Испания: Ла Лига 2020-2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|9 (7)
|0.25
|2.
|Макси Гомес
|7
|0.19
|3.
|Вальехо Ману
|5
|0.14
|4.
|Гамейро Кевин
|4
|0.11
|5.
|Габриэль Паулиста
|4
|0.11
|6.
|Васс Даниэль
|4 (1)
|0.11
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0.08
|8.
|Гайя Хосе
|1
|0.03
|9.
|Рачич Урош
|1
|0.03
|10.
|Корреа Тьерри
|1
|0.03
|11.
|Лато Тони
|1
|0.03
|12.
|Дьякаби Муктар
|1
|0.03
|13.
|Санчес Алехандро
|1
|0.03
|14.
|Муса Юнус
|1
|0.03
|15.
|Гильямон Уго
|1
|0.03
|16.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|17.
|Черышев Денис
|0
|0
|18.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кике Гарсия
|12
|0.33
|2.
|Хиль Бриан
|3
|0.08
|3.
|Бургос Эстебан
|3 (2)
|0.08
|4.
|Энрич Серхи
|3
|0.08
|5.
|Педро Леон
|1
|0.03
|6.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|7.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|8.
|Муто Йосинори
|1
|0.03
|9.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|10.
|Ресио Хосе
|1 (1)
|0.03
|11.
|Дмитрович Марко
|1 (1)
|0.03
|12.
|Эспозито Эду
|0
|0
|13.
|Паулу Оливейра
|0
|0
|14.
|Корреа Робер
|0
|0
|15.
|Арбилья Анайц
|0
|0
|16.
|Луиш Рафаэл
|0
|0
|17.
|Гарсия Алеш
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Васс Даниэль
|8
|0
|2.
|Макси Гомес
|6
|1
|3.
|Солер Карлос
|7
|0
|4.
|Гильямон Уго
|7
|0
|5.
|Корреа Тьерри
|5
|1
|6.
|Гайя Хосе
|6
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|6
|0
|8.
|Рачич Урош
|6
|0
|9.
|Дьякаби Муктар
|4
|1
|10.
|Джейсон
|3
|1
|11.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|1
|12.
|Лато Тони
|3
|0
|13.
|Черышев Денис
|3
|0
|14.
|Вальехо Ману
|2
|0
|15.
|Муса Юнус
|2
|0
|16.
|Мангала Эльяким
|1
|0
|17.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|18.
|Хауме Доменек
|1
|0
|19.
|Санчес Алехандро
|1
|0
|20.
|Ли Кан Ин
|1
|0
|21.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|22.
|Молина Гиллем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Папа Диоп
|8
|2
|2.
|Арбилья Анайц
|8
|0
|3.
|Хиль Бриан
|6
|0
|4.
|Ресио Хосе
|5
|0
|5.
|Бургос Эстебан
|5
|0
|6.
|Кике Гарсия
|3
|1
|7.
|Паулу Оливейра
|4
|0
|8.
|Посо Алехандро
|4
|0
|9.
|Эспозито Эду
|4
|0
|10.
|Анхель Хосе
|3
|0
|11.
|Альварес Серхио
|3
|0
|12.
|Корреа Робер
|3
|0
|13.
|Педро Леон
|2
|0
|14.
|Луиш Рафаэл
|2
|0
|15.
|Энрич Серхи
|1
|0
|16.
|Бигас Педро
|1
|0
|17.
|Кевин Родригес
|1
|0
|18.
|Муто Йосинори
|1
|0
|19.
|Техеро Альваро
|1
|0
|20.
|Гарсия Алеш
|1
|0
|21.
|Атьенса Мигель
|1
|0
|22.
|Арьета Унаи
|1
|0
|23.
|Мендиа Эньяут
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|6.82% (3)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|22.73% (10)
|29.55% (13)
|Эйбар
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|39.29% (11)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =5 -9Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес
Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад
Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|24
|8
|4
|63 - 23
|80
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|23
|9
|4
|64 - 27
|78
|3.
|Барселона
|Заявка
|36
|23
|7
|6
|83 - 36
|76
|4.
|Севилья
|Заявка
|36
|23
|5
|8
|52 - 29
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|15
|11
|10
|54 - 37
|56
|6.
|Бетис
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|46 - 48
|55
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|14
|13
|9
|55 - 42
|55
|8.
|Сельта
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|51 - 53
|50
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|Гранада
|Заявка
|36
|13
|6
|17
|45 - 61
|45
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|11
|11
|14
|36 - 45
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|33 - 53
|43
|13.
|Леванте
|Заявка
|36
|9
|13
|14
|43 - 53
|40
|14.
|Валенсия
|Заявка
|36
|9
|12
|15
|46 - 52
|39
|15.
|Алавес
|Заявка
|36
|8
|11
|17
|32 - 54
|35
|16.
|Хетафе
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|26 - 42
|34
|17.
|Уэска
|Заявка
|36
|7
|12
|17
|34 - 52
|33
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|5
|16
|15
|32 - 51
|31
|19.
|Эльче
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|29 - 54
|30
|20.
|Эйбар
|Заявка
|36
|6
|12
|18
|28 - 47
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|14
|3
|1
|39 - 10
|45
|2.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|31 - 12
|39
|4.
|Барселона
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|43 - 18
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|26 - 21
|32
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|30 - 20
|30
|7.
|Сельта
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|28 - 27
|30
|8.
|Гранада
|Заявка
|18
|9
|3
|6
|25 - 25
|30
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|29 - 18
|30
|10.
|Валенсия
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 22
|28
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 23
|27
|12.
|Осасуна
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|21 - 22
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 28
|23
|14.
|Хетафе
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|13 - 12
|21
|15.
|Уэска
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 21
|21
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 23
|21
|17.
|Кадис
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|16 - 27
|20
|18.
|Эльче
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|16 - 23
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 28
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|12 - 20
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|18
|11
|6
|1
|33 - 15
|39
|2.
|Барселона
|Заявка
|18
|12
|2
|4
|40 - 18
|38
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|24 - 13
|35
|4.
|Севилья
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|26 - 18
|34
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|30 - 19
|28
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|18
|7
|5
|6
|24 - 17
|26
|7.
|Бетис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 27
|23
|8.
|Кадис
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 26
|23
|9.
|Сельта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|23 - 26
|20
|10.
|Осасуна
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|15 - 23
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|16 - 27
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|17 - 21
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|18
|2
|9
|7
|14 - 23
|15
|15.
|Гранада
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|20 - 36
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|Заявка
|18
|3
|4
|11
|13 - 30
|13
|18.
|Уэска
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|17 - 31
|12
|19.
|Валенсия
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|16 - 30
|11
|20.
|Эльче
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|13 - 31
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|29
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|22
|1
|8
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|22
|10
|5
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|19
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Алавес
|Пина Томас
|12
|0
|5.
|Реал Мадрид
|Каземиро Карлос
|10
|1
Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар
Исход игры
Валенсия
91.4% (32)
Ничья
5.7% (2)
Эйбар
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (9)
Меньше
72.73% (24)
Обе команды забьют
Да
33.33% (11)
Нет
66.67% (22)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
34.3% (12)
2:1 Валенсия
25.7% (9)
1:0 Валенсия
25.7% (9)
1:1 Ничья
5.7% (2)
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