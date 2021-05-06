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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Вильярреал
 
Позже

Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 22 (10) 0.61
2. Алькасер Пако 6 (1) 0.17
3. Чуквезе Саму 4 0.11
4. Гомес Мойсес 4 (1) 0.11
5. Парехо Даниэль 3 0.08
6. Ниньо Фер 3 0.08
7. Торрес Пау II 2 0.06
8. Пино Йереми 2 0.06
9. Бакка Карлос 2 0.06
10. Тригерос Мануэль 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Пенья Рубен 1 0.03
13. Капу Этьен 1 0.03
14. Марио Гаспар 0 0
15. Коста Хауме 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 18 0.5
2. Окампос Лукас 5 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Ракитич Иван 4 (2) 0.11
5. Де Йонг Люк 4 0.11
6. Фернандо Режес 3 0.08
7. Сусо Хесус 3 0.08
8. Гомес Алехандро 2 0.06
9. Кунде Жюль 2 0.06
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 8 0
2. Альбиоль Рауль 7 0
3. Капу Этьен 5 1
4. Тригерос Мануэль 5 1
5. Фойт Хуан 6 0
6. Марио Гаспар 3 1
7. Иборра Висенте 4 0
8. Парехо Даниэль 4 0
9. Коклен Франсис 4 0
10. Пино Йереми 4 0
11. Морено Херард 3 0
12. Кубо Такефуса 1 1
13. Асенхо Серхио 2 0
14. Торрес Пау II 2 0
15. Рульи Херонимо 0 1
16. Фунес Мори 1 0
17. Бакка Карлос 1 0
18. Коста Хауме 1 0
19. Гомес Мойсес 1 0
20. Пенья Рубен 1 0
21. Эступиньян Первис 1 0
22. Ниньо Фер 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 9 0
2. Хордан Хоан 7 1
3. Гудель Неманья 8 0
4. Фернандо Режес 6 0
5. Ракитич Иван 4 0
6. Навас Хесус 4 0
7. Акунья Маркос 4 0
8. Кунде Жюль 4 0
9. Эскудеро Серхио 3 0
10. Де Йонг Люк 3 0
11. Окампос Лукас 3 0
12. Буну Яссин 3 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Мунир Эль-Хаддади 2 0
18. Эн-Несири Юссеф 2 0
19. Васкес Франко 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 25% (13) 21.15% (11) 11.54% (6) 5.77% (3) 25% (13) 11.54% (6)
 Севилья 15.69% (8) 15.69% (8) 11.76% (6) 19.61% (10) 9.8% (5) 27.45% (14)

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вальядолид 0:2 Вильярреал Вильярреал 2:4 Сельта Арсенал 0:0 Вильярреал Вильярреал 1:0 Хетафе
Вильярреал 2:1 Арсенал Вильярреал 1:2 Барселона Алавес 2:1 Вильярреал Леванте 1:5 Вильярреал Вильярреал 2:1 Динамо Загреб Вильярреал 1:2 Осасуна Динамо Загреб 0:1 Вильярреал Гранада 0:3 Вильярреал Вильярреал 2:1 Кадис Вильярреал 2:0 Динамо Киев Эйбар 1:3 Вильярреал Динамо Киев 0:2 Вильярреал Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 0:2 Атлетико М Вильярреал 2:1 Ред Булл Зальцбург Атлетик Б 1:1 Вильярреал
Севилья Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Гранада
Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона Севилья 3:0 Хетафе

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Севилья 2:0 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:2 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 3:0 Севилья Примера
Севилья 0:0 Вильярреал Примера Севилья 2:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Севилья Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:0 Севилья Примера Севилья 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Севилья Примера Вильярреал 0:2 Севилья Примера Севилья 2:1 Вильярреал Лига Европы Вильярреал 1:3 Севилья Лига Европы Севилья 2:1 Вильярреал Примера Севилья 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:2 Севилья Примера Севилья 1:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Севилья Примера Севилья 3:2 Вильярреал Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид Заявка 36 23 9 4 64 - 27 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 36 13 6 17 45 - 61 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 11 6 1 33 - 15 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вильярреал - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Вильярреал 11.4% (4)
    X 31.4% (11)
    Севилья 57.1% (20)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Севилья
    2.60
    3.56
    3.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вильярреал - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Вильярреал - Севилья

    Исход игры
    Вильярреал
    11.4% (4)
    Ничья
    31.4% (11)
    Севилья
    57.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (22)
    Меньше
    33.33% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (30)
    Нет
    9.09% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    40% (14)
    1:1 Ничья
    22.9% (8)
    2:1 Вильярреал
    8.6% (3)
    2:2 Ничья
    8.6% (3)
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