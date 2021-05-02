Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Удар от ворот произведет Вильярреал

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Тимор Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

45' Удар от ворот произведет Хетафе

44' Марио Гаспар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Капу Этьен хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

43' Отличный пас сделал Капу Этьен из команды Вильярреал , но его одноклубник не смог ничего сделать с ним.

39' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Удар от ворот произведет Вильярреал

35' Арамбарри Мауро не смог попасть в створ ударом издали

35' Марио Гаспар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Чуквезе Саму рано отмечает, но гол будет отменен!

32' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Матч возобновлен

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Удар от ворот произведет Вильярреал

29' Дамиан Суарес не смог попасть в створ ударом издали

29' Удар от ворот произведет Вильярреал

29' Максимович Неманья не смог попасть в створ ударом издали

28' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Вильярреал

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Раба Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Раба Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Оливера Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

22' Вильярреал имеет хороший шанс забить.

19' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Удар от ворот произведет Вильярреал

14' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Отличный пас сделал Парехо Даниэль из команды Вильярреал . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Мата Хайме из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

9' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Иглесиас Хуан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

6' Фунес Мори предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

6' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

5' Торрес Пау II выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Вильярреал

3' Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Хетафе начинает с центра поля