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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Хетафе
0:1
Конец матча

Стадион:
Эйбар
0'
40' Желтая карточка
Кике Гарсия
67' Желтая карточка
Папа Диоп
82' Желтая карточка
Тимор Давид
0:1
89' Пенальти
Ресио Хосе
90'+4
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
7
Мата
Хайме
10
Унал
Энес
1
Дмитрович
Марко
20
Корреа
Робер
4
Паулу
Оливейра
23
Арбилья
Анайц
15
Анхель
Хосе
25
Хиль
Бриан
8
Папа
Диоп
33
Атьенса
Мигель
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
9
Энрич
Серхи
Хетафе
4-4-2
Эйбар
4-4-2

Ход матча

26'
Шакла Софьян
Дьене Даконам
 
40'
 
Кике Гарсия
67'
 
Папа Диоп
70'
 
Ресио Хосе
Эспозито Эду
78'
Чема Родригес
Унал Энес
 
82'
Тимор Давид
 
89'
0:1
Ресио Хосе
90'
Альгобия Анхель
Максимович Неманья
 
90'
Аленья Карлес
Ньом Аллан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.14
2. Анхель Луис 5 (1) 0.14
3. Унал Энес 4 (1) 0.11
4. Кукурелья Марк 3 0.09
5. Арамбарри Мауро 3 0.09
6. Эрнандес Хуан 2 0.06
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Дьене Даконам 0 0
13. Кубо Такефуса 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.34
2. Хиль Бриан 3 0.09
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.09
4. Энрич Серхи 2 0.06
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Ресио Хосе 1 (1) 0.03
11. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
12. Эспозито Эду 0 0
13. Паулу Оливейра 0 0
14. Арбилья Анайц 0 0
15. Луиш Рафаэл 0 0
16. Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 11 1
2. Ньом Аллан 10 1
3. Мата Хайме 10 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 10 0
6. Кукурелья Марк 9 0
7. Кабако Эрик 8 0
8. Тимор Давид 5 0
9. Шакла Софьян 5 0
10. Оливера Матиас 5 0
11. Эрнандес Хуан 4 0
12. Унал Энес 4 0
13. Максимович Неманья 4 0
14. Анхель Луис 4 0
15. Чема Родригес 2 1
16. Этчейта Хавьер 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Миранда Хосете 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Кубо Такефуса 1 0
23. Иглесиас Хуан 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 7 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Кике Гарсия 3 1
7. Посо Алехандро 4 0
8. Эспозито Эду 4 0
9. Анхель Хосе 3 0
10. Альварес Серхио 3 0
11. Паулу Оливейра 3 0
12. Педро Леон 2 0
13. Корреа Робер 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 12% (3) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 16% (4) 20% (5)
 Эйбар 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 40.74% (11) 7.41% (2) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид
Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Вальядолид
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар
Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар Леванте 2:1 Эйбар Лас-Розас 3:4 Эйбар

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 2
Эйбар: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 5
Эйбар 0:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 1:1 Эйбар Ла Лига Эйбар 0:1 Хетафе Ла Лига Эйбар 2:2 Хетафе Примера
Хетафе 2:0 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Эйбар Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 3:1 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Хетафе Примера Эйбар 1:2 Хетафе Кубок Короля Хетафе 3:0 Эйбар Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
3. Реал Мадрид Заявка 34 22 8 4 58 - 24 74
4. Севилья Заявка 34 22 4 8 49 - 27 70
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 34 13 13 8 51 - 38 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
9. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
10. Сельта Заявка 34 11 11 12 46 - 51 44
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия 1:0 Заявка 35 9 12 14 44 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид 0:1 Заявка 35 5 16 14 32 - 47 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 17 12 2 3 29 - 10 38
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Валенсия 1:0 Заявка 18 7 7 4 28 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 17 7 6 4 23 - 19 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид 0:1 Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 17 10 3 4 24 - 16 33
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
10. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
11. Сельта Заявка 17 3 8 6 19 - 24 17
12. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид 0:1 Заявка 18 2 9 7 14 - 21 15
15. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия 1:0 Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 20 9 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Хетафе Ньом Аллан 10 1
4. Алавес Батталья Родриго 10 1
5. Алавес Эдгар Мендес 10 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Фол, нарушение
    51'
    Кукурелья Марк нарушает правила. Корреа Робер пострадал
  • 50'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 50'
    Контроль мяча: Хетафе: 39%, Эйбар: 61%.
  • 49'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 48'
    Оливера Матиас не смог попасть в створ ударом издали
  • 48'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 47'
    Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Максимович Неманья из команды Хетафе подал угловой справа.
  • 47'
    Ньом Аллан из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Энрич Серхи пострадал.
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 45'
    Ньом Аллан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Контроль мяча: Хетафе: 38%, Эйбар: 62%.
  • 44'
    Корреа Робер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 44'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 44'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 43'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 43'
    Мата Хайме нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 42'
    Кике Гарсия из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 42'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    42'
    Арамбарри Мауро возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    42'
    Энрич Серхи возвращается на поле.
  • 42'
    Матч остановлен
  • 41'
    Матч возобновится спорным мячом
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Энрич Серхи получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    41'
    Ох, нехорошо это выглядит. Арамбарри Мауро получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Желтая карточка
    40'
    Судья подбегает и показывает Кике Гарсия из команды Эйбар отложенную желтую карточку за фол.
  • 40'
    Контроль мяча: Хетафе: 38%, Эйбар: 62%.
  • Травма, повреждение
    40'
    Арамбарри Мауро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    40'
    Энрич Серхи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 39'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 39'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Кике Гарсия задерживает мяч рукой
  • 38'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 36'
    Корреа Робер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 36'
    Хиль Бриан из команды Эйбар делает пас партнеру.
  • Офсайд
    35'
    Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
  • 35'
    Контроль мяча: Хетафе: 41%, Эйбар: 59%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 34'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Ньом Аллан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Корреа Робер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Сория Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 31'
    Тимор Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    31'
    Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
  • 30'
    Контроль мяча: Хетафе: 42%, Эйбар: 58%.
  • 30'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 29'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    29'
    Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Тимор Давид пострадал.
  • 28'
    Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Корреа Робер из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 27'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    26'
    Дмитрович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 26'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 26'
    Дьене Даконам получил травму и заменен. Шакла Софьян выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    25'
    Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 25'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Хетафе: 49%, Эйбар: 51%.
  • Офсайд
    24'
    Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Кике Гарсия
  • 23'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Унал Энес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    21'
    Кике Гарсия задерживает мяч рукой
  • 21'
    Энрич Серхи из команды Эйбар делает передачу одноклубнику.
  • 21'
    Игрок из команды Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 20'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 20'
    Контроль мяча: Хетафе: 50%, Эйбар: 50%.
  • 19'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Кике Гарсия из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Травма, повреждение
    19'
    Дьене Даконам возвращается на поле.
  • 19'
    Эйбар пытается что-то создать.
  • 18'
    Хетафе контролирует мяч.
  • 17'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    17'
    Ох, нехорошо это выглядит. Дьене Даконам получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    15'
    Дьене Даконам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    15'
    Кике Гарсия из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Дьене Даконам пострадал.
  • 15'
    Контроль мяча: Хетафе: 51%, Эйбар: 49%.
  • 14'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Эйбар контролирует мяч.
  • 13'
    Унал Энес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • Фол, нарушение
    12'
    Папа Диоп из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Мата Хайме пострадал.
  • 12'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Эспозито Эду из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Эйбар
  • 11'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 10'
    Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 10'
    Контроль мяча: Хетафе: 50%, Эйбар: 50%.
  • 9'
    Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Энрич Серхи из команды Эйбар плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 8'
    Эспозито Эду из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    6'
    Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
  • 6'
    Хорошую попытку сделал Унал Энес. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 5'
    Контроль мяча: Хетафе: 50%, Эйбар: 50%.
  • 5'
    Удар от ворот произведет Хетафе
  • 5'
    Энрич Серхи из команды Эйбар в офсайде
  • 5'
    Анхель Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья свистит. Максимович Неманья атаковал сзади соперника. Это Кике Гарсия заработал своей команде штрафной
  • 4'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Корреа Робер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 2'
    Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    2'
    Мата Хайме из команды Хетафе в офсайде
  • Фол, нарушение
    1'
    Паулу Оливейра нарушает правила. Мата Хайме пострадал
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Хетафе начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 131
Хетафе 84% (110)
X 13% (17)
Эйбар 3.1% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Хетафе 0:1 Эйбар онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе 0:1 Эйбар

Исход игры
Хетафе
84% (110)
Ничья
13% (17)
Эйбар
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.23% (39)
Меньше
69.77% (90)
Обе команды забьют
Да
41.09% (53)
Нет
58.91% (76)
Популярный счёт
1:0 Хетафе
45.8% (60)
2:1 Хетафе
26.7% (35)
1:1 Ничья
11.5% (15)
2:0 Хетафе
8.4% (11)
0:1 Эйбар
1.5% (2)
0:0 Ничья
1.5% (2)
1:2 Эйбар
1.5% (2)
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