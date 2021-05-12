Испания: Ла Лига 2020-2021
1:0
24' ГолНолито Агудо
67' Желтая карточкаДамиан Суарес
90' Желтая карточкаЧема Родригес
90' Желтая карточкаОливера Матиас
90' Желтая карточкаДенис Суарес
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
19
Аарон
Мартин
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
13
Сория
Давид
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
19 Аарон МартинЗащитник
- Полузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельПолузащитник
-
17 Жунка ДавидНападающий
-
-
44 Hugo Sotelo
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ньом АлланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
24'
1:0
60'
67'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (4)
|0.36
|2.
|Мина Сантьяго
|10 (1)
|0.28
|3.
|Браис Мендес
|8 (1)
|0.22
|4.
|Нолито Агудо
|7
|0.19
|5.
|Мальо Уго
|3
|0.08
|6.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.08
|7.
|Солари Аугусто
|2
|0.06
|8.
|Мурильо Джейсон
|2
|0.06
|9.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|10.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|11.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|12.
|Денис Суарес
|0
|0
|13.
|Аарон Мартин
|0
|0
|14.
|Олаза Лукас
|0
|0
|15.
|Тапия Ренато
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.14
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.14
|3.
|Унал Энес
|4 (1)
|0.11
|4.
|Кукурелья Марк
|3
|0.08
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.06
|7.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|8.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|9.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|10.
|Ньом Аллан
|0
|0
|11.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|12.
|Дьене Даконам
|0
|0
|13.
|Кубо Такефуса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|10
|1
|2.
|Тапия Ренато
|11
|0
|3.
|Денис Суарес
|9
|0
|4.
|Аспас Яго
|8
|0
|5.
|Мальо Уго
|8
|0
|6.
|Нолито Агудо
|6
|0
|7.
|Браис Мендес
|6
|0
|8.
|Феррейра Факундо
|4
|1
|9.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|10.
|Араухо Нестор
|5
|0
|11.
|Олаза Лукас
|5
|0
|12.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|13.
|Фонтан Хосе
|2
|1
|14.
|Васкес Кевин
|3
|0
|15.
|Айду Джозеф
|3
|0
|16.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|17.
|Родригес Мигель
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Ньом Аллан
|10
|1
|3.
|Мата Хайме
|10
|1
|4.
|Дьене Даконам
|7
|2
|5.
|Арамбарри Мауро
|10
|0
|6.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|7.
|Кабако Эрик
|8
|0
|8.
|Оливера Матиас
|6
|0
|9.
|Тимор Давид
|5
|0
|10.
|Шакла Софьян
|5
|0
|11.
|Чема Родригес
|3
|1
|12.
|Эрнандес Хуан
|4
|0
|13.
|Унал Энес
|4
|0
|14.
|Максимович Неманья
|4
|0
|15.
|Анхель Луис
|4
|0
|16.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|17.
|Яньес Рубен
|2
|0
|18.
|Сория Давид
|1
|0
|19.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|20.
|Миранда Хосете
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Кубо Такефуса
|1
|0
|23.
|Иглесиас Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|17.65% (9)
|17.65% (9)
|29.41% (15)
|9.8% (5)
|9.8% (5)
|15.69% (8)
|Хетафе
|12% (3)
|8% (2)
|24% (6)
|20% (5)
|16% (4)
|20% (5)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе
Последние игры между собой
Сельта: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|36
|23
|9
|4
|61 - 22
|78
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|36
|15
|12
|9
|53 - 35
|57
|6.
|Бетис
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|45 - 47
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|37 - 9
|43
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 15
|27
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Хетафе
Исход игры
Сельта
79.9% (107)
Ничья
17.2% (23)
Хетафе
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Сельта
43.3% (58)
1:0 Сельта
23.9% (32)
1:1 Ничья
14.9% (20)
2:0 Сельта
9.7% (13)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Хетафе
1.5% (2)
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