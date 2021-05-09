Мигель Атьенса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Хетафе

49' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Эйбар

48' Оливера Матиас не смог попасть в створ ударом издали

48' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Корреа Робер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Эйбар

42' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Матч возобновлен

42' Матч остановлен

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Ох, нехорошо это выглядит. Энрич Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.

41' Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Судья подбегает и показывает Кике Гарсия из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.

40' Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Удар от ворот произведет Хетафе

36' Корреа Робер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Удар от ворот произведет Эйбар

34' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Удар от ворот произведет Хетафе

27' Матч возобновлен

26' Дмитрович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

25' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

20' Удар от ворот произведет Хетафе

19' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Эйбар

10' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

9' Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Энрич Серхи из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

8' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Хорошую попытку сделал Унал Энес . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Удар от ворот произведет Хетафе

5' Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

2' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Хетафе начинает с центра поля