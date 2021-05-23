Испания: Ла Лига 2020-2021
Гранада
0:0
Конец матча
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Хетафе
15' Желтая карточкаСанчес Герман
22' Желтая карточкаСоро Альберто
35' Желтая карточкаМаксимович Неманья
56' Желтая карточкаВиктор Диаз
63' Желтая карточкаЭтеки Ян
86' Желтая карточкаАбдулаи Сабит
28
Санчес
Пепе
8
Этеки
Ян
12
Ньом
Аллан
10
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Санчес ПепеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Этеки ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Марин АдрианЗащитник
- Защитник
-
16 Виктор ДиазЗащитник
-
36 Брунет ХуанПолузащитник
-
11 Мачис ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сория ДавидВратарь
-
21 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ньянг МаморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
22'
56'
63'
82'
86'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сольдадо Роберто
|9 (2)
|0.24
|2.
|Видаль Молина
|8
|0.21
|3.
|Суарес Луис III
|5
|0.13
|4.
|Мачис Дарвин
|4
|0.11
|5.
|Кенеди Роберт
|4
|0.11
|6.
|Пуэртас Антонио
|3
|0.08
|7.
|Санчес Герман
|3
|0.08
|8.
|Эррера Янгель
|3
|0.08
|9.
|Кина Домингуш
|2
|0.05
|10.
|Соро Альберто
|1
|0.03
|11.
|Милья Луис
|1
|0.03
|12.
|Монторо Анхель
|1 (1)
|0.03
|13.
|Кини Марин
|1
|0.03
|14.
|Дуарте Домингуш
|1
|0.03
|15.
|Фулкье Димитри
|0
|0
|16.
|Виктор Диаз
|0
|0
|17.
|Гоналон Максим
|0
|0
|18.
|Марин Адриан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|5 (1)
|0.13
|2.
|Анхель Луис
|5 (1)
|0.13
|3.
|Унал Энес
|4 (1)
|0.11
|4.
|Кукурелья Марк
|3
|0.08
|5.
|Арамбарри Мауро
|3
|0.08
|6.
|Эрнандес Хуан
|2
|0.05
|7.
|Аленья Карлес
|2
|0.05
|8.
|Кубо Такефуса
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Максимович Неманья
|1
|0.03
|11.
|Ньом Аллан
|0
|0
|12.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|13.
|Дьене Даконам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Герман
|11
|1
|2.
|Сольдадо Роберто
|7
|1
|3.
|Гоналон Максим
|7
|1
|4.
|Монторо Анхель
|7
|0
|5.
|Фулкье Димитри
|7
|0
|6.
|Эррера Янгель
|7
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|5
|1
|8.
|Пуэртас Антонио
|6
|0
|9.
|Суарес Луис III
|6
|0
|10.
|Этеки Ян
|4
|1
|11.
|Кини Марин
|5
|0
|12.
|Перес Неуэн
|4
|0
|13.
|Вальехо Хесус
|2
|1
|14.
|Кенеди Роберт
|3
|0
|15.
|Видаль Молина
|3
|0
|16.
|Виктор Диаз
|3
|0
|17.
|Мачис Дарвин
|1
|0
|18.
|Вико Федерико
|1
|0
|19.
|Силва Руи
|1
|0
|20.
|Аарон Эскандель
|1
|0
|21.
|Марин Адриан
|1
|0
|22.
|Милья Луис
|1
|0
|23.
|Соро Альберто
|1
|0
|24.
|Кина Домингуш
|1
|0
|25.
|Нева Карлос
|1
|0
|26.
|Барсия Серхио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Ньом Аллан
|10
|1
|3.
|Мата Хайме
|10
|1
|4.
|Арамбарри Мауро
|11
|0
|5.
|Дьене Даконам
|7
|2
|6.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|7.
|Кабако Эрик
|8
|0
|8.
|Тимор Давид
|5
|1
|9.
|Оливера Матиас
|6
|0
|10.
|Эрнандес Хуан
|5
|0
|11.
|Шакла Софьян
|5
|0
|12.
|Максимович Неманья
|5
|0
|13.
|Чема Родригес
|3
|1
|14.
|Унал Энес
|4
|0
|15.
|Анхель Луис
|4
|0
|16.
|Этчейта Хавьер
|3
|0
|17.
|Сория Давид
|2
|0
|18.
|Яньес Рубен
|2
|0
|19.
|Кубо Такефуса
|2
|0
|20.
|Иглесиас Хуан
|2
|0
|21.
|Портильо Франсиско
|1
|0
|22.
|Миранда Хосете
|1
|0
|23.
|Аленья Карлес
|1
|0
|24.
|Абдулаи Сабит
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
|15.22% (7)
|34.78% (16)
|Хетафе
|14.81% (4)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|14.81% (4)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: +7 =0 -13Алавес 4:2 Гранада Гранада 1:4 Реал Мадрид Бетис 2:1 Гранада Гранада 0:1 Кадис
Барселона 1:2 Гранада Севилья 2:1 Гранада Гранада 4:1 Эйбар Манчестер Юнайтед 2:0 Гранада Вальядолид 1:2 Гранада Гранада 0:2 Манчестер Юнайтед Гранада 0:3 Вильярреал Валенсия 2:1 Гранада Мольде 2:1 Гранада Гранада 1:0 Реал Сосьедад Гранада 2:0 Мольде Атлетик Б 2:1 Гранада Гранада 2:1 Эльче Наполи 2:1 Гранада Уэска 3:2 Гранада Гранада 2:0 Наполи
Хетафе Последние 20 матчей: +4 =5 -11Хетафе 2:1 Леванте Сельта 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Эйбар Вильярреал 1:0 Хетафе
Уэска 0:2 Хетафе Барселона 5:2 Хетафе Хетафе 0:0 Реал Мадрид Хетафе 0:1 Кадис Осасуна 0:0 Хетафе Хетафе 1:1 Эльче Хетафе 0:0 Атлетико М Вальядолид 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Бетис 1:0 Хетафе Хетафе 0:1 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Хетафе Севилья 3:0 Хетафе Хетафе 0:0 Алавес Атлетик Б 5:1 Хетафе Хетафе 1:0 Уэска
Последние игры между собой
Гранада: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 3
Хетафе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 25
|86
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|Барселона
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|85 - 38
|79
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|38
|23
|6
|9
|52 - 33
|75
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|59 - 38
|62
|6.
|Бетис
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|50 - 50
|61
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|60 - 44
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|55 - 57
|53
|9.
|Гранада
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 65
|46
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|46 - 42
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|37 - 48
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|50 - 53
|43
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|36 - 56
|39
|16.
|Хетафе
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|28 - 43
|38
|17.
|Эльче
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|34 - 55
|36
|18.
|Уэска
|Заявка
|38
|7
|13
|18
|34 - 53
|34
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|5
|16
|17
|34 - 57
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|38
|6
|12
|20
|29 - 52
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|33 - 13
|42
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|13
|2
|4
|26 - 11
|41
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 25
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 30
|30
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 23
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Эльче
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 23
|23
|17.
|Уэска
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 21
|22
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 30
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|41 - 18
|41
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 14
|38
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 31
|15
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|17.
|Хетафе
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|13 - 30
|14
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 30
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|23
|1
|9
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|7
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|21
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Гранада
|Санчес Герман
|11
|1
|5.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
Прогнозы на матч Гранада 0:0 Хетафе
Исход игры
Гранада
54.3% (70)
Ничья
34.1% (44)
Хетафе
11.6% (15)
Тотал 2.5
Больше
41.41% (53)
Меньше
58.59% (75)
Обе команды забьют
Да
68.75% (88)
Нет
31.25% (40)
Популярный счёт
2:1 Гранада
31% (40)
1:1 Ничья
27.9% (36)
1:0 Гранада
17.1% (22)
0:1 Хетафе
5.4% (7)
1:2 Хетафе
4.7% (6)
2:0 Гранада
3.9% (5)
2:2 Ничья
3.1% (4)
0:0 Ничья
3.1% (4)
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