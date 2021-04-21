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Эльче
1:0
Перерыв

Стадион:
Вальядолид
0'
12' Желтая карточка
Кодро Кенан
1:0
22' Гол
Фидель Чавес
26' Желтая карточка
Милья Пере
37' Желтая карточка
Марконе Иван
1
Гассанига
Пауло
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
24
Хосема
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
1
Масип
Хорди
18
Янко
Саиди
6
Бруно
Гонсалес
24
Хоакин
Фернандес
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
3
Кодро
Кенан
7
Гвардиола
Серхи
Эльче
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

12'
 
Кодро Кенан
22'
Фидель Чавес
(Милья Пере)
1:0
26'
Милья Пере
 
37'
Марконе Иван
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 5 (2) 0.16
2. Бое Лукас 5 0.16
3. Фернандес Хосан 4 0.13
4. Милья Пере 3 0.09
5. Каррильо Гидо 3 0.09
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 5 (4) 0.16
2. Вайссман Шон 4 0.13
3. Плано Оскар 3 0.1
4. Андре Маркос 3 0.1
5. Мичел Мигель 2 0.06
6. Вилья Тони 2 0.06
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Бруно Гонсалес 1 0.03
9. Алькарас Рубен 1 0.03
10. Хоакин Фернандес 1 0.03
11. Фелипе Жоау 1 0.03
12. Карнеро Рауль 1 0.03
13. Роке Меса 1 (1) 0.03
14. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
15. Эрвиас Пабло 0 0
16. Куки Хосе 0 0
17. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 9 1
2. Верду Гонсало 9 0
3. Бое Лукас 7 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Фидель Чавес 5 0
6. Милья Пере 5 0
7. Моренте Тете 5 0
8. Ригони Эмилиано 4 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Каррильо Гидо 3 0
12. Хосема 3 0
13. Кальво Даниэль 2 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 8 0
2. Алькарас Рубен 8 0
3. Хоакин Фернандес 7 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Олаза Лукас 4 0
9. Гвардиола Серхи 4 0
10. Масип Хорди 3 0
11. Эль-Ямик Джавад 3 0
12. Вайссман Шон 3 0
13. Плано Оскар 1 1
14. Мичел Мигель 2 0
15. Янко Саиди 2 0
16. Вилья Тони 2 0
17. Санчес Хавьер 2 0
18. Перес Кике 2 0
19. Карнеро Рауль 2 0
20. Луис Перез 1 0
21. Эрвиас Пабло 1 0
22. Кодро Кенан 1 0
23. Рубио Вальдо 1 0
24. Фелипе Жоау 1 0
25. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 11.54% (3) 7.69% (2) 30.77% (8) 19.23% (5) 19.23% (5) 11.54% (3)
 Вальядолид 11.11% (3) 7.41% (2) 25.93% (7) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче
Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид 2:2 Эльче Ла Лига Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:0 Вальядолид Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
Вальядолид 1:1 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эльче Кубок Короля Вальядолид 2:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Вальядолид Примера Эльче 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Эльче Сегунда Вальядолид 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
2. Реал Мадрид Заявка 31 20 7 4 53 - 24 67
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис 0:0 Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал 0:1 Заявка 32 12 13 7 48 - 35 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б 0:0 Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 31 9 9 13 27 - 45 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес 1:0 Заявка 32 7 9 16 26 - 47 30
17. Эльче 1:0 Заявка 32 6 11 15 28 - 48 29
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Вальядолид 0:1 Заявка 31 5 12 14 27 - 42 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис 0:0 Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал 0:1 Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес 1:0 Заявка 17 5 5 7 14 - 20 20
16. Эльче 1:0 Заявка 15 4 7 4 15 - 19 19
17. Кадис Заявка 16 4 5 7 14 - 23 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид 0:1 Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 16 9 6 1 26 - 14 33
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал 0:1 Заявка 17 6 7 4 27 - 18 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис 0:0 Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид 0:1 Заявка 16 2 7 7 11 - 18 13
14. Атлетик Б 0:0 Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче 1:0 Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес 1:0 Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Эльче 30.1% (43)
X 56.6% (81)
Вальядолид 13.3% (19)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эльче
Ничья
Вальядолид
3.23
3.93
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльче 1:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Эльче 1:0 Вальядолид

Исход игры
Эльче
30.1% (43)
Ничья
56.6% (81)
Вальядолид
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
15.6% (22)
Меньше
84.4% (119)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
1:1 Draw
48.3% (69)
1:0 Elche
20.3% (29)
2:1 Elche
8.4% (12)
0:1 Valladolid
7% (10)
0:0 Draw
6.3% (9)
1:2 Valladolid
5.6% (8)
2:2 Draw
1.4% (2)
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