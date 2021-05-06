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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Барселона
 
Позже

Стадион:
Сельта

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 29 (3) 0.81
2. Гризманн Антуан 12 (1) 0.33
3. Дембеле Усман 6 0.17
4. Фати Ансу 4 0.11
5. Альба Жорди 3 0.08
6. Де Йонг Френки 3 0.08
7. Гонсалес Педро 3 0.08
8. Тринкан Франсишку 3 0.08
9. Брайтвайт Мартин 2 0.06
10. Коутиньо Филиппе 2 0.06
11. Мингеса Оскар 2 0.06
12. Дест Серджино 2 0.06
13. Араухо Рональд 2 0.06
14. Роберто Серхи 1 0.03
15. Мориба Илайкс 1 0.03
16. Фирпо Жуниор 1 0.03
17. Ленгле Клеман 1 0.03
18. Пуч Рикард 1 0.03
19. Бускетс Серхио 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (4) 0.36
2. Мина Сантьяго 10 (1) 0.28
3. Браис Мендес 8 (1) 0.22
4. Нолито Агудо 7 0.19
5. Мальо Уго 3 0.08
6. Пейнадо Франсиско 3 0.08
7. Солари Аугусто 2 0.06
8. Мурильо Джейсон 2 0.06
9. Феррейра Факундо 1 0.03
10. Баэса Мигель 1 0.03
11. Каррейра Серхио 1 0.03
12. Денис Суарес 0 0
13. Аарон Мартин 0 0
14. Олаза Лукас 0 0
15. Тапия Ренато 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 8 1
2. Альба Жорди 9 0
3. Бускетс Серхио 8 0
4. Де Йонг Френки 5 0
5. Месси Лионель 4 0
6. Гризманн Антуан 4 0
7. Мингеса Оскар 4 0
8. Пике Херард 3 0
9. Брайтвайт Мартин 3 0
10. Дембеле Усман 2 0
11. Араухо Рональд 2 0
12. Гонсалес Педро 2 0
13. Пьянич Миралем 1 0
14. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
15. Роберто Серхи 1 0
16. Юмтити Самуэль 1 0
17. Аленья Карлес 1 0
18. Тринкан Франсишку 1 0
19. Дест Серджино 1 0
20. Фирпо Жуниор 1 0
21. Мориба Илайкс 1 0
22. Фати Ансу 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 10 1
2. Тапия Ренато 11 0
3. Денис Суарес 9 0
4. Аспас Яго 8 0
5. Мальо Уго 8 0
6. Нолито Агудо 6 0
7. Браис Мендес 6 0
8. Феррейра Факундо 4 1
9. Йокушлу Окай 4 1
10. Араухо Нестор 5 0
11. Олаза Лукас 5 0
12. Мина Сантьяго 4 0
13. Фонтан Хосе 2 1
14. Васкес Кевин 3 0
15. Айду Джозеф 3 0
16. Пейнадо Франсиско 3 0
17. Родригес Мигель 2 0
18. Мор Эмре 2 0
19. Рубен Бланко 0 1
20. Аарон Мартин 1 0
21. Жунка Давид 1 0
22. Солари Аугусто 1 0
23. Вильяр Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 10.26% (8) 15.38% (12) 23.08% (18) 12.82% (10) 20.51% (16) 17.95% (14)
 Сельта 17.65% (9) 17.65% (9) 29.41% (15) 9.8% (5) 9.8% (5) 15.69% (8)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада
Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта

Последние игры между собой

Барселона: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Сельта 0:3 Барселона Ла Лига Сельта 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 4:1 Сельта Ла Лига Сельта 2:0 Барселона Примера
Барселона 2:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 5:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:2 Сельта Примера Барселона 5:0 Сельта Примера Сельта 4:3 Барселона Примера Барселона 6:1 Сельта Примера Сельта 4:1 Барселона Примера Сельта 0:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Сельта Примера Барселона 3:0 Сельта Примера Сельта 0:3 Барселона Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Сельта Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид Заявка 36 23 9 4 64 - 27 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 36 13 6 17 45 - 61 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 11 6 1 33 - 15 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Барселона 94.3% (33)
    X 2.9% (1)
    Сельта 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Сельта
    1.25
    7.40
    11.91
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Барселона - Сельта онлайн

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    Прогнозы на матч Барселона - Сельта

    Исход игры
    Барселона
    94.3% (33)
    Ничья
    2.9% (1)
    Сельта
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.58% (19)
    Меньше
    42.42% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (15)
    Нет
    54.55% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    34.3% (12)
    3:1 Барселона
    17.1% (6)
    2:1 Барселона
    17.1% (6)
    3:0 Барселона
    14.3% (5)
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