Валенсия
Позже
Стадион: Месталья
Вальядолид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|9 (7)
|0.26
|2.
|Вальехо Ману
|5
|0.15
|3.
|Макси Гомес
|5
|0.15
|4.
|Гамейро Кевин
|4
|0.12
|5.
|Габриэль Паулиста
|4
|0.12
|6.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.12
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.09
|8.
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|9.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|12.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|13.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|14.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|15.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|16.
|Черышев Денис
|0
|0
|17.
|Олива Кристиан
|0
|0
|18.
|Корреа Тьерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|6 (4)
|0.18
|2.
|Вайссман Шон
|6
|0.18
|3.
|Плано Оскар
|4
|0.12
|4.
|Андре Маркос
|3
|0.09
|5.
|Мичел Мигель
|2
|0.06
|6.
|Вилья Тони
|2
|0.06
|7.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.03
|10.
|Алькарас Рубен
|1
|0.03
|11.
|Хоакин Фернандес
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Жоау
|1
|0.03
|13.
|Карнеро Рауль
|1
|0.03
|14.
|Роке Меса
|1 (1)
|0.03
|15.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.03
|16.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|17.
|Куки Хосе
|0
|0
|18.
|Начо Мартинес
|0
|0
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|8
|0
|2.
|Макси Гомес
|6
|1
|3.
|Гильямон Уго
|7
|0
|4.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|5.
|Гайя Хосе
|6
|0
|6.
|Солер Карлос
|6
|0
|7.
|Рачич Урош
|6
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|9.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|10.
|Джейсон
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|1
|12.
|Лато Тони
|3
|0
|13.
|Черышев Денис
|3
|0
|14.
|Вальехо Ману
|2
|0
|15.
|Муса Юнус
|2
|0
|16.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|17.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|18.
|Хауме Доменек
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|9
|0
|2.
|Бруно Гонсалес
|8
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|8
|0
|4.
|Сан Эметерио Феде
|6
|0
|5.
|Роке Меса
|4
|1
|6.
|Орельяна Фабиан
|5
|0
|7.
|Начо Мартинес
|3
|1
|8.
|Янко Саиди
|4
|0
|9.
|Гвардиола Серхи
|4
|0
|10.
|Масип Хорди
|3
|0
|11.
|Олаза Лукас
|3
|0
|12.
|Санчес Хавьер
|3
|0
|13.
|Эль-Ямик Джавад
|3
|0
|14.
|Вайссман Шон
|3
|0
|15.
|Плано Оскар
|1
|1
|16.
|Мичел Мигель
|2
|0
|17.
|Вилья Тони
|2
|0
|18.
|Перес Кике
|2
|0
|19.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|20.
|Луис Перез
|1
|0
|21.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|22.
|Кодро Кенан
|1
|0
|23.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|24.
|Фелипе Жоау
|1
|0
|25.
|Андре Маркос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|7.32% (3)
|17.07% (7)
|12.2% (5)
|9.76% (4)
|24.39% (10)
|29.27% (12)
|Вальядолид
|12.5% (4)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|25% (8)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия
Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия Еклано 1:4 Валенсия
Вальядолид Последние 20 матчей: +3 =10 -7Вальядолид 1:1 Бетис Атлетик Б 2:2 Вальядолид Вальядолид 1:1 Кадис Эльче 1:1 Вальядолид
Вальядолид 1:2 Гранада Барселона 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Севилья Осасуна 0:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Хетафе Сельта 1:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Эйбар 1:1 Вальядолид Алавес 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:3 Уэска Вальядолид 2:4 Леванте Леванте 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Эльче Пенья Депортива 1:4 Вальядолид Вальядолид 0:1 Валенсия Марбелья 2:3 Вальядолид
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 1
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Валенсия Примера Валенсия 2:2 Вальядолид Примера Валенсия 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:1 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Вальядолид Примера Вальядолид 2:4 Валенсия Примера Валенсия 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Валенсия Примера Вальядолид 0:2 Валенсия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|61 - 22
|76
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|3.
|Барселона
|Заявка
|34
|23
|5
|6
|80 - 33
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 35
|53
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|34
|11
|12
|11
|44 - 36
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Осасуна
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|31 - 41
|40
|12.
|Кадис
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|29 - 49
|40
|13.
|Леванте
|Заявка
|34
|9
|11
|14
|38 - 48
|38
|14.
|Валенсия
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|43 - 51
|36
|15.
|Хетафе
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|26 - 40
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|28 - 52
|31
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|34
|5
|16
|13
|32 - 46
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|32 - 50
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|29 - 50
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|34
|5
|11
|18
|26 - 46
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 18
|37
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|6.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|27 - 16
|29
|7.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|8.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|28 - 20
|27
|9.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|11.
|Валенсия
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|27 - 22
|25
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|13 - 11
|21
|15.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|16.
|Алавес
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 21
|20
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|18.
|Кадис
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|14 - 26
|17
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|24 - 13
|34
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|13 - 21
|17
|10.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|12.
|Леванте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|16 - 23
|16
|13.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|2
|9
|6
|14 - 20
|15
|14.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|15.
|Эйбар
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 29
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|13 - 29
|10
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Прогнозы на матч Валенсия - Вальядолид
Исход игры
Валенсия
87.2% (34)
Ничья
7.7% (3)
Вальядолид
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
36.84% (14)
Меньше
63.16% (24)
Обе команды забьют
Да
44.74% (17)
Нет
55.26% (21)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
33.3% (13)
2:0 Валенсия
28.2% (11)
1:0 Валенсия
23.1% (9)
1:1 Ничья
7.7% (3)
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