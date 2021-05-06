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Валенсия
 
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Стадион:
Вальядолид

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 9 (7) 0.26
2. Вальехо Ману 5 0.15
3. Макси Гомес 5 0.15
4. Гамейро Кевин 4 0.12
5. Габриэль Паулиста 4 0.12
6. Васс Даниэль 4 (1) 0.12
7. Гуэдеш Гонсалу 3 0.09
8. Гайя Хосе 1 0.03
9. Рачич Урош 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Дьякаби Муктар 1 0.03
12. Санчес Алехандро 1 0.03
13. Муса Юнус 1 0.03
14. Гильямон Уго 1 0.03
15. Ли Кан Ин 0 0
16. Черышев Денис 0 0
17. Олива Кристиан 0 0
18. Корреа Тьерри 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 6 (4) 0.18
2. Вайссман Шон 6 0.18
3. Плано Оскар 4 0.12
4. Андре Маркос 3 0.09
5. Мичел Мигель 2 0.06
6. Вилья Тони 2 0.06
7. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Бруно Гонсалес 1 0.03
10. Алькарас Рубен 1 0.03
11. Хоакин Фернандес 1 0.03
12. Фелипе Жоау 1 0.03
13. Карнеро Рауль 1 0.03
14. Роке Меса 1 (1) 0.03
15. Рубио Вальдо 1 (1) 0.03
16. Эрвиас Пабло 0 0
17. Куки Хосе 0 0
18. Начо Мартинес 0 0
19. Янко Саиди 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 8 0
2. Макси Гомес 6 1
3. Гильямон Уго 7 0
4. Корреа Тьерри 5 1
5. Гайя Хосе 6 0
6. Солер Карлос 6 0
7. Рачич Урош 6 0
8. Дьякаби Муктар 4 1
9. Габриэль Паулиста 5 0
10. Джейсон 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 3 1
12. Лато Тони 3 0
13. Черышев Денис 3 0
14. Вальехо Ману 2 0
15. Муса Юнус 2 0
16. Мангала Эльяким 1 0
17. Кондогбия Жоффрей 1 0
18. Хауме Доменек 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Бруно Гонсалес 8 0
3. Хоакин Фернандес 8 0
4. Сан Эметерио Феде 6 0
5. Роке Меса 4 1
6. Орельяна Фабиан 5 0
7. Начо Мартинес 3 1
8. Янко Саиди 4 0
9. Гвардиола Серхи 4 0
10. Масип Хорди 3 0
11. Олаза Лукас 3 0
12. Санчес Хавьер 3 0
13. Эль-Ямик Джавад 3 0
14. Вайссман Шон 3 0
15. Плано Оскар 1 1
16. Мичел Мигель 2 0
17. Вилья Тони 2 0
18. Перес Кике 2 0
19. Карнеро Рауль 2 0
20. Луис Перез 1 0
21. Эрвиас Пабло 1 0
22. Кодро Кенан 1 0
23. Рубио Вальдо 1 0
24. Фелипе Жоау 1 0
25. Андре Маркос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 7.32% (3) 17.07% (7) 12.2% (5) 9.76% (4) 24.39% (10) 29.27% (12)
 Вальядолид 12.5% (4) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 18.75% (6) 25% (8)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид
Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Вальядолид 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:1 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Валенсия Ла Лига Вальядолид 0:2 Валенсия Примера
Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 34 23 7 4 61 - 22 76
2. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
3. Барселона Заявка 34 23 5 6 80 - 33 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 34 14 11 9 51 - 35 53
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
9. Атлетик Б Заявка 34 11 12 11 44 - 36 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Осасуна Заявка 34 10 10 14 31 - 41 40
12. Кадис Заявка 34 10 10 14 29 - 49 40
13. Леванте Заявка 34 9 11 14 38 - 48 38
14. Валенсия Заявка 34 8 12 14 43 - 51 36
15. Хетафе Заявка 34 8 10 16 26 - 40 34
16. Алавес Заявка 34 7 10 17 28 - 52 31
17. Вальядолид Заявка 34 5 16 13 32 - 46 31
18. Уэска Заявка 34 6 12 16 32 - 50 30
19. Эльче Заявка 34 6 12 16 29 - 50 30
20. Эйбар Заявка 34 5 11 18 26 - 46 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 17 11 4 2 43 - 18 37
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
6. Атлетик Б Заявка 17 8 5 4 27 - 16 29
7. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
8. Реал Сосьедад Заявка 17 7 6 4 28 - 20 27
9. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
10. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
11. Валенсия Заявка 17 6 7 4 27 - 22 25
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 17 5 6 6 13 - 11 21
15. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
16. Алавес Заявка 17 5 5 7 15 - 21 20
17. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
18. Кадис Заявка 17 4 5 8 14 - 26 17
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 17 10 4 3 24 - 13 34
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 17 4 5 8 13 - 21 17
10. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
11. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
12. Леванте Заявка 17 4 4 9 16 - 23 16
13. Вальядолид Заявка 17 2 9 6 14 - 20 15
14. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
15. Эйбар Заявка 17 3 5 9 15 - 27 14
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 17 2 6 9 16 - 29 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 17 2 4 11 13 - 29 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Вальядолид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 мая 2021, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 40
    Валенсия 87.5% (35)
    X 7.5% (3)
    Вальядолид 5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Вальядолид
    2.12
    3.32
    4.28
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Вальядолид онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Вальядолид

    Исход игры
    Валенсия
    87.2% (34)
    Ничья
    7.7% (3)
    Вальядолид
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.84% (14)
    Меньше
    63.16% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    44.74% (17)
    Нет
    55.26% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    33.3% (13)
    2:0 Валенсия
    28.2% (11)
    1:0 Валенсия
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    7.7% (3)
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