Вильярреал
1:0
Конец матча
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Хетафе
63' Желтая карточкаКукурелья Марк
67' Желтая карточкаФунес Мори
1:0
79' ГолПино Йереми
81' Желтая карточкаМаксимович Неманья
25
Капу
Этьен
23
Гомес
Мойсес
11
Чуквезе
Саму
12
Раба
Даниэль
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Капу ЭтьенПолузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуНападающий
- Нападающий
-
12 Раба ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
-
30 Пино ЙеремиНападающий
- Нападающий
-
20 Пенья РубенНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ньянг МаморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
63'
67'
78'
79'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 11
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|20 (9)
|0.59
|2.
|Алькасер Пако
|6 (1)
|0.18
|3.
|Чуквезе Саму
|4
|0.12
|4.
|Парехо Даниэль
|3
|0.09
|5.
|Ниньо Фер
|3
|0.09
|6.
|Гомес Мойсес
|3 (1)
|0.09
|7.
|Пино Йереми
|2
|0.06
|8.
|Торрес Пау II
|2
|0.06
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.06
|10.
|Тригерос Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Пенья Рубен
|1
|0.03
|13.
|Марио Гаспар
|0
|0
|14.
|Коста Хауме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.15
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.15
|3.
|Унал Энес
|4 (1)
|0.12
|4.
|Кукурелья Марк
|3
|0.09
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.09
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.06
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Дьене Даконам
|0
|0
|13.
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|8
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|7
|0
|3.
|Тригерос Мануэль
|5
|1
|4.
|Фойт Хуан
|6
|0
|5.
|Капу Этьен
|4
|1
|6.
|Иборра Висенте
|4
|0
|7.
|Парехо Даниэль
|4
|0
|8.
|Коклен Франсис
|4
|0
|9.
|Кубо Такефуса
|2
|1
|10.
|Марио Гаспар
|3
|0
|11.
|Морено Херард
|3
|0
|12.
|Пино Йереми
|3
|0
|13.
|Торрес Пау II
|2
|0
|14.
|Асенхо Серхио
|1
|0
|15.
|Фунес Мори
|1
|0
|16.
|Бакка Карлос
|1
|0
|17.
|Коста Хауме
|1
|0
|18.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|19.
|Пенья Рубен
|1
|0
|20.
|Ниньо Фер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|11
|1
|2.
|Ньом Аллан
|10
|1
|3.
|Мата Хайме
|10
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|10
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|7.
|Кабако Эрик
|8
|0
|8.
|Шакла Софьян
|5
|0
|9.
|Оливера Матиас
|5
|0
|10.
|Тимор Давид
|4
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Унал Энес
|4
|0
|13.
|Максимович Неманья
|4
|0
|14.
|Анхель Луис
|4
|0
|15.
|Чема Родригес
|2
|1
|16.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Миранда Хосете
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|27.08% (13)
|20.83% (10)
|12.5% (6)
|6.25% (3)
|25% (12)
|8.33% (4)
|Хетафе
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал
Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал Ред Булл Зальцбург 0:2 Вильярреал Вильярреал 1:2 Бетис Эльче 2:2 Вильярреал Леванте 1:0 Вильярреал
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис
Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид Атлетико М 1:0 Хетафе
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хетафе: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:0 Хетафе Примера Хетафе 4:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Вильярреал Примера Хетафе 1:1 Вильярреал Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Кубок Короля Вильярреал 1:0 Хетафе Кубок Короля Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Хетафе Примера Вильярреал 1:2 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Вильярреал Примера Хетафе 3:0 Вильярреал Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|0:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|1:0 Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|5.
|Гранада
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
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- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Хетафе
Исход игры
Вильярреал
88% (117)
Ничья
9% (12)
Хетафе
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
53.38% (71)
Меньше
46.62% (62)
Обе команды забьют
Да
60.15% (80)
Нет
39.85% (53)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
47.4% (63)
1:0 Вильярреал
24.8% (33)
2:0 Вильярреал
12.8% (17)
1:1 Ничья
7.5% (10)
3:1 Вильярреал
2.3% (3)
1:2 Хетафе
1.5% (2)
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