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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Атлетико М
1:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Реал Сосьедад
0'
1:0
16' Гол
Карраско Янник
21'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
21
Карраско
Янник
10
Корреа
Анхель
9
Суарес
Луис
1
Ремиро
Алехандро
2
Сальдуа
Хосеба
6
Ариц
Элустондо
15
Модибо
Саньян
20
Монреаль
Начо
22
Барренечеа
Андер
36
Субименди
Мартин
14
Гуриди
Хон
10
Оярсабаль
Микель
7
Порту
Кристиан
19
Исак
Александр
Атлетико М
4-4-2
Реал Сосьедад
4-4-2

Ход матча

16'
Карраско Янник
(Льоренте Маркос)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.53
2. Льоренте Маркос 12 0.33
3. Корреа Анхель 7 0.19
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.19
5. Карраско Янник 5 0.14
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Савич Стефан 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Лоди Ренан 0 0
15. Эррера Эктор 0 0
16. Санчес Мануэль 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 14 0.39
2. Оярсабаль Микель 11 (6) 0.31
3. Порту Кристиан 8 0.22
4. Янузай Аднан 3 (2) 0.08
5. Виллиан Жозе 3 0.08
6. Барренечеа Андер 3 0.08
7. Лопес Роберто III 3 0.08
8. Мерино Микель 2 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Ариц Элустондо 1 0.03
14. Горосабел Андони 0 0
15. Баутиста Хон 0 0
16. Ле Норман Робен 0 0
17. Гуриди Хон 0 0
18. Субельдия Игор 0 0
19. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 9 0
3. Ньигес Сауль 9 0
4. Фелипе Аугусто IV 7 0
5. Карраско Янник 6 0
6. Льоренте Маркос 6 0
7. Суарес Луис 5 0
8. Кондогбия Жоффрей 5 0
9. Хименес Хосе 5 0
10. Фелиш Жоау 5 0
11. Лемар Тома 4 0
12. Эрмосо Марио 4 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Субименди Мартин 6 0
5. Фернандес Карлос 5 0
6. Мерино Микель 5 0
7. Ариц Элустондо 5 0
8. Субельдия Игор 5 0
9. Гевара Андер 5 0
10. Сильва Давид 4 0
11. Исак Александр 4 0
12. Сальдуа Хосеба 3 0
13. Горосабел Андони 3 0
14. Порту Кристиан 3 0
15. Модибо Саньян 3 0
16. Ильяраменди Асьер 2 0
17. Баутиста Хон 2 0
18. Гуриди Хон 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.47% (5) 10.17% (6) 20.34% (12) 22.03% (13) 16.95% (10) 22.03% (13)
 Реал Сосьедад 7.69% (4) 21.15% (11) 17.31% (9) 21.15% (11) 13.46% (7) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска
Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Ла Лига Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 36 23 9 4 61 - 22 78
2. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
3. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 36 15 12 9 53 - 35 57
6. Бетис Заявка 35 15 9 11 45 - 47 54
7. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 35 13 6 16 44 - 57 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М 0:0 Заявка 18 13 4 1 37 - 9 43
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М 0:0 Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 18 7 6 5 23 - 15 27
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 20'
    Мягко забросил Субименди в штрафную на ход Порту, но того опередил Триппьер и вынес сферу подальше.
  • 19'
    Убежал по флангу Сальдуа и низом прострелил в штрафную, где пробил с ходу Барренечеа, но точно в руки Облаку.
  • 18'
    Мог убегать на ворота соперника Порту после заброса от Монреаля, но вышел из ворот Облак и забрал мяч в руки.
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Янник Карраско! Смогли все же забить быстрый гол мадридцы. Вырезал отличный пас Триппьер в штрафную, куда ворвался Карраско и вторым касанием в падении отправил сферу точно в "домик" голкиперу.
  • Угловой
    16'
    Теперь уже Карраско прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 15'
    Диагональ исполнял Коке на левый фланг, куда врывался Карраско, но перехватил мяч в последний момент Сальдуа.
  • 14'
    Дальний заброс исполнял в штрафную соперника Савич на ход Корреа, но того от мяча оттеснил грамотно Модибо.
  • 13'
    С левого фланга сместился Сауль в центр и пробил в дальний угол, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 12'
    Убежал по левому флангу Каррааско и прострелил в центр штрафной, но до удара дело так и не дошло.
  • 11'
    Два в одного выскакивали в штрафную соперника мадридцы, но Льоренте не стал отдавать пас и пробил самостоятельно, но точно в корпус Ремиро.
  • 10'
    По флангу отдавал Монреаль на ход Порту, но тому не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 9'
    Со штрафного попытался закрутить в ближний угол Суарес, но шайба пролетела в сантиметрах от штанги.
  • 8'
    Перед чужой штрафной получил по ногам Льоренте от защитника. Опасный стандарт будут исполнять хозяева.
  • 7'
    Убегал по правому флангу Льоренте и навесил в центр штрафной, где с лету пробил в падении Суарес, но крайне неточно.
  • 6'
    В центре поля получил Сауль по ногам от Гуриди. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Атлетико".
  • 5'
    Разрезной пас отдавал Коке на ход Суаресу в чужую штрафную, но тот проиграл скоростную дуэль защитнику и потерял мяч.
  • 4'
    Ворвался в штрафную соперника Сауль и сбросил поперек на Корреа, но в последний момент мяч перехватил Ариц.
  • 3'
    Диагональ исполнял Исак на правый фланг, куда врывался Порту, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных бело-красных цветах, гости выбрали себе бело-синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад

Исход игры
Атлетико М
92% (127)
Ничья
7.2% (10)
Реал Сосьедад
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
47.41% (64)
Нет
52.59% (71)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.2% (50)
1:0 Атлетико М
29% (40)
2:0 Атлетико М
21% (29)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
3:1 Атлетико М
1.4% (2)
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