Судья сам пошёл кино смотреть! Это интересно! Бензема вообще не понимает, что происходит. Забыли ему сообщить, что момент в другой штрафной площади смотрят.

ПЕНАЛЬТИ в ворота "Реала"! Арбитр посмотрел момент сам и увидел руку Милитао в штрафной площади. То, что будет пенальти, мы не сомневались, не теперь понятно, что Куртуа будет пытаться стать героем!

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Иван Ракитич! 1:2! Не угадал направление удара Куртуа! Прыгнул голкипер "Реала" в правый от себя угол, а Ракитич мощно пробил низом в противоположный!

Замена в составе "Реала". Винисиус покинул пределы поля, вместо него вышел Эден Азар. Вновь куча промахов, куча ошибок получились в исполнении Винисиуса, не самый внятный матч.

Азар протащил мяч по левому флангу, отыграл на Гутьерреса, подачу которого накрыли.

Начался второй тайм! Без замен обошлись тренеры после перерыва.

Ух ты! Акунья перед штрафной площадью слева сделал вертушку в стиле Зидана на глазах самого Зидана и пробил в дальний угол. Неточно получилось.

Марсело потерял мяч на своём левом фланге, "Севилья" попыталась быструю контратаку провести, но Гомес не успел на длинную передачу из глубины поля.

Марсело слева навесил в штрафную площадь "Севильи", до Бензема мяч не дошёл, успел сыграть на перехвате защитник гостей.

"Реал" продолжает навешивать с флангов, в основном - с левого, но до Бензема мячи никак не доходят.

Модрич опасно пробил из-за пределов штрафной площади, очень хорошо мяч ему на ногу лёг, справился Буну с трудом.

Мяч после подачи углового угодил куда-то в плечо Хордану, арбитр послушал последние сводки из комнаты ВАР, пенальти тут не было.

Диего Карлосу оказывали помощь после подачи углового, неудачно игрок "Севильи" там на газон приземлился. Всё в порядке.

Очередную позиционную атаку "Реала" мы наблюдаем. "Севилья" обороняется в расчёте на контратаки.

Предупреждение получил Хесус Сусо. Жёстко он в отборе влетел в ногу Винисиусу.

Замена в составе "Севильи". Папу Гомес покинул пределы поля, вместо него будет играть Юссеф Эн-Несири.

Кроос слева исполнил штрафной удар, неплохо выпрыгивал в штрафной площади Бензема, но мяч до него так и не долетел.

Угловой заработал "Реал". Кроос навесил слева на ближнюю штангу в направлении Милитао, но не дотянулся защитник до мяча. Отбивается "Севилья".

Дальний удар по воротам "Севильи" мы увидели, мяч пролетел над перекладиной. Старается "Реал", но пока откровенно опасных моментов мы не видим.

Марсело слева отыграл в центр на Каземиро, который с подступов к штрафной площади по воротам пробил, но получилось совсем в сторону от ворот.

"Севилья" провела контрнаступление, Ракитич набегал по центру, пробивал с подступов к штрафной площади, в створ не попал, после чего в Ивана влетел Каземиро. Не увидел тут арбитр нарушение правил.

Замена в составе "Реала" планируется, Мигель Гутьеррес находится у бровки поля. Это единственный номинальный защитник у хозяева сегодня среди запасных. Скорее всего, кого-то из защитников он и заменит.

Очередной угловой у ворот "Севильи", разыграли его красиво игроки "Реала", Модрич забросил налево в штрафную на Крооса, Тони отдавал под удар Винисиусу в центр, который подстроиться под мяч не смог. Коряво сыграл Жуниор.

Двойная замена от Зидана. Анонсированный нами ранее Мигель Гутьеррес заменил Марсело, а Марко Асенсио вышел вместо Луки Модрича.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марко Асенсио! 1:1! Эффектно разыграно! Контратака "Реала" вторым темпом, Тони Кроос низом сделал передачу направо в штрафную площадь, и Марко Асенсио точным ударом поразил ближний угол ворот Буну!

Асенсио мог уже первым темпом завершать контратаку "Реала", но успел его защитник накрыть после передачи Бензема. А вот во второй раз уже никто не помешал только что вышедшему на поле футболисту хозяев.

"Реал" на коне! Продолжают идти вперёд футболисты хозяев, будут они на победу сегодня играть.

Гутьеррес подключился к атаке по левому флангу, но передача немного неточной получилась, Буну успел на выходе сыграть.

Вальверде проверил Буну, но получилось не очень опасно, поймал мяч голкипер "Севильи". С левого угла штрафной пробивал Федерико.

ПЕНАЛЬТИ в ворота "Севильи"! Хотя стоп! Отбились игроки "Реала" после углового, убежали в контратаку. Бензема в одиночку влетел в штрафную площадь, начал обыгрывать Буну, и голкипер в падении зацепил форварда! ВАР будет!

Кстати говоря, судья ждёт решения ВАР по другому эпизоду! Пенальти может быть назначен в ворота ... "Реала"! Во время подачи углового мяч там угодил в руку Милитао.

Первый тайм

— Ничего не добавлено к основному времени первого тайма. "Севилья" пока выигрывает в Мадриде, что явно не входит в планы Зидана и его подопечных. Сделаем паузу, скоро вернёмся.

45' Винисиус слева навесил в штрафную площадь "Севильи", мяч выбит. Подбор за хозяевами, продолжается позиционное наступление.

44' Зрячую подача со штрафного выполнил Гомес к линии вратарской площадки, Кунде дали пробить головой, но получилось точно по центру в руки Куртуа. Хороший момент!

43' Марсело нарушил правила на фланге, накладка получилась, пострадал Хесус Навас. Посмотрим штрафной удар, подавать будет Гомес.

42' Винисиус получил мяч слева, долго перед Кунде стоял, в итоге попытался прострелить, но успел подставить ногу защитник "Севильи". Потеря.

41' Каземиро из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч после рикошета изменил направление, пролетев рядом со штангой! Повезло Буну, он до мяча уже не дотягивался.

41' Пошла последняя пятиминутка первого тайма. "Реал" вновь перебрался на половину поля соперника и комбинирует. Впрочем, "Севилья" пока без проблем всё перекрывает.

39' Марсело получил какое-то повреждение, неудачно поставил ногу капитан "Реала", судя по всему. По крайней мере, лицом он дискомфорт изобразил. Посмотрим, продолжит ли бразилец игру.

38' Не так много времени до конца первого тайма. Футболисты "Реала" разыгрывают мяч, "Севилья" активно прессингует и пару раз чуть не отобрала его на чужой половине поля.

36' Хулен Лопетеги постоянно на связи со своим помощником Паблом Сансом по телефону. Напомню, дисквалифицирован главный тренер "Севильи" за перебор жёлтых карточек и смотрит игру с трибуны.

35' Контратака получилась сейчас у "Реала", Бензема слева оказался с мячом, пытался отдать в центр под удар Вальверде, но успел защитник сыграть на перехвате.

34' Навесил Кроос справа с углового, мяч над головами всех пролетел на противоположную бровку на Марсело. Бразилец навесил ещё раз, но точно в руки Буну получилось.

33' Очередное позиционное наступление "Реала" у нас получилось, Вальверде в итоге простреливал с правого фланга, удалось хозяевам угловой заработать.

32' Отбились после углового футболисты "Севильи", а вот выйти в атаку не удалось. Быстро вернули себе игроки "Реала" мяч.

32' Ох, неплохо! Марсело слева прострелил в штрафную площадь, и Бензема неожиданно для всех с разворота пробил под перекладину! Буну отбил на угловой!

31' Полчаса сыграно в первом тайме, игроки "Реала" проводят позиционную атаку, обосновались они с мячом на половине поля соперника.

30' Винисиус вновь получил мяч слева, здорово пробросил его мимо защитника, попытался в дальнюю девятку пробить, но получилось намного выше ворот.

28' Акунья совершил проход по левому флангу, навесил в центр штрафной площади, Милитао успел сыграть на опережение, мяч выбил.

26' Ещё раз проверили хозяева на прочность Буну, Винисиус пробил с линии штрафной площади, но получилось совсем не опасно. Поймал голкипер гостей мяч.

25' Винисиус протащил мяч слева к линии штрафной площади, оставил его под удар Каземиро, но справился Буну на линии ворот.

24' Угловой заработал "Реал". Модрич навесил слева в центр штрафной площади, Ракитич смог выбить мяч от своих ворот.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Фернандо! 0:1!

Разыграли штрафной футболисты "Севильи", последовала подача с правого фланга, Ракитич с точки для пенальти головой скинул мяч правее на Фернандо, который убрал на замахе Каземиро, а затем отправил мяч в дальний угол!

21' Каземиро получил карточку. Доспорился полузащитник "Реала", но и сам он в принципе жёстко сыграл прямой ногой против Хордана, однако карточку скорее именно за реакцию получил.

19' Сусо справа из-за пределов штрафной площади наносил удар по воротам, но получилось намного выше перекладины.

18' Хорошая игра сегодня будет, можно не сомневаться. "Севилья" теперь старается успокоить "Реал", катая мяч на своей половине поля.

17' Пришёл в себя "Реал", выдержав стартовый натиск "Севильи". Теперь уже хозяева идут вперёд.

16' Одриосола сыграл в стенку с Модричем, и совсем чуть-чуть не добрался до мяча, упустив его за лицевую. Активен Альваро на правом фланге.

15' Вновь Одриосола подключился по правому флангу, простреливал в центр штрафной площади на Вальверде, но успел на перехвате сыграть защитник.

13' Что бы мы делали без ВАР? Прочертили там в специальной комнате линии и определили, что буквально на считанные сантиметры Одриосола залез в положение "вне игры". Гол отменён!

12' ГОЛ! Карим Бензема!

Ничего не предвещало такого развития событий! Одриосола здорово рванул по правому флангу под диагональную передачу, навесил на дальнюю штангу, и Бензема с угла вратарской переправил мяч в цель!

10' Контратака "Реала", Бензема пробежал по левому флангу, попытался в штрафную площадь забраться, но Хордана пройти не удалось. Оказался француз на газоне, но в рамках правил.

9' Преимущество "Севильи" чувствуется на первых минутах, у "Реала" проблемы с выходом со своей половины поля.

8' Акунья вновь получил мяч на левом фланге, пытался навесить в штрафную площадь, но его накрыл оппонент. Аут в пользу "Севильи".

7' Угловой у ворот "Реала". Акунья навесил от левого флажка на ближнюю штангу, Бензема без проблем мяч головой выбивает. Никто тут ему не мешал.

6' Акунья навесил с левого фланга в штрафную площадь "Реала", но получилось слишком сильно. Сусо подхватил мяч на противоположной бровке.

5' Алехандро Гомес по левому флангу неплохо прорывался вперёд, но Милитао оттеснил форварда "Севильи".

4' Старается прессинговать "Севилья", пока не так просто хозяевам выйти в атаку.

3' Винисиус слева забрался в штрафную площадь, замешкался, в итоге пришлось идти один в один, не удалось обыграть Диего Карлоса, да ещё и Хесус Навас своего партнёра страховал.

2' "Севилья" довольно активно начинает первый тайм, неплохо держится мяч у футболистов гостей.