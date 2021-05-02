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Гранада
0:1
Перерыв

Стадион:
Кадис
0'
0:1
39' Гол
Собрино Рубен
13
Аарон
Эскандель
2
Фулкье
Димитри
6
Санчес
Герман
3
Перес
Неуэн
17
Кини
Марин
4
Гоналон
Максим
19
Монторо
Анхель
10
Пуэртас
Антонио
21
Эррера
Янгель
11
Мачис
Дарвин
23
Видаль
Молина
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
16
Кала
Хуан
15
Акапо
Карлос
2
Йонссон
Йенс
6
Мари
Хосе
14
Алехо
Иван
7
Санчес
Сальвадор
18
Негредо
Альваро
21
Собрино
Рубен
Гранада
4-2-3-1
Кадис
4-3-3

Ход матча

39'
0:1
Собрино Рубен
(Негредо Альваро)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 9 (2) 0.26
2. Видаль Молина 6 0.18
3. Суарес Луис III 5 0.15
4. Кенеди Роберт 4 0.12
5. Мачис Дарвин 3 0.09
6. Санчес Герман 3 0.09
7. Эррера Янгель 3 0.09
8. Пуэртас Антонио 2 0.06
9. Кина Домингуш 2 0.06
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
18. Марин Адриан 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 7 0.21
2. Алекс Фернандес 4 (2) 0.12
3. Лосано Энтони 3 0.09
4. Кала Хуан 3 0.09
5. Хименес Альваро 2 0.06
6. Санчес Сальвадор 2 0.06
7. Переа Альберто 1 0.03
8. Алехо Иван 1 0.03
9. Собрино Рубен 1 0.03
10. Помбо Хорхе 1 0.03
11. Искьердо Хайро 1 0.03
12. Мауро Маркос 1 0.03
13. Альфонсо Луис 0 0
14. Малбашич Филип 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 10 1
2. Гоналон Максим 6 1
3. Фулкье Димитри 7 0
4. Эррера Янгель 7 0
5. Сольдадо Роберто 6 0
6. Дуарте Домингуш 4 1
7. Монторо Анхель 5 0
8. Пуэртас Антонио 5 0
9. Суарес Луис III 5 0
10. Вальехо Хесус 2 1
11. Кенеди Роберт 3 0
12. Перес Неуэн 3 0
13. Видаль Молина 2 0
14. Кини Марин 2 0
15. Виктор Диаз 2 0
16. Этеки Ян 0 1
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Марин Адриан 1 0
21. Милья Луис 1 0
22. Нева Карлос 1 0
23. Барсия Серхио 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 9 0
2. Кала Хуан 8 0
3. Йонссон Йенс 5 0
4. Санчес Сальвадор 5 0
5. Лосано Энтони 4 0
6. Мари Хосе 4 0
7. Альфонсо Луис 4 0
8. Искьердо Хайро 4 0
9. Алехо Иван 4 0
10. Негредо Альваро 2 1
11. Акапо Карлос 2 1
12. Мауро Маркос 2 1
13. Алькала Педро 2 0
14. Малбашич Филип 2 0
15. Шапоньич Иван 2 0
16. Алекс Фернандес 1 0
17. Аугусто Фернандес 1 0
18. Собрино Рубен 1 0
19. Помбо Хорхе 1 0
20. Гарридо Хон 1 0
21. Карселен Исаак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 9.52% (4) 14.29% (6) 16.67% (7) 11.9% (5) 9.52% (4) 38.1% (16)
 Кадис 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 19.23% (5) 23.08% (6) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада
Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи Гранада 1:2 Атлетико М Леванте 2:2 Гранада Гранада 3:5 Барселона Гранада 0:0 Сельта
Кадис Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Вальядолид 1:1 Кадис Кадис 0:3 Реал Мадрид Кадис 0:0 Сельта Хетафе 0:1 Кадис
Кадис 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Кадис Алавес 1:1 Кадис Кадис 1:0 Эйбар Кадис 0:1 Бетис Барселона 1:1 Кадис Кадис 0:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 4:1 Кадис Кадис 2:4 Атлетико М Севилья 3:0 Кадис Кадис 2:2 Леванте Жирона 2:0 Кадис Кадис 3:1 Алавес Понтеведра 0:0 Кадис Валенсия 1:1 Кадис Кадис 0:0 Вальядолид

Последние игры между собой

Гранада: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Кадис: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Кадис 1:1 Гранада Ла Лига Гранада 1:1 Кадис Сегунда Кадис 0:0 Гранада Сегунда Гранада 2:1 Кадис Сегунда
Кадис 1:0 Гранада Сегунда Кадис 1:3 Гранада Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 34 23 7 4 61 - 22 76
2. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 34 14 11 9 51 - 35 53
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада 0:1 Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
12. Кадис 1:0 Заявка 34 10 10 14 29 - 49 40
13. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 34 7 10 17 28 - 52 31
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
19. Эльче Заявка 34 6 12 16 29 - 50 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
4. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
5. Гранада 0:1 Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис 1:0 Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Атлетико М Заявка 17 10 4 3 24 - 13 34
3. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис 1:0 Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада 0:1 Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Футбольная пятиминутка
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Гранада 90.3% (121)
X 8.2% (11)
Кадис 1.5% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Кадис
5.21
3.46
5.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада 0:1 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:1 Кадис

Исход игры
Гранада
90.3% (121)
Ничья
8.2% (11)
Кадис
1.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.57% (49)
Меньше
63.43% (85)
Обе команды забьют
Да
44.03% (59)
Нет
55.97% (75)
Популярный счёт
1:0 Гранада
40.3% (54)
2:1 Гранада
36.6% (49)
2:0 Гранада
13.4% (18)
1:1 Ничья
7.5% (10)
0:1 Кадис
1.5% (2)
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