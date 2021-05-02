Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Янко Саиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Бетис имеет хороший шанс забить.

93' Фекир Набиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Рефери не любит споров - именно за это Эмерсон Жуниор сейчас получил желтую

93' Эль-Ямик Джавад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Сан Эметерио Феде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Рефери не любит споров - именно за это Фекир Набиль сейчас получил желтую

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Роке Меса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

90' Манди Аисса получил желтую карточку от судьи

89' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Янко Саиди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Хоакин Санчес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Янко Саиди получил желтую карточку от судьи

87' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Вальядолид

86' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Удар от ворот произведет Вальядолид

82' Бетис вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Вальядолид

81' Фекир Набиль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Миранда Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

70' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Жота из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

68' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Гидо Родригес наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

66' Вратарь парирует удар, который нанес Каналес Серхио , и мяч снова в игре

66' Бетис вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Орельяна Фабиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

64' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

64' Судья показывает тренеру домашней команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.

63' Жота из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...

63' Эмерсон Жуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Эмерсон Жуниор бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

58' Удар от ворот произведет Вальядолид

58' Миранда Хуан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Вальядолид

55' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Тактическая замена. Хоакин Фернандес уходит с поля и его заменяет Жота

53' Матч возобновлен

53' Ох, нехорошо это выглядит. Луис Перез получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Луис Перез на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Бетис имеет хороший шанс забить.

51' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Судья подбегает и показывает Санчес Хавьер из команды Вальядолид отложенную желтую карточку за фол.

49' Г О О О О Л - Руибаль Айтор классным ударом с лета забивает. Отличный удар!

48' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля