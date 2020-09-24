Обслуживает встречу бригада арбитров их Чехии под руководством Петра Арделяну. Фиксирует он нарушение правил в середине поля со стороны Денниса Хаджикадунича.

Валерий Карпин обеспокоен и серьезен, даёт указания подопечным, которые явно пока не оправдывают его ожиданий.

Попытались игроки "Ростова" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

Уверенно всё-таки обороняется "Маккаби". Ростовчане контролируют мяч, но на дальних рубежах.

24' Вообще мяч очень быстро движется от игрока к игроку и не важно из какой он команды. Скорости стали очень высокие.

23' Опасно было, Байрамян попытался отправить мяч в сетку ворот из выгодной позиции, но удар армянского игрока был заблокирован защитниками "Маккаби".

22' За половину тайма успели обменяться голами, чем уже оправдали надежды любителей результативного футбола. Посмотрим, что будет дальше.

21' ГОЛ! 1:1! Рукавица!

А вот атака вторым темпом завершается взятием ворот. Мабука с правого края штрафной навесил на линию вратарской, где всех опередил Никита Рукавица, головой отправивший мяч точно в цель.

20' Новая попытка "Маккаби" проникнуть к воротам даже до штрафной не дошла. Песьякову скучновато.

19' Не самый зрелищный отрезок матча, соперники обменялись потерями в центре поля на ровном месте.

18' А вот и долгожданная атака. Шомуродов головой переправлял мяч в сторону ворот, замыкая фланговый навес, но удар не получился точным. Выше ворот.

17' "Ростов" после гола пока ни одной атаки не провел, но прессингует плотно, поэтому защита "Маккаби" порой вынуждена с риском перехвата делать передачи.

16' Хотя медицинский штаб показывает, что Хазиза готов вернуться в строй. Колено у него перебинтовано, но в игру он всё-таки вернулся.

15' Барак Бакхар занервничал, потеря в составе его клуба. Не может продолжить игру Хазиза. Замена сейчас потребуется.

14' Хазиза держится за колено, просит помощи у врачей 8 номер "Маккаби". Пауза в игре.

13' Атака гостей по левому края поля завершается прострелом Менахема, мяч после его касание летит в сетку с внешней стороны. Песьяков всё контролировал.

12' Гости пошли в атаку большими силами, долго и упорно возились с мячом, но извлечь опаности не получилось.

11' Теперь "Ростов" более расслабленно может возить мяч, заставляя игроков "Маккаби" много и бессмысленно бегать. Но играть ещё много, такой план может быть провальным.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Шомуродов!!!

Матиас Норманн из глубины поля сделал потрясающую передачу на ход Элдору, тот вбежал в штрафную и в касание переправил игровой снаряд мимо Коэна.



9' Теперь "Ростов" практикуется в передачах на своей половине поля, но всё это без какой-либо опасности.

8' "Маккаби" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, корнер гости разыгрывают неудачно.

7' Какой-то сумбур воцарился на поле. Больше двух передач команды сделать точно не могут, сразу мяч теряют. И все это - в центре поля.

6' Позиционная борьба вряд ли закончится быстро. Пока остается наслаждаться тактической борьбой.

5' Зацепился "Маккаби" за мяч и планомерно двигается вперед. До полноценного удара по воротам дело не дошло. Мяч в руках у Песьякова.

4' Первый заброс мяча вперед от Байрамяна был неудачным, команда из Израиля грамотно включается в отбор.

3' Довольно неспешно начинают матч команды. Игроки пока нащупывают связи. Мячом же больше владеет российский клуб.

2' Сразу отмечу регламент. Это противостояние состоит из 1 матча. Поэтому, если основное время завершится вничью, будет назначено дополнительное время, после которого возможна серия пенальти.

1' "Ростов" проводит матч в комплекте формы жёлто-синего цвета, в зелёной игроки из Израиля.