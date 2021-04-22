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Атлетик Б
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 7 0.23
2. Уильямс Иньяки 5 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.16
4. Вильялибре Асьер 4 0.13
5. Гарсия Рауль 4 (2) 0.13
6. Лопес Унаи 3 0.1
7. Капа Андер 2 0.06
8. Юри Берчиче 1 0.03
9. Де Маркос Оскар 1 0.03
10. Нуньес Унай 1 0.03
11. Сансет Ойян 1 0.03
12. Йерай Альварес 1 0.03
13. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
14. Морсильо Хон 0 0
15. Баленсиага Микель 0 0
16. Гарсия Дани 0 0
17. Весга Микель 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.59
2. Льоренте Маркос 11 0.34
3. Корреа Анхель 7 0.22
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.22
5. Карраско Янник 5 0.16
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Торрейра Лукас 1 0.03
12. Триппьер Киран 0 0
13. Лоди Ренан 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Санчес Мануэль 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Рауль 6 1
3. Гарсия Дани 7 0
4. Весга Микель 7 0
5. Йерай Альварес 6 0
6. Нуньес Унай 6 0
7. Капа Андер 5 0
8. Лопес Унаи 5 0
9. Венседор Унай 4 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Муньяин Икер 1 0
16. Вильялибре Асьер 1 0
17. Уильямс Иньяки 1 0
18. Лекуе Иньиго 1 0
19. Унай Симон 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 8 0
3. Ньигес Сауль 8 0
4. Фелипе Аугусто IV 6 0
5. Суарес Луис 5 0
6. Карраско Янник 5 0
7. Хименес Хосе 5 0
8. Льоренте Маркос 5 0
9. Фелиш Жоау 5 0
10. Кондогбия Жоффрей 4 0
11. Эрмосо Марио 4 0
12. Лемар Тома 3 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Лоди Ренан 2 0
17. Коста Диего 1 0
18. Парти Томас 1 0
19. Торрейра Лукас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 19.44% (7) 11.11% (4) 8.33% (3) 16.67% (6) 11.11% (4) 33.33% (12)
 Атлетико М 8.77% (5) 8.77% (5) 21.05% (12) 22.81% (13) 17.54% (10) 21.05% (12)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б
Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М 2:1 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 2:0 Атлетико М Примера
Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 32 22 7 3 59 - 20 73
2. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
3. Барселона Заявка 31 21 5 5 74 - 28 68
4. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
5. Реал Сосьедад Заявка 32 13 11 8 50 - 34 50
6. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
7. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
8. Гранада Заявка 31 12 6 13 40 - 51 42
9. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
10. Сельта Заявка 32 9 11 12 42 - 50 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 32 7 10 15 24 - 39 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 32 5 12 15 31 - 48 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 32 4 11 17 23 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 16 11 4 1 42 - 16 37
3. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
7. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 15 2 4 9 11 - 28 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 14 часов 7 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Атлетик Б 5.3% (2)
    X 21.1% (8)
    Атлетико М 73.7% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Атлетико М
    4.64
    3.57
    1.93
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетик Б - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М

    Исход игры
    Атлетик Б
    5.3% (2)
    Ничья
    21.1% (8)
    Атлетико М
    73.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (17)
    Меньше
    54.05% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (25)
    Нет
    32.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Atletico Madrid
    36.8% (14)
    0:1 Atletico Madrid
    26.3% (10)
    1:1 Draw
    21.1% (8)
    1:3 Atletico Madrid
    5.3% (2)
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