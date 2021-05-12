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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Уэска
1:0
Конец матча

Стадион:
Атлетик Б
0'
1:0
61' Гол
Рамирес Сандро
62' Желтая карточка
Лопес Унаи
90'+3
1
Фернандес
Альваро
III
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
3
Маффео
Пабло
7
Феррейро
Давид
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
6
Рамирес
Сандро
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
7
Ибай
Гомес
8
Лопес
Унаи
6
Весга
Микель
2
Морсильо
Хон
20
Вильялибре
Асьер
16
Сансет
Ойян
Уэска
3-5-2
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

61'
Рамирес Сандро
(Рико Микель)
1:0
62'
 
Лопес Унаи
66'
 
Гарсия Рауль
Морсильо Хон
66'
 
Беренгер Алекс
Ибай Гомес
73'
Думбия Идрисса
Рамирес Сандро
 
73'
Эскриче Дани
Галан Хави
 
73'
 
Рико Микель
Вильялибре Асьер
73'
 
Уильямс Иньяки
Гомес Серхио
73'
 
Венседор Унай
Весга Микель
81'
Лопес Педро
Маффео Пабло
 
85'
Москера Педро
Феррейро Давид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 13 (2) 0.36
2. Рамирес Сандро 6 0.17
3. Феррейро Давид 2 0.06
4. Онтиверос Хавьер 2 (1) 0.06
5. Сиовас Димитрис 2 0.06
6. Рико Микель 1 0.03
7. Маффео Пабло 1 0.03
8. Галан Хави 1 0.03
9. Окадзаки Синджи 1 0.03
10. Сеоане Хайме 1 0.03
11. Эскриче Дани 1 0.03
12. Пулидо Хорхе 1 0.03
13. Гарсия Борха I 1 0.03
14. Лопес Педро 0 0
15. Карлос Хуан Реал 0 0
16. Гомес Серхио 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Беренгер Алекс 8 0.22
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.17
3. Муньяин Икер 5 0.14
4. Гарсия Рауль 5 (2) 0.14
5. Вильялибре Асьер 4 0.11
6. Лопес Унаи 3 0.08
7. Сансет Ойян 2 0.06
8. Морсильо Хон 2 0.06
9. Капа Андер 2 0.06
10. Юри Берчиче 1 0.03
11. Де Маркос Оскар 1 0.03
12. Нуньес Унай 1 0.03
13. Иньиго Мартинес 1 0.03
14. Йерай Альварес 1 0.03
15. Кодро Кенан 1 (1) 0.03
16. Баленсиага Микель 0 0
17. Ибай Гомес 0 0
18. Гарсия Дани 0 0
19. Весга Микель 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 9 0
2. Пулидо Хорхе 5 1
3. Сеоане Хайме 5 0
4. Онтиверос Хавьер 5 0
5. Эскриче Дани 5 0
6. Сиовас Димитрис 4 0
7. Маффео Пабло 4 0
8. Галан Хави 4 0
9. Думбия Идрисса 4 0
10. Феррейро Давид 3 0
11. Лопес Педро 2 0
12. Сильва Гастон 2 0
13. Мир Рафа 2 0
14. Окадзаки Синджи 1 0
15. Луизинью Коррейя 1 0
16. Москера Педро 1 0
17. Рико Микель 1 0
18. Вавро Денис 1 0
19. Рамирес Сандро 1 0
20. Нвакали Келечи 1 0
21. Гомес Серхио 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 8 1
2. Гарсия Дани 8 0
3. Гарсия Рауль 6 1
4. Лопес Унаи 7 0
5. Весга Микель 7 0
6. Йерай Альварес 6 0
7. Нуньес Унай 6 0
8. Венседор Унай 6 0
9. Капа Андер 5 0
10. Юри Берчиче 3 0
11. Беренгер Алекс 3 0
12. Морсильо Хон 3 0
13. Де Маркос Оскар 2 0
14. Кодро Кенан 2 0
15. Сансет Ойян 2 0
16. Муньяин Икер 1 0
17. Вильялибре Асьер 1 0
18. Уильямс Иньяки 1 0
19. Лекуе Иньиго 1 0
20. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 12.12% (4) 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 18.18% (6) 15.15% (5)
 Атлетик Б 23.26% (10) 9.3% (4) 6.98% (3) 13.95% (6) 11.63% (5) 34.88% (15)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кадис 2:1 Уэска Уэска 1:0 Реал Сосьедад Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска
Алавес 1:0 Уэска Уэска 3:1 Эльче Леванте 0:2 Уэска Уэска 0:0 Осасуна Барселона 4:1 Уэска Уэска 3:4 Сельта Эйбар 1:1 Уэска Уэска 3:2 Гранада Севилья 1:0 Уэска Уэска 1:2 Реал Мадрид Вальядолид 1:3 Уэска Уэска 0:0 Вильярреал Хетафе 1:0 Уэска Уэска 0:2 Бетис Алькояно 2:1 Уэска Уэска 0:1 Барселона
Атлетик Б Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Уэска: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Атлетик Б 2:0 Уэска Ла Лига Уэска 0:1 Атлетик Б Примера Уэска 0:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 4:0 Уэска Кубок Короля
Атлетик Б 2:2 Уэска Примера Уэска 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 36 23 9 4 61 - 22 78
2. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 36 15 12 9 53 - 35 57
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 18 13 4 1 37 - 9 43
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 7 6 5 23 - 15 27
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 133
Уэска 15% (20)
X 36.1% (48)
Атлетик Б 48.9% (65)
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Прогнозы на матч Уэска 1:0 Атлетик Б

Исход игры
Уэска
15% (20)
Ничья
36.1% (48)
Атлетик Б
48.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
1:2 Атлетик Б
21.1% (28)
0:1 Атлетик Б
15% (20)
1:0 Уэска
9% (12)
0:2 Атлетик Б
6.8% (9)
2:1 Уэска
6% (8)
1:3 Атлетик Б
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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