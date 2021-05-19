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Испания: Ла Лига 2020-2021

2020-2021
Севилья
 
Позже

Стадион:
Алавес

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 18 0.49
2. Окампос Лукас 5 (4) 0.14
3. Мунир Эль-Хаддади 4 0.11
4. Ракитич Иван 4 (2) 0.11
5. Де Йонг Люк 4 0.11
6. Фернандо Режес 3 0.08
7. Сусо Хесус 3 0.08
8. Гомес Алехандро 2 0.05
9. Кунде Жюль 2 0.05
10. Хордан Хоан 1 0.03
11. Акунья Маркос 1 0.03
12. Эскудеро Серхио 1 0.03
13. Васкес Франко 1 0.03
14. Буну Яссин 1 0.03
15. Карлос Диего Сантос 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Торрес Оливер 0 0
18. Видаль Алеш 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 11 (2) 0.3
2. Эдгар Мендес 5 0.14
3. Лукас Перес 4 (3) 0.11
4. Риоха Луис 4 0.11
5. Понс Пере 2 0.05
6. Дейверсон Силва 1 0.03
7. Химо Наварро 1 0.03
8. Пина Томас 1 0.03
9. Лежён Флорьян 1 0.03
10. Дуарте Рубен 1 0.03
11. Гвидетти Йон 1 0.03
12. Батталья Родриго 1 0.03
13. Эли Родриго 1 0.03
14. Сайнс Борха 1 0.03
15. Йота Пелетейро 0 0
16. Лагуардия Виктор 0 0
17. Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Карлос Диего Сантос 10 1
2. Хордан Хоан 7 1
3. Гудель Неманья 8 0
4. Фернандо Режес 6 0
5. Акунья Маркос 5 0
6. Ракитич Иван 4 0
7. Навас Хесус 4 0
8. Кунде Жюль 4 0
9. Эскудеро Серхио 3 0
10. Де Йонг Люк 3 0
11. Окампос Лукас 3 0
12. Буну Яссин 3 0
13. Серхи Гомес 2 0
14. Рекик Карим 2 0
15. Торрес Оливер 2 0
16. Сусо Хесус 2 0
17. Мунир Эль-Хаддади 2 0
18. Эн-Несири Юссеф 2 0
19. Васкес Франко 1 0
20. Оскар Родригес 1 0
21. Видаль Алеш 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Эдгар Мендес 11 1
2. Пина Томас 12 0
3. Батталья Родриго 10 1
4. Лежён Флорьян 10 0
5. Ману Гарсия 8 1
6. Лагуардия Виктор 5 1
7. Химо Наварро 6 0
8. Йота Пелетейро 4 1
9. Дуарте Рубен 4 1
10. Тачи 4 1
11. Дейверсон Силва 4 0
12. Риоха Луис 4 0
13. Хави Лопеc 0 1
14. Лопес Хавьер 1 0
15. Хоселу Санмартин 1 0
16. Гвидетти Йон 1 0
17. Пачеко Фернандо 1 0
18. Эли Родриго 1 0
19. Понс Пере 1 0
20. Агиррегабириа Мартин 1 0
21. Лукас Перес 1 0
22. Сайнс Борха 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 15.69% (8) 15.69% (8) 11.76% (6) 19.61% (10) 9.8% (5) 27.45% (14)
 Алавес 17.14% (6) 20% (7) 17.14% (6) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6)

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Вильярреал 4:0 Севилья Севилья 1:0 Валенсия Реал Мадрид 2:2 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б
Севилья 2:1 Гранада Леванте 0:1 Севилья Реал Сосьедад 1:2 Севилья Сельта 3:4 Севилья Севилья 1:0 Атлетико М Вальядолид 1:1 Севилья Севилья 2:0 Эльче Севилья 1:0 Бетис Боруссия Д 2:2 Севилья Эльче 2:1 Севилья Барселона 3:0 Севилья Севилья 0:2 Барселона Осасуна 0:2 Севилья Севилья 2:3 Боруссия Д Севилья 1:0 Уэска Севилья 2:0 Барселона
Алавес Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Алавес 4:2 Гранада Эльче 0:2 Алавес Алавес 2:2 Леванте Эйбар 3:0 Алавес
Валенсия 1:1 Алавес Алавес 2:1 Вильярреал Алавес 1:0 Уэска Атлетик Б 0:0 Алавес Алавес 1:3 Сельта Атлетико М 1:0 Алавес Алавес 1:1 Кадис Бетис 3:2 Алавес Алавес 0:1 Осасуна Реал Сосьедад 4:0 Алавес Барселона 5:1 Алавес Алавес 1:0 Вальядолид Хетафе 0:0 Алавес Алавес 1:4 Реал Мадрид Алавес 1:2 Севилья Альмерия 5:0 Алавес

Последние игры между собой

Севилья: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 1
Алавес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 5
Алавес 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:1 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Алавес Примера
Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 1:0 Алавес Примера Алавес 1:0 Севилья Примера Алавес 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Алавес Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 37 25 8 4 65 - 24 83
2. Реал Мадрид Заявка 37 24 9 4 65 - 27 81
3. Барселона Заявка 37 23 7 7 84 - 38 76
4. Севилья Заявка 37 23 5 9 52 - 33 74
5. Реал Сосьедад Заявка 37 16 11 10 58 - 38 59
6. Бетис Заявка 37 16 10 11 47 - 48 58
7. Вильярреал Заявка 37 15 13 9 59 - 42 58
8. Сельта Заявка 37 14 11 12 53 - 54 53
9. Атлетик Б Заявка 37 11 13 13 46 - 40 46
10. Гранада Заявка 37 13 6 18 47 - 65 45
11. Осасуна Заявка 37 11 11 15 37 - 47 44
12. Кадис Заявка 37 11 10 16 34 - 56 43
13. Валенсия Заявка 37 10 12 15 50 - 53 42
14. Леванте Заявка 37 9 13 15 44 - 55 40
15. Алавес Заявка 37 9 11 17 36 - 56 38
16. Хетафе Заявка 37 9 10 18 28 - 43 37
17. Уэска Заявка 37 7 12 18 34 - 53 33
18. Эльче Заявка 37 7 12 18 32 - 55 33
19. Вальядолид Заявка 37 5 16 16 33 - 55 31
20. Эйбар Заявка 37 6 12 19 29 - 51 30
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 19 15 3 1 41 - 11 48
2. Севилья Заявка 18 13 1 4 26 - 11 40
3. Реал Мадрид Заявка 18 12 3 3 31 - 12 39
4. Барселона Заявка 19 11 5 3 44 - 20 38
5. Бетис Заявка 19 10 5 4 27 - 21 35
6. Реал Сосьедад Заявка 19 9 6 4 34 - 21 33
7. Валенсия Заявка 19 8 7 4 34 - 23 31
8. Вильярреал Заявка 19 8 6 5 29 - 23 30
9. Сельта Заявка 18 9 3 6 28 - 27 30
10. Гранада Заявка 18 9 3 6 25 - 25 30
11. Атлетик Б Заявка 19 8 6 5 29 - 19 30
12. Осасуна Заявка 18 7 5 6 21 - 22 26
13. Хетафе Заявка 19 6 6 7 15 - 13 24
14. Алавес Заявка 19 6 6 7 21 - 25 24
15. Леванте Заявка 18 5 8 5 25 - 28 23
16. Уэска Заявка 18 5 6 7 17 - 21 21
17. Эльче Заявка 18 4 8 6 16 - 23 20
18. Кадис Заявка 19 5 5 9 17 - 30 20
19. Вальядолид Заявка 18 3 7 8 18 - 28 16
20. Эйбар Заявка 18 2 7 9 12 - 20 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 19 12 6 1 34 - 15 42
2. Барселона Заявка 18 12 2 4 40 - 18 38
3. Атлетико М Заявка 18 10 5 3 24 - 13 35
4. Севилья Заявка 19 10 4 5 26 - 22 34
5. Вильярреал Заявка 18 7 7 4 30 - 19 28
6. Реал Сосьедад Заявка 18 7 5 6 24 - 17 26
7. Бетис Заявка 18 6 5 7 20 - 27 23
8. Сельта Заявка 19 5 8 6 25 - 27 23
9. Кадис Заявка 18 6 5 7 17 - 26 23
10. Осасуна Заявка 19 4 6 9 16 - 25 18
11. Леванте Заявка 19 4 5 10 19 - 27 17
12. Эйбар Заявка 19 4 5 10 17 - 31 17
13. Атлетик Б Заявка 18 3 7 8 17 - 21 16
14. Вальядолид Заявка 19 2 9 8 15 - 27 15
15. Гранада Заявка 19 4 3 12 22 - 40 15
16. Алавес Заявка 18 3 5 10 15 - 31 14
17. Хетафе Заявка 18 3 4 11 13 - 30 13
18. Эльче Заявка 19 3 4 12 16 - 32 13
19. Уэска Заявка 19 2 6 11 17 - 32 12
20. Валенсия Заявка 18 2 5 11 16 - 30 11
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Барселона Месси Лионель 30 3 9
2. Вильярреал Морено Херард 23 10 6
3. Реал Мадрид Бензема Карим 22 1 8
4. Атлетико М Суарес Луис 20 3 3
5. Севилья Эн-Несири Юссеф 18 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Хетафе Дамиан Суарес 12 1
2. Атлетико М Савич Стефан 13 0
3. Алавес Эдгар Мендес 11 1
4. Барселона Ленгле Клеман 9 2
5. Алавес Пина Томас 12 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Алавес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2021, осталось 2 дня 19 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Севилья 97.6% (41)
    X 2.4% (1)
    Алавес 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Алавес
    1.57
    4.74
    6.46
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Севилья - Алавес онлайн

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    Прогнозы на матч Севилья - Алавес

    Исход игры
    Севилья
    97.6% (41)
    Ничья
    2.4% (1)
    Алавес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    42.86% (18)
    Нет
    57.14% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    33.3% (14)
    2:0 Севилья
    33.3% (14)
    1:0 Севилья
    19% (8)
    3:1 Севилья
    4.8% (2)
    3:0 Севилья
    4.8% (2)
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