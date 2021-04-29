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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Реал Сосьедад

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 19 (3) 0.54
2. Льоренте Маркос 12 0.34
3. Корреа Анхель 7 0.2
4. Фелиш Жоау 7 (1) 0.2
5. Карраско Янник 5 0.14
6. Ньигес Сауль 2 0.06
7. Коста Диего 2 (1) 0.06
8. Лемар Тома 1 0.03
9. Коке Хорхе 1 0.03
10. Эрмосо Марио 1 0.03
11. Савич Стефан 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Лоди Ренан 0 0
15. Эррера Эктор 0 0
16. Санчес Мануэль 0 0
Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исак Александр 14 0.4
2. Оярсабаль Микель 11 (6) 0.31
3. Порту Кристиан 8 0.23
4. Янузай Аднан 3 (2) 0.09
5. Виллиан Жозе 3 0.09
6. Барренечеа Андер 3 0.09
7. Лопес Роберто III 3 0.09
8. Мерино Микель 2 0.06
9. Сильва Давид 1 0.03
10. Фернандес Карлос 1 0.03
11. Монреаль Начо 1 0.03
12. Гевара Андер 1 0.03
13. Ариц Элустондо 1 0.03
14. Горосабел Андони 0 0
15. Баутиста Хон 0 0
16. Ле Норман Робен 0 0
17. Гуриди Хон 0 0
18. Субельдия Игор 0 0
19. Муньос Айхен 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Савич Стефан 13 0
2. Коке Хорхе 9 0
3. Ньигес Сауль 9 0
4. Фелипе Аугусто IV 7 0
5. Карраско Янник 6 0
6. Льоренте Маркос 6 0
7. Суарес Луис 5 0
8. Кондогбия Жоффрей 5 0
9. Хименес Хосе 5 0
10. Фелиш Жоау 5 0
11. Лемар Тома 4 0
12. Эрмосо Марио 4 0
13. Корреа Анхель 3 0
14. Врсалько Шиме 2 0
15. Эррера Эктор 2 0
16. Торрейра Лукас 2 0
17. Лоди Ренан 2 0
18. Коста Диего 1 0
19. Парти Томас 1 0
20. Витоло Виктор 1 0
Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Барренечеа Андер 7 0
2. Ле Норман Робен 5 1
3. Муньос Айхен 6 0
4. Субименди Мартин 6 0
5. Фернандес Карлос 5 0
6. Мерино Микель 5 0
7. Ариц Элустондо 5 0
8. Субельдия Игор 5 0
9. Гевара Андер 5 0
10. Сильва Давид 4 0
11. Исак Александр 4 0
12. Сальдуа Хосеба 3 0
13. Горосабел Андони 3 0
14. Порту Кристиан 3 0
15. Модибо Саньян 3 0
16. Ильяраменди Асьер 2 0
17. Баутиста Хон 2 0
18. Гуриди Хон 2 0
19. Монреаль Начо 1 0
20. Янузай Аднан 1 0
21. Оярсабаль Микель 1 0
22. Урко Гонсалес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 8.47% (5) 10.17% (6) 20.34% (12) 22.03% (13) 16.95% (10) 22.03% (13)
 Реал Сосьедад 7.69% (4) 21.15% (11) 17.31% (9) 21.15% (11) 13.46% (7) 19.23% (10)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Барселона 0:0 Атлетико М Эльче 0:1 Атлетико М Атлетик Б 2:1 Атлетико М Атлетико М 2:0 Уэска
Атлетико М 5:0 Эйбар Бетис 1:1 Атлетико М Севилья 1:0 Атлетико М Атлетико М 1:0 Алавес Челси 2:0 Атлетико М Хетафе 0:0 Атлетико М Атлетико М 2:1 Атлетик Б Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Вильярреал 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:1 Челси Атлетико М 0:2 Леванте Леванте 1:1 Атлетико М Гранада 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:2 Сельта Кадис 2:4 Атлетико М Атлетико М 3:1 Валенсия
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Реал Сосьедад 2:0 Эльче Уэска 1:0 Реал Сосьедад Эйбар 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Реал Сосьедад 1:2 Севилья Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:6 Барселона Гранада 1:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Леванте Реал Мадрид 1:1 Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед 0:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:0 Алавес Реал Сосьедад 0:4 Манчестер Юнайтед Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 4:1 Кадис Вильярреал 1:1 Реал Сосьедад Бетис 3:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:2 Бетис

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
Реал Сосьедад: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Ла Лига Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Ла Лига Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Реал Сосьедад Примера Атлетико М 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Примера Реал Сосьедад 0:2 Атлетико М Товарищеские матчи Атлетико М 2:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М Примера Атлетико М 4:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 35 23 8 4 61 - 22 77
2. Реал Мадрид Заявка 35 22 9 4 60 - 26 75
3. Барселона Заявка 35 23 6 6 80 - 33 75
4. Севилья Заявка 35 22 5 8 51 - 29 71
5. Реал Сосьедад Заявка 35 15 11 9 53 - 35 56
6. Вильярреал Заявка 35 13 13 9 53 - 42 52
7. Бетис Заявка 34 14 9 11 43 - 46 51
8. Сельта Заявка 35 12 11 12 50 - 53 47
9. Атлетик Б Заявка 35 11 13 11 46 - 38 46
10. Гранада Заявка 34 13 6 15 43 - 55 45
11. Кадис Заявка 35 11 10 14 31 - 50 43
12. Осасуна Заявка 35 10 11 14 33 - 43 41
13. Валенсия Заявка 35 9 12 14 46 - 51 39
14. Леванте Заявка 35 9 12 14 40 - 50 39
15. Хетафе Заявка 35 8 10 17 26 - 41 34
16. Алавес Заявка 35 7 11 17 30 - 54 32
17. Вальядолид Заявка 35 5 16 14 32 - 49 31
18. Уэска Заявка 35 6 12 17 33 - 52 30
19. Эльче Заявка 35 6 12 17 29 - 52 30
20. Эйбар Заявка 35 6 11 18 27 - 46 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 17 13 3 1 37 - 9 42
2. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
3. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
4. Севилья Заявка 17 12 1 4 25 - 11 37
5. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
6. Гранада Заявка 17 9 3 5 24 - 21 30
7. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
8. Бетис Заявка 17 8 5 4 24 - 20 29
9. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
10. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
11. Сельта Заявка 17 8 3 6 27 - 27 27
12. Осасуна Заявка 17 6 5 6 18 - 20 23
13. Леванте Заявка 17 5 7 5 22 - 25 22
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
16. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
17. Эльче Заявка 17 4 8 5 16 - 21 20
18. Уэска Заявка 17 4 6 7 16 - 21 18
19. Вальядолид Заявка 17 3 7 7 18 - 26 16
20. Эйбар Заявка 17 2 6 9 11 - 19 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 17 12 1 4 37 - 15 37
2. Реал Мадрид Заявка 17 10 6 1 29 - 14 36
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Реал Сосьедад Заявка 17 7 5 5 23 - 15 26
6. Вильярреал Заявка 17 6 7 4 28 - 19 25
7. Кадис Заявка 17 6 5 6 15 - 23 23
8. Бетис Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 17 3 7 7 17 - 20 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 17 4 3 10 19 - 34 15
16. Хетафе Заявка 17 3 4 10 13 - 29 13
17. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
18. Валенсия Заявка 17 2 5 10 16 - 29 11
19. Алавес Заявка 17 2 5 10 13 - 31 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 28 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 21 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 21 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 2
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 17 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Атлетико М Савич Стефан 13 0
2. Хетафе Дамиан Суарес 11 1
3. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
4. Хетафе Ньом Аллан 10 1
5. Алавес Батталья Родриго 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 мая 2021, осталось 2 дня 20 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Атлетико М 91.7% (33)
    X 5.6% (2)
    Реал Сосьедад 2.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Реал Сосьедад
    1.88
    3.82
    5.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Атлетико М - Реал Сосьедад онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Реал Сосьедад

    Исход игры
    Атлетико М
    91.7% (33)
    Ничья
    5.6% (2)
    Реал Сосьедад
    2.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (15)
    Меньше
    57.14% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    45.71% (16)
    Нет
    54.29% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    36.1% (13)
    2:0 Атлетико М
    27.8% (10)
    1:0 Атлетико М
    22.2% (8)
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