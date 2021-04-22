Атлетик Б
Позже
Стадион: Сан-Мамес
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|7
|0.23
|2.
|Уильямс Иньяки
|5 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.16
|4.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.13
|5.
|Гарсия Рауль
|4 (2)
|0.13
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.1
|7.
|Капа Андер
|2
|0.06
|8.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|9.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|10.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|11.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|12.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|13.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|14.
|Морсильо Хон
|0
|0
|15.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|16.
|Гарсия Дани
|0
|0
|17.
|Весга Микель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.59
|2.
|Льоренте Маркос
|11
|0.34
|3.
|Корреа Анхель
|7
|0.22
|4.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.22
|5.
|Карраско Янник
|5
|0.16
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.06
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|12.
|Триппьер Киран
|0
|0
|13.
|Лоди Ренан
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Санчес Мануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|3.
|Гарсия Дани
|7
|0
|4.
|Весга Микель
|7
|0
|5.
|Йерай Альварес
|6
|0
|6.
|Нуньес Унай
|6
|0
|7.
|Капа Андер
|5
|0
|8.
|Лопес Унаи
|5
|0
|9.
|Венседор Унай
|4
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|14.
|Кодро Кенан
|2
|0
|15.
|Муньяин Икер
|1
|0
|16.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|17.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|18.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|19.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|8
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|8
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|6
|0
|5.
|Суарес Луис
|5
|0
|6.
|Карраско Янник
|5
|0
|7.
|Хименес Хосе
|5
|0
|8.
|Льоренте Маркос
|5
|0
|9.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|4
|0
|11.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|12.
|Лемар Тома
|3
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Лоди Ренан
|2
|0
|17.
|Коста Диего
|1
|0
|18.
|Парти Томас
|1
|0
|19.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|33.33% (12)
|Атлетико М
|8.77% (5)
|8.77% (5)
|21.05% (12)
|22.81% (13)
|17.54% (10)
|21.05% (12)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б
Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Гранада Атлетик Б 1:0 Боа Эспорте Клуб Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Америка Минейро Патросиненсе 0:2 Атлетик Б
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =5 -5Атлетико М 2:0 Уэска Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М
Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия Эйбар 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Севилья Корнелья 1:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Атлетико М 3:2 Атлетик Б Примера Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Атлетик Б Примера Атлетико М 0:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:4 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Примера Атлетик Б 1:2 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 1:0 Атлетик Б Кубок Короля Атлетико М 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Атлетик Б Примера Атлетико М 3:0 Атлетик Б Лига Европы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|59 - 20
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|74 - 28
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 34
|50
|6.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 51
|42
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|10.
|Сельта
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|42 - 50
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|24 - 39
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|31 - 48
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|23 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|42 - 16
|37
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 28
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Атлетик Б - Атлетико М
Исход игры
Атлетик Б
5.3% (2)
Ничья
21.1% (8)
Атлетико М
73.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (17)
Меньше
54.05% (20)
Обе команды забьют
Да
67.57% (25)
Нет
32.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Atletico Madrid
36.8% (14)
0:1 Atletico Madrid
26.3% (10)
1:1 Draw
21.1% (8)
1:3 Atletico Madrid
5.3% (2)
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