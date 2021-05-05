Испания: Ла Лига 2020-2021
Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Валенсия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0.49
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.14
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Ракитич Иван
|4 (2)
|0.11
|5.
|Де Йонг Люк
|4
|0.11
|6.
|Сусо Хесус
|3
|0.09
|7.
|Фернандо Режес
|3
|0.09
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.06
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.06
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|9 (7)
|0.26
|2.
|Макси Гомес
|7
|0.2
|3.
|Вальехо Ману
|5
|0.14
|4.
|Гамейро Кевин
|4
|0.11
|5.
|Габриэль Паулиста
|4
|0.11
|6.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.11
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.09
|8.
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|9.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|10.
|Корреа Тьерри
|1
|0.03
|11.
|Лато Тони
|1
|0.03
|12.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|13.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|14.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|15.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|16.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|17.
|Черышев Денис
|0
|0
|18.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|9
|0
|2.
|Хордан Хоан
|7
|1
|3.
|Гудель Неманья
|7
|0
|4.
|Фернандо Режес
|6
|0
|5.
|Ракитич Иван
|4
|0
|6.
|Навас Хесус
|4
|0
|7.
|Акунья Маркос
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|10.
|Окампос Лукас
|3
|0
|11.
|Буну Яссин
|3
|0
|12.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|18.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|19.
|Васкес Франко
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|8
|0
|2.
|Макси Гомес
|6
|1
|3.
|Гильямон Уго
|7
|0
|4.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|5.
|Гайя Хосе
|6
|0
|6.
|Солер Карлос
|6
|0
|7.
|Рачич Урош
|6
|0
|8.
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|9.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|10.
|Джейсон
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|1
|12.
|Лато Тони
|3
|0
|13.
|Черышев Денис
|3
|0
|14.
|Вальехо Ману
|2
|0
|15.
|Муса Юнус
|2
|0
|16.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|17.
|Хауме Доменек
|1
|0
|18.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|19.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|20.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|21.
|Молина Гиллем
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|16% (8)
|16% (8)
|12% (6)
|20% (10)
|8% (4)
|28% (14)
|Валенсия
|6.82% (3)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|29.55% (13)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия
Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия
Последние игры между собой
Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 22
|77
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|3.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|6
|6
|80 - 33
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|22
|5
|8
|51 - 29
|71
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|53 - 35
|56
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|7.
|Бетис
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|43 - 46
|51
|8.
|Сельта
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|50 - 53
|47
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|11
|13
|11
|46 - 38
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|43 - 55
|45
|11.
|Кадис
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|31 - 50
|43
|12.
|Осасуна
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|33 - 43
|41
|13.
|Валенсия
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|46 - 51
|39
|14.
|Леванте
|Заявка
|35
|9
|12
|14
|40 - 50
|39
|15.
|Хетафе
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|26 - 41
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|35
|7
|11
|17
|30 - 54
|32
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|18.
|Уэска
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 52
|30
|19.
|Эльче
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|29 - 52
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|37 - 9
|42
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|3.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|25 - 11
|37
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|6.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|24 - 20
|29
|9.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|10.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|11.
|Сельта
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 27
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 20
|23
|13.
|Леванте
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|22 - 25
|22
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|16.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|17.
|Эльче
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|16 - 21
|20
|18.
|Уэска
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|16 - 21
|18
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|17
|12
|1
|4
|37 - 15
|37
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 15
|26
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 23
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 20
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 34
|15
|16.
|Хетафе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 29
|13
|17.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|18.
|Валенсия
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|16 - 29
|11
|19.
|Алавес
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|13 - 31
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|28
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|17
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|11
|1
|3.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
|4.
|Хетафе
|Ньом Аллан
|10
|1
|5.
|Алавес
|Батталья Родриго
|10
|1
Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Исход игры
Севилья
76.9% (30)
Ничья
17.9% (7)
Валенсия
5.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (25)
Меньше
34.21% (13)
Обе команды забьют
Да
76.32% (29)
Нет
23.68% (9)
Популярный счёт
2:1 Севилья
53.8% (21)
1:0 Севилья
12.8% (5)
1:1 Ничья
10.3% (4)
2:0 Севилья
7.7% (3)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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