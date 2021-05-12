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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Сельта
1:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
1:0
24' Гол
Нолито Агудо
67' Желтая карточка
Дамиан Суарес
90' Желтая карточка
Чема Родригес
90' Желтая карточка
Оливера Матиас
90' Желтая карточка
Денис Суарес
90'+5
1
Вильяр
Иван
20
Васкес
Кевин
18
Айду
Джозеф
40
Домингес
Карлос
19
Аарон
Мартин
8
Пейнадо
Франсиско
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
10
Аспас
Яго
22
Мина
Сантьяго
13
Сория
Давид
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
17
Оливера
Матиас
29
Иглесиас
Хуан
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
9
Альгобия
Анхель
10
Унал
Энес
Сельта
4-1-3-2
Хетафе
4-4-2

Ход матча

24'
Нолито Агудо
(Мина Сантьяго)
1:0
60'
 
Кубо Такефуса
Иглесиас Хуан
60'
 
Мата Хайме
Унал Энес
67'
 
Дамиан Суарес
69'
Солари Аугусто
Нолито Агудо
 
69'
Холсгров Джордан
Браис Мендес
 
82'
Мальо Уго
Мина Сантьяго
 
90'
 
Чема Родригес
90'
 
Оливера Матиас
90'
Денис Суарес
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (4) 0.36
2. Мина Сантьяго 10 (1) 0.28
3. Браис Мендес 8 (1) 0.22
4. Нолито Агудо 7 0.19
5. Мальо Уго 3 0.08
6. Пейнадо Франсиско 3 0.08
7. Солари Аугусто 2 0.06
8. Мурильо Джейсон 2 0.06
9. Феррейра Факундо 1 0.03
10. Баэса Мигель 1 0.03
11. Каррейра Серхио 1 0.03
12. Денис Суарес 0 0
13. Аарон Мартин 0 0
14. Олаза Лукас 0 0
15. Тапия Ренато 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.14
2. Анхель Луис 5 (1) 0.14
3. Унал Энес 4 (1) 0.11
4. Кукурелья Марк 3 0.08
5. Арамбарри Мауро 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.06
7. Аленья Карлес 1 0.03
8. Дамиан Суарес 1 0.03
9. Максимович Неманья 1 0.03
10. Ньом Аллан 0 0
11. Портильо Франсиско 0 0
12. Дьене Даконам 0 0
13. Кубо Такефуса 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 10 1
2. Тапия Ренато 11 0
3. Денис Суарес 9 0
4. Аспас Яго 8 0
5. Мальо Уго 8 0
6. Нолито Агудо 6 0
7. Браис Мендес 6 0
8. Феррейра Факундо 4 1
9. Йокушлу Окай 4 1
10. Араухо Нестор 5 0
11. Олаза Лукас 5 0
12. Мина Сантьяго 4 0
13. Фонтан Хосе 2 1
14. Васкес Кевин 3 0
15. Айду Джозеф 3 0
16. Пейнадо Франсиско 3 0
17. Родригес Мигель 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 12 1
2. Ньом Аллан 10 1
3. Мата Хайме 10 1
4. Дьене Даконам 7 2
5. Арамбарри Мауро 10 0
6. Кукурелья Марк 9 0
7. Кабако Эрик 8 0
8. Оливера Матиас 6 0
9. Тимор Давид 5 0
10. Шакла Софьян 5 0
11. Чема Родригес 3 1
12. Эрнандес Хуан 4 0
13. Унал Энес 4 0
14. Максимович Неманья 4 0
15. Анхель Луис 4 0
16. Этчейта Хавьер 3 0
17. Яньес Рубен 2 0
18. Сория Давид 1 0
19. Портильо Франсиско 1 0
20. Миранда Хосете 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Кубо Такефуса 1 0
23. Иглесиас Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 17.65% (9) 17.65% (9) 29.41% (15) 9.8% (5) 9.8% (5) 15.69% (8)
 Хетафе 12% (3) 8% (2) 24% (6) 20% (5) 16% (4) 20% (5)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта Реал Мадрид 2:0 Сельта
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе
Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска Эльче 1:3 Хетафе Кордова 1:0 Хетафе

Последние игры между собой

Сельта: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 6
Хетафе: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 3
Хетафе 1:1 Сельта Ла Лига Хетафе 0:0 Сельта Ла Лига Сельта 0:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Сельта Примера
Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:0 Сельта Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Сельта Примера Сельта 0:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Сельта Примера Сельта 3:1 Хетафе Примера Сельта 1:1 Хетафе Примера Хетафе 2:0 Сельта Примера Хетафе 3:1 Сельта Примера Сельта 2:1 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 36 23 9 4 61 - 22 78
2. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 36 15 12 9 53 - 35 57
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 18 13 4 1 37 - 9 43
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 7 6 5 23 - 15 27
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 46'
    Контроль мяча: Сельта: 67%, Хетафе: 33%.
  • 46'
    Оливера Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Дьене Даконам из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
  • 45'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Анхель Альгобиа мяч отрикошетил от ворот
  • 45'
    Анхель Альгобиа из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
  • 45'
    Аленья Карлес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 45'
    Контроль мяча: Сельта: 67%, Хетафе: 33%.
  • 45'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 44'
    Шанс! Унал Энес из команды Хетафе пробил головой, но мимо
  • Угловой
    44'
    Аленья Карлес из команды Хетафе подал угловой справа.
  • 44'
    Должен был быть гол! Анхель Альгобиа имел отличный шанс, но Вильяр Иван не дал голу состоятся!
  • 43'
    ШАНС! Анхель Альгобиа вышел один на один с голкипером...
  • 43'
    Анхель Альгобиа из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
  • 43'
    Carlos Dominguez ошибается в защите.
  • 43'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Унал Энес из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    41'
    Браис Мендес наказан за толчок Аленья Карлес
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Аленья Карлес из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
  • 40'
    Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    40'
    Судья сигнализирует, что Аарон Мартин из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иглесиас Хуан
  • 40'
    Контроль мяча: Сельта: 65%, Хетафе: 35%.
  • Фол, нарушение
    39'
    Оливера Матиас из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Браис Мендес заработал фол
  • 39'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 38'
    Шанс! Анхель Альгобиа из команды Хетафе пробил головой, но мимо
  • 38'
    Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Браис Мендес из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Васкес Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Унал Энес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 35'
    Сельта контролирует мяч.
  • 35'
    Контроль мяча: Сельта: 66%, Хетафе: 34%.
  • 34'
    Васкес Кевин из команды Сельта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 34'
    Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
  • 34'
    Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
  • 34'
    Васкес Кевин из команды Сельта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 33'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Плохо сыграл Мина Сантьяго - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 33'
    Аленья Карлес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    33'
    Судья сигнализирует, что Денис Суарес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дамиан Суарес
  • 32'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Дьене Даконам из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
  • 31'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: Сельта: 59%, Хетафе: 41%.
  • 29'
    Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
  • 29'
    Сельта контролирует мяч.
  • 28'
    Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Сельта пытается что-то создать.
  • 27'
    Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
  • 26'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 26'
    Аленья Карлес не смог попасть в створ ударом издали
  • 25'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Сельта: 57%, Хетафе: 43%.
  • 24'
    Мина Сантьяго сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Нолито Агудо изменил счет на табло!
  • 24'
    Мина Сантьяго из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
  • 24'
    Денис Суарес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Айду Джозеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 24'
    Айду Джозеф из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 24'
    Аарон Мартин из команды Сельта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 23'
    Аспас Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    23'
    Анхель Альгобиа из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Денис Суарес пострадал.
  • 22'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 22'
    Оливера Матиас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 22'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    22'
    Судья сигнализирует, что Carlos Dominguez из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Унал Энес
  • Фол, нарушение
    21'
    Анхель Альгобиа наказан за толчок Айду Джозеф
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Аарон Мартин из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иглесиас Хуан
  • 20'
    Контроль мяча: Сельта: 56%, Хетафе: 44%.
  • 19'
    Оливера Матиас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 19'
    Аленья Карлес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 19'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 18'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • Фол, нарушение
    17'
    Анхель Альгобиа из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Айду Джозеф заработал фол
  • 16'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 15'
    Максимович Неманья из команды Хетафе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 15'
    Отличные скиллы показывает Максимович Неманья, обводя своих соперников
  • 15'
    Максимович Неманья из команды Хетафе идет с мячом вперед на обострение...
  • 15'
    Анхель Альгобиа из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 15'
    Контроль мяча: Сельта: 58%, Хетафе: 42%.
  • 14'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 13'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 13'
    Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
  • 12'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Максимович Неманья мяч отрикошетил от ворот
  • 11'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 11'
    Анхель Альгобиа из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Оливера Матиас из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 11'
    Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Игрок из команды Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • Фол, нарушение
    10'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе толкнул локтем оппонента. Это Васкес Кевин заработал фол
  • 10'
    Контроль мяча: Сельта: 48%, Хетафе: 52%.
  • 10'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • Угловой
    9'
    Денис Суарес из команды Сельта подал угловой слева.
  • Офсайд
    8'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе в офсайде
  • 8'
    Оливера Матиас из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
  • 8'
    Carlos Dominguez делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    7'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе играет слишком грубо. Васкес Кевин оказался на газоне.
  • 7'
    Гости сейчас реально начинают давить соперника
  • 7'
    Унал Энес из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Аленья Карлес из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • 6'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Carlos Dominguez выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Оливера Матиас из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 6'
    Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 5'
    Контроль мяча: Сельта: 67%, Хетафе: 33%.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Денис Суарес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Иглесиас Хуан
  • 4'
    Удар от ворот произведет Сельта
  • 4'
    Аленья Карлес из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 4'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе делает пас партнеру.
  • Угловой
    4'
    Аленья Карлес из команды Хетафе подал угловой слева.
  • 3'
    Кукурелья Марк из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 3'
    Аленья Карлес из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 3'
    Айду Джозеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 3'
    Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Вильяр Иван взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Иглесиас Хуан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
  • 2'
    Айду Джозеф из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Сельта начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 134
Сельта 79.9% (107)
X 17.2% (23)
Хетафе 3% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
Где смотреть матч Сельта 1:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:0 Хетафе

Исход игры
Сельта
79.9% (107)
Ничья
17.2% (23)
Хетафе
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
49.24% (65)
Меньше
50.76% (67)
Обе команды забьют
Да
63.64% (84)
Нет
36.36% (48)
Популярный счёт
2:1 Сельта
43.3% (58)
1:0 Сельта
23.9% (32)
1:1 Ничья
14.9% (20)
2:0 Сельта
9.7% (13)
2:2 Ничья
2.2% (3)
0:1 Хетафе
1.5% (2)
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