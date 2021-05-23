Сусо на чужой половине поля попал по ногам Лежёну.

Игрокам "Алавеса" по центру не удалось прорваться в штрафную площадь хозяев.

Эдгар слева с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.

На Эн-Несири прошёл заброс в штрафную площадь, но Лежён не позволил Юссефу нанести удар по воротам.

Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Прострел Окампоса слева низом к воротам перехвачен соперниками.

10' "Алавес" старается отвечать быстрыми выпадами вперёд по флангам, но пока они редко удаются гостям.

8' Эскудеро на левом фланге не смог сделать точный пас вперёд на Окампоса.

7' Гудель в центре поля попал локтем по голове Гвидетти.

6' Хордан заброс направо на ход Эн-Несири сделал слишком сильно.

5' Пельистри справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Партнёры замкнуть прострел не смогли.

4' Эн-Несири активно сыграл на правом фланге, но упустил мяч за пределы поля.

3' Команды спокойно начали встречу. Турнирного значения сегодняшний матч не имеет. Можно завершить сезон на удачной ноте.

2' "Севилья" играет в белой форме, "Алавес" - в полосатых сине-белых футболках и синих трусах.