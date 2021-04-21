Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Жота из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

94' Жота из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...

94' Удар от ворот произведет Вальядолид

94' Ригони Эмилиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

93' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Ригони Эмилиано получил желтую карточку от судьи

91' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе

89' Удар от ворот произведет Эльче

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Хоакин Фернандес получил травму и медбригада забирает его с поля.

89' Хоакин Фернандес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

87' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Г О О О О О О Л - Олаза Лукас из команды Вальядолид головой вбивает мяч в сетку.

86' Плохо сыграл Ригони Эмилиано - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

84' Верду Гонсало - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

84' Матч возобновлен

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Эрвиас Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Мохика Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

81' Удар от ворот произведет Эльче

80' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Луис Перез из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Алькарас Рубен из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

79' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Удар от ворот произведет Эльче

77' Родригес Виктор II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Олаза Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Мичел Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Кальво Даниэль получил желтую карточку от судьи

70' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Матч возобновлен

67' Рефери не любит споров - именно за это Янко Саиди сейчас получил желтую

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

66' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

66' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

65' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Жота

63' Удар от ворот произведет Эльче

62' Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Верду Гонсало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Марконе Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

56' Матч возобновлен

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Эльче вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Вальядолид

54' Бое Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Хоакин Фернандес получил желтую карточку от судьи

52' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Фидель Чавес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Олаза Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Эльче вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Хоакин Фернандес выносит мяч и сбавляет давление на ворота