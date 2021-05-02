Вальядолид
1:1
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Бетис
10' Undefined phrase: football_event_Вайссман Шон
18' Желтая карточкаВиктор Руис
40' Желтая карточкаГуардадо Андрес
0:1
49' ГолРуибаль Айтор
49' Желтая карточкаСанчес Хавьер
1:1
68' ГолВайссман Шон
88' Желтая карточкаЯнко Саиди
90' Желтая карточкаМанди Аисса
90' Желтая карточкаФекир Набиль
90' Желтая карточкаЭмерсон Жуниор
21
Мичел
Мигель
17
Роке
Меса
25
Олаза
Лукас
10
Плано
Оскар
23
Манди
Аисса
33
Миранда
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
25 Олаза ЛукасПолузащитник
-
10 Плано ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Манди АиссаЗащитник
- Защитник
-
33 Миранда ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
-
12 СиднейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Фекир ЯссинНападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
10'
18'
40'
49'
0:1
49'
54'
68'
1:1
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|6 (4)
|0.18
|2.
|Вайссман Шон
|6
|0.18
|3.
|Плано Оскар
|4
|0.12
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.09
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.06
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.06
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|13.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|14.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|17.
|Куки Хосе
|0
|0
|18.
|Начо Мартинес
|0
|0
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каналес Серхио
|8 (2)
|0.24
|2.
|Иглесиас Борха
|7 (3)
|0.21
|3.
|Тельо Кристиан
|5
|0.15
|4.
|Фекир Набиль
|4 (1)
|0.12
|5.
|Манди Аисса
|3
|0.09
|6.
|Санабрия Антонио
|3
|0.09
|7.
|Хоакин Санчес
|2
|0.06
|8.
|Руибаль Айтор
|2
|0.06
|9.
|Хуанми Мигель
|2
|0.06
|10.
|Карвалью Вилльям
|2
|0.06
|11.
|Эмерсон Жуниор
|1
|0.03
|12.
|Миранда Хуан
|1
|0.03
|13.
|Виктор Руис
|1
|0.03
|14.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|15.
|Морон Лоренцо
|1
|0.03
|16.
|Морено Алекс
|0
|0
|17.
|Лаинес Диего
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Янко Саиди
|4
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|10.
|Масип Хорди
|3
|0
|11.
|Олаза Лукас
|3
|0
|12.
|Санчес Хавьер
|3
|0
|13.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|14.
|Вайссман Шон
|3
|0
|15.
|Плано Оскар
|1
|1
|16.
|Мичел Мигель
|2
|0
|17.
|Вилья Тони
|2
|0
|18.
|Перес Кике
|2
|0
|19.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|20.
|Луис Перез
|1
|0
|21.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|22.
|Кодро Кенан
|1
|0
|23.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|24.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|25.
|Андре Маркос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гидо Родригес
|10
|0
|2.
|Эмерсон Жуниор
|8
|1
|3.
|Манди Аисса
|5
|2
|4.
|Виктор Руис
|7
|0
|5.
|Карвалью Вилльям
|5
|1
|6.
|Фекир Набиль
|5
|1
|7.
|Акуоку Поль
|4
|1
|8.
|Каналес Серхио
|4
|0
|9.
|Миранда Хуан
|4
|0
|10.
|Гуардадо Андрес
|3
|0
|11.
|Бартра Марк
|3
|0
|12.
|Морено Алекс
|3
|0
|13.
|Лаинес Диего
|3
|0
|14.
|Браво Клаудио
|2
|0
|15.
|Роблес Жоэль
|2
|0
|16.
|Санабрия Антонио
|2
|0
|17.
|Иглесиас Борха
|2
|0
|18.
|Руибаль Айтор
|2
|0
|19.
|Морон Лоренцо
|2
|0
|20.
|Монтойя Мартин
|0
|1
|21.
|Сидней
|1
|0
|22.
|Хуанми Мигель
|1
|0
|23.
|Хоакин Санчес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|25% (8)
|Бетис
|11.63% (5)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|16.28% (7)
|32.56% (14)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =9 -7Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:2 Гранада
Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид Хетафе 0:1 Вальядолид
Бетис Последние 20 матчей: +11 =6 -3Реал Мадрид 0:0 Бетис Бетис 0:0 Атлетик Б Бетис 2:2 Валенсия Бетис 1:1 Атлетико М
Эльче 1:1 Бетис Бетис 2:0 Леванте Севилья 1:0 Бетис Бетис 3:2 Алавес Кадис 0:1 Бетис Бетис 1:0 Хетафе Вильярреал 1:2 Бетис Бетис 2:3 Барселона Бетис 1:1 Атлетик Б Бетис 1:0 Осасуна Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис Бетис 2:1 Сельта Спортинг Хихон 0:2 Бетис Уэска 0:2 Бетис Мутильвера 1:3 Бетис
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Бетис: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Бетис 0:1 Вальядолид Примера Бетис 1:1 Вальядолид Товарищеские матчи Бетис 4:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:0 Бетис Сегунда Бетис 4:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Бетис Примера Бетис 0:0 Вальядолид Примера Бетис 3:0 Вальядолид Кубок Короля Вальядолид 1:0 Бетис Кубок Короля Вальядолид 0:1 Бетис Примера Вальядолид 1:0 Бетис Сегунда Бетис 2:1 Вальядолид Сегунда Бетис 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Бетис Примера Бетис 1:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 0:0 Бетис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|3.
|Барселона
|Заявка
|33
|22
|5
|6
|77 - 31
|71
|4.
|Севилья
|Заявка
|33
|22
|4
|7
|49 - 26
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|0:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|33
|10
|12
|11
|43 - 36
|42
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|1:0 Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|14.
|Валенсия
|Заявка
|33
|8
|12
|13
|41 - 48
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|25 - 10
|37
|5.
|Гранада
|0:1 Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|1:0 Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|3.
|Барселона
|Заявка
|16
|11
|1
|4
|34 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|1:0 Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|13.
|Гранада
|0:1 Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|14.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|16 - 20
|13
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Прогнозы на матч Вальядолид 1:1 Бетис
Исход игры
Вальядолид
17.5% (24)
Ничья
46.7% (64)
Бетис
35.8% (49)
Тотал 2.5
Больше
31.39% (43)
Меньше
68.61% (94)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (59)
1:2 Бетис
19% (26)
0:1 Бетис
16.1% (22)
2:1 Вальядолид
9.5% (13)
1:0 Вальядолид
5.8% (8)
0:0 Ничья
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
2:0 Вальядолид
1.5% (2)
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