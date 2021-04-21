Эльче
1:0
Перерыв
Стадион: Мартинес Валеро
Вальядолид
12' Желтая карточкаКодро Кенан
1:0
22' ГолФидель Чавес
26' Желтая карточкаМилья Пере
37' Желтая карточкаМарконе Иван
24
Хосема
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
22'
1:0
26'
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|5 (2)
|0.16
|2.
|Бое Лукас
|5
|0.16
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.13
|4.
|Милья Пере
|3
|0.09
|5.
|Каррильо Гидо
|3
|0.09
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.06
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.06
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.06
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|5 (4)
|0.16
|2.
|Вайссман Шон
|4
|0.13
|3.
|Плано Оскар
|3
|0.1
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.1
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.06
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.06
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|9.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|10.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|11.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|12.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|13.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|14.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|15.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|16.
|Куки Хосе
|0
|0
|17.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|9
|1
|2.
|Верду Гонсало
|9
|0
|3.
|Бое Лукас
|7
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Фидель Чавес
|5
|0
|6.
|Милья Пере
|5
|0
|7.
|Моренте Тете
|5
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|4
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|0
|11.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|12.
|Хосема
|3
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|2
|0
|14.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|15.
|Мохика Хоан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|7
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Олаза Лукас
|4
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|10.
|Масип Хорди
|3
|0
|11.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|12.
|Вайссман Шон
|3
|0
|13.
|Плано Оскар
|1
|1
|14.
|Мичел Мигель
|2
|0
|15.
|Янко Саиди
|2
|0
|16.
|Вилья Тони
|2
|0
|17.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|18.
|Перес Кике
|2
|0
|19.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|20.
|Луис Перез
|1
|0
|21.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|22.
|Кодро Кенан
|1
|0
|23.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|24.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|25.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|11.54% (3)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|19.23% (5)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|Вальядолид
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче
Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =8 -8Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Эльче: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид 1:1 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эльче Кубок Короля Вальядолид 2:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Вальядолид Примера Эльче 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Эльче Сегунда Вальядолид 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|31
|20
|7
|4
|53 - 24
|67
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|32
|12
|13
|7
|48 - 35
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|31
|9
|9
|13
|27 - 45
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|1:0 Заявка
|32
|7
|9
|16
|26 - 47
|30
|17.
|Эльче
|1:0 Заявка
|32
|6
|11
|15
|28 - 48
|29
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|31
|5
|12
|14
|27 - 42
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|0:0 Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|1:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|14 - 20
|20
|16.
|Эльче
|1:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 19
|19
|17.
|Кадис
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 23
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|26 - 14
|33
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 18
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|0:0 Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|16
|2
|7
|7
|11 - 18
|13
|14.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|1:0 Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|1:0 Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Эльче 1:0 Вальядолид
Исход игры
Эльче
30.1% (43)
Ничья
56.6% (81)
Вальядолид
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
15.6% (22)
Меньше
84.4% (119)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
1:1 Draw
48.3% (69)
1:0 Elche
20.3% (29)
2:1 Elche
8.4% (12)
0:1 Valladolid
7% (10)
0:0 Draw
6.3% (9)
1:2 Valladolid
5.6% (8)
2:2 Draw
1.4% (2)
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