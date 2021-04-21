Эльче
1:1
Конец матча
Стадион: Мартинес Валеро
Вальядолид
12' Желтая карточкаКодро Кенан
1:0
22' ГолФидель Чавес
26' Желтая карточкаМилья Пере
37' Желтая карточкаМарконе Иван
52' Желтая карточкаХоакин Фернандес
67' Желтая карточкаЯнко Саиди
72' Желтая карточкаКальво Даниэль
84' Желтая карточкаВерду Гонсало
1:1
86' ГолОлаза Лукас
90' Желтая карточкаРигони Эмилиано
24
Хосема
11
Моренте
Тете
16
Фидель
Чавес
10
Милья
Пере
18
Янко
Саиди
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
-
11 Моренте ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
10 Милья ПереНападающий
- Запасные игроки
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
-
25 Мохика ХоанЗащитник
-
20 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Эскриба Фран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Олаза ЛукасЗащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рубио МигельЗащитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
12'
22'
1:0
26'
37'
52'
60'
67'
72'
84'
86'
1:1
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|5 (2)
|0.16
|2.
|Бое Лукас
|5
|0.16
|3.
|Фернандес Хосан
|4
|0.13
|4.
|Милья Пере
|3
|0.09
|5.
|Каррильо Гидо
|3
|0.09
|6.
|Моренте Тете
|2
|0.06
|7.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0.06
|8.
|Кальво Даниэль
|2
|0.06
|9.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|10.
|Барраган Антонио
|0
|0
|11.
|Верду Гонсало
|0
|0
|12.
|Хосема
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|5 (4)
|0.16
|2.
|Вайссман Шон
|4
|0.13
|3.
|Плано Оскар
|3
|0.1
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.1
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.06
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.06
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|13.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|14.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|17.
|Куки Хосе
|0
|0
|18.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марконе Иван
|9
|1
|2.
|Верду Гонсало
|10
|0
|3.
|Бое Лукас
|7
|1
|4.
|Барраган Антонио
|6
|0
|5.
|Фидель Чавес
|5
|0
|6.
|Милья Пере
|5
|0
|7.
|Моренте Тете
|5
|0
|8.
|Ригони Эмилиано
|5
|0
|9.
|Диего Гонсалес VII
|4
|0
|10.
|Гутьеррес Хосе
|3
|0
|11.
|Кальво Даниэль
|3
|0
|12.
|Каррильо Гидо
|3
|0
|13.
|Хосема
|3
|0
|14.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|15.
|Мохика Хоан
|2
|0
|16.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|17.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|18.
|Нино Хуан
|1
|0
|19.
|Родригес Виктор II
|1
|0
|20.
|Сифу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Олаза Лукас
|4
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|10.
|Масип Хорди
|3
|0
|11.
|Янко Саиди
|3
|0
|12.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|13.
|Вайссман Шон
|3
|0
|14.
|Плано Оскар
|1
|1
|15.
|Мичел Мигель
|2
|0
|16.
|Вилья Тони
|2
|0
|17.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|18.
|Перес Кике
|2
|0
|19.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|20.
|Луис Перез
|1
|0
|21.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|22.
|Кодро Кенан
|1
|0
|23.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|24.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|25.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльче
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|Вальядолид
|10.71% (3)
|7.14% (2)
|25% (7)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|25% (7)
Предыдущие игры
Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче
Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =8 -8Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Эльче: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид 1:1 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эльче Кубок Короля Вальядолид 2:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Вальядолид Примера Эльче 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Эльче Сегунда Вальядолид 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|57 - 20
|70
|3.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|4.
|Барселона
|Заявка
|30
|20
|5
|5
|69 - 26
|65
|5.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|31
|12
|11
|8
|48 - 33
|47
|8.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|9.
|Гранада
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|36 - 50
|39
|10.
|Сельта
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|41 - 48
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|0:3 Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|31
|7
|10
|14
|22 - 34
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|31
|5
|12
|14
|31 - 46
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|31
|4
|11
|16
|22 - 41
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|35 - 9
|39
|2.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|37 - 14
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|6.
|Гранада
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|20 - 19
|27
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|8.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|10.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|26 - 19
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|0:3 Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|3:0 Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|0:3 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|18 - 22
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 23
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|16 - 27
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|9 - 23
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Эльче 1:1 Вальядолид
Исход игры
Эльче
30.1% (43)
Ничья
56.6% (81)
Вальядолид
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
15.6% (22)
Меньше
84.4% (119)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.3% (69)
1:0 Эльче
20.3% (29)
2:1 Эльче
8.4% (12)
0:1 Вальядолид
7% (10)
0:0 Ничья
6.3% (9)
1:2 Вальядолид
5.6% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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