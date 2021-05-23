Второй тайм

94' Ничья - справедливый итог этого скучного матча

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Аленья Карлес из команды Хетафе навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

92' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Удар от ворот произведет Гранада

91' Кубо Такефуса из команды Хетафе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Игрок Санчес Герман из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

90' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Тактическая замена. Вико Федерико уходит с поля и его заменяет Хуан Брюне

89' Чема Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Вико Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Удар от ворот произведет Хетафе

88' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

86' Абдулаи Сабит совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

85' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Хетафе

84' Сольдадо Роберто из команды Гранада не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

84' Вико Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

83' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Хетафе

82' Удар от ворот произведет Гранада

80' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Гранада

78' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Хетафе

77' Игрок Сольдадо Роберто из команды Гранада неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

77' Игрок из команды Гранада вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Аарон Эскандель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Хетафе идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Удар от ворот произведет Хетафе

69' Вико Федерико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Вико Федерико пробил со штрафного прямо в стенку

66' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

65' Удар от ворот произведет Гранада

65' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Судья подбегает и показывает Этеки Ян из команды Гранада отложенную желтую карточку за фол.

63' Виктор Диаз выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Яньес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Максимович Неманья выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Вико Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Удар от ворот произведет Гранада

57' Гранада вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

56' Виктор Диаз - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Хетафе

54' Видаль Молина разрезает оборону соперника отличным пасом

54' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Отличные скиллы показывает Кубо Такефуса , обводя своих соперников

53' Видаль Молина выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Пепе Санчес наказан за толчок Кукурелья Марк

52' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Дамиан Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Гранада вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Яньес Рубен взял и забрал мяч на выходе

50' Яньес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Хетафе

46' Пуэртас Антонио не смог попасть в створ ударом издали