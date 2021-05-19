Португалия: Примейра-лига 2020-2021
Насьонал Мадейра
1:2
Конец матча
Стадион: Де Мадейра
Риу Аве
1:0
11' ГолDudu Dudu
16' Желтая карточкаАзуни Ларри
1:1
51' ГолСантос Адерлан
84' Желтая карточкаФилипе Аугусто
1:2
90' ГолМане Карлуш
44
Сезар
Жулио
20
Бесса
Эбер
99
Dudu
Dudu
35
Bryan
Rochez
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Сезар ЖулиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесса ЭберПолузащитник
-
99 Dudu DuduНападающий
-
35 Bryan RochezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Микаэл РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мендеш ПедруНападающий
-
17 Вигариу ЖоауНападающий
-
11 Горре КенджиНападающий
-
-
Главный тренер: Машаду Мануэль
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Savio Alves
-
Главный тренер: Кардосо Мигель
Ход матча
11'
1:0
16'
51'
1:1
84'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Bryan Rochez
|6
|0.18
|2.
|Горре Кенджи
|4
|0.12
|3.
|Мендеш Педру
|2
|0.06
|4.
|Вигариу Жоау
|1
|0.03
|5.
|Коррея Руй
|1
|0.03
|6.
|Микаэл Рубен
|1
|0.03
|7.
|Рамуш Франсишку
|1
|0.03
|8.
|Pedro Henrique3
|1
|0.03
|9.
|Nuno Borges2
|1
|0.03
|10.
|Dudu Dudu
|1
|0.03
|11.
|Азуни Ларри
|0
|0
|12.
|Вити Витиньеш
|0
|0
|13.
|Тиль Венсан
|0
|0
|14.
|Козьелло Венсан
|0
|0
|15.
|Альхассан Абдуллахи
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мане Карлуш
|6
|0.18
|2.
|Желсон Дала
|3
|0.09
|3.
|Сантос Адерлан
|3
|0.09
|4.
|Ryotaro Meshino
|3
|0.09
|5.
|Камашу Рафаэл
|3
|0.09
|6.
|Пеле Мамаду
|2 (2)
|0.06
|7.
|Коэнтрау Фабиу
|2
|0.06
|8.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.06
|9.
|Диего Лопес III
|1
|0.03
|10.
|Шику Жеральдес
|0
|0
|11.
|Боревкович Тони
|0
|0
|12.
|Амарал Педру
|0
|0
|13.
|Savio Alves
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Азуни Ларри
|12
|0
|2.
|Pedro Henrique3
|10
|0
|3.
|Nuno Borges2
|6
|1
|4.
|Сезар Жулио
|4
|2
|5.
|Горре Кенджи
|7
|0
|6.
|Микаэл Рубен
|6
|0
|7.
|Альхассан Абдуллахи
|4
|1
|8.
|Бесса Эбер
|4
|0
|9.
|Камачу Жоау
|3
|0
|10.
|Риаскос Брайан
|3
|0
|11.
|Рамуш Франсишку
|3
|0
|12.
|Коррея Руй
|3
|0
|13.
|Lucas Kal
|3
|0
|14.
|Пискителли Риккардо
|3
|0
|15.
|Данилович Владан
|3
|0
|16.
|Мендеш Педру
|1
|0
|17.
|Матиаш Марку
|1
|0
|18.
|Жоао Виктор
|1
|0
|19.
|Филипе Антониу
|1
|0
|20.
|Вигариу Жоау
|1
|0
|21.
|Mabrouk Rouai
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Филипе Аугусто
|9
|1
|2.
|Боревкович Тони
|8
|0
|3.
|Сантос Адерлан
|7
|0
|4.
|Амарал Педру
|7
|0
|5.
|Пинту Иву
|5
|1
|6.
|Пеле Мамаду
|5
|0
|7.
|Тарантини Рикардо
|3
|1
|8.
|Коэнтрау Фабиу
|4
|0
|9.
|Ронан
|4
|0
|10.
|Шику Жеральдес
|4
|0
|11.
|Габриэльзиньо
|3
|0
|12.
|Желсон Дала
|1
|1
|13.
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|14.
|Монте Нелсон
|0
|1
|15.
|Силва Леандро
|1
|0
|16.
|Диего Лопес III
|1
|0
|17.
|Мане Карлуш
|1
|0
|18.
|Ямбор Никола
|1
|0
|19.
|Ryotaro Meshino
|1
|0
|20.
|Камашу Рафаэл
|1
|0
|21.
|Брандао Жуниор
|1
|0
|22.
|Перейра Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Насьонал Мадейра
|20% (5)
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|24% (6)
|16% (4)
|Риу Аве
|16% (4)
|16% (4)
|4% (1)
|20% (5)
|20% (5)
|24% (6)
Предыдущие игры
Насьонал Мадейра Последние 20 матчей: +3 =3 -14Фамаликан 3:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:3 Бенфика Морейренсе 2:2 Насьонал Мадейра Спортинг Л 2:0 Насьонал Мадейра
Насьонал Мадейра 1:0 Витория Гимарайнш Тондела 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 0:1 Порту Санта-Клара 5:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:5 Портимоненсе Жил Висенте 2:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Маритиму Пасуш де Феррейра 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 1:2 Брага Белененсеш 2:1 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:3 Фаренсе Боавишта 0:1 Насьонал Мадейра Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Насьонал Мадейра 2:1 Фамаликан Бенфика 1:1 Насьонал Мадейра Витория Гимарайнш 3:1 Насьонал Мадейра
Риу Аве Последние 20 матчей: +3 =8 -9Риу Аве 0:3 Порту Санта-Клара 1:0 Риу Аве Риу Аве 0:2 Спортинг Л Портимоненсе 0:0 Риу Аве
Риу Аве 1:1 Пасуш де Феррейра Маритиму 1:0 Риу Аве Риу Аве 0:0 Брага Боавишта 3:3 Риу Аве Риу Аве 0:2 Жил Висенте Риу Аве 0:0 Белененсеш Морейренсе 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:0 Фаренсе Бенфика 2:0 Риу Аве Риу Аве 0:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:3 Риу Аве Риу Аве 2:1 Тондела Риу Аве 0:0 Насьонал Мадейра Порту 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:2 Санта-Клара Спортинг Л 1:1 Риу Аве
Последние игры между собой
Насьонал Мадейра: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Риу Аве: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 0:0 Риу Аве Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:3 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Насьонал Мадейра Примейра-лига Насьонал Мадейра 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Насьонал Мадейра Кубок лиги Риу Аве 2:0 Насьонал Мадейра Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|5:0 Заявка
|34
|26
|7
|1
|65 - 19
|85
|2.
|Порту
|Заявка
|34
|24
|8
|2
|74 - 29
|80
|3.
|Бенфика
|Заявка
|34
|23
|7
|4
|69 - 27
|76
|4.
|Брага
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|53 - 33
|64
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|34
|15
|8
|11
|40 - 41
|53
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|34
|13
|7
|14
|44 - 36
|46
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|37 - 44
|43
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|37 - 43
|43
|9.
|Фамаликан
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|40 - 48
|40
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|25 - 35
|40
|11.
|Жил Висенте
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|33 - 42
|39
|12.
|Тондела
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|36 - 57
|36
|13.
|Боавишта
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|39 - 49
|36
|14.
|Портимоненсе
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|34 - 41
|35
|15.
|Маритиму
|0:5 Заявка
|34
|10
|5
|19
|26 - 47
|35
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|25 - 40
|34
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|34
|7
|10
|17
|31 - 48
|31
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|30 - 59
|25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|5:0 Заявка
|17
|13
|4
|0
|34 - 9
|43
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|40 - 15
|42
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 15
|39
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|27 - 15
|36
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|23 - 19
|33
|6.
|Тондела
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|18 - 21
|26
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|26 - 16
|26
|8.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 17
|23
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|15 - 18
|23
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|21 - 27
|22
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|4
|10
|3
|24 - 23
|22
|12.
|Боавишта
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 22
|19
|13.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|19 - 24
|19
|14.
|Маритиму
|0:5 Заявка
|17
|5
|3
|9
|10 - 21
|18
|15.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|12 - 18
|18
|16.
|Фаренсе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|19 - 20
|18
|17.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 20
|16
|18.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|19 - 30
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|5:0 Заявка
|17
|13
|3
|1
|31 - 10
|42
|2.
|Порту
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Бенфика
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|38 - 12
|37
|4.
|Брага
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|26 - 18
|28
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|20 - 22
|23
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|13 - 20
|21
|7.
|Фамаликан
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|21 - 24
|21
|8.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|16 - 17
|21
|9.
|Санта-Клара
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|18 - 20
|20
|10.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|17 - 22
|20
|11.
|Маритиму
|0:5 Заявка
|17
|5
|2
|10
|16 - 26
|17
|12.
|Боавишта
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|22 - 27
|17
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|10 - 17
|17
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|13 - 22
|16
|15.
|Фаренсе
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 28
|13
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|14 - 24
|12
|17.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|11 - 29
|10
|18.
|Тондела
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 36
|10
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Спортинг Л
|Гонсалвес Педро
|23
|2
|3
|2.
|Бенфика
|Сеферович Харис
|22
|1
|7
|3.
|Порту
|Тареми Мехди
|16
|3
|10
|4.
|Санта-Клара
|Карлос XI
|15
|3
|4
|5.
|Тондела
|Гонсалес Марио
|15
|0
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Жил Висенте
|Ногейра
|10
|2
|2.
|Морейренсе
|Пачеку Фабиу
|13
|0
|3.
|Бенфика
|Отаменди Николас
|13
|0
|4.
|Маритиму
|Джин
|11
|1
|5.
|Боавишта
|Авазьем Чидозье
|9
|2
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра 1:2 Риу Аве
Исход игры
Насьонал Мадейра
23% (31)
Ничья
24.4% (33)
Риу Аве
52.6% (71)
Тотал 2.5
Больше
34.33% (46)
Меньше
65.67% (88)
Обе команды забьют
Да
55.97% (75)
Нет
44.03% (59)
Популярный счёт
0:1 Риу Аве
28.1% (38)
1:1 Ничья
21.5% (29)
1:2 Риу Аве
20.7% (28)
1:0 Насьонал Мадейра
12.6% (17)
2:1 Насьонал Мадейра
10.4% (14)
0:0 Ничья
2.2% (3)
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