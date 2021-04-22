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Севилья
 
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Стадион:
Гранада

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 17 0.53
2. Окампос Лукас 4 (4) 0.13
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.13
4. Де Йонг Люк 4 0.13
5. Сусо Хесус 3 0.09
6. Фернандо Режес 2 0.06
7. Ракитич Иван 2 0.06
8. Кунде Жюль 2 0.06
9. Гомес Алехандро 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 8 (1) 0.26
2. Видаль Молина 5 0.16
3. Суарес Луис III 5 0.16
4. Кенеди Роберт 4 0.13
5. Санчес Герман 3 0.1
6. Эррера Янгель 3 0.1
7. Пуэртас Антонио 2 0.06
8. Мачис Дарвин 2 0.06
9. Кина Домингуш 2 0.06
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 7 1
2. Карлос Диего Сантос 8 0
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Де Йонг Люк 3 0
8. Окампос Лукас 3 0
9. Акунья Маркос 3 0
10. Буну Яссин 3 0
11. Кунде Жюль 3 0
12. Эскудеро Серхио 2 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Мунир Эль-Хаддади 2 0
17. Эн-Несири Юссеф 2 0
18. Васкес Франко 1 0
19. Сусо Хесус 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 9 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Дуарте Домингуш 4 1
6. Сольдадо Роберто 5 0
7. Суарес Луис III 5 0
8. Монторо Анхель 4 0
9. Пуэртас Антонио 4 0
10. Вальехо Хесус 2 1
11. Кенеди Роберт 2 0
12. Видаль Молина 2 0
13. Кини Марин 2 0
14. Виктор Диаз 2 0
15. Перес Неуэн 2 0
16. Этеки Ян 0 1
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Милья Луис 1 0
21. Нева Карлос 1 0
22. Барсия Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 17.39% (8) 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9) 8.7% (4) 28.26% (13)
 Гранада 10.26% (4) 15.38% (6) 17.95% (7) 12.82% (5) 7.69% (3) 35.9% (14)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М
Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья Севилья 3:0 Валенсия Севилья 3:0 Кадис
Гранада Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед
Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта Навалкарнеро 0:6 Гранада Осасуна 3:1 Гранада

Последние игры между собой

Севилья: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 6
Гранада: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 11
Гранада 1:0 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Гранада Ла Лига Гранада 0:1 Севилья Ла Лига Гранада 2:1 Севилья Товарищеские матчи
Севилья 2:0 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 0:2 Севилья Товарищеские матчи Севилья 1:4 Гранада Примера Гранада 2:1 Севилья Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Севилья 4:0 Гранада Кубок Короля Гранада 1:2 Севилья Кубок Короля Севилья 5:1 Гранада Примера Севилья 4:0 Гранада Примера Гранада 1:2 Севилья Примера Севилья 3:0 Гранада Примера Гранада 1:1 Севилья Примера Гранада 0:3 Севилья Примера Севилья 1:2 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 32 22 7 3 59 - 20 73
2. Реал Мадрид Заявка 32 21 7 4 56 - 24 70
3. Барселона Заявка 31 21 5 5 74 - 28 68
4. Севилья Заявка 32 21 4 7 47 - 25 67
5. Реал Сосьедад Заявка 32 13 11 8 50 - 34 50
6. Бетис Заявка 32 14 7 11 42 - 45 49
7. Вильярреал Заявка 32 12 13 7 49 - 36 49
8. Гранада Заявка 31 12 6 13 40 - 51 42
9. Осасуна Заявка 32 10 10 12 30 - 37 40
10. Сельта Заявка 32 9 11 12 42 - 50 38
11. Атлетик Б Заявка 31 9 11 11 39 - 33 38
12. Леванте Заявка 32 9 11 12 38 - 45 38
13. Кадис Заявка 32 9 9 14 27 - 48 36
14. Валенсия Заявка 32 8 11 13 40 - 47 35
15. Хетафе Заявка 32 7 10 15 24 - 39 31
16. Алавес Заявка 32 7 9 16 27 - 48 30
17. Вальядолид Заявка 31 5 13 13 28 - 42 28
18. Уэска Заявка 32 5 12 15 31 - 48 27
19. Эльче Заявка 32 5 12 15 28 - 49 27
20. Эйбар Заявка 32 4 11 17 23 - 45 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Барселона Заявка 16 11 4 1 42 - 16 37
3. Реал Мадрид Заявка 15 11 1 3 27 - 10 34
4. Севилья Заявка 15 11 1 3 23 - 9 34
5. Гранада Заявка 16 9 3 4 24 - 20 30
6. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
7. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
8. Атлетик Б Заявка 15 7 4 4 23 - 13 25
9. Валенсия Заявка 15 6 6 3 24 - 18 24
10. Вильярреал Заявка 15 6 6 3 21 - 17 24
11. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
12. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
13. Сельта Заявка 15 6 3 6 23 - 26 21
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
16. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
17. Эльче Заявка 15 3 8 4 15 - 20 17
18. Уэска Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
19. Вальядолид Заявка 15 3 5 7 16 - 24 14
20. Эйбар Заявка 15 1 6 8 8 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
3. Атлетико М Заявка 15 9 4 2 22 - 11 31
4. Барселона Заявка 15 10 1 4 32 - 12 31
5. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
6. Реал Сосьедад Заявка 15 6 5 4 22 - 14 23
7. Бетис Заявка 15 6 2 7 18 - 25 20
8. Кадис Заявка 15 5 4 6 13 - 22 19
9. Осасуна Заявка 15 4 5 6 12 - 17 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 15 4 4 7 16 - 20 16
12. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
13. Вальядолид Заявка 16 2 8 6 12 - 18 14
14. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
15. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
16. Гранада Заявка 15 3 3 9 16 - 31 12
17. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
18. Хетафе Заявка 15 2 4 9 11 - 28 10
19. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
20. Алавес Заявка 15 2 4 9 12 - 27 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Гранада от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2021, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 37
    Севилья 97.3% (36)
    X 2.7% (1)
    Гранада 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Гранада
    1.50
    4.85
    8.18
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Гранада онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Гранада

    Исход игры
    Севилья
    97.3% (36)
    Ничья
    2.7% (1)
    Гранада
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.78% (19)
    Меньше
    47.22% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (20)
    Нет
    44.44% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    43.2% (16)
    1:0 Севилья
    21.6% (8)
    2:0 Севилья
    21.6% (8)
    3:2 Севилья
    5.4% (2)
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