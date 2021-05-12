Первый тайм

8' Эскудеро нарушает правила у своей штрафной. В руках арбитра жёлтая карточка.

7' И главное, совсем у гостей мяч не держится. Пара точных передач и сразу же потеря.

6' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

5' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Хавьеры Эстрады Фернандеса. Фиксирует он первый фол в матче, нарушает Гудель на половине поля гостей.