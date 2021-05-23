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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Гранада
0:0
Конец матча

Стадион:
Хетафе
0'
15' Желтая карточка
Санчес Герман
22' Желтая карточка
Соро Альберто
35' Желтая карточка
Максимович Неманья
56' Желтая карточка
Виктор Диаз
63' Желтая карточка
Этеки Ян
86' Желтая карточка
Абдулаи Сабит
90'+4
13
Аарон
Эскандель
28
Санчес
Пепе
6
Санчес
Герман
20
Вальехо
Хесус
2
Фулкье
Димитри
26
Соро
Альберто
14
Вико
Федерико
8
Этеки
Ян
10
Пуэртас
Антонио
7
Суарес
Луис
III
23
Видаль
Молина
1
Яньес
Рубен
22
Дамиан
Суарес
2
Дьене
Даконам
6
Чема
Родригес
12
Ньом
Аллан
29
Иглесиас
Хуан
20
Максимович
Неманья
11
Аленья
Карлес
15
Кукурелья
Марк
5
Кубо
Такефуса
10
Унал
Энес
Гранада
3-5-2
Хетафе
4-4-1-1

Ход матча

15'
Санчес Герман
 
22'
Соро Альберто
 
35'
 
Максимович Неманья
46'
Мачис Дарвин
Вальехо Хесус
 
46'
Виктор Диаз
Соро Альберто
 
56'
Виктор Диаз
 
63'
Этеки Ян
 
64'
 
Эрнандес Хуан
Дамиан Суарес
70'
Сольдадо Роберто
Видаль Молина
 
76'
Марин Адриан
Суарес Луис
 
82'
 
Абдулаи Сабит
Максимович Неманья
82'
 
Мата Хайме
Унал Энес
86'
 
Абдулаи Сабит
88'
 
Миранда Хосете
Кукурелья Марк
88'
 
Кабако Эрик
Дьене Даконам
90'
Брунет Хуан
Вико Федерико
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сольдадо Роберто 9 (2) 0.24
2. Видаль Молина 8 0.21
3. Суарес Луис III 5 0.13
4. Мачис Дарвин 4 0.11
5. Кенеди Роберт 4 0.11
6. Пуэртас Антонио 3 0.08
7. Санчес Герман 3 0.08
8. Эррера Янгель 3 0.08
9. Кина Домингуш 2 0.05
10. Соро Альберто 1 0.03
11. Милья Луис 1 0.03
12. Монторо Анхель 1 (1) 0.03
13. Кини Марин 1 0.03
14. Дуарте Домингуш 1 0.03
15. Фулкье Димитри 0 0
16. Виктор Диаз 0 0
17. Гоналон Максим 0 0
18. Марин Адриан 0 0
Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 5 (1) 0.13
2. Анхель Луис 5 (1) 0.13
3. Унал Энес 4 (1) 0.11
4. Кукурелья Марк 3 0.08
5. Арамбарри Мауро 3 0.08
6. Эрнандес Хуан 2 0.05
7. Аленья Карлес 2 0.05
8. Кубо Такефуса 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Максимович Неманья 1 0.03
11. Ньом Аллан 0 0
12. Портильо Франсиско 0 0
13. Дьене Даконам 0 0

Карточки

Гранада
# Игрок      
1. Санчес Герман 11 1
2. Сольдадо Роберто 7 1
3. Гоналон Максим 7 1
4. Монторо Анхель 7 0
5. Фулкье Димитри 7 0
6. Эррера Янгель 7 0
7. Дуарте Домингуш 5 1
8. Пуэртас Антонио 6 0
9. Суарес Луис III 6 0
10. Этеки Ян 4 1
11. Кини Марин 5 0
12. Перес Неуэн 4 0
13. Вальехо Хесус 2 1
14. Кенеди Роберт 3 0
15. Видаль Молина 3 0
16. Виктор Диаз 3 0
17. Мачис Дарвин 1 0
18. Вико Федерико 1 0
19. Силва Руи 1 0
20. Аарон Эскандель 1 0
21. Марин Адриан 1 0
22. Милья Луис 1 0
23. Соро Альберто 1 0
24. Кина Домингуш 1 0
25. Нева Карлос 1 0
26. Барсия Серхио 1 0
Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 12 1
2. Ньом Аллан 10 1
3. Мата Хайме 10 1
4. Арамбарри Мауро 11 0
5. Дьене Даконам 7 2
6. Кукурелья Марк 9 0
7. Кабако Эрик 8 0
8. Тимор Давид 5 1
9. Оливера Матиас 6 0
10. Эрнандес Хуан 5 0
11. Шакла Софьян 5 0
12. Максимович Неманья 5 0
13. Чема Родригес 3 1
14. Унал Энес 4 0
15. Анхель Луис 4 0
16. Этчейта Хавьер 3 0
17. Сория Давид 2 0
18. Яньес Рубен 2 0
19. Кубо Такефуса 2 0
20. Иглесиас Хуан 2 0
21. Портильо Франсиско 1 0
22. Миранда Хосете 1 0
23. Аленья Карлес 1 0
24. Абдулаи Сабит 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гранада 8.7% (4) 13.04% (6) 17.39% (8) 10.87% (5) 15.22% (7) 34.78% (16)
 Хетафе 14.81% (4) 7.41% (2) 22.22% (6) 18.52% (5) 14.81% (4) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Гранада Последние 20 матчей: +7 =0 -13
Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис
Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе
Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска

Последние игры между собой

Гранада: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
Хетафе 0:1 Гранада Ла Лига Гранада 2:1 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:1 Гранада Ла Лига Гранада 0:0 Хетафе Товарищеские матчи
Гранада 3:2 Хетафе Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Хетафе 1:2 Гранада Примера Гранада 1:1 Хетафе Примера Хетафе 3:3 Гранада Примера Гранада 0:2 Хетафе Примера Гранада 2:0 Хетафе Примера Хетафе 2:2 Гранада Примера Гранада 1:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Гранада Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 38 26 8 4 67 - 25 86
2. Реал Мадрид Заявка 38 25 9 4 67 - 28 84
3. Барселона Заявка 38 24 7 7 85 - 38 79
4. Севилья 0:0 Заявка 38 23 6 9 52 - 33 75
5. Реал Сосьедад Заявка 38 17 11 10 59 - 38 62
6. Бетис Заявка 38 17 10 11 50 - 50 61
7. Вильярреал Заявка 38 15 13 10 60 - 44 58
8. Сельта Заявка 38 14 11 13 55 - 57 53
9. Гранада Заявка 38 13 7 18 47 - 65 46
10. Атлетик Б Заявка 38 11 13 14 46 - 42 46
11. Осасуна Заявка 38 11 11 16 37 - 48 44
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес 0:0 Заявка 38 9 12 17 36 - 56 39
16. Хетафе Заявка 38 9 11 18 28 - 43 38
17. Эльче Заявка 38 8 12 18 34 - 55 36
18. Уэска Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
19. Вальядолид Заявка 38 5 16 17 34 - 57 31
20. Эйбар Заявка 38 6 12 20 29 - 52 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 33 - 13 42
3. Севилья 0:0 Заявка 19 13 2 4 26 - 11 41
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Гранада Заявка 19 9 4 6 25 - 25 31
8. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
9. Сельта Заявка 19 9 3 7 30 - 30 30
10. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
11. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
12. Осасуна Заявка 19 7 5 7 21 - 23 26
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес 0:0 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Эльче Заявка 19 5 8 6 18 - 23 23
17. Уэска Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 19 3 7 9 19 - 30 16
20. Эйбар Заявка 19 2 7 10 12 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 19 13 2 4 41 - 18 41
3. Атлетико М Заявка 19 11 5 3 26 - 14 38
4. Севилья 0:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Реал Сосьедад Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
6. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
7. Бетис Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 19 3 7 9 17 - 23 16
14. Алавес 0:0 Заявка 19 3 6 10 15 - 31 15
15. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
16. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
17. Хетафе Заявка 19 3 5 11 13 - 30 14
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 23 1 9
3. Вильярреал Морено Херард 23 10 7
4. Атлетико М Суарес Луис 21 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Гранада Санчес Герман 11 1
5. Барселона Ленгле Клеман 9 2
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 129
Гранада 54.3% (70)
X 34.1% (44)
Хетафе 11.6% (15)
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Прогнозы на матч Гранада 0:0 Хетафе

Исход игры
Гранада
54.3% (70)
Ничья
34.1% (44)
Хетафе
11.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
68.75% (88)
Нет
31.25% (40)
Популярный счёт
2:1 Гранада
31% (40)
1:1 Ничья
27.9% (36)
1:0 Гранада
17.1% (22)
0:1 Хетафе
5.4% (7)
1:2 Хетафе
4.7% (6)
2:0 Гранада
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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