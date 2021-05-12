Испания: Ла Лига 2020-2021
Уэска
1:0
Конец матча
Стадион: Эль-Алькорас
Атлетик Б
1:0
61' ГолРамирес Сандро
62' Желтая карточкаЛопес Унаи
25
Вавро
Денис
14
Пулидо
Хорхе
20
Сеоане
Хайме
17
Рико
Микель
11
Галан
Хави
9
Мир
Рафа
16
Сансет
Ойян
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Вавро ДенисЗащитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
-
11 Галан ХавиПолузащитник
-
9 Мир РафаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гомес СерхиоПолузащитник
-
19 Лопес ПедроПолузащитник
-
23 Эскриче ДаниПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосе Рохо Мартин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сансет ОйянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
61'
1:0
62'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|13 (2)
|0.36
|2.
|Рамирес Сандро
|6
|0.17
|3.
|Феррейро Давид
|2
|0.06
|4.
|Онтиверос Хавьер
|2 (1)
|0.06
|5.
|Сиовас Димитрис
|2
|0.06
|6.
|Рико Микель
|1
|0.03
|7.
|Маффео Пабло
|1
|0.03
|8.
|Галан Хави
|1
|0.03
|9.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.03
|10.
|Сеоане Хайме
|1
|0.03
|11.
|Эскриче Дани
|1
|0.03
|12.
|Пулидо Хорхе
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Борха I
|1
|0.03
|14.
|Лопес Педро
|0
|0
|15.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|16.
|Гомес Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Беренгер Алекс
|8
|0.22
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.17
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.14
|4.
|Гарсия Рауль
|5 (2)
|0.14
|5.
|Вильялибре Асьер
|4
|0.11
|6.
|Лопес Унаи
|3
|0.08
|7.
|Сансет Ойян
|2
|0.06
|8.
|Морсильо Хон
|2
|0.06
|9.
|Капа Андер
|2
|0.06
|10.
|Юри Берчиче
|1
|0.03
|11.
|Де Маркос Оскар
|1
|0.03
|12.
|Нуньес Унай
|1
|0.03
|13.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|14.
|Йерай Альварес
|1
|0.03
|15.
|Кодро Кенан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Баленсиага Микель
|0
|0
|17.
|Ибай Гомес
|0
|0
|18.
|Гарсия Дани
|0
|0
|19.
|Весга Микель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|9
|0
|2.
|Пулидо Хорхе
|5
|1
|3.
|Сеоане Хайме
|5
|0
|4.
|Онтиверос Хавьер
|5
|0
|5.
|Эскриче Дани
|5
|0
|6.
|Сиовас Димитрис
|4
|0
|7.
|Маффео Пабло
|4
|0
|8.
|Галан Хави
|4
|0
|9.
|Думбия Идрисса
|4
|0
|10.
|Феррейро Давид
|3
|0
|11.
|Лопес Педро
|2
|0
|12.
|Сильва Гастон
|2
|0
|13.
|Мир Рафа
|2
|0
|14.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|15.
|Луизинью Коррейя
|1
|0
|16.
|Москера Педро
|1
|0
|17.
|Рико Микель
|1
|0
|18.
|Вавро Денис
|1
|0
|19.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|20.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|21.
|Гомес Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|8
|1
|2.
|Гарсия Дани
|8
|0
|3.
|Гарсия Рауль
|6
|1
|4.
|Лопес Унаи
|7
|0
|5.
|Весга Микель
|7
|0
|6.
|Йерай Альварес
|6
|0
|7.
|Нуньес Унай
|6
|0
|8.
|Венседор Унай
|6
|0
|9.
|Капа Андер
|5
|0
|10.
|Юри Берчиче
|3
|0
|11.
|Беренгер Алекс
|3
|0
|12.
|Морсильо Хон
|3
|0
|13.
|Де Маркос Оскар
|2
|0
|14.
|Кодро Кенан
|2
|0
|15.
|Сансет Ойян
|2
|0
|16.
|Муньяин Икер
|1
|0
|17.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|18.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|19.
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|20.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|Атлетик Б
|23.26% (10)
|9.3% (4)
|6.98% (3)
|13.95% (6)
|11.63% (5)
|34.88% (15)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кадис 2:1 Уэска Уэска 1:0 Реал Сосьедад Уэска 0:2 Хетафе Атлетико М 2:0 Уэска
Атлетик Б Последние 20 матчей: +4 =8 -8Атлетик Б 2:2 Осасуна Севилья 0:1 Атлетик Б УРТ 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Вальядолид
Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетик Б 0:1 Атлетико Минейро Бетис 0:0 Атлетик Б Калденсе 0:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:4 Барселона Уберландия 2:3 Атлетик Б Атлетик Б 0:0 Алавес Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 УРТ Томбенсе 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Coimbra 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Pouso Alegre Атлетик Б 1:1 Эйбар Крузейро 1:0 Атлетик Б Сельта 0:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Уэска: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|36
|23
|9
|4
|61 - 22
|78
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|36
|15
|12
|9
|53 - 35
|57
|6.
|Бетис
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|45 - 47
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|37 - 9
|43
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 15
|27
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Уэска 1:0 Атлетик Б
Исход игры
Уэска
15% (20)
Ничья
36.1% (48)
Атлетик Б
48.9% (65)
Тотал 2.5
Больше
32.06% (42)
Меньше
67.94% (89)
Обе команды забьют
Да
65.65% (86)
Нет
34.35% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.6% (46)
1:2 Атлетик Б
21.1% (28)
0:1 Атлетик Б
15% (20)
1:0 Уэска
9% (12)
0:2 Атлетик Б
6.8% (9)
2:1 Уэска
6% (8)
1:3 Атлетик Б
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.5% (2)
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