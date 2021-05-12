Испания: Ла Лига 2020-2021
Атлетико М
1:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Ванда Метрополитано
Реал Сосьедад
1:0
16' ГолКарраско Янник
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
14
Гуриди
Хон
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гуриди ХонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
-
16 Гевара АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Баутиста ХонНападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Суарес Луис
|19 (3)
|0.53
|2.
|Льоренте Маркос
|12
|0.33
|3.
|Корреа Анхель
|7
|0.19
|4.
|Фелиш Жоау
|7 (1)
|0.19
|5.
|Карраско Янник
|5
|0.14
|6.
|Ньигес Сауль
|2
|0.06
|7.
|Коста Диего
|2 (1)
|0.06
|8.
|Лемар Тома
|1
|0.03
|9.
|Коке Хорхе
|1
|0.03
|10.
|Эрмосо Марио
|1
|0.03
|11.
|Савич Стефан
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Лоди Ренан
|0
|0
|15.
|Эррера Эктор
|0
|0
|16.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исак Александр
|14
|0.39
|2.
|Оярсабаль Микель
|11 (6)
|0.31
|3.
|Порту Кристиан
|8
|0.22
|4.
|Янузай Аднан
|3 (2)
|0.08
|5.
|Виллиан Жозе
|3
|0.08
|6.
|Барренечеа Андер
|3
|0.08
|7.
|Лопес Роберто III
|3
|0.08
|8.
|Мерино Микель
|2
|0.06
|9.
|Сильва Давид
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Карлос
|1
|0.03
|11.
|Монреаль Начо
|1
|0.03
|12.
|Гевара Андер
|1
|0.03
|13.
|Ариц Элустондо
|1
|0.03
|14.
|Горосабел Андони
|0
|0
|15.
|Баутиста Хон
|0
|0
|16.
|Ле Норман Робен
|0
|0
|17.
|Гуриди Хон
|0
|0
|18.
|Субельдия Игор
|0
|0
|19.
|Муньос Айхен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Савич Стефан
|13
|0
|2.
|Коке Хорхе
|9
|0
|3.
|Ньигес Сауль
|9
|0
|4.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|5.
|Карраско Янник
|6
|0
|6.
|Льоренте Маркос
|6
|0
|7.
|Суарес Луис
|5
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|9.
|Хименес Хосе
|5
|0
|10.
|Фелиш Жоау
|5
|0
|11.
|Лемар Тома
|4
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|4
|0
|13.
|Корреа Анхель
|3
|0
|14.
|Врсалько Шиме
|2
|0
|15.
|Эррера Эктор
|2
|0
|16.
|Торрейра Лукас
|2
|0
|17.
|Лоди Ренан
|2
|0
|18.
|Коста Диего
|1
|0
|19.
|Парти Томас
|1
|0
|20.
|Витоло Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барренечеа Андер
|7
|0
|2.
|Ле Норман Робен
|5
|1
|3.
|Муньос Айхен
|6
|0
|4.
|Субименди Мартин
|6
|0
|5.
|Фернандес Карлос
|5
|0
|6.
|Мерино Микель
|5
|0
|7.
|Ариц Элустондо
|5
|0
|8.
|Субельдия Игор
|5
|0
|9.
|Гевара Андер
|5
|0
|10.
|Сильва Давид
|4
|0
|11.
|Исак Александр
|4
|0
|12.
|Сальдуа Хосеба
|3
|0
|13.
|Горосабел Андони
|3
|0
|14.
|Порту Кристиан
|3
|0
|15.
|Модибо Саньян
|3
|0
|16.
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|17.
|Баутиста Хон
|2
|0
|18.
|Гуриди Хон
|2
|0
|19.
|Монреаль Начо
|1
|0
|20.
|Янузай Аднан
|1
|0
|21.
|Оярсабаль Микель
|1
|0
|22.
|Урко Гонсалес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|8.47% (5)
|10.17% (6)
|20.34% (12)
|22.03% (13)
|16.95% (10)
|22.03% (13)
|Реал Сосьедад
|7.69% (4)
|21.15% (11)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|13.46% (7)
|19.23% (10)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска
Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|36
|23
|9
|4
|61 - 22
|78
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|60 - 26
|75
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|36
|15
|12
|9
|53 - 35
|57
|6.
|Бетис
|Заявка
|35
|15
|9
|11
|45 - 47
|54
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|13
|13
|9
|53 - 42
|52
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|35
|13
|6
|16
|44 - 57
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|5
|16
|14
|32 - 49
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|27 - 46
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|13
|4
|1
|37 - 9
|43
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|24 - 21
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 26
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|11 - 19
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 14
|36
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|18
|7
|6
|5
|23 - 15
|27
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|28 - 19
|25
|7.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|8.
|Бетис
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|21
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|21
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|2
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад
Исход игры
Атлетико М
92% (127)
Ничья
7.2% (10)
Реал Сосьедад
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
41.48% (56)
Меньше
58.52% (79)
Обе команды забьют
Да
47.41% (64)
Нет
52.59% (71)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
36.2% (50)
1:0 Атлетико М
29% (40)
2:0 Атлетико М
21% (29)
1:1 Ничья
6.5% (9)
3:2 Атлетико М
1.4% (2)
3:1 Атлетико М
1.4% (2)
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