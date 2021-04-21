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Эльче
1:1
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
12' Желтая карточка
Кодро Кенан
1:0
22' Гол
Фидель Чавес
26' Желтая карточка
Милья Пере
37' Желтая карточка
Марконе Иван
52' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
67' Желтая карточка
Янко Саиди
72' Желтая карточка
Кальво Даниэль
84' Желтая карточка
Верду Гонсало
1:1
86' Гол
Олаза Лукас
90' Желтая карточка
Ригони Эмилиано
90'+5
1
Гассанига
Пауло
19
Барраган
Антонио
5
Верду
Гонсало
12
Кальво
Даниэль
24
Хосема
11
Моренте
Тете
14
Гутьеррес
Хосе
4
Марконе
Иван
16
Фидель
Чавес
9
Бое
Лукас
10
Милья
Пере
1
Масип
Хорди
18
Янко
Саиди
6
Бруно
Гонсалес
24
Хоакин
Фернандес
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
12
Орельяна
Фабиан
3
Кодро
Кенан
7
Гвардиола
Серхи
Эльче
4-4-2
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

12'
 
Кодро Кенан
22'
Фидель Чавес
(Милья Пере)
1:0
26'
Милья Пере
 
37'
Марконе Иван
 
52'
 
Хоакин Фернандес
60'
Мохика Хоан
Хосема
 
64'
 
Мичел Мигель
Роке Меса
64'
 
Андре Маркос
Кодро Кенан
65'
 
Жота Серран
Орельяна Фабиан
67'
 
Янко Саиди
72'
Кальво Даниэль
 
73'
Родригес Виктор II
Милья Пере
 
73'
Ригони Эмилиано
Моренте Тете
 
76'
 
Эрвиас Пабло
Янко Саиди
76'
 
Луис Перез
Плано Оскар
83'
Луисми Луис
Гутьеррес Хосе
 
83'
Фернандес Хосан
Фидель Чавес
 
84'
Верду Гонсало
 
86'
1:1
Олаза Лукас
90'
Ригони Эмилиано
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 5 (2) 0.16
2. Бое Лукас 5 0.16
3. Фернандес Хосан 4 0.13
4. Милья Пере 3 0.09
5. Каррильо Гидо 3 0.09
6. Моренте Тете 2 0.06
7. Гутьеррес Хосе 2 0.06
8. Кальво Даниэль 2 0.06
9. Ригони Эмилиано 1 0.03
10. Барраган Антонио 0 0
11. Верду Гонсало 0 0
12. Хосема 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 5 (4) 0.16
2. Вайссман Шон 4 0.13
3. Плано Оскар 3 0.1
4. Андре Маркос 3 0.1
5. Мичел Мигель 2 0.06
6. Вилья Тони 2 0.06
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Эльче
# Игрок      
1. Марконе Иван 9 1
2. Верду Гонсало 10 0
3. Бое Лукас 7 1
4. Барраган Антонио 6 0
5. Фидель Чавес 5 0
6. Милья Пере 5 0
7. Моренте Тете 5 0
8. Ригони Эмилиано 5 0
9. Диего Гонсалес VII 4 0
10. Гутьеррес Хосе 3 0
11. Кальво Даниэль 3 0
12. Каррильо Гидо 3 0
13. Хосема 3 0
14. Санчес-Миньо Хуан 2 0
15. Мохика Хоан 2 0
16. Мфулу Оменуке 2 0
17. Фернандес Хосан 2 0
18. Нино Хуан 1 0
19. Родригес Виктор II 1 0
20. Сифу 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 8 0
2. Алькарас Рубен 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Олаза Лукас 4 0
9. Гвардиола Серхи 4 0
10. Масип Хорди 3 0
11. Янко Саиди 3 0
12. Эль-Ямик Джавад 3 0
13. Вайссман Шон 3 0
14. Плано Оскар 1 1
15. Мичел Мигель 2 0
16. Вилья Тони 2 0
17. Санчес Хавьер 2 0
18. Перес Кике 2 0
19. Карнеро Рауль 2 0
20. Луис Перез 1 0
21. Эрвиас Пабло 1 0
22. Кодро Кенан 1 0
23. Рубио Вальдо 1 0
24. Фелипе Жоау 1 0
25. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльче 11.11% (3) 11.11% (3) 29.63% (8) 18.52% (5) 18.52% (5) 11.11% (3)
 Вальядолид 10.71% (3) 7.14% (2) 25% (7) 17.86% (5) 14.29% (4) 25% (7)

Предыдущие игры

Эльче Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Осасуна 2:0 Эльче Уэска 3:1 Эльче Эльче 1:1 Бетис Хетафе 1:1 Эльче
Севилья 2:0 Эльче Реал Мадрид 2:1 Эльче Эльче 2:1 Севилья Гранада 2:1 Эльче Барселона 3:0 Эльче Эльче 1:0 Эйбар Сельта 3:1 Эльче Эльче 2:2 Вильярреал Валенсия 1:0 Эльче Эльче 0:2 Барселона Вальядолид 2:2 Эльче Райо Вальекано 2:0 Эльче Эльче 1:3 Хетафе Ла-Нусия 0:1 Эльче Атлетик Б 1:0 Эльче Эльче 1:1 Реал Мадрид
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид
Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид Кадис 0:0 Вальядолид Вальядолид 0:3 Барселона Севилья 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Эльче: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 3
Вальядолид 2:2 Эльче Ла Лига Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 2:0 Вальядолид Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
Вальядолид 1:1 Эльче Сегунда Эльче 1:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 0:0 Эльче Кубок Короля Вальядолид 2:2 Эльче Примера Эльче 0:0 Вальядолид Примера Эльче 1:2 Вальядолид Сегунда Вальядолид 2:1 Эльче Сегунда Эльче 3:1 Вальядолид Сегунда Вальядолид 1:0 Эльче Сегунда Вальядолид 2:0 Эльче Сегунда Эльче 2:2 Вальядолид Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
2. Атлетико М Заявка 31 21 7 3 57 - 20 70
3. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
4. Барселона Заявка 30 20 5 5 69 - 26 65
5. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
6. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
7. Реал Сосьедад Заявка 31 12 11 8 48 - 33 47
8. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
9. Гранада Заявка 30 11 6 13 36 - 50 39
10. Сельта Заявка 31 9 11 11 41 - 48 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис 0:3 Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 31 7 10 14 22 - 34 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 31 5 12 14 31 - 46 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 31 4 11 16 22 - 41 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 16 12 3 1 35 - 9 39
2. Реал Мадрид 3:0 Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
3. Барселона Заявка 15 10 4 1 37 - 14 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
6. Гранада Заявка 15 8 3 4 20 - 19 27
7. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
8. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
9. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
10. Реал Сосьедад Заявка 16 6 6 4 26 - 19 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис 0:3 Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 3:0 Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис 0:3 Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 16 3 8 5 18 - 22 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 16 3 5 8 14 - 23 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 16 2 6 8 16 - 27 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 14 2 4 8 9 - 23 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Martinez Valero. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Эльче 30.1% (43)
X 56.6% (81)
Вальядолид 13.3% (19)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Эльче 1:1 Вальядолид

Исход игры
Эльче
30.1% (43)
Ничья
56.6% (81)
Вальядолид
13.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
15.6% (22)
Меньше
84.4% (119)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.3% (69)
1:0 Эльче
20.3% (29)
2:1 Эльче
8.4% (12)
0:1 Вальядолид
7% (10)
0:0 Ничья
6.3% (9)
1:2 Вальядолид
5.6% (8)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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