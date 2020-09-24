  1. Футбол
  2. Матчи
Ростов
1:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Маккаби Хайфа
0'
1:0
9' Гол
Шомуродов Элдор
1:1
20' Гол
Рукавица Никита
28'
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
7
Ерёменко
Роман
17
Норманн
Матиас
15
Глебов
Данил
11
Ионов
Алексей
14
Шомуродов
Элдор
19
Байрамян
Хорен
44
Коэн
Джош
26
Мабука
Эрнест
15
Арад
Офри
5
Планич
Богдан
12
Менахем
Сун
21
Абаши
Аяд
6
Лави
Нета
16
Абу-Фани
Мохаммад
10
Чери
Тьяронн
13
Рукавица
Никита
8
Хазиза
Долев
Ростов
4-3-3
Маккаби Хайфа
4-3-3

Ход матча

9'
Шомуродов Элдор
(Норманн Матиас)
1:0
20'
1:1
Рукавица Никита
(Мабука Эрнест)

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 1 1
2. Норманн Матиас 0 0
Маккаби Хайфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рукавица Никита 3 1
2. Ашкенази Ювал 2 0.67
3. Чери Тьяронн 1 0.33
4. Мабука Эрнест 0 0
5. Абаши Аяд 0 0
6. Хазиза Долев 0 0
7. Менахем Сун 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
Маккаби Хайфа
# Игрок      
1. Мабука Эрнест 1 0
2. Менахем Сун 1 0
3. Абу-Фани Мохаммад 1 0
4. Коэн Джош 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 0 0 0 0 0 0
 Маккаби Хайфа 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал
Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов
Маккаби Хайфа Последние 20 матчей: + = -
Маккаби Хайфа 2:1 Кайрат Маккаби Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 3:1 Железничар Хапоэль Хадера 1:2 Маккаби Хайфа
Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа Бейтар Трамп 2:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Хайфа 1:4 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Тель-Авив 1:3 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 0:0 Бейтар Трамп Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Хайфа Маккаби Тель-Авив 2:0 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Хайфа 1:1 Хапоэль Умм-Аль-Фахм Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Беэр-Шева Маккаби Хайфа 4:0 Хапоэль Беэр-Шева Ашдод 1:2 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 1:0 Хапоэль Хадера

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 29'
    Уверенно всё-таки обороняется "Маккаби". Ростовчане контролируют мяч, но на дальних рубежах.
  • 28'
    Попытались игроки "Ростова" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 27'
    Валерий Карпин обеспокоен и серьезен, даёт указания подопечным, которые явно пока не оправдывают его ожиданий.
  • Фол, нарушение
    26'
    Обслуживает встречу бригада арбитров их Чехии под руководством Петра Арделяну. Фиксирует он нарушение правил в середине поля со стороны Денниса Хаджикадунича.
  • 25'
    Очень активно друг друга прессингуют соперники. Карпин свистит своим парням, что-то интенсивно показывает руками.
  • 24'
    Вообще мяч очень быстро движется от игрока к игроку и не важно из какой он команды. Скорости стали очень высокие.
  • Опасный момент
    23'
    Опасно было, Байрамян попытался отправить мяч в сетку ворот из выгодной позиции, но удар армянского игрока был заблокирован защитниками "Маккаби".
  • 22'
    За половину тайма успели обменяться голами, чем уже оправдали надежды любителей результативного футбола. Посмотрим, что будет дальше.
  • Описание гола
    21'
    ГОЛ! 1:1! Рукавица!
    А вот атака вторым темпом завершается взятием ворот. Мабука с правого края штрафной навесил на линию вратарской, где всех опередил Никита Рукавица, головой отправивший мяч точно в цель.
  • 20'
    Новая попытка "Маккаби" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Песьякову скучновато.
  • 19'
    Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте.
  • 18'
    А вот и долгожданная атака. Шомуродов головой переправлял мяч в сторону ворот, замыкая фланговый навес, но удар не получился точным. Выше ворот.
  • 17'
    "Ростов" после гола пока ни одной атаки не провел, но прессингует плотно, поэтому защита "Маккаби" порой вынуждена с риском перехвата делать передачи.
  • 16'
    Хотя медицинский штаб показывает, что Хазиза готов вернуться в строй. Колено у него перебинтовано, но в игру он всё-таки вернулся.
  • 15'
    Барак Бакхар занервничал, потеря в составе его клуба. Не может продолжить игру Хазиза. Замена сейчас потребуется.
  • Травма, повреждение
    14'
    Хазиза держится за колено, просит помощи у врачей 8 номер "Маккаби". Пауза в игре.
  • 13'
    Атака гостей по левому края поля завершается прострелом Менахема, мяч после его касание летит в сетку с внешней стороны. Песьяков всё контролировал.
  • 12'
    Гости пошли в атаку большими силами, долго и упорно возились с мячом, но извлечь опаности не получилось.
  • 11'
    Теперь "Ростов" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Маккаби" много и бессмысленно бегать. Но играть ещё много, такой план может быть провальным.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Шомуродов!!!
    Матиас Норманн из глубины поля сделал потрясающую передачу на ход Элдору, тот вбежал в штрафную и в касание переправил игровой снаряд мимо Коэна.
     
  • 9'
    Теперь "Ростов" практикуется в передачах на своей половине поля, но всё это без какой-либо опасности.
  • Угловой
    8'
    "Маккаби" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 7'
    Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.
  • 6'
    Позиционная борьба вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.
  • 5'
    Зацепился "Маккаби" за мяч и планомерно двигается вперед. До полноценного удара по воротам дело не дошло. Мяч в руках у Песьякова.
  • 4'
    Первый заброс мяча вперед от Байрамяна был неудачным, команда из Израиля грамотно включается в отбор.
  • 3'
    Довольно неспешно начинают матч команды. Игроки пока нащупывают связи. Мячом же больше владеет российский клуб.
  • 2'
    Сразу отмечу регламент. Это противостояние состоит из 1 матча. Поэтому, если основное время завершится вничью, будет назначено дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.
  • 1'
    "Ростов" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в зелёной игроки из Израиля.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Ростова".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3-го отборочного раунда Лиги Европы между "Ростовом" и "Маккаби" Хайфа.
    Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 162
Ростов 84% (136)
X 13% (21)
Маккаби Хайфа 3.1% (5)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Маккаби Хайфа
2.29
3.60
3.85
Все Коэффициенты
Новости

Прогнозы на матч Ростов 1:1 Маккаби Хайфа

Исход игры
Ростов
84% (136)
Ничья
13% (21)
Маккаби Хайфа
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
49.07% (79)
Меньше
50.93% (82)
Обе команды забьют
Да
56.52% (91)
Нет
43.48% (70)
Популярный счёт
2:1 Ростов
36.4% (59)
1:0 Ростов
22.2% (36)
2:0 Ростов
17.9% (29)
1:1 Ничья
9.3% (15)
3:1 Ростов
4.9% (8)
1:2 Маккаби Хайфа
1.9% (3)
3:0 Ростов
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Ростов 1:1 Маккаби Хайфа онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.42 4.20 9.00
2.30 2.95 3.55
2.02 3.48 3.52
2.29 3.16 3.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.10 1.06 6.00 1.12 2.70 1.45 2.04 1.77 1.78 2.04 5.30 1.15 4.00 1.24 2.05 1.75 1.55 2.45 1.33 3.25 1.12 6.10 1.09 7.20
8.20 1.04 6.85 1.08 2.73 1.42 2.07 1.74 1.63 2.38 1.28 3.56 1.19 4.40 1.05 7.80 1.03 8.50
2.56 1.51 2.22 1.66 1.90 1.93 1.64 2.27 1.49 2.61 1.46 2.75 1.16 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.45 1.55 1.57 2.40 1.27 3.60 1.06 8.20 1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77
2.75 1.44 1.69 2.14 1.32 3.32 1.08 7.70 1.05 9.10
2.22 1.66 1.83 2.00 1.41 2.87 1.27 3.65 1.20 4.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.22 1.65 1.51 2.52 1.25 3.75
3.20 1.34 2.13 1.70 1.50 2.55 1.17 4.85 1.11 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный