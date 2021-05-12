Теперь уже Карраско прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Янник Карраско! Смогли все же забить быстрый гол мадридцы. Вырезал отличный пас Триппьер в штрафную, куда ворвался Карраско и вторым касанием в падении отправил сферу точно в "домик" голкиперу.

Мог убегать на ворота соперника Порту после заброса от Монреаля, но вышел из ворот Облак и забрал мяч в руки.

Убежал по флангу Сальдуа и низом прострелил в штрафную, где пробил с ходу Барренечеа, но точно в руки Облаку.

Мягко забросил Субименди в штрафную на ход Порту, но того опередил Триппьер и вынес сферу подальше.

15' Диагональ исполнял Коке на левый фланг, куда врывался Карраско, но перехватил мяч в последний момент Сальдуа.

14' Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Савич на ход Корреа, но того от мяча оттеснил грамотно Модибо.

13' С левого фланга сместился Сауль в центр и пробил в дальний угол, но мяч застрял в гуще защитников.

12' Убежал по левому флангу Каррааско и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.

11' Два в одного выскакивали в штрафную соперника мадридцы, но Льоренте не стал отдавать пас и пробил самостоятельно, но точно в корпус Ремиро.

10' По флангу отдавал Монреаль на ход Порту, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.

9' Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Суарес, но шайба пролетела в сантиметрах от штанги.

8' Перед чужой штрафной получил по ногам Льоренте от защитника. Опасный стандарт будут исполнять хозяева.

7' Убегал по правому флангу Льоренте и навесил в центр штрафной, где с лету пробил в падении Суарес, но крайне неточно.

6' В центре поля получил Сауль по ногам от Гуриди. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Атлетико".

5' Разрезной пас отдавал Коке на ход Суаресу в чужую штрафную, но тот проиграл скоростную дуэль защитнику и потерял мяч.

4' Ворвался в штрафную соперника Сауль и сбросил поперек на Корреа, но в последний момент мяч перехватил Ариц.

3' Диагональ исполнял Исак на правый фланг, куда врывался Порту, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных бело-красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.