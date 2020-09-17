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Маккаби Тель-Авив
 
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Стадион:
Ред Булл Зальцбург

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блэкмен Ник 3 (2) 1
2. Рикан Авраам 1 0.33
3. Давидзаде Офир III 1 0.33
4. Битон Дан 1 (1) 0.33
5. Саборит Энрик 0 0
6. Даниэл Перец 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Кандил Маор 3 0
2. Блэкмен Ник 1 0
3. Йейни Ширан 1 0
4. Рикан Авраам 1 0
5. Глазер Дан 1 0
6. Герреро Эдуардо 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)
 Ред Булл Зальцбург 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Маккаби Тель-Авив 1:0 Динамо-Брест Бней-Иегуда 2:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:2 Маккаби Петах-Тиква Судува 0:3 Маккаби Тель-Авив
Бней-Сахнин 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Рига Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Бейтар Трамп Маккаби Тель-Авив 3:0 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Хайфа 0:3 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Беэр-Шева Бейтар Трамп 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 3:0 Бейтар Тель-Авив Ашдод 1:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Раанана
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен
Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Штурм 1:5 Ред Булл Зальцбург Хартберг 0:6 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 сентября 2020, осталось 2 дня 19 часов 39 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Маккаби Тель-Авив 27.9% (17)
    X 11.5% (7)
    Ред Булл Зальцбург 60.7% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    5.36
    4.15
    1.72
    Все Коэффициенты

    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    27.9% (17)
    Ничья
    11.5% (7)
    Ред Булл Зальцбург
    60.7% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    83.33% (50)
    Меньше
    16.67% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (54)
    Нет
    10% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    42.6% (26)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    24.6% (15)
    1:3 Ред Булл Зальцбург
    11.5% (7)
    1:1 Ничья
    6.6% (4)
    0:2 Ред Булл Зальцбург
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    3.3% (2)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.50 4.00 1.72
    5.00 4.00 1.64
    5.20 4.15 1.61
    5.36 3.90 1.65

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.80 1.03 4.00 1.22 3.20 1.32 2.12 1.72 1.90 1.90 1.67 2.20 1.45 2.80 1.20 4.00 1.17 4.90 1.05 8.50 1.04 9.10
    11.25 1.01 10.50 1.02 4.10 1.22 3.32 1.33 2.16 1.77 1.66 2.22 1.42 2.78 1.19 4.20 1.14 4.90 1.03 8.30
    4.31 1.22 2.54 1.53 2.14 1.72 1.92 1.93 1.67 2.24 1.53 2.54 1.43 2.85 1.14 5.62
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.66 1.48 2.45 1.18 4.50
    3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.19 4.75 1.14 6.10
    3.31 1.33 2.74 1.46 2.16 1.72 1.69 2.19 1.49 2.66
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.35 1.82 1.92 1.37 2.95
    4.45 1.20 3.12 1.36 1.83 1.97 1.38 3.04 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.04
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
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