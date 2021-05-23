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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Севилья
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Алавес
0' 15'
1
Вацлик
Томаш
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
4
Рекик
Карим
18
Эскудеро
Серхио
8
Хордан
Хоан
6
Гудель
Неманья
22
Васкес
Франко
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
13
Сивера
Антонио
23
Химо
Наварро
2
Тачи
22
Лежён
Флорьян
3
Дуарте
Рубен
20
Понс
Пере
8
Пина
Томас
19
Ману
Гарсия
16
Эдгар
Мендес
10
Гвидетти
Йон
37
Пельистри
Факундо
Севилья
4-3-3
Алавес
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 18 0.47
2. Окампос Лукас 5 (4) 0.13
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Ракитич Иван 4 (2) 0.11
5. Де Йонг Люк 4 0.11
6. Фернандо Режес 3 0.08
7. Сусо Хесус 3 0.08
8. Гомес Алехандро 2 0.05
9. Кунде Жюль 2 0.05
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 11 (2) 0.29
2. Эдгар Мендес 5 0.13
3. Лукас Перес 4 (3) 0.11
4. Риоха Луис 4 0.11
5. Понс Пере 2 0.05
6. Дейверсон Силва 1 0.03
7. Химо Наварро 1 0.03
8. Пина Томас 1 0.03
9. Лежён Флорьян 1 0.03
10. Дуарте Рубен 1 0.03
11. Гвидетти Йон 1 0.03
12. Батталья Родриго 1 0.03
13. Эли Родриго 1 0.03
14. Сайнс Борха 1 0.03
15. Йота Пелетейро 0 0
16. Лагуардия Виктор 0 0
17. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 10 1
2. Хордан Хоан 7 1
3. Гудель Неманья 8 0
4. Фернандо Режес 6 0
5. Акунья Маркос 5 0
6. Ракитич Иван 4 0
7. Навас Хесус 4 0
8. Кунде Жюль 4 0
9. Эскудеро Серхио 3 0
10. Де Йонг Люк 3 0
11. Окампос Лукас 3 0
12. Буну Яссин 3 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Мунир Эль-Хаддади 2 0
18. Эн-Несири Юссеф 2 0
19. Васкес Франко 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 11 1
2. Пина Томас 12 0
3. Батталья Родриго 10 1
4. Лежён Флорьян 10 0
5. Ману Гарсия 8 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 4 1
11. Дейверсон Силва 4 0
12. Риоха Луис 4 0
13. Хави Лопеc 0 1
14. Лопес Хавьер 1 0
15. Хоселу Санмартин 1 0
16. Гвидетти Йон 1 0
17. Пачеко Фернандо 1 0
18. Эли Родриго 1 0
19. Понс Пере 1 0
20. Агиррегабириа Мартин 1 0
21. Лукас Перес 1 0
22. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 15.69% (8) 15.69% (8) 11.76% (6) 19.61% (10) 9.8% (5) 27.45% (14)
 Алавес 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона
Алавес Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес
Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Алавес 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Алавес Примера
Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Севилья Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 38 26 8 4 67 - 25 86
2. Реал Мадрид Заявка 38 25 9 4 67 - 28 84
3. Барселона Заявка 38 24 7 7 85 - 38 79
4. Севилья 0:0 Заявка 38 23 6 9 52 - 33 75
5. Реал Сосьедад Заявка 38 17 11 10 59 - 38 62
6. Бетис Заявка 38 17 10 11 50 - 50 61
7. Вильярреал Заявка 38 15 13 10 60 - 44 58
8. Сельта Заявка 38 14 11 13 55 - 57 53
9. Гранада Заявка 38 13 7 18 47 - 65 46
10. Атлетик Б Заявка 38 11 13 14 46 - 42 46
11. Осасуна Заявка 38 11 11 16 37 - 48 44
12. Кадис Заявка 38 11 11 16 36 - 58 44
13. Валенсия Заявка 38 10 13 15 50 - 53 43
14. Леванте Заявка 38 9 14 15 46 - 57 41
15. Алавес 0:0 Заявка 38 9 12 17 36 - 56 39
16. Хетафе Заявка 38 9 11 18 28 - 43 38
17. Эльче Заявка 38 8 12 18 34 - 55 36
18. Уэска Заявка 38 7 13 18 34 - 53 34
19. Вальядолид Заявка 38 5 16 17 34 - 57 31
20. Эйбар Заявка 38 6 12 20 29 - 52 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Реал Мадрид Заявка 19 13 3 3 33 - 13 42
3. Севилья 0:0 Заявка 19 13 2 4 26 - 11 41
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Гранада Заявка 19 9 4 6 25 - 25 31
8. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
9. Сельта Заявка 19 9 3 7 30 - 30 30
10. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
11. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
12. Осасуна Заявка 19 7 5 7 21 - 23 26
13. Леванте Заявка 19 5 9 5 27 - 30 24
14. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
15. Алавес 0:0 Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
16. Эльче Заявка 19 5 8 6 18 - 23 23
17. Уэска Заявка 19 5 7 7 17 - 21 22
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 19 3 7 9 19 - 30 16
20. Эйбар Заявка 19 2 7 10 12 - 21 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 19 13 2 4 41 - 18 41
3. Атлетико М Заявка 19 11 5 3 26 - 14 38
4. Севилья 0:0 Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Реал Сосьедад Заявка 19 8 5 6 25 - 17 29
6. Вильярреал Заявка 19 7 7 5 31 - 21 28
7. Бетис Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8. Кадис Заявка 19 6 6 7 19 - 28 24
9. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 19 3 7 9 17 - 23 16
14. Алавес 0:0 Заявка 19 3 6 10 15 - 31 15
15. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
16. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
17. Хетафе Заявка 19 3 5 11 13 - 30 14
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 19 2 6 11 16 - 30 12
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Реал Мадрид Бензема Карим 23 1 9
3. Вильярреал Морено Херард 23 10 7
4. Атлетико М Суарес Луис 21 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Гранада Санчес Герман 11 1
5. Барселона Ленгле Клеман 9 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    16'
    Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Прострел Окампоса слева низом к воротам перехвачен соперниками.
  • 15'
    На Эн-Несири прошёл заброс в штрафную площадь, но Лежён не позволил Юссефу нанести удар по воротам.
  • Опасный момент
    14'
    Эдгар слева с двадцати двух метров пробил немного выше перекладины.
  • 13'
    Игрокам "Алавеса" по центру не удалось прорваться в штрафную площадь хозяев.
  • Фол, нарушение
    12'
    Сусо на чужой половине поля попал по ногам Лежёну.
  • 10'
    "Алавес" старается отвечать быстрыми выпадами вперёд по флангам, но пока они редко удаются гостям.
  • 8'
    Эскудеро на левом фланге не смог сделать точный пас вперёд на Окампоса.
  • 7'
    Гудель в центре поля попал локтем по голове Гвидетти.
  • 6'
    Хордан заброс направо на ход Эн-Несири сделал слишком сильно.
  • 5'
    Пельистри справа прорвался к воротам и прострелил в центр. Партнёры замкнуть прострел не смогли.
  • 4'
    Эн-Несири активно сыграл на правом фланге, но упустил мяч за пределы поля.
  • 3'
    Команды спокойно начали встречу. Турнирного значения сегодняшний матч не имеет. Можно завершить сезон на удачной ноте.
  • 2'
    "Севилья" играет в белой форме, "Алавес" - в полосатых сине-белых футболках и синих трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча заключительного 38 тура Испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Севилья» и «Алавес». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 126
    Севилья 98.4% (124)
    X 1.6% (2)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Алавес
    1.40
    5.50
    9.15
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Севилья 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Севилья 0:0 Алавес

Исход игры
Севилья
98.4% (123)
Ничья
1.6% (2)
Алавес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.46% (51)
Меньше
58.54% (72)
Обе команды забьют
Да
39.02% (48)
Нет
60.98% (75)
Популярный счёт
2:0 Севилья
41.6% (52)
2:1 Севилья
31.2% (39)
1:0 Севилья
15.2% (19)
3:1 Севилья
4.8% (6)
3:0 Севилья
2.4% (3)
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