Маккаби Тель-Авив
Позже
Стадион: Блумфилд
Ред Булл Зальцбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блэкмен Ник
|3 (2)
|1
|2.
|Рикан Авраам
|1
|0.33
|3.
|Давидзаде Офир III
|1
|0.33
|4.
|Битон Дан
|1 (1)
|0.33
|5.
|Саборит Энрик
|0
|0
|6.
|Даниэл Перец
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кандил Маор
|3
|0
|2.
|Блэкмен Ник
|1
|0
|3.
|Йейни Ширан
|1
|0
|4.
|Рикан Авраам
|1
|0
|5.
|Глазер Дан
|1
|0
|6.
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +15 =3 -2Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив
Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =4 -1Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен
Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
27.9% (17)
Ничья
11.5% (7)
Ред Булл Зальцбург
60.7% (37)
Тотал 2.5
Больше
83.33% (50)
Меньше
16.67% (10)
Обе команды забьют
Да
90% (54)
Нет
10% (6)
Популярный счёт
1:2 Ред Булл Зальцбург
42.6% (26)
2:1 Маккаби Тель-Авив
24.6% (15)
1:3 Ред Булл Зальцбург
11.5% (7)
1:1 Ничья
6.6% (4)
0:2 Ред Булл Зальцбург
6.6% (4)
2:2 Ничья
3.3% (2)
1:0 Маккаби Тель-Авив
3.3% (2)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.80
|1.03
|4.00
|1.22
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.90
|1.90
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.20
|4.00
|1.17
|4.90
|1.05
|8.50
|1.04
|9.10
|11.25
|1.01
|10.50
|1.02
|4.10
|1.22
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.22
|—
|—
|1.42
|2.78
|1.19
|4.20
|1.14
|4.90
|1.03
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.31
|1.22
|—
|—
|2.54
|1.53
|2.14
|1.72
|1.92
|1.93
|1.67
|2.24
|1.53
|2.54
|1.43
|2.85
|—
|—
|1.14
|5.62
|—
|—
|—
|—