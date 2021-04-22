Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Гранада
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0.53
|2.
|Окампос Лукас
|4 (4)
|0.13
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.13
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.13
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.09
|6.
|Фернандо Режес
|2
|0.06
|7.
|Ракитич Иван
|2
|0.06
|8.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|9.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|8 (1)
|0.26
|2.
|Видаль Молина
|5
|0.16
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.16
|4.
|Кенеди Роберт
|4
|0.13
|5.
|Санчес Герман
|3
|0.1
|6.
|Эррера Янгель
|3
|0.1
|7.
|Пуэртас Антонио
|2
|0.06
|8.
|Мачис Дарвин
|2
|0.06
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.06
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хордан Хоан
|7
|1
|2.
|Карлос Диего Сантос
|8
|0
|3.
|Фернандо Режес
|6
|0
|4.
|Гудель Неманья
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|8.
|Окампос Лукас
|3
|0
|9.
|Акунья Маркос
|3
|0
|10.
|Буну Яссин
|3
|0
|11.
|Кунде Жюль
|3
|0
|12.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|17.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|18.
|Васкес Франко
|1
|0
|19.
|Сусо Хесус
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|9
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|6.
|Сольдадо Роберто
|5
|0
|7.
|Суарес Луис III
|5
|0
|8.
|Монторо Анхель
|4
|0
|9.
|Пуэртас Антонио
|4
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|12.
|Видаль Молина
|2
|0
|13.
|Кини Марин
|2
|0
|14.
|Виктор Диаз
|2
|0
|15.
|Перес Неуэн
|2
|0
|16.
|Этеки Ян
|0
|1
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Милья Луис
|1
|0
|21.
|Нева Карлос
|1
|0
|22.
|Барсия Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|17.39% (8)
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|8.7% (4)
|28.26% (13)
|Гранада
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|12.82% (5)
|7.69% (3)
|35.9% (14)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М
Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис
Гранада Последние 20 матчей: +7 =2 -11Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед
Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада
Последние игры между собой
Севилья: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Севилья 2:0 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|32
|22
|7
|3
|59 - 20
|73
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|56 - 24
|70
|3.
|Барселона
|Заявка
|31
|21
|5
|5
|74 - 28
|68
|4.
|Севилья
|Заявка
|32
|21
|4
|7
|47 - 25
|67
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|32
|13
|11
|8
|50 - 34
|50
|6.
|Бетис
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|42 - 45
|49
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|32
|12
|13
|7
|49 - 36
|49
|8.
|Гранада
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|40 - 51
|42
|9.
|Осасуна
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|30 - 37
|40
|10.
|Сельта
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|42 - 50
|38
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|31
|9
|11
|11
|39 - 33
|38
|12.
|Леванте
|Заявка
|32
|9
|11
|12
|38 - 45
|38
|13.
|Кадис
|Заявка
|32
|9
|9
|14
|27 - 48
|36
|14.
|Валенсия
|Заявка
|32
|8
|11
|13
|40 - 47
|35
|15.
|Хетафе
|Заявка
|32
|7
|10
|15
|24 - 39
|31
|16.
|Алавес
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|27 - 48
|30
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|31
|5
|13
|13
|28 - 42
|28
|18.
|Уэска
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|31 - 48
|27
|19.
|Эльче
|Заявка
|32
|5
|12
|15
|28 - 49
|27
|20.
|Эйбар
|Заявка
|32
|4
|11
|17
|23 - 45
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|42 - 16
|37
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|27 - 10
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|15
|11
|1
|3
|23 - 9
|34
|5.
|Гранада
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|24 - 20
|30
|6.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|9.
|Валенсия
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 18
|24
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|11.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|13.
|Сельта
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 26
|21
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|16.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|17.
|Эльче
|Заявка
|15
|3
|8
|4
|15 - 20
|17
|18.
|Уэска
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 24
|14
|20.
|Эйбар
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|8 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|22 - 11
|31
|4.
|Барселона
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|32 - 12
|31
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Бетис
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|18 - 25
|20
|8.
|Кадис
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 22
|19
|9.
|Осасуна
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|12 - 17
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|12 - 18
|14
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|15.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|16.
|Гранада
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|16 - 31
|12
|17.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|18.
|Хетафе
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|11 - 28
|10
|19.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
|20.
|Алавес
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|12 - 27
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
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- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Севилья - Гранада
Исход игры
Севилья
97.3% (36)
Ничья
2.7% (1)
Гранада
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
52.78% (19)
Меньше
47.22% (17)
Обе команды забьют
Да
55.56% (20)
Нет
44.44% (16)
Популярный счёт
2:1 Севилья
43.2% (16)
1:0 Севилья
21.6% (8)
2:0 Севилья
21.6% (8)
3:2 Севилья
5.4% (2)
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