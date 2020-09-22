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Маккаби Тель-Авив
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0' 2'
19
Тененбаум
Даниэль
2
Биттон
Бен
18
Тиби
Эйтан
21
Йейни
Ширан
3
Балтакса
Матан
27
Давидзаде
Офир
47
Карзев
Эден
23
Голаса
Эйял
77
Барский
Руслан
17
Битон
Дан
29
Альмог
Эйлон
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
37
Окугава
Масая
28
Бернед
Антуан
45
Мвепу
Энок
14
Собослаи
Доминик
8
Бериша
Мергим
20
Дака
Пэтсон
Маккаби Тель-Авив
5-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блэкмен Ник 3 (2) 1
2. Рикан Авраам 1 0.33
3. Давидзаде Офир 1 0.33
4. Битон Дан 1 (1) 0.33
5. Саборит Энрик 0 0
6. Даниэл Перец 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Кандил Маор 3 0
2. Блэкмен Ник 1 0
3. Йейни Ширан 1 0
4. Рикан Авраам 1 0
5. Глазер Дан 1 0
6. Герреро Эдуардо 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив
Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен
Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
  • Первый тайм
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Бернед в штрафную на ход Окугаве, но того опередил Тиби и вынес мяч в аут.
  • Опасный момент
    3'
    Со штрафного пробил с дальней дистанции Собослаи, но в красивом прыжке Тененбаум отбил на угловой.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Маккаби"!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Вот и стартовал плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В одном из интереснейших поединков "Маккаби" примет "Ред Булл Зальцбург". Фаворитом противостояния по праву считаются гости, которые обладают более сильным составом. Все же команда из Израиля может навязать борьбу, тем более на своем поле. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 156
Маккаби Тель-Авив 15.4% (24)
X 6.4% (10)
Ред Булл Зальцбург 78.2% (122)
Все прогнозы
2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маккаби Тель-Авив
Ничья
Ред Булл Зальцбург
8.80
7.40
1.34
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Маккаби Тель-Авив
15.4% (24)
Ничья
6.4% (10)
Ред Булл Зальцбург
78.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (120)
Меньше
21.57% (33)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
1:2 Ред Булл Зальцбург
46.8% (73)
1:3 Ред Булл Зальцбург
13.5% (21)
0:2 Ред Булл Зальцбург
11.5% (18)
2:1 Маккаби Тель-Авив
11.5% (18)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:0 Маккаби Тель-Авив
3.2% (5)
0:3 Ред Булл Зальцбург
2.6% (4)
0:1 Ред Булл Зальцбург
1.9% (3)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
14.00 5.35 1.31
14.50 6.20 1.22
8.90 5.50 1.32
10.27 5.03 1.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 6.60 1.09 5.70 1.12 3.10 1.33 2.14 1.74 2.31 1.62 1.90 2.05 1.92 1.88 1.74 2.10 1.57 2.41 1.38 2.90 1.19 4.30 1.16 4.90 1.06 8.10
13.00 1.00 14.00 1.00 5.35 1.12 4.15 1.18 2.61 1.56 1.90 1.91 1.67 2.18 1.38 2.94 1.17 4.50 1.06 6.85 1.09 6.00 1.03 7.90
4.56 1.20 2.69 1.48 2.24 1.66 2.02 1.83 1.78 2.06 1.62 2.32 1.51 2.57 1.53 2.55 1.44 2.82 1.20 4.46 1.11 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.70 1.35 1.71 2.17 1.28 3.45
3.95 1.25 2.50 1.53 1.65 2.24 1.24 4.20 1.14 5.70
3.31 1.33 2.98 1.40 2.40 1.58 1.85 1.99 1.59 2.38 1.40 2.98 1.32 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 2.39 1.81 1.78 2.46 1.45 2.65
4.95 1.17 3.95 1.26 1.95 1.84 1.51 2.59 1.36 3.15 1.17 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.89
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.30 1.22
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