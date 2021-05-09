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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Реал Мадрид
1:2
Второй тайм: 79'

Стадион:
Севилья
0'
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Бензема Карим
21' Желтая карточка
Каземиро Карлос
0:1
22' Гол
Фернандо Режес
56' Желтая карточка
Сусо Хесус
1:1
67' Гол
Асенсио Марко
77' Undefined phrase: football_event_
Буну Яссин
1:2
78' Пенальти
Ракитич Иван
79'
1
Куртуа
Тибо
19
Одриосола
Альваро
3
Милитао
Эдер
6
Начо
Игнасио
12
Марсело
Виера
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
15
Вальверде
Федерико
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
24
Гомес
Алехандро
5
Окампос
Лукас
Реал Мадрид
4-3-3
Севилья
4-3-3

Ход матча

12'
Бензема Карим
 
21'
Каземиро Карлос
 
22'
0:1
Фернандо Режес
(Ракитич Иван)
56'
 
Сусо Хесус
57'
 
Эн-Несири Юссеф
Гомес Алехандро
66'
Асенсио Марко
Модрич Лука
 
66'
Гутьеррес Мигель
Марсело Виера
 
67'
Асенсио Марко
(Кроос Тони)
1:1
77'
 
Буну Яссин
78'
1:2
Ракитич Иван

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 21 (1) 0.6
2. Каземиро Карлос 6 0.17
3. Асенсио Марко 4 0.11
4. Кроос Тони 3 0.09
5. Модрич Лука 3 0.09
6. Винисиус Жуниор 3 0.09
7. Вальверде Федерико 3 0.09
8. Васкес Лукас 2 0.06
9. Азар Эден 2 0.06
10. Варан Рафаэль 2 0.06
11. Рамос Серхио 2 (2) 0.06
12. Менди Ферлан 1 0.03
13. Одриосола Альваро 1 0.03
14. Диас Мариано 1 0.03
15. Милитао Эдер 1 0.03
16. Родриго 0 0
17. Марсело Виера 0 0
18. Иско Аларкон 0 0
19. Карвахаль Даниэль 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 17 0.49
2. Окампос Лукас 5 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Де Йонг Люк 4 0.11
5. Сусо Хесус 3 0.09
6. Фернандо Режес 3 0.09
7. Ракитич Иван 3 (1) 0.09
8. Гомес Алехандро 2 0.06
9. Кунде Жюль 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 10 1
2. Кроос Тони 6 0
3. Начо Игнасио 6 0
4. Карвахаль Даниэль 5 0
5. Милитао Эдер 2 1
6. Рамос Серхио 3 0
7. Модрич Лука 3 0
8. Марсело Виера 3 0
9. Васкес Лукас 3 0
10. Менди Ферлан 3 0
11. Винисиус Жуниор 3 0
12. Бензема Карим 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Иско Аларкон 1 0
15. Асенсио Марко 1 0
16. Аррибас Серхио 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 9 0
2. Хордан Хоан 7 1
3. Фернандо Режес 6 0
4. Гудель Неманья 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Акунья Маркос 4 0
8. Кунде Жюль 4 0
9. Де Йонг Люк 3 0
10. Окампос Лукас 3 0
11. Буну Яссин 3 0
12. Эскудеро Серхио 2 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Мунир Эль-Хаддади 2 0
18. Эн-Несири Юссеф 2 0
19. Васкес Франко 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20% (11) 12.73% (7) 16.36% (9) 9.09% (5) 14.55% (8) 27.27% (15)
 Севилья 16.67% (8) 14.58% (7) 12.5% (6) 20.83% (10) 8.33% (4) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =6 -1
Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис
Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья
Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Севилья 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:1 Севилья Ла Лига Севилья 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 2:0 Севилья Примера
Севилья 3:0 Реал Мадрид Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Реал Мадрид 1:1 Заявка 35 22 9 4 59 - 25 75
3. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
4. Севилья 1:1 Заявка 35 22 5 8 50 - 28 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид 1:1 Заявка 18 12 3 3 30 - 11 39
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья 1:1 Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид 1:1 Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья 1:1 Заявка 18 10 4 4 25 - 17 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
4. Хетафе Ньом Аллан 10 1
5. Алавес Батталья Родриго 10 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Азар протащил мяч по левому флангу, отыграл на Гутьерреса, подачу которого накрыли.
  • Замена
    79'
    Замена в составе "Реала". Винисиус покинул пределы поля, вместо него вышел Эден Азар. Вновь куча промахов, куча ошибок получились в исполнении Винисиуса, не самый внятный матч.
  • Пенальти
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Иван Ракитич! 1:2!
    Не угадал направление удара Куртуа! Прыгнул голкипер "Реала" в правый от себя угол, а Ракитич мощно пробил низом в противоположный!
  • Пенальти!
    77'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Реала"!
    Арбитр посмотрел момент сам и увидел руку Милитао в штрафной площади. То, что будет пенальти, мы не сомневались, не теперь понятно, что Куртуа будет пытаться стать героем!
  • Видеоповтор
    76'
    Судья сам пошёл кино смотреть! Это интересно! Бензема вообще не понимает, что происходит. Забыли ему сообщить, что момент в другой штрафной площади смотрят.
  • Видеоповтор
    75'
    Кстати говоря, судья ждёт решения ВАР по другому эпизоду! Пенальти может быть назначен в ворота ... "Реала"! Во время подачи углового мяч там угодил в руку Милитао.
  • 74'
    ПЕНАЛЬТИ в ворота "Севильи"! Хотя стоп!
    Отбились игроки "Реала" после углового, убежали в контратаку. Бензема в одиночку влетел в штрафную площадь, начал обыгрывать Буну, и голкипер в падении зацепил форварда! ВАР будет!
  • 73'
    Вальверде проверил Буну, но получилось не очень опасно, поймал мяч голкипер "Севильи". С левого угла штрафной пробивал Федерико.
  • 72'
    Очередная позиционная атака "Реала", левым флангом пытаются её строить футболисты хозяев.
  • 70'
    Гутьеррес подключился к атаке по левому флангу, но передача немного неточной получилась, Буну успел на выходе сыграть.
  • 69'
    "Реал" на коне! Продолжают идти вперёд футболисты хозяев, будут они на победу сегодня играть.
  • 68'
    Асенсио мог уже первым темпом завершать контратаку "Реала", но успел его защитник накрыть после передачи Бензема. А вот во второй раз уже никто не помешал только что вышедшему на поле футболисту хозяев.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Марко Асенсио! 1:1!
    Эффектно разыграно! Контратака "Реала" вторым темпом, Тони Кроос низом сделал передачу направо в штрафную площадь, и Марко Асенсио точным ударом поразил ближний угол ворот Буну!
  • Замена
    66'
    Двойная замена от Зидана. Анонсированный нами ранее Мигель Гутьеррес заменил Марсело, а Марко Асенсио вышел вместо Луки Модрича.
  • Угловой
    65'
    Очередной угловой у ворот "Севильи", разыграли его красиво игроки "Реала", Модрич забросил налево в штрафную на Крооса, Тони отдавал под удар Винисиусу в центр, который подстроиться под мяч не смог. Коряво сыграл Жуниор.
  • 64'
    Замена в составе "Реала" планируется, Мигель Гутьеррес находится у бровки поля. Это единственный номинальный защитник у хозяева сегодня среди запасных. Скорее всего, кого-то из защитников он и заменит.
  • 62'
    "Севилья" провела контрнаступление, Ракитич набегал по центру, пробивал с подступов к штрафной площади, в створ не попал, после чего в Ивана влетел Каземиро. Не увидел тут арбитр нарушение правил.
  • 61'
    Марсело слева отыграл в центр на Каземиро, который с подступов к штрафной площади по воротам пробил, но получилось совсем в сторону от ворот.
  • 59'
    Дальний удар по воротам "Севильи" мы увидели, мяч пролетел над перекладиной. Старается "Реал", но пока откровенно опасных моментов мы не видим.
  • Угловой
    58'
    Угловой заработал "Реал". Кроос навесил слева на ближнюю штангу в направлении Милитао, но не дотянулся защитник до мяча. Отбивается "Севилья".
  • 57'
    Кроос слева исполнил штрафной удар, неплохо выпрыгивал в штрафной площади Бензема, но мяч до него так и не долетел.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Севильи". Папу Гомес покинул пределы поля, вместо него будет играть Юссеф Эн-Несири.
  • Желтая карточка
    56'
    Предупреждение получил Хесус Сусо. Жёстко он в отборе влетел в ногу Винисиусу.
  • 55'
    Очередную позиционную атаку "Реала" мы наблюдаем. "Севилья" обороняется в расчёте на контратаки.
  • 53'
    Диего Карлосу оказывали помощь после подачи углового, неудачно игрок "Севильи" там на газон приземлился. Всё в порядке.
  • Угловой
    52'
    Мяч после подачи углового угодил куда-то в плечо Хордану, арбитр послушал последние сводки из комнаты ВАР, пенальти тут не было.
  • Опасный момент
    52'
    Модрич опасно пробил из-за пределов штрафной площади, очень хорошо мяч ему на ногу лёг, справился Буну с трудом.
  • 50'
    "Реал" продолжает навешивать с флангов, в основном - с левого, но до Бензема мячи никак не доходят.
  • 48'
    Марсело слева навесил в штрафную площадь "Севильи", до Бензема мяч не дошёл, успел сыграть на перехвате защитник гостей.
  • 47'
    Марсело потерял мяч на своём левом фланге, "Севилья" попыталась быструю контратаку провести, но Гомес не успел на длинную передачу из глубины поля.
  • 46'
    Ух ты! Акунья перед штрафной площадью слева сделал вертушку в стиле Зидана на глазах самого Зидана и пробил в дальний угол. Неточно получилось.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! Без замен обошлись тренеры после перерыва.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего не добавлено к основному времени первого тайма. "Севилья" пока выигрывает в Мадриде, что явно не входит в планы Зидана и его подопечных. Сделаем паузу, скоро вернёмся.
  • 45'
    Винисиус слева навесил в штрафную площадь "Севильи", мяч выбит. Подбор за хозяевами, продолжается позиционное наступление.
  • Опасный момент
    44'
    Зрячую подача со штрафного выполнил Гомес к линии вратарской площадки, Кунде дали пробить головой, но получилось точно по центру в руки Куртуа. Хороший момент!
  • Фол, нарушение
    43'
    Марсело нарушил правила на фланге, накладка получилась, пострадал Хесус Навас. Посмотрим штрафной удар, подавать будет Гомес.
  • 42'
    Винисиус получил мяч слева, долго перед Кунде стоял, в итоге попытался прострелить, но успел подставить ногу защитник "Севильи". Потеря.
  • Опасный момент
    41'
    Каземиро из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч после рикошета изменил направление, пролетев рядом со штангой! Повезло Буну, он до мяча уже не дотягивался.
  • 41'
    Пошла последняя пятиминутка первого тайма. "Реал" вновь перебрался на половину поля соперника и комбинирует. Впрочем, "Севилья" пока без проблем всё перекрывает.
  • 39'
    Марсело получил какое-то повреждение, неудачно поставил ногу капитан "Реала", судя по всему. По крайней мере, лицом он дискомфорт изобразил. Посмотрим, продолжит ли бразилец игру.
  • 38'
    Не так много времени до конца первого тайма. Футболисты "Реала" разыгрывают мяч, "Севилья" активно прессингует и пару раз чуть не отобрала его на чужой половине поля.
  • 36'
    Хулен Лопетеги постоянно на связи со своим помощником Паблом Сансом по телефону. Напомню, дисквалифицирован главный тренер "Севильи" за перебор жёлтых карточек и смотрит игру с трибуны.
  • 35'
    Контратака получилась сейчас у "Реала", Бензема слева оказался с мячом, пытался отдать в центр под удар Вальверде, но успел защитник сыграть на перехвате.
  • Угловой
    34'
    Навесил Кроос справа с углового, мяч над головами всех пролетел на противоположную бровку на Марсело. Бразилец навесил ещё раз, но точно в руки Буну получилось.
  • 33'
    Очередное позиционное наступление "Реала" у нас получилось, Вальверде в итоге простреливал с правого фланга, удалось хозяевам угловой заработать.
  • Угловой
    32'
    Отбились после углового футболисты "Севильи", а вот выйти в атаку не удалось. Быстро вернули себе игроки "Реала" мяч.
  • Опасный момент
    32'
    Ох, неплохо! Марсело слева прострелил в штрафную площадь, и Бензема неожиданно для всех с разворота пробил под перекладину! Буну отбил на угловой!
  • 31'
    Полчаса сыграно в первом тайме, игроки "Реала" проводят позиционную атаку, обосновались они с мячом на половине поля соперника.
  • 30'
    Винисиус вновь получил мяч слева, здорово пробросил его мимо защитника, попытался в дальнюю девятку пробить, но получилось намного выше ворот.
  • 28'
    Акунья совершил проход по левому флангу, навесил в центр штрафной площади, Милитао успел сыграть на опережение, мяч выбил.
  • 26'
    Ещё раз проверили хозяева на прочность Буну, Винисиус пробил с линии штрафной площади, но получилось совсем не опасно. Поймал голкипер гостей мяч.
  • 25'
    Винисиус протащил мяч слева к линии штрафной площади, оставил его под удар Каземиро, но справился Буну на линии ворот.
  • Угловой
    24'
    Угловой заработал "Реал". Модрич навесил слева в центр штрафной площади, Ракитич смог выбить мяч от своих ворот.
  • Описание гола
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Фернандо! 0:1!
    Разыграли штрафной футболисты "Севильи", последовала подача с правого фланга, Ракитич с точки для пенальти головой скинул мяч правее на Фернандо, который убрал на замахе Каземиро, а затем отправил мяч в дальний угол!
  • Желтая карточка
    21'
    Каземиро получил карточку. Доспорился полузащитник "Реала", но и сам он в принципе жёстко сыграл прямой ногой против Хордана, однако карточку скорее именно за реакцию получил.
  • 19'
    Сусо справа из-за пределов штрафной площади наносил удар по воротам, но получилось намного выше перекладины.
  • 18'
    Хорошая игра сегодня будет, можно не сомневаться. "Севилья" теперь старается успокоить "Реал", катая мяч на своей половине поля.
  • 17'
    Пришёл в себя "Реал", выдержав стартовый натиск "Севильи". Теперь уже хозяева идут вперёд.
  • 16'
    Одриосола сыграл в стенку с Модричем, и совсем чуть-чуть не добрался до мяча, упустив его за лицевую. Активен Альваро на правом фланге.
  • 15'
    Вновь Одриосола подключился по правому флангу, простреливал в центр штрафной площади на Вальверде, но успел на перехвате сыграть защитник.
  • Видеоповтор
    13'
    Что бы мы делали без ВАР? Прочертили там в специальной комнате линии и определили, что буквально на считанные сантиметры Одриосола залез в положение "вне игры". Гол отменён!
  • Офсайд
    12'
    ГОЛ! Карим Бензема!
    Ничего не предвещало такого развития событий! Одриосола здорово рванул по правому флангу под диагональную передачу, навесил на дальнюю штангу, и Бензема с угла вратарской переправил мяч в цель!
  • 10'
    Контратака "Реала", Бензема пробежал по левому флангу, попытался в штрафную площадь забраться, но Хордана пройти не удалось. Оказался француз на газоне, но в рамках правил.
  • 9'
    Преимущество "Севильи" чувствуется на первых минутах, у "Реала" проблемы с выходом со своей половины поля.
  • 8'
    Акунья вновь получил мяч на левом фланге, пытался навесить в штрафную площадь, но его накрыл оппонент. Аут в пользу "Севильи".
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Реала". Акунья навесил от левого флажка на ближнюю штангу, Бензема без проблем мяч головой выбивает. Никто тут ему не мешал.
  • 6'
    Акунья навесил с левого фланга в штрафную площадь "Реала", но получилось слишком сильно. Сусо подхватил мяч на противоположной бровке.
  • 5'
    Алехандро Гомес по левому флангу неплохо прорывался вперёд, но Милитао оттеснил форварда "Севильи".
  • 4'
    Старается прессинговать "Севилья", пока не так просто хозяевам выйти в атаку.
  • 3'
    Винисиус слева забрался в штрафную площадь, замешкался, в итоге пришлось идти один в один, не удалось обыграть Диего Карлоса, да ещё и Хесус Навас своего партнёра страховал.
  • 2'
    "Севилья" довольно активно начинает первый тайм, неплохо держится мяч у футболистов гостей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! "Реал" сегодня сыграет в белой форме, а "Севилья" предстала в красном.
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:2 Севилья

Исход игры
Реал Мадрид
82.3% (121)
Ничья
12.2% (18)
Севилья
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.59% (98)
Меньше
32.41% (47)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
52.4% (77)
1:0 Реал Мадрид
14.3% (21)
1:1 Ничья
8.8% (13)
2:0 Реал Мадрид
8.2% (12)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Севилья
3.4% (5)
3:2 Реал Мадрид
2.7% (4)
3:1 Реал Мадрид
2.7% (4)
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