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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Эйбар

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 9 (7) 0.25
2. Макси Гомес 7 0.19
3. Вальехо Ману 5 0.14
4. Гамейро Кевин 4 0.11
5. Габриэль Паулиста 4 0.11
6. Васс Даниэль 4 (1) 0.11
7. Гуэдеш Гонсалу 3 0.08
8. Гайя Хосе 1 0.03
9. Рачич Урош 1 0.03
10. Корреа Тьерри 1 0.03
11. Лато Тони 1 0.03
12. Дьякаби Муктар 1 0.03
13. Санчес Алехандро 1 0.03
14. Муса Юнус 1 0.03
15. Гильямон Уго 1 0.03
16. Ли Кан Ин 0 0
17. Черышев Денис 0 0
18. Олива Кристиан 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кике Гарсия 12 0.33
2. Хиль Бриан 3 0.08
3. Бургос Эстебан 3 (2) 0.08
4. Энрич Серхи 3 0.08
5. Педро Леон 1 0.03
6. Папа Диоп 1 0.03
7. Кевин Родригес 1 0.03
8. Муто Йосинори 1 0.03
9. Инуи Такаси 1 0.03
10. Ресио Хосе 1 (1) 0.03
11. Дмитрович Марко 1 (1) 0.03
12. Эспозито Эду 0 0
13. Паулу Оливейра 0 0
14. Корреа Робер 0 0
15. Арбилья Анайц 0 0
16. Луиш Рафаэл 0 0
17. Гарсия Алеш 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Васс Даниэль 8 0
2. Макси Гомес 6 1
3. Солер Карлос 7 0
4. Гильямон Уго 7 0
5. Корреа Тьерри 5 1
6. Гайя Хосе 6 0
7. Габриэль Паулиста 6 0
8. Рачич Урош 6 0
9. Дьякаби Муктар 4 1
10. Джейсон 3 1
11. Гуэдеш Гонсалу 3 1
12. Лато Тони 3 0
13. Черышев Денис 3 0
14. Вальехо Ману 2 0
15. Муса Юнус 2 0
16. Мангала Эльяким 1 0
17. Кондогбия Жоффрей 1 0
18. Хауме Доменек 1 0
19. Санчес Алехандро 1 0
20. Ли Кан Ин 1 0
21. Эскьердо Висенте 1 0
22. Молина Гиллем 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Папа Диоп 8 2
2. Арбилья Анайц 8 0
3. Хиль Бриан 6 0
4. Ресио Хосе 5 0
5. Бургос Эстебан 5 0
6. Кике Гарсия 3 1
7. Паулу Оливейра 4 0
8. Посо Алехандро 4 0
9. Эспозито Эду 4 0
10. Анхель Хосе 3 0
11. Альварес Серхио 3 0
12. Корреа Робер 3 0
13. Педро Леон 2 0
14. Луиш Рафаэл 2 0
15. Энрич Серхи 1 0
16. Бигас Педро 1 0
17. Кевин Родригес 1 0
18. Муто Йосинори 1 0
19. Техеро Альваро 1 0
20. Гарсия Алеш 1 0
21. Атьенса Мигель 1 0
22. Арьета Унаи 1 0
23. Мендиа Эньяут 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 6.82% (3) 15.91% (7) 13.64% (6) 11.36% (5) 22.73% (10) 29.55% (13)
 Эйбар 10.71% (3) 14.29% (4) 10.71% (3) 39.29% (11) 7.14% (2) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 3:0 Вальядолид Валенсия 2:3 Барселона Валенсия 1:1 Алавес
Осасуна 3:1 Валенсия Бетис 2:2 Валенсия Валенсия 2:2 Реал Сосьедад Кадис 2:1 Валенсия Валенсия 2:1 Гранада Леванте 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Хетафе 3:0 Валенсия Валенсия 2:0 Сельта Реал Мадрид 2:0 Валенсия Атлетик Б 1:1 Валенсия Валенсия 1:0 Эльче Севилья 3:0 Валенсия Атлетико М 3:1 Валенсия Валенсия 1:1 Осасуна Алькоркон 0:2 Валенсия
Эйбар Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 0:1 Эйбар Эйбар 3:0 Алавес Эйбар 0:1 Реал Сосьедад
Гранада 4:1 Эйбар Атлетико М 5:0 Эйбар Эйбар 0:1 Леванте Реал Мадрид 2:0 Эйбар Осасуна 0:0 Эйбар Атлетик Б 1:1 Эйбар Эйбар 1:3 Вильярреал Кадис 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Уэска Эльче 1:0 Эйбар Эйбар 1:1 Вальядолид Осасуна 2:1 Эйбар Эйбар 0:2 Севилья Сельта 1:1 Эйбар Эйбар 1:2 Атлетико М Навалкарнеро 3:1 Эйбар

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Эйбар 0:0 Валенсия Ла Лига Эйбар 1:0 Валенсия Ла Лига Валенсия 1:0 Эйбар Ла Лига Валенсия 0:1 Эйбар Примера
Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Валенсия Примера Валенсия 0:4 Эйбар Примера Эйбар 1:0 Валенсия Примера Валенсия 4:0 Эйбар Примера Эйбар 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:1 Эйбар Примера Эйбар 0:1 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 36 24 8 4 63 - 23 80
2. Реал Мадрид Заявка 36 23 9 4 64 - 27 78
3. Барселона Заявка 36 23 7 6 83 - 36 76
4. Севилья Заявка 36 23 5 8 52 - 29 74
5. Реал Сосьедад Заявка 36 15 11 10 54 - 37 56
6. Бетис Заявка 36 15 10 11 46 - 48 55
7. Вильярреал Заявка 36 14 13 9 55 - 42 55
8. Сельта Заявка 36 13 11 12 51 - 53 50
9. Атлетик Б Заявка 36 11 13 12 46 - 39 46
10. Гранада Заявка 36 13 6 17 45 - 61 45
11. Осасуна Заявка 36 11 11 14 36 - 45 44
12. Кадис Заявка 36 11 10 15 33 - 53 43
13. Леванте Заявка 36 9 13 14 43 - 53 40
14. Валенсия Заявка 36 9 12 15 46 - 52 39
15. Алавес Заявка 36 8 11 17 32 - 54 35
16. Хетафе Заявка 36 8 10 18 26 - 42 34
17. Уэска Заявка 36 7 12 17 34 - 52 33
18. Вальядолид Заявка 36 5 16 15 32 - 51 31
19. Эльче Заявка 36 6 12 18 29 - 54 30
20. Эйбар Заявка 36 6 12 18 28 - 47 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 18 14 3 1 39 - 10 45
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 18 11 5 2 43 - 18 38
5. Бетис Заявка 18 9 5 4 26 - 21 32
6. Реал Сосьедад Заявка 18 8 6 4 30 - 20 30
7. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
8. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
9. Атлетик Б Заявка 18 8 6 4 29 - 18 30
10. Валенсия Заявка 18 7 7 4 30 - 22 28
11. Вильярреал Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
14. Хетафе Заявка 18 5 6 7 13 - 12 21
15. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
16. Алавес Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Кадис Заявка 18 5 5 8 16 - 27 20
18. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 18 11 6 1 33 - 15 39
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 18 10 4 4 26 - 18 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
9. Сельта Заявка 18 4 8 6 23 - 26 20
10. Осасуна Заявка 18 4 6 8 15 - 23 18
11. Леванте Заявка 18 4 5 9 18 - 25 17
12. Эйбар Заявка 18 4 5 9 16 - 27 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 18 2 9 7 14 - 23 15
15. Гранада Заявка 18 4 3 11 20 - 36 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Уэска Заявка 18 2 6 10 17 - 31 12
19. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
20. Эльче Заявка 18 2 4 12 13 - 31 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 29 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
3. Вильярреал Морено Херард 22 10 5
4. Атлетико М Суарес Луис 19 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Алавес Пина Томас 12 0
5. Реал Мадрид Каземиро Карлос 10 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эйбар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 мая 2021, осталось 2 дня 18 часов 3 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Валенсия 91.4% (32)
    X 5.7% (2)
    Эйбар 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Эйбар
    2.97
    3.57
    2.54
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Валенсия - Эйбар онлайн

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    Прогнозы на матч Валенсия - Эйбар

    Исход игры
    Валенсия
    91.4% (32)
    Ничья
    5.7% (2)
    Эйбар
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (9)
    Меньше
    72.73% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (11)
    Нет
    66.67% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    34.3% (12)
    2:1 Валенсия
    25.7% (9)
    1:0 Валенсия
    25.7% (9)
    1:1 Ничья
    5.7% (2)
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