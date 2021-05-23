Испания: Ла Лига 2020-2021
Севилья
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Алавес
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
23
Химо
Наварро
2
Тачи
20
Понс
Пере
19
Ману
Гарсия
16
Эдгар
Мендес
10
Гвидетти
Йон
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
31 Диас ХавьерВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
16 Эдгар МендесНападающий
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0.47
|2.
|Окампос Лукас
|5 (4)
|0.13
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|4
|0.11
|4.
|Ракитич Иван
|4 (2)
|0.11
|5.
|Де Йонг Люк
|4
|0.11
|6.
|Фернандо Режес
|3
|0.08
|7.
|Сусо Хесус
|3
|0.08
|8.
|Гомес Алехандро
|2
|0.05
|9.
|Кунде Жюль
|2
|0.05
|10.
|Хордан Хоан
|1
|0.03
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0.03
|12.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|13.
|Васкес Франко
|1
|0.03
|14.
|Буну Яссин
|1
|0.03
|15.
|Карлос Диего Сантос
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Торрес Оливер
|0
|0
|18.
|Видаль Алеш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|11 (2)
|0.29
|2.
|Эдгар Мендес
|5
|0.13
|3.
|Лукас Перес
|4 (3)
|0.11
|4.
|Риоха Луис
|4
|0.11
|5.
|Понс Пере
|2
|0.05
|6.
|Дейверсон Силва
|1
|0.03
|7.
|Химо Наварро
|1
|0.03
|8.
|Пина Томас
|1
|0.03
|9.
|Лежён Флорьян
|1
|0.03
|10.
|Дуарте Рубен
|1
|0.03
|11.
|Гвидетти Йон
|1
|0.03
|12.
|Батталья Родриго
|1
|0.03
|13.
|Эли Родриго
|1
|0.03
|14.
|Сайнс Борха
|1
|0.03
|15.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|16.
|Лагуардия Виктор
|0
|0
|17.
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлос Диего Сантос
|10
|1
|2.
|Хордан Хоан
|7
|1
|3.
|Гудель Неманья
|8
|0
|4.
|Фернандо Режес
|6
|0
|5.
|Акунья Маркос
|5
|0
|6.
|Ракитич Иван
|4
|0
|7.
|Навас Хесус
|4
|0
|8.
|Кунде Жюль
|4
|0
|9.
|Эскудеро Серхио
|3
|0
|10.
|Де Йонг Люк
|3
|0
|11.
|Окампос Лукас
|3
|0
|12.
|Буну Яссин
|3
|0
|13.
|Серхи Гомес
|2
|0
|14.
|Рекик Карим
|2
|0
|15.
|Торрес Оливер
|2
|0
|16.
|Сусо Хесус
|2
|0
|17.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0
|18.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|19.
|Васкес Франко
|1
|0
|20.
|Оскар Родригес
|1
|0
|21.
|Видаль Алеш
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эдгар Мендес
|11
|1
|2.
|Пина Томас
|12
|0
|3.
|Батталья Родриго
|10
|1
|4.
|Лежён Флорьян
|10
|0
|5.
|Ману Гарсия
|8
|1
|6.
|Лагуардия Виктор
|5
|1
|7.
|Химо Наварро
|6
|0
|8.
|Йота Пелетейро
|4
|1
|9.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|10.
|Тачи
|4
|1
|11.
|Дейверсон Силва
|4
|0
|12.
|Риоха Луис
|4
|0
|13.
|Хави Лопеc
|0
|1
|14.
|Лопес Хавьер
|1
|0
|15.
|Хоселу Санмартин
|1
|0
|16.
|Гвидетти Йон
|1
|0
|17.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|18.
|Эли Родриго
|1
|0
|19.
|Понс Пере
|1
|0
|20.
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|21.
|Лукас Перес
|1
|0
|22.
|Сайнс Борха
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|11.76% (6)
|19.61% (10)
|9.8% (5)
|27.45% (14)
|Алавес
|17.14% (6)
|20% (7)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: +11 =3 -6Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона
Алавес Последние 20 матчей: +5 =5 -10Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес
Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес
Последние игры между собой
Севилья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|38
|26
|8
|4
|67 - 25
|86
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|38
|25
|9
|4
|67 - 28
|84
|3.
|Барселона
|Заявка
|38
|24
|7
|7
|85 - 38
|79
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|38
|23
|6
|9
|52 - 33
|75
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|38
|17
|11
|10
|59 - 38
|62
|6.
|Бетис
|Заявка
|38
|17
|10
|11
|50 - 50
|61
|7.
|Вильярреал
|Заявка
|38
|15
|13
|10
|60 - 44
|58
|8.
|Сельта
|Заявка
|38
|14
|11
|13
|55 - 57
|53
|9.
|Гранада
|Заявка
|38
|13
|7
|18
|47 - 65
|46
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|38
|11
|13
|14
|46 - 42
|46
|11.
|Осасуна
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|37 - 48
|44
|12.
|Кадис
|Заявка
|38
|11
|11
|16
|36 - 58
|44
|13.
|Валенсия
|Заявка
|38
|10
|13
|15
|50 - 53
|43
|14.
|Леванте
|Заявка
|38
|9
|14
|15
|46 - 57
|41
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|38
|9
|12
|17
|36 - 56
|39
|16.
|Хетафе
|Заявка
|38
|9
|11
|18
|28 - 43
|38
|17.
|Эльче
|Заявка
|38
|8
|12
|18
|34 - 55
|36
|18.
|Уэска
|Заявка
|38
|7
|13
|18
|34 - 53
|34
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|38
|5
|16
|17
|34 - 57
|31
|20.
|Эйбар
|Заявка
|38
|6
|12
|20
|29 - 52
|30
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|15
|3
|1
|41 - 11
|48
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|13
|3
|3
|33 - 13
|42
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|13
|2
|4
|26 - 11
|41
|4.
|Барселона
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|44 - 20
|38
|5.
|Бетис
|Заявка
|19
|10
|5
|4
|27 - 21
|35
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|34 - 21
|33
|7.
|Гранада
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|25 - 25
|31
|8.
|Валенсия
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|34 - 23
|31
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|9
|3
|7
|30 - 30
|30
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 19
|30
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|29 - 23
|30
|12.
|Осасуна
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 23
|26
|13.
|Леванте
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|27 - 30
|24
|14.
|Хетафе
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|15 - 13
|24
|15.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|6
|6
|7
|21 - 25
|24
|16.
|Эльче
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|18 - 23
|23
|17.
|Уэска
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 21
|22
|18.
|Кадис
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|17 - 30
|20
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|19 - 30
|16
|20.
|Эйбар
|Заявка
|19
|2
|7
|10
|12 - 21
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|34 - 15
|42
|2.
|Барселона
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|41 - 18
|41
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|26 - 14
|38
|4.
|Севилья
|0:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|26 - 22
|34
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|25 - 17
|29
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|31 - 21
|28
|7.
|Бетис
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Кадис
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|19 - 28
|24
|9.
|Сельта
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 27
|23
|10.
|Осасуна
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|11.
|Леванте
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|19 - 27
|17
|12.
|Эйбар
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 31
|17
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Алавес
|0:0 Заявка
|19
|3
|6
|10
|15 - 31
|15
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|15 - 27
|15
|16.
|Гранада
|Заявка
|19
|4
|3
|12
|22 - 40
|15
|17.
|Хетафе
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|13 - 30
|14
|18.
|Эльче
|Заявка
|19
|3
|4
|12
|16 - 32
|13
|19.
|Уэска
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|17 - 32
|12
|20.
|Валенсия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|16 - 30
|12
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Барселона
|Месси Лионель
|30
|3
|9
|2.
|Реал Мадрид
|Бензема Карим
|23
|1
|9
|3.
|Вильярреал
|Морено Херард
|23
|10
|7
|4.
|Атлетико М
|Суарес Луис
|21
|3
|3
|5.
|Севилья
|Эн-Несири Юссеф
|18
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Хетафе
|Дамиан Суарес
|12
|1
|2.
|Атлетико М
|Савич Стефан
|13
|0
|3.
|Алавес
|Эдгар Мендес
|11
|1
|4.
|Гранада
|Санчес Герман
|11
|1
|5.
|Барселона
|Ленгле Клеман
|9
|2
Прогнозы на матч Севилья 0:0 Алавес
Исход игры
Севилья
98.4% (123)
Ничья
1.6% (2)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (51)
Меньше
58.54% (72)
Обе команды забьют
Да
39.02% (48)
Нет
60.98% (75)
Популярный счёт
2:0 Севилья
41.6% (52)
2:1 Севилья
31.2% (39)
1:0 Севилья
15.2% (19)
3:1 Севилья
4.8% (6)
3:0 Севилья
2.4% (3)
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