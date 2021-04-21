Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Янко Саиди из команды Вальядолид навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

45' Марконе Иван из команды Эльче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Марконе Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

41' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Марконе Иван получил желтую карточку от судьи

36' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Удар от ворот произведет Эльче

34' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Эльче имеет хороший шанс забить.

34' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

32' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Вальядолид

30' Как он промахнулся? Моренте Тете имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

29' Хоакин Фернандес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

29' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Опасность! Роке Меса из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

26' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

26' Милья Пере получает желтую карточку за неспортивное поведение

25' Олаза Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Г О О О О Л - Фидель Чавес изменил счет на табло!

22' ШАНС! Фидель Чавес вышел один на один с голкипером...

22' Милья Пере разрезает оборону соперника отличным пасом

21' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Матч возобновлен

19' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

19' Отличные скиллы показывает Орельяна Фабиан , обводя своих соперников

18' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

18' Фидель Чавес из команды Эльче плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

17' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хосема из команды Эльче отправил кросс в штрафную...

16' Хосема из команды Эльче разыграл угловой с левого угла.

16' Бое Лукас из команды Эльче сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

15' Игрок из команды Эльче вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Хосема из команды Эльче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Кодро Кенан получил желтую карточку от судьи

12' Хорошую попытку сделал Моренте Тете . Удар в створ, но вратарь начеку

12' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Отличные скиллы показывает Милья Пере , обводя своих соперников

11' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Вальядолид

9' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

7' Алькарас Рубен из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

6' Гвардиола Серхи разрезает оборону соперника отличным пасом

4' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Хосема из команды Эльче отправил кросс в штрафную...

3' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Орельяна Фабиан из команды Вальядолид направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

2' Кальво Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вальядолид начинает с центра поля