Испания: Ла Лига 2020-2021
Гранада
0:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Хетафе
15' Желтая карточкаСанчес Герман
22' Желтая карточкаСоро Альберто
35' Желтая карточкаМаксимович Неманья
28
Санчес
Пепе
8
Этеки
Ян
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
36 Брунет ХуанПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ньянг МаморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
22'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|9 (2)
|0.24
|2.
|Видаль Молина
|8
|0.21
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.13
|4.
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|5.
|Кенеди Роберт
|4
|0.11
|6.
|Пуэртас Антонио
|3
|0.08
|7.
|Санчес Герман
|3
|0.08
|8.
|Эррера Янгель
|3
|0.08
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.05
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
|18.
|Марин Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.13
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.13
|3.
|Унал Энес
|4 (1)
|0.11
|4.
|Кукурелья Марк
|3
|0.08
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Аленья Карлес
|2
|0.05
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|11.
|Ньом Аллан
|0
|0
|12.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|13.
|Дьене Даконам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|11
|1
|2.
|Сольдадо Роберто
|7
|1
|3.
|Гоналон Максим
|7
|1
|4.
|Монторо Анхель
|7
|0
|5.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|6.
|Эррера Янгель
|7
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|5
|1
|8.
|Пуэртас Антонио
|6
|0
|9.
|Суарес Луис III
|6
|0
|10.
|Кини Марин
|5
|0
|11.
|Этеки Ян
|3
|1
|12.
|Перес Неуэн
|4
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|14.
|Кенеди Роберт
|3
|0
|15.
|Видаль Молина
|3
|0
|16.
|Виктор Диаз
|2
|0
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Аарон Эскандель
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Милья Луис
|1
|0
|23.
|Соро Альберто
|1
|0
|24.
|Кина Домингуш
|1
|0
|25.
|Нева Карлос
|1
|0
|26.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Ньом Аллан
|10
|1
|3.
|Мата Хайме
|10
|1
|4.
|Арамбарри Мауро
|11
|0
|5.
|Дьене Даконам
|7
|2
|6.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|7.
|Кабако Эрик
|8
|0
|8.
|Тимор Давид
|5
|1
|9.
|Оливера Матиас
|6
|0
|10.
|Эрнандес Хуан
|5
|0
|11.
|Шакла Софьян
|5
|0
|12.
|Максимович Неманья
|5
|0
|13.
|Чема Родригес
|3
|1
|14.
|Унал Энес
|4
|0
|15.
|Анхель Луис
|4
|0
|16.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|17.
|Сория Давид
|2
|0
|18.
|Яньес Рубен
|2
|0
|19.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|20.
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|21.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|22.
|Миранда Хосете
|1
|0
|23.
|Аленья Карлес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|34.78% (16)
|Хетафе
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +7 =0 -13Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис
Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе
Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Гранада: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 25
|86
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|Барселона
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|85 - 38
|79
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|23
|5
|9
|52 - 33
|74
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|59 - 38
|62
|6.
|Бетис
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|50 - 50
|61
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|60 - 44
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|55 - 57
|53
|9.
|Гранада
|0:0 Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 65
|46
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|46 - 42
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|37 - 48
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|50 - 53
|43
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|9
|11
|17
|36 - 56
|38
|16.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|38
|9
|11
|18
|28 - 43
|38
|17.
|Эльче
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|34 - 55
|36
|18.
|Уэска
|Заявка
|38
|7
|13
|18
|34 - 53
|34
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|5
|16
|17
|34 - 57
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|38
|6
|12
|20
|29 - 52
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|33 - 13
|42
|3.
|Севилья
|Заявка
|18
|13
|1
|4
|26 - 11
|40
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 25
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 30
|30
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 23
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Эльче
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 23
|23
|17.
|Уэска
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 21
|22
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 30
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|41 - 18
|41
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 14
|38
|4.
|Севилья
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Гранада
|0:0 Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|16.
|Алавес
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|15 - 31
|14
|17.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|19
|3
|5
|11
|13 - 30
|14
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 30
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|23
|1
|9
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|7
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|21
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Гранада
|Санчес Герман
|11
|1
|5.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Хетафе
Исход игры
Гранада
54.3% (70)
Ничья
34.1% (44)
Хетафе
11.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
68.75% (88)
Нет
31.25% (40)
Популярный счёт
2:1 Гранада
31% (40)
1:1 Ничья
27.9% (36)
1:0 Гранада
17.1% (22)
0:1 Хетафе
5.4% (7)
1:2 Хетафе
4.7% (6)
2:0 Гранада
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!