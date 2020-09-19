Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Будё-Глимт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чалханоглу Хакан
|1
|1
|2.
|Ибрагимович Златан
|1
|1
|3.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Синкернагель Филип
|3
|1.5
|2.
|Бонифасе Виктор
|2
|1
|3.
|Хёуге Йенс
|2 (1)
|1
|4.
|Берг Патрик
|1
|0.5
|5.
|Тунекти Себастьян
|1
|0.5
|6.
|Салтнес Ульрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Будё-Глимт
|0
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +16 =4 -0Милан 2:0 Болонья Шемрок Роверс 0:2 Милан Милан 3:1 Брешия Милан 5:1 Виченца Виртус
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +18 =2 -0Бранн 1:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт
Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Милан - Будё-Глимт
Исход игры
Милан
98.4% (61)
Ничья
1.6% (1)
Будё-Глимт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.38% (35)
Меньше
42.62% (26)
Обе команды забьют
Да
21.31% (13)
Нет
78.69% (48)
Популярный счёт
3:0 Милан
32.3% (20)
2:0 Милан
32.3% (20)
1:0 Милан
9.7% (6)
3:1 Милан
8.1% (5)
2:1 Милан
8.1% (5)
4:1 Милан
3.2% (2)
4:0 Милан
3.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|8.30
|1.07
|7.20
|1.09
|3.64
|1.28
|2.95
|1.40
|2.15
|1.76
|1.72
|2.12
|1.50
|2.59
|1.28
|3.68
|1.22
|4.30
|1.09
|7.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|17.49
|1.01
|16.62
|1.01
|5.87
|1.09
|5.20
|1.12
|3.12
|1.37
|2.55
|1.54
|1.92
|1.95
|1.55
|2.52
|1.39
|3.03
|1.19
|4.31
|1.15
|4.75
|1.06
|8.50
|1.06
|8.96
|1.02
|14.99
|1.02
|15.36