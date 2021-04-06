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Леванте
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моралес Луис 11 0.35
2. Рохер Марти 11 (2) 0.35
3. Де Фрутос Хорхе 4 0.13
4. Мелеро Гонсало 4 0.13
5. Гомес Даниэль 2 0.06
6. Барди Энис 1 0.03
7. Кампанья Хосе 1 (1) 0.03
8. Дуарте Оскар 1 0.03
9. Везу Рубен 1 0.03
10. Леон Серхио 1 0.03
11. Малса Микаэль 1 0.03
12. Клерк Карлос 0 0
13. Радоя Неманья 0 0
14. Мирамон Хорхе 0 0
15. Рочина Рубен 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 16 0.52
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.13
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.13
4. Де Йонг Люк 4 0.13
5. Сусо Хесус 3 0.1
6. Фернандо Режес 2 0.06
7. Ракитич Иван 2 0.06
8. Кунде Жюль 2 0.06
9. Гомес Алехандро 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Везу Рубен 6 0
2. Клерк Карлос 5 0
3. Робер Пьер 3 1
4. Рочина Рубен 4 0
5. Вукчевич Никола 4 0
6. Малса Микаэль 4 0
7. Постиго Серхио 3 0
8. Гомес Даниэль 3 0
9. Сон 3 0
10. Рохер Марти 3 0
11. Дуарте Оскар 2 0
12. Моралес Луис 2 0
13. Антонио Гарсия 2 0
14. Мелеро Гонсало 2 0
15. Барди Энис 2 0
16. Де Фрутос Хорхе 2 0
17. Кампанья Хосе 1 0
18. Коке Хорхе II 1 0
19. Радоя Неманья 1 0
20. Мирамон Хорхе 1 0
21. Карденас Дани 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 7 1
2. Карлос Диего Сантос 8 0
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Буну Яссин 3 0
10. Кунде Жюль 3 0
11. Эскудеро Серхио 2 0
12. Серхи Гомес 2 0
13. Акунья Маркос 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Мунир Эль-Хаддади 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 15.79% (6) 23.68% (9) 15.79% (6) 13.16% (5) 10.53% (4) 21.05% (8)
 Севилья 17.78% (8) 13.33% (6) 13.33% (6) 17.78% (8) 8.89% (4) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Леванте 1:5 Вильярреал Эйбар 0:1 Леванте Леванте 0:2 Уэска Бетис 2:0 Леванте
Леванте 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 1:0 Леванте Леванте 1:2 Атлетик Б Леванте 1:1 Атлетик Б Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Леванте 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:1 Леванте Леванте 2:2 Гранада Леванте 1:0 Вильярреал Реал Мадрид 1:2 Леванте Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Кадис 2:2 Леванте Фуэнлабрада 1:1 Леванте Леванте 2:1 Эйбар
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья
Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис Алавес 1:2 Севилья

Последние игры между собой

Леванте: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Севилья 1:0 Леванте Ла Лига Севилья 3:2 Леванте Товарищеские матчи Леванте 1:1 Севилья Ла Лига Севилья 3:1 Леванте Кубок Короля
Севилья 1:0 Леванте Ла Лига Севилья 5:0 Леванте Примера Леванте 2:6 Севилья Примера Леванте 2:1 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 3:1 Леванте Примера Леванте 1:1 Севилья Примера Леванте 1:2 Севилья Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Севилья 2:3 Леванте Примера Леванте 0:0 Севилья Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 0:0 Леванте Примера Севилья 1:1 Леванте Примера Леванте 1:0 Севилья Примера Севилья 4:1 Леванте Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
4. Севилья Заявка 31 20 4 7 46 - 25 64
5. Вильярреал Заявка 31 12 13 6 48 - 34 49
6. Бетис Заявка 31 14 6 11 42 - 45 48
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
9. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
10. Леванте Заявка 31 9 11 11 38 - 44 38
11. Осасуна Заявка 31 9 10 12 27 - 36 37
12. Атлетик Б Заявка 30 9 10 11 39 - 33 37
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 31 8 11 12 39 - 44 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 31 6 9 16 25 - 47 27
17. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
18. Вальядолид Заявка 30 5 12 13 27 - 41 27
19. Эльче Заявка 31 5 11 15 27 - 48 26
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Леванте Заявка 16 5 7 4 22 - 24 22
12. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
13. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
14. Осасуна Заявка 16 5 5 6 15 - 19 20
15. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
16. Алавес Заявка 16 4 5 7 13 - 20 17
17. Эльче Заявка 14 3 7 4 14 - 19 16
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
3. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
4. Севилья Заявка 16 9 3 4 23 - 16 30
5. Вильярреал Заявка 16 6 7 3 27 - 17 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 15 2 7 6 11 - 17 13
14. Атлетик Б Заявка 15 2 6 7 16 - 20 12
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 16 2 5 9 15 - 26 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Леванте - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 апреля 2021, осталось 2 дня 15 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Леванте 2.4% (1)
    X 11.9% (5)
    Севилья 85.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Леванте
    Ничья
    Севилья
    4.90
    4.24
    1.78
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Леванте - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Леванте - Севилья

    Исход игры
    Леванте
    2.4% (1)
    Ничья
    11.9% (5)
    Севилья
    85.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    70% (28)
    Меньше
    30% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    59.5% (25)
    0:2 Севилья
    11.9% (5)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    0:1 Севилья
    4.8% (2)
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