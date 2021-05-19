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Португалия: Примейра-лига 2020-2021

2020-2021
Насьонал Мадейра
1:2
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
1:0
11' Гол
Dudu Dudu
16' Желтая карточка
Азуни Ларри
1:1
51' Гол
Сантос Адерлан
84' Желтая карточка
Филипе Аугусто
1:2
90' Гол
Мане Карлуш
90'+8
85
Филипе
Антониу
3
Lucas
Kal
4
Pedro
Henrique3
44
Сезар
Жулио
23
Вити
Витиньеш
6
Альхассан
Абдуллахи
5
Азуни
Ларри
20
Бесса
Эбер
99
Dudu
Dudu
35
Bryan
Rochez
94
Риаскос
Брайан
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
33
Сантос
Адерлан
6
Боревкович
Тони
24
Амарал
Педру
40
Ryotaro
Meshino
16
Родригеш
Гонсалу
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
21
Мане
Карлуш
7
Желсон
Дала
Насьонал Мадейра
4-3-3
Риу Аве
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Bryan Rochez 6 0.18
2. Горре Кенджи 4 0.12
3. Мендеш Педру 2 0.06
4. Вигариу Жоау 1 0.03
5. Коррея Руй 1 0.03
6. Микаэл Рубен 1 0.03
7. Рамуш Франсишку 1 0.03
8. Pedro Henrique3 1 0.03
9. Nuno Borges2 1 0.03
10. Dudu Dudu 1 0.03
11. Азуни Ларри 0 0
12. Вити Витиньеш 0 0
13. Тиль Венсан 0 0
14. Козьелло Венсан 0 0
15. Альхассан Абдуллахи 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мане Карлуш 6 0.18
2. Желсон Дала 3 0.09
3. Сантос Адерлан 3 0.09
4. Ryotaro Meshino 3 0.09
5. Камашу Рафаэл 3 0.09
6. Пеле Мамаду 2 (2) 0.06
7. Коэнтрау Фабиу 2 0.06
8. Пиазон Лукас 2 (1) 0.06
9. Диего Лопес III 1 0.03
10. Шику Жеральдес 0 0
11. Боревкович Тони 0 0
12. Амарал Педру 0 0
13. Savio Alves 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
# Игрок      
1. Азуни Ларри 12 0
2. Pedro Henrique3 10 0
3. Nuno Borges2 6 1
4. Сезар Жулио 4 2
5. Горре Кенджи 7 0
6. Микаэл Рубен 6 0
7. Альхассан Абдуллахи 4 1
8. Бесса Эбер 4 0
9. Камачу Жоау 3 0
10. Риаскос Брайан 3 0
11. Рамуш Франсишку 3 0
12. Коррея Руй 3 0
13. Lucas Kal 3 0
14. Пискителли Риккардо 3 0
15. Данилович Владан 3 0
16. Мендеш Педру 1 0
17. Матиаш Марку 1 0
18. Жоао Виктор 1 0
19. Филипе Антониу 1 0
20. Вигариу Жоау 1 0
21. Mabrouk Rouai 1 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Филипе Аугусто 9 1
2. Боревкович Тони 8 0
3. Сантос Адерлан 7 0
4. Амарал Педру 7 0
5. Пинту Иву 5 1
6. Пеле Мамаду 5 0
7. Тарантини Рикардо 3 1
8. Коэнтрау Фабиу 4 0
9. Ронан 4 0
10. Шику Жеральдес 4 0
11. Габриэльзиньо 3 0
12. Желсон Дала 1 1
13. Родригеш Гонсалу 2 0
14. Монте Нелсон 0 1
15. Силва Леандро 1 0
16. Диего Лопес III 1 0
17. Мане Карлуш 1 0
18. Ямбор Никола 1 0
19. Ryotaro Meshino 1 0
20. Камашу Рафаэл 1 0
21. Брандао Жуниор 1 0
22. Перейра Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Насьонал Мадейра 20% (5) 4% (1) 12% (3) 24% (6) 24% (6) 16% (4)
 Риу Аве 16% (4) 16% (4) 4% (1) 20% (5) 20% (5) 24% (6)

Предыдущие игры

Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Фамаликан 3:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Морейренсе 2:2 Насьонал Мадейра Спортинг Л 2:0 Насьонал Мадейра
Насьонал Мадейра 1:0 Витория Гимарайнш Тондела 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Порту Санта-Клара 5:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:5 Портимоненсе Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Маритиму Пасуш де Феррейра 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Брага Белененсеш 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:3 Фаренсе Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра
Риу Аве Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Риу Аве 0:3 Порту Санта-Клара 1:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Спортинг Л Портимоненсе 0:0 Риу Аве
Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра Маритиму 1:0 Риу Аве Риу Аве 0:0 Брага Боавишта 3:3 Риу Аве Риу Аве 0:2 Жил Висенте Риу Аве 0:0 Белененсеш Морейренсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:0 Фаренсе Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 0:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Тондела Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве

Последние игры между собой

Насьонал Мадейра: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Риу Аве: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:2 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Риу Аве Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Кубок лиги Риу Аве 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 5:0 Заявка 34 26 7 1 65 - 19 85
2. Порту Заявка 34 24 8 2 74 - 29 80
3. Бенфика Заявка 34 23 7 4 69 - 27 76
4. Брага Заявка 34 19 7 8 53 - 33 64
5. Пасуш де Феррейра Заявка 34 15 8 11 40 - 41 53
6. Санта-Клара Заявка 34 13 7 14 44 - 36 46
7. Витория Гимарайнш Заявка 34 12 7 15 37 - 44 43
8. Морейренсе Заявка 34 10 13 11 37 - 43 43
9. Фамаликан Заявка 34 10 10 14 40 - 48 40
10. Белененсеш Заявка 34 9 13 12 25 - 35 40
11. Жил Висенте Заявка 34 11 6 17 33 - 42 39
12. Тондела Заявка 34 10 6 18 36 - 57 36
13. Боавишта Заявка 34 8 12 14 39 - 49 36
14. Портимоненсе Заявка 34 9 8 17 34 - 41 35
15. Маритиму 0:5 Заявка 34 10 5 19 26 - 47 35
16. Риу Аве Заявка 34 7 13 14 25 - 40 34
17. Фаренсе Заявка 34 7 10 17 31 - 48 31
18. Насьонал Мадейра Заявка 34 6 7 21 30 - 59 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 5:0 Заявка 17 13 4 0 34 - 9 43
2. Порту Заявка 17 13 3 1 40 - 15 42
3. Бенфика Заявка 17 12 3 2 31 - 15 39
4. Брага Заявка 17 11 3 3 27 - 15 36
5. Пасуш де Феррейра Заявка 17 10 3 4 23 - 19 33
6. Тондела Заявка 17 8 2 7 18 - 21 26
7. Санта-Клара Заявка 17 7 5 5 26 - 16 26
8. Портимоненсе Заявка 17 6 5 6 20 - 17 23
9. Белененсеш Заявка 17 6 5 6 15 - 18 23
10. Витория Гимарайнш Заявка 17 7 1 9 21 - 27 22
11. Морейренсе Заявка 17 4 10 3 24 - 23 22
12. Боавишта Заявка 17 5 4 8 17 - 22 19
13. Фамаликан Заявка 17 4 7 6 19 - 24 19
14. Маритиму 0:5 Заявка 17 5 3 9 10 - 21 18
15. Риу Аве Заявка 17 4 6 7 12 - 18 18
16. Фаренсе Заявка 17 4 6 7 19 - 20 18
17. Жил Висенте Заявка 17 4 4 9 13 - 20 16
18. Насьонал Мадейра Заявка 17 4 3 10 19 - 30 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 5:0 Заявка 17 13 3 1 31 - 10 42
2. Порту Заявка 17 11 5 1 34 - 14 38
3. Бенфика Заявка 17 11 4 2 38 - 12 37
4. Брага Заявка 17 8 4 5 26 - 18 28
5. Жил Висенте Заявка 17 7 2 8 20 - 22 23
6. Морейренсе Заявка 17 6 3 8 13 - 20 21
7. Фамаликан Заявка 17 6 3 8 21 - 24 21
8. Витория Гимарайнш Заявка 17 5 6 6 16 - 17 21
9. Санта-Клара Заявка 17 6 2 9 18 - 20 20
10. Пасуш де Феррейра Заявка 17 5 5 7 17 - 22 20
11. Маритиму 0:5 Заявка 17 5 2 10 16 - 26 17
12. Боавишта Заявка 17 3 8 6 22 - 27 17
13. Белененсеш Заявка 17 3 8 6 10 - 17 17
14. Риу Аве Заявка 17 3 7 7 13 - 22 16
15. Фаренсе Заявка 17 3 4 10 12 - 28 13
16. Портимоненсе Заявка 17 3 3 11 14 - 24 12
17. Насьонал Мадейра Заявка 17 2 4 11 11 - 29 10
18. Тондела Заявка 17 2 4 11 18 - 36 10
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Спортинг Л Гонсалвес Педро 23 2 3
2. Бенфика Сеферович Харис 22 1 7
3. Порту Тареми Мехди 16 3 10
4. Санта-Клара Карлос XI 15 3 4
5. Тондела Гонсалес Марио 15 0 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Жил Висенте Ногейра 10 2
2. Морейренсе Пачеку Фабиу 13 0
3. Бенфика Отаменди Николас 13 0
4. Маритиму Джин 11 1
5. Боавишта Авазьем Чидозье 9 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Dudu Dudu уходит с поля. Вигариу Жоау выходит вместо него
  • Желтая карточка
    16'
    Азуни Ларри получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Dudu Dudu бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 135
Насьонал Мадейра 23% (31)
X 24.4% (33)
Риу Аве 52.6% (71)
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Где смотреть матч Насьонал Мадейра 1:2 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 1:2 Риу Аве

Исход игры
Насьонал Мадейра
23% (31)
Ничья
24.4% (33)
Риу Аве
52.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
55.97% (75)
Нет
44.03% (59)
Популярный счёт
0:1 Риу Аве
28.1% (38)
1:1 Ничья
21.5% (29)
1:2 Риу Аве
20.7% (28)
1:0 Насьонал Мадейра
12.6% (17)
2:1 Насьонал Мадейра
10.4% (14)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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