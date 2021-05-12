Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

93' Денис Суарес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Оливера Матиас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

93' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

92' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Сория Давид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Рефери не любит споров - именно за это Чема Родригес сейчас получил желтую

90' Анхель Альгобиа из команды Хетафе в офсайде

90' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Сельта

89' Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Аспас Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

87' Анхель Альгобиа из команды Хетафе отдал передачу, которая была заблокирована.

87' Удар от ворот произведет Хетафе

87' Мальо Уго не смог попасть в створ ударом издали

86' Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Удар от ворот произведет Хетафе

85' Анхель Альгобиа задерживает мяч рукой

84' Аспас Яго из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

84' Сельта имеет хороший шанс забить.

83' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Аспас Яго из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

83' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Отличные скиллы показывает Кубо Такефуса , обводя своих соперников

81' Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Анхель Альгобиа из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

80' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Анхель Альгобиа из команды Хетафе в офсайде

79' Матч возобновлен

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

78' Отличные скиллы показывает Кукурелья Марк , обводя своих соперников

77' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Чема Родригес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой

76' Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Удар от ворот произведет Сельта

75' Кукурелья Марк из команды Хетафе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

75' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Васкес Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Васкес Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Отличные скиллы показывает Аленья Карлес , обводя своих соперников

71' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Аарон Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Анхель Альгобиа из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

69' Тактическая замена. Браис Мендес уходит с поля и его заменяет Jordan Holsgrove

67' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Дамиан Суарес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

66' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

65' Нолито Агудо из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

65' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

65' Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Удар от ворот произведет Сельта

63' Кубо Такефуса из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

63' Отличные скиллы показывает Кубо Такефуса , обводя своих соперников

62' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

59' Аленья Карлес из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Дьене Даконам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Аспас Яго из команды Сельта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

58' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Анхель Альгобиа бьет ножницами в створ ворот, но Вильяр Иван не дал случится отличному голу!

57' Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

56' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

56' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Сельта имеет хороший шанс забить.

52' Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Отличные скиллы показывает Унал Энес , обводя своих соперников

48' Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе

46' Иглесиас Хуан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.