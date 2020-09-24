Ростов
1:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Ростов Арена
Маккаби Хайфа
1:0
9' ГолШомуродов Элдор
1:1
20' ГолРукавица Никита
15
Глебов
Данил
44
Коэн
Джош
15
Арад
Офри
12
Менахем
Сун
21
Абаши
Аяд
10
Чери
Тьяронн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
- Основной состав
-
44 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
-
15 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
-
21 Абаши АядПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТьяроннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Защитник
-
25 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
-
17 Турай СайкоуПолузащитник
-
22 Кайуф Шариф
-
19 Нахмани Став
-
Главный тренер: Бакхар Барак
Ход матча
9'
20'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|1
|1
|2.
|Норманн Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рукавица Никита
|3
|1
|2.
|Ашкенази Ювал
|2
|0.67
|3.
|Чери Тьяронн
|1
|0.33
|4.
|Мабука Эрнест
|0
|0
|5.
|Абаши Аяд
|0
|0
|6.
|Хазиза Долев
|0
|0
|7.
|Менахем Сун
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Мабука Эрнест
|1
|0
|2.
|Менахем Сун
|1
|0
|3.
|Абу-Фани Мохаммад
|1
|0
|4.
|Коэн Джош
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Маккаби Хайфа
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: + = -Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал
Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов
Маккаби Хайфа Последние 20 матчей: + = -Маккаби Хайфа 2:1 Кайрат Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Железничар Хапоэль Хадера 1:2 Маккаби Хайфа
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Бейтар Трамп 2:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Тель-Авив 1:3 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:0 Бейтар Трамп Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Умм-Аль-Фахм Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 1:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Хадера
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ростов 1:1 Маккаби Хайфа
Исход игры
Ростов
84% (136)
Ничья
13% (21)
Маккаби Хайфа
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (79)
Меньше
50.93% (82)
Обе команды забьют
Да
56.52% (91)
Нет
43.48% (70)
Популярный счёт
2:1 Ростов
36.4% (59)
1:0 Ростов
22.2% (36)
2:0 Ростов
17.9% (29)
1:1 Ничья
9.3% (15)
3:1 Ростов
4.9% (8)
1:2 Маккаби Хайфа
1.9% (3)
3:0 Ростов
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.10
|1.06
|6.00
|1.12
|2.70
|1.45
|—
|—
|2.04
|1.77
|1.78
|2.04
|5.30
|1.15
|—
|—
|4.00
|1.24
|2.05
|1.75
|1.55
|2.45
|1.33
|3.25
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|8.20
|1.04
|6.85
|1.08
|2.73
|1.42
|—
|—
|2.07
|1.74
|—
|—
|1.63
|2.38
|—
|—
|1.28
|3.56
|1.19
|4.40
|1.05
|7.80
|1.03
|8.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.56
|1.51
|2.22
|1.66
|1.90
|1.93
|1.64
|2.27
|1.49
|2.61
|1.46
|2.75
|—
|—
|1.16
|5.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—