Испания: Ла Лига 2020-2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|29 (3)
|0.81
|2.
|Гризманн Антуан
|12 (1)
|0.33
|3.
|Дембеле Усман
|6
|0.17
|4.
|Фати Ансу
|4
|0.11
|5.
|Альба Жорди
|3
|0.08
|6.
|Де Йонг Френки
|3
|0.08
|7.
|Гонсалес Педро
|3
|0.08
|8.
|Тринкан Франсишку
|3
|0.08
|9.
|Брайтвайт Мартин
|2
|0.06
|10.
|Коутиньо Филиппе
|2
|0.06
|11.
|Мингеса Оскар
|2
|0.06
|12.
|Дест Серджино
|2
|0.06
|13.
|Араухо Рональд
|2
|0.06
|14.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|15.
|Мориба Илайкс
|1
|0.03
|16.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|17.
|Ленгле Клеман
|1
|0.03
|18.
|Пуч Рикард
|1
|0.03
|19.
|Бускетс Серхио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (4)
|0.36
|2.
|Мина Сантьяго
|10 (1)
|0.28
|3.
|Браис Мендес
|8 (1)
|0.22
|4.
|Нолито Агудо
|7
|0.19
|5.
|Мальо Уго
|3
|0.08
|6.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0.08
|7.
|Солари Аугусто
|2
|0.06
|8.
|Мурильо Джейсон
|2
|0.06
|9.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|10.
|Баэса Мигель
|1
|0.03
|11.
|Каррейра Серхио
|1
|0.03
|12.
|Денис Суарес
|0
|0
|13.
|Аарон Мартин
|0
|0
|14.
|Олаза Лукас
|0
|0
|15.
|Тапия Ренато
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|8
|1
|2.
|Альба Жорди
|9
|0
|3.
|Бускетс Серхио
|8
|0
|4.
|Де Йонг Френки
|5
|0
|5.
|Месси Лионель
|4
|0
|6.
|Гризманн Антуан
|4
|0
|7.
|Мингеса Оскар
|4
|0
|8.
|Пике Херард
|3
|0
|9.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|10.
|Дембеле Усман
|2
|0
|11.
|Араухо Рональд
|2
|0
|12.
|Гонсалес Педро
|2
|0
|13.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|14.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|15.
|Роберто Серхи
|1
|0
|16.
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|17.
|Аленья Карлес
|1
|0
|18.
|Тринкан Франсишку
|1
|0
|19.
|Дест Серджино
|1
|0
|20.
|Фирпо Жуниор
|1
|0
|21.
|Мориба Илайкс
|1
|0
|22.
|Фати Ансу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|10
|1
|2.
|Тапия Ренато
|11
|0
|3.
|Денис Суарес
|9
|0
|4.
|Аспас Яго
|8
|0
|5.
|Мальо Уго
|8
|0
|6.
|Нолито Агудо
|6
|0
|7.
|Браис Мендес
|6
|0
|8.
|Феррейра Факундо
|4
|1
|9.
|Йокушлу Окай
|4
|1
|10.
|Араухо Нестор
|5
|0
|11.
|Олаза Лукас
|5
|0
|12.
|Мина Сантьяго
|4
|0
|13.
|Фонтан Хосе
|2
|1
|14.
|Васкес Кевин
|3
|0
|15.
|Айду Джозеф
|3
|0
|16.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|17.
|Родригес Мигель
|2
|0
|18.
|Мор Эмре
|2
|0
|19.
|Рубен Бланко
|0
|1
|20.
|Аарон Мартин
|1
|0
|21.
|Жунка Давид
|1
|0
|22.
|Солари Аугусто
|1
|0
|23.
|Вильяр Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|10.26% (8)
|15.38% (12)
|23.08% (18)
|12.82% (10)
|20.51% (16)
|17.95% (14)
|Сельта
|17.65% (9)
|17.65% (9)
|29.41% (15)
|9.8% (5)
|9.8% (5)
|15.69% (8)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: +12 =4 -4Леванте 3:3 Барселона Барселона 0:0 Атлетико М Валенсия 2:3 Барселона Барселона 1:2 Гранада
Вильярреал 1:2 Барселона Барселона 5:2 Хетафе Атлетик Б 0:4 Барселона Реал Мадрид 2:1 Барселона Барселона 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 1:6 Барселона Барселона 4:1 Уэска ПСЖ 1:1 Барселона Осасуна 0:2 Барселона Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Барселона 3:0 Эльче Барселона 1:1 Кадис Барселона 1:4 ПСЖ Барселона 5:1 Алавес Севилья 2:0 Барселона
Сельта Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сельта 1:0 Хетафе Вильярреал 2:4 Сельта Сельта 2:0 Леванте Сельта 2:1 Осасуна
Реал Сосьедад 2:1 Сельта Кадис 0:0 Сельта Сельта 3:4 Севилья Алавес 1:3 Сельта Сельта 1:3 Реал Мадрид Сельта 0:0 Атлетик Б Уэска 3:4 Сельта Сельта 1:1 Вальядолид Валенсия 2:0 Сельта Сельта 3:1 Эльче Атлетико М 2:2 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:1 Эйбар Бетис 2:1 Сельта Сельта 0:4 Вильярреал УД Ибица 5:2 Сельта
Последние игры между собой
Барселона: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Сельта: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Барселона 2:0 Сельта Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 5:0 Сельта Кубок Короля Сельта 1:1 Барселона Кубок Короля Барселона 2:2 Сельта Примера Барселона 5:0 Сельта Примера Сельта 4:3 Барселона Примера Барселона 6:1 Сельта Примера Сельта 4:1 Барселона Примера Сельта 0:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Сельта Примера Барселона 3:0 Сельта Примера Сельта 0:3 Барселона Примера Сельта 2:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Сельта Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|64 - 27
|78
|3.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|46 - 48
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|36
|13
|6
|17
|45 - 61
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|28 - 47
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|33 - 15
|39
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Барселона - Сельта
Исход игры
Барселона
94.3% (33)
Ничья
2.9% (1)
Сельта
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.58% (19)
Меньше
42.42% (14)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
2:0 Барселона
34.3% (12)
3:1 Барселона
17.1% (6)
2:1 Барселона
17.1% (6)
3:0 Барселона
14.3% (5)
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