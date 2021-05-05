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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Севилья
 
Позже

Стадион:
Валенсия

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 17 0.49
2. Окампос Лукас 5 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Ракитич Иван 4 (2) 0.11
5. Де Йонг Люк 4 0.11
6. Сусо Хесус 3 0.09
7. Фернандо Режес 3 0.09
8. Гомес Алехандро 2 0.06
9. Кунде Жюль 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 9 (7) 0.26
2. Макси Гомес 7 0.2
3. Вальехо Ману 5 0.14
4. Гамейро Кевин 4 0.11
5. Габриэль Паулиста 4 0.11
6. Васс Даниэль 4 (1) 0.11
7. Гуэдеш Гонсалу 3 0.09
8. Гайя Хосе 1 0.03
9. Рачич Урош 1 0.03
10. Корреа Тьерри 1 0.03
11. Лато Тони 1 0.03
12. Дьякаби Муктар 1 0.03
13. Санчес Алехандро 1 0.03
14. Муса Юнус 1 0.03
15. Гильямон Уго 1 0.03
16. Ли Кан Ин 0 0
17. Черышев Денис 0 0
18. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 9 0
2. Хордан Хоан 7 1
3. Гудель Неманья 7 0
4. Фернандо Режес 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Акунья Маркос 4 0
8. Кунде Жюль 4 0
9. Де Йонг Люк 3 0
10. Окампос Лукас 3 0
11. Буну Яссин 3 0
12. Эскудеро Серхио 2 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Мунир Эль-Хаддади 2 0
18. Эн-Несири Юссеф 2 0
19. Васкес Франко 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 8 0
2. Макси Гомес 6 1
3. Гильямон Уго 7 0
4. Корреа Тьерри 5 1
5. Гайя Хосе 6 0
6. Солер Карлос 6 0
7. Рачич Урош 6 0
8. Дьякаби Муктар 4 1
9. Габриэль Паулиста 5 0
10. Джейсон 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 3 1
12. Лато Тони 3 0
13. Черышев Денис 3 0
14. Вальехо Ману 2 0
15. Муса Юнус 2 0
16. Мангала Эльяким 1 0
17. Хауме Доменек 1 0
18. Санчес Алехандро 1 0
19. Ли Кан Ин 1 0
20. Эскьердо Висенте 1 0
21. Молина Гиллем 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 16% (8) 16% (8) 12% (6) 20% (10) 8% (4) 28% (14)
 Валенсия 6.82% (3) 15.91% (7) 13.64% (6) 11.36% (5) 22.73% (10) 29.55% (13)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе Альмерия 0:1 Севилья
Валенсия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес Осасуна 3:1 Валенсия
Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия Вальядолид 0:1 Валенсия

Последние игры между собой

Севилья: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Валенсия: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Севилья 3:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 1:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:1 Севилья Ла Лига
Севилья 0:1 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Севилья Примера Севилья 0:2 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Севилья Примера Валенсия 0:0 Севилья Примера Севилья 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы Севилья 0:0 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Севилья Примера Севилья 4:3 Валенсия Примера Валенсия 2:0 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
3. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
4. Хетафе Ньом Аллан 10 1
5. Алавес Батталья Родриго 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 17 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Севилья 76.9% (30)
    X 17.9% (7)
    Валенсия 5.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Валенсия
    1.54
    4.64
    7.19
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Валенсия онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Валенсия

    Исход игры
    Севилья
    76.9% (30)
    Ничья
    17.9% (7)
    Валенсия
    5.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (29)
    Нет
    23.68% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    53.8% (21)
    1:0 Севилья
    12.8% (5)
    1:1 Ничья
    10.3% (4)
    2:0 Севилья
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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