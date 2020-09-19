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Милан
 
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Стадион:
Будё-Глимт

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чалханоглу Хакан 1 1
2. Ибрагимович Златан 1 1
3. Салемакерс Алексис 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 3 1.5
2. Бонифасе Виктор 2 1
3. Хёуге Йенс 2 (1) 1
4. Берг Патрик 1 0.5
5. Тунекти Себастьян 1 0.5
6. Салтнес Ульрик 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Будё-Глимт 0 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +16 =4 -0
Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус
Милан 5:1 Виченца Милан 4:1 Монца Милан 4:2 Новара Милан 3:0 Кальяри Сампдория 1:4 Милан Милан 1:1 Аталанта Сассуоло 1:2 Милан Милан 5:1 Болонья Милан 3:1 Парма Наполи 2:2 Милан Милан 4:2 Ювентус Лацио 0:3 Милан СПАЛ 2013 2:2 Милан Милан 2:0 Рома Лечче 1:4 Милан Ювентус 0:0 Милан
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +18 =2 -0
Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Будё-Глимт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 сентября 2020, осталось 2 дня 16 часов 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 62
    Милан 98.4% (61)
    X 1.6% (1)
    Будё-Глимт 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Будё-Глимт
    1.30
    6.40
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Милан - Будё-Глимт

    Исход игры
    Милан
    98.4% (61)
    Ничья
    1.6% (1)
    Будё-Глимт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (35)
    Меньше
    42.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    21.31% (13)
    Нет
    78.69% (48)
    Популярный счёт
    3:0 Милан
    32.3% (20)
    2:0 Милан
    32.3% (20)
    1:0 Милан
    9.7% (6)
    3:1 Милан
    8.1% (5)
    2:1 Милан
    8.1% (5)
    4:1 Милан
    3.2% (2)
    4:0 Милан
    3.2% (2)
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    Где смотреть матч Милан - Будё-Глимт онлайн

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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.28 6.10 8.70
    1.28 6.40 9.20
    1.25 6.16 10.80

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    8.30 1.07 7.20 1.09 3.64 1.28 2.95 1.40 2.15 1.76 1.72 2.12 1.50 2.59 1.28 3.68 1.22 4.30 1.09 7.20
    17.49 1.01 16.62 1.01 5.87 1.09 5.20 1.12 3.12 1.37 2.55 1.54 1.92 1.95 1.55 2.52 1.39 3.03 1.19 4.31 1.15 4.75 1.06 8.50 1.06 8.96 1.02 14.99 1.02 15.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4
    4.10 1.23 3.60 1.28 1.97 1.82 1.47 2.64 1.30 3.45
    4.23 1.20 3.17 1.36 1.86 2.01 1.38 3.08 1.24 3.88 1.07 7.17 1.06 8.96 1.01 17.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.65 1.14 5.65 1.13 2.55 1.50 1.92 1.86 1.52 2.50 1.24 3.96

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.37
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