Гранада
0:1
Перерыв
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Кадис
0:1
39' ГолСобрино Рубен
17
Кини
Марин
11
Мачис
Дарвин
16
Кала
Хуан
15
Акапо
Карлос
14
Алехо
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Марин АдрианЗащитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
37 Мартин АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
39'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|9 (2)
|0.26
|2.
|Видаль Молина
|6
|0.18
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.15
|4.
|Кенеди Роберт
|4
|0.12
|5.
|Мачис Дарвин
|3
|0.09
|6.
|Санчес Герман
|3
|0.09
|7.
|Эррера Янгель
|3
|0.09
|8.
|Пуэртас Антонио
|2
|0.06
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.06
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
|18.
|Марин Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|7
|0.21
|2.
|Алекс Фернандес
|4 (2)
|0.12
|3.
|Лосано Энтони
|3
|0.09
|4.
|Кала Хуан
|3
|0.09
|5.
|Хименес Альваро
|2
|0.06
|6.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.06
|7.
|Переа Альберто
|1
|0.03
|8.
|Алехо Иван
|1
|0.03
|9.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|10.
|Помбо Хорхе
|1
|0.03
|11.
|Искьердо Хайро
|1
|0.03
|12.
|Мауро Маркос
|1
|0.03
|13.
|Альфонсо Луис
|0
|0
|14.
|Малбашич Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|10
|1
|2.
|Гоналон Максим
|6
|1
|3.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|4.
|Эррера Янгель
|7
|0
|5.
|Сольдадо Роберто
|6
|0
|6.
|Дуарте Домингуш
|4
|1
|7.
|Монторо Анхель
|5
|0
|8.
|Пуэртас Антонио
|5
|0
|9.
|Суарес Луис III
|5
|0
|10.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|11.
|Кенеди Роберт
|3
|0
|12.
|Перес Неуэн
|3
|0
|13.
|Видаль Молина
|2
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Виктор Диаз
|2
|0
|16.
|Этеки Ян
|0
|1
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Марин Адриан
|1
|0
|21.
|Милья Луис
|1
|0
|22.
|Нева Карлос
|1
|0
|23.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|9
|0
|2.
|Кала Хуан
|8
|0
|3.
|Йонссон Йенс
|5
|0
|4.
|Санчес Сальвадор
|5
|0
|5.
|Лосано Энтони
|4
|0
|6.
|Мари Хосе
|4
|0
|7.
|Альфонсо Луис
|4
|0
|8.
|Искьердо Хайро
|4
|0
|9.
|Алехо Иван
|4
|0
|10.
|Негредо Альваро
|2
|1
|11.
|Акапо Карлос
|2
|1
|12.
|Мауро Маркос
|2
|1
|13.
|Алькала Педро
|2
|0
|14.
|Малбашич Филип
|2
|0
|15.
|Шапоньич Иван
|2
|0
|16.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|17.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|18.
|Собрино Рубен
|1
|0
|19.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|20.
|Гарридо Хон
|1
|0
|21.
|Карселен Исаак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|9.52% (4)
|14.29% (6)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|9.52% (4)
|38.1% (16)
|Кадис
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +7 =2 -11Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта
Кадис Последние 20 матчей: +5 =7 -8Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис
Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид
Последние игры между собой
Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|0:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|1:0 Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|5.
|Гранада
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
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Футбольная пятиминутка
Прогнозы на матч Гранада 0:1 Кадис
Исход игры
Гранада
90.3% (121)
Ничья
8.2% (11)
Кадис
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.57% (49)
Меньше
63.43% (85)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.3% (54)
2:1 Гранада
36.6% (49)
2:0 Гранада
13.4% (18)
1:1 Ничья
7.5% (10)
0:1 Кадис
1.5% (2)
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