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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Гранада
0:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Хетафе
0'
15' Желтая карточка
Санчес Герман
22' Желтая карточка
Соро Альберто
35' Желтая карточка
Максимович Неманья
51'
13
Аарон
Эскандель
28
Санчес
Пепе
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
2
Фулкье
Димитри
26
Соро
Альберто
14
Вико
Федерико
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
7
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
12
Ньом
Аллан
29
Иглесиас
Хуан
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
5
Кубо
Такефуса
10
Унал
Энес
Гранада
3-5-2
Хетафе
4-4-1-1

Ход матча

15'
Санчес Герман
 
22'
Соро Альберто
 
35'
 
Максимович Неманья
46'
Мачис Дарвин
Вальехо Хесус
 
46'
Виктор Диаз
Соро Альберто
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 9 (2) 0.24
2. Видаль Молина 8 0.21
3. Суарес Луис III 5 0.13
4. Мачис Дарвин 4 0.11
5. Кенеди Роберт 4 0.11
6. Пуэртас Антонио 3 0.08
7. Санчес Герман 3 0.08
8. Эррера Янгель 3 0.08
9. Кина Домингуш 2 0.05
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
18. Марин Адриан 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.13
2. Анхель Луис 5 (1) 0.13
3. Унал Энес 4 (1) 0.11
4. Кукурелья Марк 3 0.08
5. Арамбарри Мауро 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Аленья Карлес 2 0.05
8. Кубо Такефуса 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Максимович Неманья 1 0.03
11. Ньом Аллан 0 0
12. Портильо Франсиско 0 0
13. Дьене Даконам 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 11 1
2. Сольдадо Роберто 7 1
3. Гоналон Максим 7 1
4. Монторо Анхель 7 0
5. Фулкье Димитри 7 0
6. Эррера Янгель 7 0
7. Дуарте Домингуш 5 1
8. Пуэртас Антонио 6 0
9. Суарес Луис III 6 0
10. Кини Марин 5 0
11. Этеки Ян 3 1
12. Перес Неуэн 4 0
13. Вальехо Хесус 2 1
14. Кенеди Роберт 3 0
15. Видаль Молина 3 0
16. Виктор Диаз 2 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Аарон Эскандель 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Милья Луис 1 0
23. Соро Альберто 1 0
24. Кина Домингуш 1 0
25. Нева Карлос 1 0
26. Барсия Серхио 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 12 1
2. Ньом Аллан 10 1
3. Мата Хайме 10 1
4. Арамбарри Мауро 11 0
5. Дьене Даконам 7 2
6. Кукурелья Марк 9 0
7. Кабако Эрик 8 0
8. Тимор Давид 5 1
9. Оливера Матиас 6 0
10. Эрнандес Хуан 5 0
11. Шакла Софьян 5 0
12. Максимович Неманья 5 0
13. Чема Родригес 3 1
14. Унал Энес 4 0
15. Анхель Луис 4 0
16. Этчейта Хавьер 3 0
17. Сория Давид 2 0
18. Яньес Рубен 2 0
19. Кубо Такефуса 2 0
20. Иглесиас Хуан 2 0
21. Портильо Франсиско 1 0
22. Миранда Хосете 1 0
23. Аленья Карлес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 8.7% (4) 13.04% (6) 17.39% (8) 10.87% (5) 15.22% (7) 34.78% (16)
 Хетафе 14.81% (4) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис
Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе
Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска

Последние игры между собой

Гранада: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Хетафе 0:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Гранада Ла Лига Гранада 0:0 Хетафе Товарищеские матчи
Гранада 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Гранада 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Гранада Примера Гранада 0:2 Хетафе Примера Гранада 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Гранада Примера Гранада 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 38 26 8 4 67 - 25 86
2. Реал Мадрид Заявка 38 25 9 4 67 - 28 84
3. Барселона Заявка 38 24 7 7 85 - 38 79
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 38 17 11 10 59 - 38 62
6. Бетис Заявка 38 17 10 11 50 - 50 61
7. Вильярреал Заявка 38 15 13 10 60 - 44 58
8. Сельта Заявка 38 14 11 13 55 - 57 53
9. Гранада 0:0 Заявка 38 13 7 18 47 - 65 46
10. Атлетик Б Заявка 38 11 13 14 46 - 42 46
11. Осасуна Заявка 38 11 11 16 37 - 48 44
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе 0:0 Заявка 38 9 11 18 28 - 43 38
17. Эльче Заявка 38 8 12 18 34 - 55 36
18. Уэска Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
19. Вальядолид Заявка 38 5 16 17 34 - 57 31
20. Эйбар Заявка 38 6 12 20 29 - 52 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 33 - 13 42
3. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Гранада 0:0 Заявка 19 9 4 6 25 - 25 31
8. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
9. Сельта Заявка 19 9 3 7 30 - 30 30
10. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
11. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
12. Осасуна Заявка 19 7 5 7 21 - 23 26
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе 0:0 Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Эльче Заявка 19 5 8 6 18 - 23 23
17. Уэска Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 19 3 7 9 19 - 30 16
20. Эйбар Заявка 19 2 7 10 12 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 19 13 2 4 41 - 18 41
3. Атлетико М Заявка 19 11 5 3 26 - 14 38
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Реал Сосьедад Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
6. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
7. Бетис Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 19 3 7 9 17 - 23 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада 0:0 Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе 0:0 Заявка 19 3 5 11 13 - 30 14
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 23 1 9
3. Вильярреал Морено Херард 23 10 7
4. Атлетико М Суарес Луис 21 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Гранада Санчес Герман 11 1
5. Барселона Ленгле Клеман 9 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Гранада 54.3% (70)
X 34.1% (44)
Хетафе 11.6% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гранада
Ничья
Хетафе
4.47
3.60
2.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гранада 0:0 Хетафе онлайн

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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Хетафе

Исход игры
Гранада
54.3% (70)
Ничья
34.1% (44)
Хетафе
11.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
68.75% (88)
Нет
31.25% (40)
Популярный счёт
2:1 Гранада
31% (40)
1:1 Ничья
27.9% (36)
1:0 Гранада
17.1% (22)
0:1 Хетафе
5.4% (7)
1:2 Хетафе
4.7% (6)
2:0 Гранада
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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