Испания: Ла Лига 2020-2021
Реал Мадрид
1:2
Второй тайм: 79'
Стадион: Альфредо ди Стефано
Севилья
12' Undefined phrase: football_event_Бензема Карим
21' Желтая карточкаКаземиро Карлос
0:1
22' ГолФернандо Режес
56' Желтая карточкаСусо Хесус
1:1
67' ГолАсенсио Марко
77' Undefined phrase: football_event_Буну Яссин
1:2
78' ПенальтиРакитич Иван
10
Модрич
Лука
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 РодригоНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Защитник
-
17 Видаль АлешЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Sanz
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
12'
21'
22'
0:1
56'
67'
1:1
77'
78'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|21 (1)
|0.6
|2.
|Каземиро Карлос
|6
|0.17
|3.
|Асенсио Марко
|4
|0.11
|4.
|Кроос Тони
|3
|0.09
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.09
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.09
|7.
|Вальверде Федерико
|3
|0.09
|8.
|Васкес Лукас
|2
|0.06
|9.
|Азар Эден
|2
|0.06
|10.
|Варан Рафаэль
|2
|0.06
|11.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.06
|12.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|13.
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|14.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|15.
|Милитао Эдер
|1
|0.03
|16.
|Родриго
|0
|0
|17.
|Марсело Виера
|0
|0
|18.
|Иско Аларкон
|0
|0
|19.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0.49
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Де Йонг Люк
|4
|0.11
|5.
|Сусо Хесус
|3
|0.09
|6.
|Фернандо Режес
|3
|0.09
|7.
|Ракитич Иван
|3 (1)
|0.09
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|10
|1
|2.
|Кроос Тони
|6
|0
|3.
|Начо Игнасио
|6
|0
|4.
|Карвахаль Даниэль
|5
|0
|5.
|Милитао Эдер
|2
|1
|6.
|Рамос Серхио
|3
|0
|7.
|Модрич Лука
|3
|0
|8.
|Марсело Виера
|3
|0
|9.
|Васкес Лукас
|3
|0
|10.
|Менди Ферлан
|3
|0
|11.
|Винисиус Жуниор
|3
|0
|12.
|Бензема Карим
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Иско Аларкон
|1
|0
|15.
|Асенсио Марко
|1
|0
|16.
|Аррибас Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|9
|0
|2.
|Хордан Хоан
|7
|1
|3.
|Фернандо Режес
|6
|0
|4.
|Гудель Неманья
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Акунья Маркос
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|10.
|Окампос Лукас
|3
|0
|11.
|Буну Яссин
|3
|0
|12.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|18.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|19.
|Васкес Франко
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|20% (11)
|12.73% (7)
|16.36% (9)
|9.09% (5)
|14.55% (8)
|27.27% (15)
|Севилья
|16.67% (8)
|14.58% (7)
|12.5% (6)
|20.83% (10)
|8.33% (4)
|27.08% (13)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +13 =6 -1Челси 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Осасуна Реал Мадрид 1:1 Челси Реал Мадрид 0:0 Бетис
Кадис 0:3 Реал Мадрид Хетафе 0:0 Реал Мадрид Ливерпуль 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Барселона Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль Реал Мадрид 2:0 Эйбар Сельта 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:1 Аталанта Реал Мадрид 2:1 Эльче Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Аталанта 0:1 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Валенсия Реал Мадрид 2:0 Хетафе Уэска 1:2 Реал Мадрид
Севилья Последние 20 матчей: +13 =2 -5Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья
Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья Эйбар 0:2 Севилья
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Севилья: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Севилья 3:0 Реал Мадрид Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Севилья 3:3 Реал Мадрид Кубок Короля Реал Мадрид 3:0 Севилья Кубок Короля Реал Мадрид 3:2 Севилья Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 4:0 Севилья Примера Севилья 3:2 Реал Мадрид Примера Севилья 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Севилья Примера Реал Мадрид 2:0 Севилья Суперкубок УЕФА Севилья 2:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 7:3 Севилья Примера Реал Мадрид 4:1 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 25
|75
|3.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|4.
|Севилья
|1:1 Заявка
|35
|22
|5
|8
|50 - 28
|71
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|50 - 53
|47
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|33 - 43
|41
|13.
|Валенсия
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|46 - 51
|39
|14.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|18
|12
|3
|3
|30 - 11
|39
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|1:1 Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|1:1 Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|1:1 Заявка
|18
|10
|4
|4
|25 - 17
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
|4.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|5.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:2 Севилья
Исход игры
Реал Мадрид
82.3% (121)
Ничья
12.2% (18)
Севилья
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
67.59% (98)
Меньше
32.41% (47)
Обе команды забьют
Да
75.17% (109)
Нет
24.83% (36)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
52.4% (77)
1:0 Реал Мадрид
14.3% (21)
1:1 Ничья
8.8% (13)
2:0 Реал Мадрид
8.2% (12)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:2 Севилья
3.4% (5)
3:2 Реал Мадрид
2.7% (4)
3:1 Реал Мадрид
2.7% (4)
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