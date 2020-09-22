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Приветствую всех любителей футбола. Вот и стартовал плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из интереснейших поединков "Маккаби" примет "Ред Булл Зальцбург". Фаворитом противостояния по праву считаются гости, которые обладают более сильным составом. Все же команда из Израиля может навязать борьбу, тем более на своем поле. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!