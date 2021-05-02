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Вильярреал
1:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
63' Желтая карточка
Кукурелья Марк
67' Желтая карточка
Фунес Мори
1:0
79' Гол
Пино Йереми
81' Желтая карточка
Максимович Неманья
90'+5
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
6
Фунес
Мори
4
Торрес
Пау
II
15
Эступиньян
Первис
5
Парехо
Даниэль
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
11
Чуквезе
Саму
17
Алькасер
Пако
12
Раба
Даниэль
13
Сория
Давид
29
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
22
Дамиан
Суарес
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
10
Унал
Энес
Вильярреал
4-3-3
Хетафе
4-4-2

Ход матча

62'
Коклен Франсис
Парехо Даниэль
 
62'
Раба Даниэль
Алькасер Пако
 
62'
Бакка Карлос
Морено Херард
 
63'
 
Кукурелья Марк
67'
Фунес Мори
 
69'
 
Аленья Карлес
Иглесиас Хуан
69'
Пино Йереми
Чуквезе Саму
 
78'
 
Анхель Луис
Унал Энес
79'
Пино Йереми
1:0
81'
 
Максимович Неманья
84'
 
Кубо Такефуса
Арамбарри Мауро
90'
Баэна Алехандро
Гомес Мойсес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 11
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 20 (9) 0.59
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.18
3. Чуквезе Саму 4 0.12
4. Парехо Даниэль 3 0.09
5. Ниньо Фер 3 0.09
6. Гомес Мойсес 3 (1) 0.09
7. Пино Йереми 2 0.06
8. Торрес Пау II 2 0.06
9. Бакка Карлос 2 0.06
10. Тригерос Мануэль 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Марио Гаспар 0 0
14. Коста Хауме 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.15
2. Анхель Луис 5 (1) 0.15
3. Унал Энес 4 (1) 0.12
4. Кукурелья Марк 3 0.09
5. Арамбарри Мауро 3 0.09
6. Эрнандес Хуан 2 0.06
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Дьене Даконам 0 0
13. Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 7 0
3. Тригерос Мануэль 5 1
4. Фойт Хуан 6 0
5. Капу Этьен 4 1
6. Иборра Висенте 4 0
7. Парехо Даниэль 4 0
8. Коклен Франсис 4 0
9. Кубо Такефуса 2 1
10. Марио Гаспар 3 0
11. Морено Херард 3 0
12. Пино Йереми 3 0
13. Торрес Пау II 2 0
14. Асенхо Серхио 1 0
15. Фунес Мори 1 0
16. Бакка Карлос 1 0
17. Коста Хауме 1 0
18. Гомес Мойсес 1 0
19. Пенья Рубен 1 0
20. Ниньо Фер 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 11 1
2. Ньом Аллан 10 1
3. Мата Хайме 10 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 10 0
6. Кукурелья Марк 9 0
7. Кабако Эрик 8 0
8. Шакла Софьян 5 0
9. Оливера Матиас 5 0
10. Тимор Давид 4 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Унал Энес 4 0
13. Максимович Неманья 4 0
14. Анхель Луис 4 0
15. Чема Родригес 2 1
16. Этчейта Хавьер 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Миранда Хосете 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 27.08% (13) 20.83% (10) 12.5% (6) 6.25% (3) 25% (12) 8.33% (4)
 Хетафе 12% (3) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 16% (4) 20% (5)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис
Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Хетафе 1:3 Вильярреал Ла Лига Хетафе 1:3 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 1:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 2:2 Вильярреал Примера
Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:0 Хетафе Примера Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 34 23 7 4 61 - 22 76
2. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
3. Барселона Заявка 33 22 5 6 77 - 31 71
4. Севилья Заявка 33 22 4 7 49 - 26 70
5. Реал Сосьедад Заявка 34 14 11 9 51 - 35 53
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада 0:1 Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
10. Атлетик Б Заявка 33 10 12 11 43 - 36 42
11. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
12. Кадис 1:0 Заявка 34 10 10 14 29 - 49 40
13. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
14. Валенсия Заявка 33 8 12 13 41 - 48 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 34 7 10 17 28 - 52 31
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
19. Эльче Заявка 34 6 12 16 29 - 50 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
4. Севилья Заявка 16 12 1 3 25 - 10 37
5. Гранада 0:1 Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис 1:0 Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
2. Атлетико М Заявка 17 10 4 3 24 - 13 34
3. Барселона Заявка 16 11 1 4 34 - 13 34
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис 1:0 Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
12. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
13. Гранада 0:1 Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
14. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
15. Атлетик Б Заявка 16 2 7 7 16 - 20 13
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Вильярреал 88% (117)
X 9% (12)
Хетафе 3% (4)
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Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Хетафе

Исход игры
Вильярреал
88% (117)
Ничья
9% (12)
Хетафе
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
47.4% (63)
1:0 Вильярреал
24.8% (33)
2:0 Вильярреал
12.8% (17)
1:1 Ничья
7.5% (10)
3:1 Вильярреал
2.3% (3)
1:2 Хетафе
1.5% (2)
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