Маккаби Тель-Авив
0:0
Первый тайм: 2'
Стадион: Блумфилд
Ред Булл Зальцбург
18
Тиби
Эйтан
21
Йейни
Ширан
47
Карзев
Эден
23
Голаса
Эйял
17
Битон
Дан
29
Альмог
Эйлон
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
21 Йейни ШиранЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Карзев ЭденПолузащитник
-
23 Голаса ЭйялПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Битон ДанПолузащитник
-
29 Альмог ЭйлонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ханзис РоненПолузащитник
-
10 Шехтер ИтейНападающий
-
25 Глезер Амит
-
Главный тренер: Донис Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блэкмен Ник
|3 (2)
|1
|2.
|Рикан Авраам
|1
|0.33
|3.
|Давидзаде Офир
|1
|0.33
|4.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.33
|5.
|Саборит Энрик
|0
|0
|6.
|Даниэл Перец
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кандил Маор
|3
|0
|2.
|Блэкмен Ник
|1
|0
|3.
|Йейни Ширан
|1
|0
|4.
|Рикан Авраам
|1
|0
|5.
|Глазер Дан
|1
|0
|6.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: + = -Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив
Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен
Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив 0:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
15.4% (24)
Ничья
6.4% (10)
Ред Булл Зальцбург
78.2% (122)
Тотал 2.5
Больше
78.43% (120)
Меньше
21.57% (33)
Обе команды забьют
Да
79.08% (121)
Нет
20.92% (32)
Популярный счёт
1:2 Ред Булл Зальцбург
46.8% (73)
1:3 Ред Булл Зальцбург
13.5% (21)
0:2 Ред Булл Зальцбург
11.5% (18)
2:1 Маккаби Тель-Авив
11.5% (18)
1:1 Ничья
3.8% (6)
1:0 Маккаби Тель-Авив
3.2% (5)
0:3 Ред Булл Зальцбург
2.6% (4)
0:1 Ред Булл Зальцбург
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|6.60
|1.09
|5.70
|1.12
|—
|—
|3.10
|1.33
|2.14
|1.74
|2.31
|1.62
|1.90
|2.05
|1.92
|1.88
|1.74
|2.10
|1.57
|2.41
|1.38
|2.90
|1.19
|4.30
|1.16
|4.90
|1.06
|8.10
|13.00
|1.00
|14.00
|1.00
|5.35
|1.12
|4.15
|1.18
|—
|—
|2.61
|1.56
|—
|—
|1.90
|1.91
|—
|—
|1.67
|2.18
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.17
|4.50
|1.06
|6.85
|1.09
|6.00
|1.03
|7.90
|—
|—
|—
|—
|4.56
|1.20
|—
|—
|2.69
|1.48
|2.24
|1.66
|2.02
|1.83
|1.78
|2.06
|1.62
|2.32
|1.51
|2.57
|1.53
|2.55
|1.44
|2.82
|1.20
|4.46
|—
|—
|1.11
|6.89
|—
|—