' Перекладина играет за "Леванте". Хордан пробил с линии штрафной, Карденас в самый последний момент успел подставить руку, после чего игровой снаряд коснулся каркаса ворот. Угловой назначен.

8' Гости наконец-то ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.

7' Акунья пострадал в собственной штрафной. Всё видел судья, Мелеро нарушил правила в атаке.

6' Между прочим, у Валентина Писарро Гомеса весьма странная манера судейства. Любит он показывать жёлтые карточки, любит удивлять публику.

5' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Валентина Писарро Гомеса. Судья фиксирует первое в матче нарушение правил, сфолил Сон у центральной линии.

5' "Севилья" снова прижалась к воротам. Две линии обороны и полузащиты выстроились в один ряд.

4' Территориальное и игровое преимущество хозяев не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в опасные моменты превращать.

3' Несмотря на уверенное владение мячом со стороны "Леванте", "Севилья" пока весьма уверенно держит оборону.

2' Хорошие скорости с первых же секунд мы видим. Посмотрим, на сколько хватит командам сил в таком темпе.

1' "Леванте" проводит матч в комплекте формы сине-гранатового цвета, в белой "Севилья".