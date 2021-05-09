Испания: Ла Лига 2020-2021
Хетафе
0:1
Конец матча
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Эйбар
40' Желтая карточкаКике Гарсия
67' Желтая карточкаПапа Диоп
82' Желтая карточкаТимор Давид
0:1
89' ПенальтиРесио Хосе
13
Сория
Давид
24
Тимор
Давид
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
20
Корреа
Робер
15
Анхель
Хосе
25
Хиль
Бриан
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Тимор ДавидЗащитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
25 Хиль БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
17 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
19 Гарсия АлешПолузащитник
-
14 Инуи ТакасиПолузащитник
-
18 Ресио ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
40'
67'
82'
89'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 5
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.14
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.14
|3.
|Унал Энес
|4 (1)
|0.11
|4.
|Кукурелья Марк
|3
|0.09
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.09
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.06
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Дьене Даконам
|0
|0
|13.
|Кубо Такефуса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|12
|0.34
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.09
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.09
|4.
|Энрич Серхи
|2
|0.06
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Ресио Хосе
|1 (1)
|0.03
|11.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|12.
|Эспозито Эду
|0
|0
|13.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|14.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|15.
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|16.
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|11
|1
|2.
|Ньом Аллан
|10
|1
|3.
|Мата Хайме
|10
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|10
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|7.
|Кабако Эрик
|8
|0
|8.
|Тимор Давид
|5
|0
|9.
|Шакла Софьян
|5
|0
|10.
|Оливера Матиас
|5
|0
|11.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|12.
|Унал Энес
|4
|0
|13.
|Максимович Неманья
|4
|0
|14.
|Анхель Луис
|4
|0
|15.
|Чема Родригес
|2
|1
|16.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Миранда Хосете
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|23.
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|7
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Кике Гарсия
|3
|1
|7.
|Посо Алехандро
|4
|0
|8.
|Эспозито Эду
|4
|0
|9.
|Анхель Хосе
|3
|0
|10.
|Альварес Серхио
|3
|0
|11.
|Паулу Оливейра
|3
|0
|12.
|Педро Леон
|2
|0
|13.
|Корреа Робер
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
|Эйбар
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|40.74% (11)
|7.41% (2)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар
Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|58 - 24
|74
|4.
|Севилья
|Заявка
|34
|22
|4
|8
|49 - 27
|70
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|51 - 38
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|9.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|10.
|Сельта
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 51
|44
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|33 - 43
|41
|13.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|35
|9
|12
|14
|44 - 51
|39
|14.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 47
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|29 - 10
|38
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|18
|7
|7
|4
|28 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|23 - 19
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|24 - 16
|33
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|10.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|19 - 24
|17
|12.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|20
|9
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|4.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
|5.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|10
|1
Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Эйбар
Исход игры
Хетафе
84% (110)
Ничья
13% (17)
Эйбар
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (39)
Меньше
69.77% (90)
Обе команды забьют
Да
41.09% (53)
Нет
58.91% (76)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45.8% (60)
2:1 Хетафе
26.7% (35)
1:1 Ничья
11.5% (15)
2:0 Хетафе
8.4% (11)
0:1 Эйбар
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:2 Эйбар
1.5% (2)
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